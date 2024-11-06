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ЦСКА разучился забивать, Пьянич не изменил игру, а от поражения в Казани спас Тороп

«Рубин» и ЦСКА сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России
Андрей Кузичев
Корреспондент
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«Рубин» и ЦСКА сыграли вничью (0:0) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России 6 ноября 2024 года.
Фото ФК «Рубин»
Армейцы в третьем матче подряд не забили, но могут быть довольны исходом игры с «Рубином».
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
06 нояб, 18:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
0:0
ЦСКА

Неизвестно, когда теперь сможет сыграть в чемпионате не справившийся с эмоциями в дерби Виллиан Роша, так что FONBET Кубок России стал главным турниром бразильца. Впрочем, с началом плей-офф значимость результата и уровень ответственности поднимается на максимальную высоту, что прямо пропорционально выбору состава. По сути, в Казани единственным привычным кубковым выбором был Тороп в воротах. А решение Марко Николича выпустить в этот раз в старте Келлвена, Койта и Мусаева — изменения в рамках обычной ротации при насыщенном календаре с играми на третий-четвертый день.

Рашид Рахимов и&nbsp;Марко Николич. «Рубин» и ЦСКА сыграли вничью. Онлайн-трансляция матча Кубка России

У «Рубина» изменений было на порядок больше - из тех, кто играл с «Локомотивом», в старт попали только Ставер, Вуячич, Тесленко и Рожков. То есть, если исходить из статуса исполнителей, можно было предполагать, что ЦСКА будет давить и доминировать. По факту же преимущество у армейцев было, но скорее территориальное, а в атаке с завершением дела обстояли примерно так же, как в четырех играх после предыдущей паузы на матчи сборных. На этом отрезке армейцы забили всего два мяча, которые принесли минимальные победы над махачкалинским «Динамо» (в чемпионате) и «Ахматом» (в Кубке).

А дальше эффективность в атаке оказалась нулевой против «Факела» (0:0) и «Спартака» (0:2). Если и могли в первом тайме гости забить, то лишь использовав одну из ошибок хозяев. Только допускавших просчеты одноклубников казанцы страховали, а долгожданный голевой момент тоже остался за ними. Когда Чуни вырезал передачу в площадь ворот, гол Вады казался неизбежным, однако примчавшийся к воротам со своего фланга Круговой сумел в последний момент опередить аргентинца, и мяч отскочил в руки Торопу. Так что со всем своим преимуществом ЦСКА к перерыву был скорее ближе к пропущенному голу.

Логично, что во втором тайме на поле сразу появился Пьянич, и, когда босниец своим радиоуправляемым пасом из центра поля нашел в штрафной Мусаева, подумалось — вот сейчас у ЦСКА все пойдет. Однако все по-прежнему было весьма непросто, а перспективный штрафной закончился неточным ударом Файзуллаева. Первого попадания в створ ворот Ставера пришлось ждать ровно час — до атаки Келлвена с дальней дистанции. Голкипер без особого напряжения справился и перевел мяч через перекладину. Примерно такой же сложности задачу поставил перед Ставером Койта.

А «Рубин», у которого центр поля укрепил Иву, был все так же смел и даже забил. Только пока перебирались варианты с самой эмоциональной характеристикой ошибки пытавшегося выполнить пас вперед Дивеева, выяснилось, что мяч попал в руку Чуни, и радость албанца по случаю его первого гола после переезда в Россию оказалась преждевременной. Игра стала меняться, лишь когда Рахимов бросил в бой группу ключевых игроков и усилил давление в концовке.

В итоге развязка первой части четвертьфинального противостояния получилась максимально драматичной, а вторая ошибка Дивеева снова не стала для ЦСКА роковой. ВАР в этот раз не вмешивался, так как попадание по ноге Рожкова при попытке вынести мяч из штрафной было очевидным. Зато армейцев спас Тороп, намертво забравший пенальти в исполнении Даку.

Все самое интересное в этой паре впереди — в ответном матче, который пройдет в Москве 26 ноября. До этого времени в третий раз подряд не забившим армейцам нужно обязательно вспомнить, как отправлять мяч в чужие ворота. Но, конечно, лучше сделать это раньше. Уже в воскресенье красно-синим играть в Самаре с «Крыльями Советов» в РПЛ.

Владислав Тороп
Миралем Пьянич
Футбол
Кубок России
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
Мирлинд Даку
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