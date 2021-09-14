После возвращения в «Спартак» Квинси стал другим. Но это даже хорошо

Кажется, мы видим новую версию голландца.

Квинси Промес после возвращения из европейского турне кажется другим. Спартаковские болельщики привыкли, что голландец — резкий фланговый футболист, который много и удачно обыгрывает, часто бьет и, самое главное, много забивает.

Новый Квинси действительно изменился. Но это не обязательно плохо, а для нынешнего «Спартака» — даже хорошо.

Хотя в матче с «Химками» Промеса можно было критиковать. Он и правда отдавал неточные передачи и принимал неоптимальные решения в финальной трети. А еще голландец в целом меньше обыгрывает и реже играет на флангах, но это уже система.

Если посмотреть карту действий Промеса, то станет понятно, что Квинси больше не классический фланговый игрок, а если нужно — «десятка» или даже «восьмерка». Например, с «Химками» он отлично открывался между центральными защитниками и опорниками гостей. Да, получалось не всегда, но с Промесом атака обрела смысл, а три момента с его участием — топ.

Это, во-первых, их комбинация с Виктором Мозесом в первом тайме, когда голландец из полуфланга ворвался во вратарскую, но далеко отпустил мяч. Во-вторых, его гол. В-третьих, гол Эсекьеля Понсе после шикарной контратаки, где Квинси в самом начале отлично отдал на Мозеса.

Квинси Промес и Виктор Мозес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Вообще, в новой схеме именно взаимодействие Промеса и фланговых игроков видится логичной опцией для продвижения мяча в финальную треть. Собственно, схемы 3-4-3 и 3-5-2 к этому располагают. Атаки при этих расстановках как раз проходят за счет флангов/полуфлангов, где Квинси за счет смещений может создавать численное большинство и правильно открываться.

С открываниями он отлично поработал в «Аяксе», где очень часто действовал как раз из центральной зоны и проходил оборону соперника с помощью коротких и средних передач. То есть опыт, на самом деле, не новый. Использовал Квинси под нападающими и Доменико Тедеско, но, как мне кажется, футбол Руя Витории подходит Промесу куда больше, поскольку у португальца больше игры низом.

Важнейшим плюсом Квинси является и его ментальность. Он очень любит побеждать и умеет сплачивать коллектив вокруг себя. Среди спартаковских иностранцев такого голодного до побед человека еще не было. И здесь сразу вспоминается отчаянный рывок Промеса после потери мяча как раз в игре с «Химками».

Думаю, все заметили, что команда прибавила в движении и агрессии. Очевидно, это и поправившаяся «физика», и лидерское влияние Промеса. Мозес, например, при наличии такого голландца уже не имеет права улиткой добираться до своей штрафной.

Квинси Промес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Если подытожить, то прямо сейчас Квинси выглядит и ментальным, и игровым лидером команды, который дает ей два важных качества: характер и умные действия в финальной трети, с которыми у «Спартака» острый дефицит.

Если с настроем у Квинси будет порядок, то в удачном исходе его возвращения я даже не сомневаюсь.