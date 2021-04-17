Победный гол ударом через себя, стычка Дзюбы с Лодыгиным, прощальная гастроль Измайлова. Как «Краснодар» сокрушил «Зенит» на 94-й минуте

В последний раз «Краснодар» в чемпионате России дома обыграл «Зенит» в ноябре 2016 года. Зато как! Победный гол был забит на 94-й минуте ударом через себя. Вспоминаем ту огненную встречу.

Смолов против Дзюбы, фактор Лопыревой, несдержанный Кокорин

Специалисты рассматривали этот матч как дуэль двух форвардов — Федора Смолова и Артема Дзюбы. До сезона-2016/17 главным российским бомбардиром считался Дзюба, но в 2016-м Смолов решительно отобрал у него этот статус.

В том году на момент очного противостояния нападающий «Зенита» провел 38 официальных встреч во всех турнирах, включая игры за сборную, и забил 17 мячей (в среднем 0,45 за игру), его краснодарский коллега, соответственно, 37 и 29 (в среднем 0,78). В границах чемпионата России у Дзюбы было 14 голов в 21 матче (0,67), у Смолова — умопомрачительные для РФПЛ 23 в 20 (1,15). Существенный перевес Федора был налицо.

При этом более высокая результативность Смолова на деле объяснялась многими экспертами довольно банально. По статистике InStat, он являлся главным «артиллеристом» премьер-лиги: в среднем за игру бил по воротам 5 раз, и в среднем же в половине случаев мячи летели в створ. Дзюба по сравнению с ним, можно сказать, вообще не угрожал чужим воротам — около 1,5 удара за игру, зато почти всегда попадал в створ. Кроме того, на долю Дзюбы приходилось в среднем 2 голевые атаки «Зенита» в каждом матче, поскольку он много работал в подыгрыше, тогда как Смолов ограничивался одной, почти никогда не ассистируя партнерам. Потому, несмотря на наличие в составе Федора, в целом «Краснодар» забивал меньше «Зенита».

Федор Смолов (на газоне). Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Валерий Карпин, будучи тогда экспертом «Матч ТВ», гораздо прозаичнее объяснил преображение форварда «быков»: «Сложно сказать, как Смолов так вдруг заиграл. Надо было с ним находиться 24 часа в сутки, чтобы знать причину. Лопырева? Возможно, у Кокорина проблема в том же самом. Ему надо на Лопыревой жениться».

И Смолов, и Дзюба могли пополнить свой лицевой счет еще в первом тайме. Сначала Артем немного не дотянулся до прострела Жиркова с левого фланга. А пропусти он этот пас, Кокорин, набегавший справа, наверняка бы поразил пустой угол. Уходя в раздевалку на перерыв, нынешний форвард «Фиорентины», получивший от «СЭ» за ту игру крайне низкую оценку (4,5 балла), услышал упреки в свой адрес со стороны Мирчи Луческу. Не выдержал и огрызнулся... Впрочем, в конце второго тайма при замене они пожали друг другу руки.

А на 41-й минуте Смолов зацепился за длинную передачу из глубины, на входе в штрафную закружил голову Нету, однако толком пробить не смог.

«Хави Гарсия специально ударил локтем. Это самое подлое!»

После перерыва в дуэли Смолов — Дзюба уже краснодарец произвел первый выстрел. Лодыгину пришлось здорово сложиться, чтобы отразить его удар с 13 метров. Это было настоящее спасение. А на 80-й минуте «Краснодар» вполне мог претендовать на пенальти. В верховой борьбе Хави Гарсия от всей души зарядил локтем по лицу Газинскому. Итог — перелом носа и вынужденная замена.

— Случаются моменты, в которых арбитр в силу объективных причин может не разобраться в эпизоде, — заметил после матча рулевой «быков» Игорь Шалимов. — Это касается игры локтем. Не знаю, что полагается в таких случаях у нас, но есть английский опыт: если человек грубо играет локтем, а рефери пропускает, дисциплинарные органы могут наказать сами на два-три матча. Если подобное предусмотрено регламентом, Гарсия должен быть дисквалифицирован. Он специально бил локтем в лицо. Это самое подлое.

Представитель департамента судейства и инспектирования РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин согласился с Шалимовым: «Вердикт контрольно-квалификационной комиссии таков: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита» и ошибочно не удалил с показом прямой красной карточки Хави Гарсию».

В итоге КДК РФС на три матча дисквалифицировал испанца, который так объяснил свой поступок: «Я боролся за позицию с футболистом «Краснодара», смотрел не на него, а на мяч. Во время такой борьбы игроки часто используют все части тела. Допускаю, что случайно задел соперника, но неумышленно. И с моей стороны не было применения чрезмерной жесткости».

Вместо Газинского на поле вышел Владимир Быстров, который практически тут же мог огорчить свой бывший клуб. Однако с левой ноги пробил крайне неточно. «У Володи левая как раз таки для входа в троллейбус», — отреагировал на эпизод комментатор встречи.

А вот Дзюба свой шанс не упустил. Синицын ошибся, не справившись с несложным ударом Витселя с линии штрафной, отбив мяч перед собой. 22-й номер питерцев оказался расторопнее всех — 0:1.

— Наш штаб посмотрел четыре последние встречи «Зенита» и выстроенной позиционной игры не заметил, — рассказывал Шалимов в интервью «СЭ». — В основном все решает индивидуальное мастерство футболистов, и, конечно, выделяется Дзюба. Артем при прострелах оказывается в нужном месте и забивает голы. Он очень опасен. Мы об этом предупреждали, но, к сожалению, Дзюба забил. Говорили о том, что не надо подпирать Артема, лучше играть на опережение. И, конечно, главное — не проиграть борьбу один в один на фланге, чтобы оттуда не шли прострелы и подачи на Дзюбу.

Юрий Лодыгин. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

«Лодыгин давно исчерпал лимит на ошибки»

Играть оставалось совсем ничего. Арбитр добавил четыре минуты. На второй из них «быки» счет сравняли. Гранквист головой скидывал мяч под удар Измайлову. Кришито должен был прерывать этот пас, но замешкался и сотворил что-то непонятное. Измайлову не составило труда с двух метров расстрелять Лодыгина — 1:1.

На кураже хозяева понеслись вперед. Измайлов с Быстровым закружили «карусель» на входе в зенитовскую штрафную. Казалось, гости отбились, но мяч все равно достался Марату, который с правого фланга навесил во вратарскую. Лодыгин неудачно ладонью вынес «снаряд» в поле, и вышедший на замену Торнике Окриашвили в мгновение принял фантастическое решение: ударом через себя отправил мяч в оставленные голкипером ворота! Практически тут же прозвучал финальный свисток.

«При всех симпатиях к Лодыгину, он, очевидно, давно исчерпал лимит на ошибки, и его личное обаяние никак не действует на команду, где собрались амбициозные и высокооплачиваемые профессионалы. Хорошо, когда голкипер одним своим видом вселяет в партнеров уверенность, как в том же «Зените» это когда-то делали Чонтофальски и Малафеев. Но даже если нет мощной харизмы, достаточно минимального доверия. В случае с Лодыгиным, кажется, пропало и оно...» — писал обозреватель «СЭ» Дмитрий Зеленов.

— Верите ли вы в Лодыгина? — спросили Луческу на пресс-конференции.

— Не хотел бы кого-то конкретно касаться. Мы поменяли практически всю оборону до этого матча. Наладить оборонительные взаимодействия сложно среди тех игроков, которые не всегда принимают участие в матчах. Мне непонятно, почему ошибки допускают самые опытные. 90 минут справлялись с атакой «Краснодара», а потом расслабились.

Заметим, что у Окриашвили были свои счеты с Луческу. В донецком «Шахтере» румынский специалист не дал грузину ни единого шанса.

— А он просто не смотрел на меня. Не замечал на тренировках. Я выходил, старался, но понимал, что Луческу все равно. Вот на тренировках «Зенита» было видно, что Спаллетти заинтересован, следит за всеми молодыми (в 2010 году Окриашвили находился на просмотре в питерском клубе. — Прим. «СЭ»). Но не Луческу, — рассказывал атакующий хавбек в интервью «СЭ».

— Гол «Зениту» — это в том числе месть Луческу?

— Да никому я не мстил. Ничего личного, злости на Луческу у меня нет. Но я был рад, что забил «Зениту». И забил Луческу.

Феномен Окриашвили

Так был ли фантастический гол грузинского легионера, который сейчас защищает цвета кипрского «Анортосиса», случайностью?

— Он отрабатывал эти удары, — уверял Шалимов. — Правда, не видел, чтобы попадал так же хорошо, как в матче с «Зенитом». Но навык присутствует: неподготовленный человек, даже футболист, который такие удары не отрабатывает, мало того что промахнется, так еще и рискует сломать себе шею. Окриашвили заслужил этот гол работой на тренировках.

В октябре 2018 года, выйдя на замену на 84-й минуте матча Лиги Европы с «Севильей», Окриашвили вновь забил ударом через себя!

— После «Севильи» Галицкий зашел в раздевалку, посмотрел на меня и сказал: «Ты ненормальный. Как так?» Я улыбнулся и ответил: «Ну вот так вот». Я в детстве тоже забивал так. Смотрите: если на тренировке можно пробить или головой, или через себя, то я всегда выбираю второй вариант. Правда, на тренировках не особо получалось. Забивал максимум один раз из десяти. В игре статистика лучше — два удара и два гола, — рассказывал Окриашвили в интервью Sports.ru в декабре 2018 года.

Последняя «гастроль» Измайлова

Ложку дегтя в фееричную победу «быков» внес департамент судейства и инспектирования РФС.

— В самом конце матча судья-помощник Алексей Воронцов не определил положение «вне игры» у Измайлова, после чего хозяева забили победный гол? — поинтересовался корреспондент «СЭ» у Леонида Калошина.

— Очевидная ситуация. Первый ассистент судьи допустил ошибку, не зафиксировав офсайд. Впоследствии в ходе развития атаки «Краснодара» произошло взятие ворот «Зенита».

Аксель Витсель, Марат Измайлов и Доменико Кришито. Фото Виталий Тимкив

Шалимов, впрочем, с таким вердиктом не согласился:

— Смотрел момент несколько раз и вот что скажу: мы не раз слышали о рекомендациях, которые получают арбитры, — при тонком моменте, когда оперативно нельзя разобраться, было ли положение «вне игры», решение принимается в пользу атакующей команды. На мой взгляд, Измайлов находился на одной линии с игроками «Зенита». Соответственно, офсайда не было.

Так или иначе, но Измайлов принял непосредственное участие в обоих голах «Краснодара». По сути, это были его последние результативные действия в РПЛ.

Марата постоянно преследовали боли в колене. Свои последние матчи за «Краснодар» — поздней осенью и в начале декабря 2016 года — полузащитник отыграл на уколах, а всю зиму посвятил очередному восстановлению. Вот только реабилитация не давала никаких плодов. Одна, максимум две тренировки, и боли снова возвращались. Самого Измайлова, поговаривали, это угнетало гораздо больше, чем можно представить. Перед матчем с «Локомотивом» он, наконец, вернулся в общую группу. Но во время тренировки, полноценной и долгожданной, очередной предательский выстрел — резкая боль.

Это, похоже, и стало последней каплей. К руководству «Краснодара» с просьбой о расторжении контракта Измайлов обратился сам — получать зарплату только за то, что клуб его лечит, хавбек больше не хотел.

«Дзюба с Лодыгиным могли попетушиться, но драки не было»

После забитого гола Окриашвили камеры крупным планом показали Дзюбу. Форвард не мог скрыть своего разочарования и неприличным жестом угрожал своему голкиперу.

История имела продолжение. Вскоре появилась информация, что в раздевалке «Зенита» после игры произошла стычка между Дзюбой и Лодыгиным. Кто-то даже написал про «мордобой».

Дзюба в коротком комментарии для Life78 отбился от обвинения в драке: «Вы видите что-нибудь на лице? Вообще не было ничего, выдумывать не надо».

Известный телекомментатор Геннадий Орлов, не понаслышке знающий внутреннюю кухню «Зенита», попросил журналистов не нагнетать ситуацию.

— Удивляюсь нынешним журналистам, — сказал тогда Орлов. — Один источник сообщил о драке Дзюбы с Лодыгиным. А год назад один источник написал, что Анюков подрался с Лодыгиным.

Алексей Николаев показывает Артему Дзюбе желтую карточку. Фото Виталий Тимкив

— Неправда?

— Ребята, я сам был на том матче. Анюкова с поля забрали на допинг-контроль. Какая драка в раздевалке? А один уж очень известный источник это написал. Я знаю, кто это сделал... Как я уже сказал, футбольная команда не институт благородных девиц. Только журналисты не должны раздувать скандалы на пустом месте.

— В драку Дзюбы с Лодыгиным вы не верите. А в перепалку?

— Они могли петушиться, поговорить на повышенных тонах — не более. Но вы же знаете, что такое драка. Когда один ударил, другой ответил, и понеслось... Здесь не тот случай.

— Допускаете, что Лодыгин своей неуверенной игрой начал доставать партнеров по команде?

— Да, он ошибся, но этот ляп не такой серьезный, какой допустил Кришито в эпизоде с голом Измайлова. Здесь Лодыгин просто отбил не в ту зону. Переведи кулаком в другую сторону, и все дела.

Мирча Луческу. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

«Луческу хотел меня «закопать»

Сам Лодыгин закрыл эту тему в прошлом году в разговоре с обозревателем «СЭ».

— С Анюковым у вас драки не было. А с Дзюбой?

— Была. Обиднейшее поражение от «Краснодара», эмоции... Потом в самолете, когда возвращались в Питер, пожали руки и больше об инциденте не вспоминали.

— У вас с Дзюбой до тумаков дошло?

— Ну... Практически. Потолкались, помахали руками. Длилось все секунд 20.

— Начал Дзюба — из-за гола Окриашвили, пропущенного на последних секундах?

— Ага. Но это дело прошлое. Не будем мусолить.

— Год спустя вы рубанули в интервью: «Меня тогда хотели закопать». Кто? Луческу?

— Да. Не понимаю, зачем искать крайнего? Конечно, там есть и моя вина. Но я же не принес сопернику мяч на блюдечке со словами: «На, забивай!» Гол у Окриашвили вышел фантастический.