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Дзюба забил в первой игре после травмы: добил «Крылья», у которых три поражения подряд

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба забил 231-й гол в карьере
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Нападающий «Акрона» Артем Дзюба
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба.
Фото ФК «Акрон»
Артем не выступал с середины октября.

«Акрон» обыграл «Крылья Советов» в 14-м туре РПЛ (2:0). Второй мяч команды из Тольятти забил форвард Артем Дзюба, пропустивший несколько игр из-за травмы — против самарцев он появился на поле со скамейки.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
03 нояб, 13:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
2:0
Крылья Советов

Как забил Дзюба

36-летний нападающий ворвался в игру на 59-й минуте, заменив Владимира Хубулова, который впервые вышел в стартовом составе в нынешнем сезоне РПЛ. Дзюба вышел на поле при счете 1:0 в пользу «Акрона» и спустя 11 минут удвоил преимущество команды — первый мяч забил защитник Родригу Эшковал.

Артем же воспользовался ошибкой центральных защитников «Крыльев» Романа Евгеньева и Александра Солдатенкова — они столкнулись друг с другом в борьбе за верховой мяч и расчистили нападающему дорогу к воротам.

На ошибку Евгеньева остро у себя в Telegram-канале отреагировал тренер Владислав Радимов. «Боюсь, если я напишу открыто то, что думаю, меня могут осудить, поэтому попробую спрятать посыл между строк. Очень надеюсь — действия Романа — это действительно следствие его невысокого уровня, а не нечто иное. Но в любом случае, очень хочу, чтобы в самарской команде его не было. Независимо от того, сохранит ли работу Осинькин или будет другой тренер», — написал специалист.

Дзюба выскочил к воротам и без проблем переиграл Ивана Ломаева. Нападающий оформил второй гол в шести появлениях за «Акрон» в РПЛ — до этого он огорчил «Ростов» (2:0). Больше забитых мячей в матче с самарцами не было, хотя в компенсированное время «Крылья Советов» получили шикарный шанс сократить отставание, но Иван Сергеев не реализовал пенальти.

Когда Дзюба травмировался

Последний раз Артем выступал в РПЛ 18 октября — провел девять минут в матче против «Зенита» (0:5), после чего получил повреждение и покинул поле. «Акрон» доигрывал без него, а далее лишился нападающего еще на две встречи. Без него тольяттинцы уступили «Рубину» (0:1) в Кубке России и добыли ничью против махачкалинского «Динамо» в РПЛ (1:1).

Сообщалось, что россиянин повредил мышцы задней поверхности бедра. Нападающий пропустил около двух недель, а к тренировкам с общей группой вернулся только 1 ноября. Сам футболист на вопросы журналистов о травме отвечал, что не знает, сколько останется незадействованным.

Артем Дзюба. Дзюба получил травму в начале матча с «Зенитом». Противостояние с Семаком и Соболевым снова придется отложить

Как команды выступают в этом сезоне

«Акрон» впервые в истории вышел в премьер-лигу, но пока выступает гораздо успешнее более опытных «Крыльев Советов». После победы в волжском дерби тольяттинцы набрали 16 очков и переместились на восьмую строчку, а отставание от идущего выше «Рубина» составляет всего два балла. В следующем туре они отправятся на выезд к «Спартаку».

«Крылья» переживают сложнейший период: потерпели третье поражение подряд во всех турнирах, а последнюю победу в основное время добыли еще 13 сентября — обыграли «Рубин» в РПЛ (2:0). В команде готовилась отставка главного тренера Игоря Осинькина, но после вмешательства губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева он остался у руля. Правда, результаты не улучшились — в чемпионате команда идет 10-й, набрав всего 12 баллов.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Крылья Советов (Самара)
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2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
10
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
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 Химки 13 2 5 6 14-24 11
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