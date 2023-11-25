«Крылья Советов» — «Локомотив»: видео голов матча

«Крылья Советов» и «Локомотив» встречаются в матче 16-го тура РПЛ.

30-я минута, Пиняев — 0:1

32-я минута, Костанца — 1:1

62-я минута, Жемалетдинов — 1:2

«Крылья Советов» (25 очков) занимают четвертое место в РПЛ. «Локомотив» (24) идет на седьмой строчке в турнирной таблице.