Дзюба забил в первой игре после травмы: добил «Крылья», у которых три поражения подряд

Артем не выступал с середины октября.

«Акрон» обыграл «Крылья Советов» в 14-м туре РПЛ (2:0). Второй мяч команды из Тольятти забил форвард Артем Дзюба, пропустивший несколько игр из-за травмы — против самарцев он появился на поле со скамейки.

Как забил Дзюба

36-летний нападающий ворвался в игру на 59-й минуте, заменив Владимира Хубулова, который впервые вышел в стартовом составе в нынешнем сезоне РПЛ. Дзюба вышел на поле при счете 1:0 в пользу «Акрона» и спустя 11 минут удвоил преимущество команды — первый мяч забил защитник Родригу Эшковал.

Артем же воспользовался ошибкой центральных защитников «Крыльев» Романа Евгеньева и Александра Солдатенкова — они столкнулись друг с другом в борьбе за верховой мяч и расчистили нападающему дорогу к воротам.

На ошибку Евгеньева остро у себя в Telegram-канале отреагировал тренер Владислав Радимов. «Боюсь, если я напишу открыто то, что думаю, меня могут осудить, поэтому попробую спрятать посыл между строк. Очень надеюсь — действия Романа — это действительно следствие его невысокого уровня, а не нечто иное. Но в любом случае, очень хочу, чтобы в самарской команде его не было. Независимо от того, сохранит ли работу Осинькин или будет другой тренер», — написал специалист.

Дзюба выскочил к воротам и без проблем переиграл Ивана Ломаева. Нападающий оформил второй гол в шести появлениях за «Акрон» в РПЛ — до этого он огорчил «Ростов» (2:0). Больше забитых мячей в матче с самарцами не было, хотя в компенсированное время «Крылья Советов» получили шикарный шанс сократить отставание, но Иван Сергеев не реализовал пенальти.

Когда Дзюба травмировался

Последний раз Артем выступал в РПЛ 18 октября — провел девять минут в матче против «Зенита» (0:5), после чего получил повреждение и покинул поле. «Акрон» доигрывал без него, а далее лишился нападающего еще на две встречи. Без него тольяттинцы уступили «Рубину» (0:1) в Кубке России и добыли ничью против махачкалинского «Динамо» в РПЛ (1:1).

Сообщалось, что россиянин повредил мышцы задней поверхности бедра. Нападающий пропустил около двух недель, а к тренировкам с общей группой вернулся только 1 ноября. Сам футболист на вопросы журналистов о травме отвечал, что не знает, сколько останется незадействованным.

Как команды выступают в этом сезоне

«Акрон» впервые в истории вышел в премьер-лигу, но пока выступает гораздо успешнее более опытных «Крыльев Советов». После победы в волжском дерби тольяттинцы набрали 16 очков и переместились на восьмую строчку, а отставание от идущего выше «Рубина» составляет всего два балла. В следующем туре они отправятся на выезд к «Спартаку».

«Крылья» переживают сложнейший период: потерпели третье поражение подряд во всех турнирах, а последнюю победу в основное время добыли еще 13 сентября — обыграли «Рубин» в РПЛ (2:0). В команде готовилась отставка главного тренера Игоря Осинькина, но после вмешательства губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева он остался у руля. Правда, результаты не улучшились — в чемпионате команда идет 10-й, набрав всего 12 баллов.