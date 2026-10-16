Василенко о матче с «Зенитом» и пенальти в 6-м туре РПЛ: «Факел» наиграл на ничью»

Бывший главный тренер «Факела» Олег Василенко в интервью «СЭ» оценил игру и результаты команды в первых 10 турах чемпионата России.

Воронежцы набрали 3 очка и перед 11-м туром занимают последнее место в таблице РПЛ.

— Если проанализировать первые десять туров РПЛ, сколько очков, на ваш взгляд, «Факел» недобрал? Мне кажется, как минимум в матчах с «Балтикой», ЦСКА и «Ахматом» команда могла рассчитывать на большее.

— Согласен. Добавил бы сюда «Зенит». С «Ахматом» могли сыграть успешнее. С «Балтикой» — тоже. В матче с ЦСКА показали достаточно качественный, динамичный футбол.

Вспомните и встречу с «Краснодаром». Мы допустили две грубейшие ошибки, по сути сами привезли себе два гола. Это недопустимо. При этом уступили 2:3, еще и не реализовали пенальти. Там тоже могли рассчитывать на другой результат.

— А можно ли сказать, что где-то «Факел» пострадал от судейства? Например, в матче с «Зенитом». Помните эпизод с пенальти, назначенным после контакта Нетфуллина и Кондакова? Экспертно-судейская комиссия признала решение арбитра правильным. Насколько вас удивил такой вердикт?

— Я действительно был в недоумении. Хотя никаких иллюзий не испытывал. Понятно, что результат никто не изменит, очки нам не вернут.

В регламенте нет правила, позволяющего переиграть матч или восстановить счет, который был до спорного эпизода.

Но с точки зрения справедливости хотелось получить хотя бы какое-то удовлетворение. Когда стало известно решение ЭСК, я искренне удивился. Не ожидал такого.

При этом мы двигались дальше. У команды хватало собственных проблем, над которыми нужно было работать.

— Если оставить судейство за скобками, вы считаете, что по качеству игры «Факел» заслуживал ничьей с «Зенитом»?

— Не скажу, что мы были лучше «Зенита». Все-таки это сильный, именитый соперник с футболистами высокого класса. Но наши ребята старались и, считаю, точно наиграли на ничью.

Василенко был отправлен в отставку с поста главного тренера «Факела» 11 октября.

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