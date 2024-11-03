Дзюба забил в первой игре после травмы: добил «Крылья», у которых три поражения подряд
«Акрон» обыграл «Крылья Советов» в 14-м туре РПЛ (2:0). Второй мяч команды из Тольятти забил форвард Артем Дзюба, пропустивший несколько игр из-за травмы — против самарцев он появился на поле со скамейки.
Как забил Дзюба
36-летний нападающий ворвался в игру на 59-й минуте, заменив Владимира Хубулова, который впервые вышел в стартовом составе в нынешнем сезоне РПЛ. Дзюба вышел на поле при счете 1:0 в пользу «Акрона» и спустя 11 минут удвоил преимущество команды — первый мяч забил защитник Родригу Эшковал.
Артем же воспользовался ошибкой центральных защитников «Крыльев» Романа Евгеньева и Александра Солдатенкова — они столкнулись друг с другом в борьбе за верховой мяч и расчистили нападающему дорогу к воротам.
На ошибку Евгеньева остро у себя в Telegram-канале отреагировал тренер Владислав Радимов. «Боюсь, если я напишу открыто то, что думаю, меня могут осудить, поэтому попробую спрятать посыл между строк. Очень надеюсь — действия Романа — это действительно следствие его невысокого уровня, а не нечто иное. Но в любом случае, очень хочу, чтобы в самарской команде его не было. Независимо от того, сохранит ли работу Осинькин или будет другой тренер», — написал специалист.
Дзюба выскочил к воротам и без проблем переиграл Ивана Ломаева. Нападающий оформил второй гол в шести появлениях за «Акрон» в РПЛ — до этого он огорчил «Ростов» (2:0). Больше забитых мячей в матче с самарцами не было, хотя в компенсированное время «Крылья Советов» получили шикарный шанс сократить отставание, но Иван Сергеев не реализовал пенальти.
Когда Дзюба травмировался
Последний раз Артем выступал в РПЛ 18 октября — провел девять минут в матче против «Зенита» (0:5), после чего получил повреждение и покинул поле. «Акрон» доигрывал без него, а далее лишился нападающего еще на две встречи. Без него тольяттинцы уступили «Рубину» (0:1) в Кубке России и добыли ничью против махачкалинского «Динамо» в РПЛ (1:1).
Сообщалось, что россиянин повредил мышцы задней поверхности бедра. Нападающий пропустил около двух недель, а к тренировкам с общей группой вернулся только 1 ноября. Сам футболист на вопросы журналистов о травме отвечал, что не знает, сколько останется незадействованным.
Как команды выступают в этом сезоне
«Акрон» впервые в истории вышел в премьер-лигу, но пока выступает гораздо успешнее более опытных «Крыльев Советов». После победы в волжском дерби тольяттинцы набрали 16 очков и переместились на восьмую строчку, а отставание от идущего выше «Рубина» составляет всего два балла. В следующем туре они отправятся на выезд к «Спартаку».
«Крылья» переживают сложнейший период: потерпели третье поражение подряд во всех турнирах, а последнюю победу в основное время добыли еще 13 сентября — обыграли «Рубин» в РПЛ (2:0). В команде готовилась отставка главного тренера Игоря Осинькина, но после вмешательства губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева он остался у руля. Правда, результаты не улучшились — в чемпионате команда идет 10-й, набрав всего 12 баллов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|10
|3
|0
|27-6
|33
|
2
|Зенит
|14
|10
|3
|1
|31-6
|33
|
3
|Локомотив
|14
|10
|1
|3
|28-17
|31
|
4
|Динамо
|14
|8
|3
|3
|28-16
|27
|
5
|Спартак
|14
|7
|4
|3
|21-12
|25
|
6
|ЦСКА
|14
|7
|3
|4
|22-9
|24
|
7
|Рубин
|14
|5
|3
|6
|16-21
|18
|
8
|Акрон
|14
|4
|4
|6
|19-26
|16
|
9
|Ростов
|14
|3
|5
|6
|17-25
|14
|
10
|Кр. Советов
|14
|3
|3
|8
|12-21
|12
|
11
|Динамо Мх
|14
|2
|6
|6
|7-13
|12
|
12
|Пари НН
|13
|3
|3
|7
|12-24
|12
|
13
|Химки
|13
|2
|5
|6
|14-24
|11
|
14
|Факел
|13
|2
|5
|6
|8-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|1
|6
|6
|12-25
|9
|
16
|Оренбург
|13
|1
|5
|7
|15-24
|8
|1.11
|19:00
|
Динамо – Ростов
|1 : 1
|2.11
|18:00
|
Зенит – Динамо Мх
|2 : 1
|2.11
|18:00
|
Локомотив – Рубин
|1 : 0
|2.11
|20:45
|
ЦСКА – Спартак
|0 : 2
|3.11
|13:00
|
Акрон – Кр. Советов
|2 : 0
|3.11
|15:15
|
Ахмат – Пари НН
|- : -
|3.11
|17:30
|
Факел – Химки
|- : -
|3.11
|19:45
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
|
|
Руслан Литвинов
Спартак
|12
|1
|3