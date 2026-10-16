Василенко о матче с «Зенитом» и пенальти в 6-м туре РПЛ: «Факел» наиграл на ничью»
Бывший главный тренер «Факела» Олег Василенко в интервью «СЭ» оценил игру и результаты команды в первых 10 турах чемпионата России.
Воронежцы набрали 3 очка и перед 11-м туром занимают последнее место в таблице РПЛ.
— Если проанализировать первые десять туров РПЛ, сколько очков, на ваш взгляд, «Факел» недобрал? Мне кажется, как минимум в матчах с «Балтикой», ЦСКА и «Ахматом» команда могла рассчитывать на большее.
— Согласен. Добавил бы сюда «Зенит». С «Ахматом» могли сыграть успешнее. С «Балтикой» — тоже. В матче с ЦСКА показали достаточно качественный, динамичный футбол.
Вспомните и встречу с «Краснодаром». Мы допустили две грубейшие ошибки, по сути сами привезли себе два гола. Это недопустимо. При этом уступили 2:3, еще и не реализовали пенальти. Там тоже могли рассчитывать на другой результат.
— А можно ли сказать, что где-то «Факел» пострадал от судейства? Например, в матче с «Зенитом». Помните эпизод с пенальти, назначенным после контакта Нетфуллина и Кондакова? Экспертно-судейская комиссия признала решение арбитра правильным. Насколько вас удивил такой вердикт?
— Я действительно был в недоумении. Хотя никаких иллюзий не испытывал. Понятно, что результат никто не изменит, очки нам не вернут.
В регламенте нет правила, позволяющего переиграть матч или восстановить счет, который был до спорного эпизода.
Но с точки зрения справедливости хотелось получить хотя бы какое-то удовлетворение. Когда стало известно решение ЭСК, я искренне удивился. Не ожидал такого.
При этом мы двигались дальше. У команды хватало собственных проблем, над которыми нужно было работать.
— Если оставить судейство за скобками, вы считаете, что по качеству игры «Факел» заслуживал ничьей с «Зенитом»?
— Не скажу, что мы были лучше «Зенита». Все-таки это сильный, именитый соперник с футболистами высокого класса. Но наши ребята старались и, считаю, точно наиграли на ничью.
Василенко был отправлен в отставку с поста главного тренера «Факела» 11 октября.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1