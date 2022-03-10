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В Нидерландах Промеса подозревают в торговле наркотиками и участии в преступной организации

De Telegraaf: Промеса подозревают в торговле наркотиками
Анна Горшкова
Корреспондент

Полузащитника «Спартака» Квинси Промеса подозревают в торговле наркотиками и участии в преступной организации.

Как пишет De Telegraaf со ссылкой на источники, футболист вместе с семьей вложил деньги в партию кокаина. В частности, речь идет о более чем четырех тысячах килограммов тяжелых наркотиков, которые были перехвачены бельгийской полицией в Антверпене в апреле 2020 года. Тогда за это были арестованы несколько дилеров, а общая стоимость наркотиков оценивается в 120 миллионов евро.

Промеса готовы арестовать в связи с его возможной причастностью к делу, однако ситуацию осложняет то, что он выступает за «Спартак» и находится в Москве.

Напомним, что полузащитник обвиняется в нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату во время домашней вечеринки в июле 2020 года. Отмечается, что потерпевший получил травму колена.

Ранее стало известно, что в связи с публикацией телефонных разговоров Промеса с отцом футболиста могут обвинить в преднамеренном покушении на убийство.

В этом сезоне Промес провел за «Спартак» 22 матча, забил девять мячей и отдал одну результативную передачу.

13.03.2022 | Спартак — Краснодар
Источник: https://www.telegraaf.nl/nieuws/1575029137/promes-verdacht-van-drugshandel-en-deelname-criminele-organisatie
Квинси Промес
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