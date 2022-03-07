Сине-бело-голубые не без труда, но перебороли «Уфу».

Неуступчивый соперник

После поражения «Динамо» в дерби со «Спартаком» чемпионская гонка оказалась под угрозой. Если неделю назад «Зенит» по ходу тура даже отставал от бело-голубых, то сейчас его отрыв от ближайшего преследователя мог увеличиться до пяти очков.

Для этого, правда, сине-бело-голубым требовалась победа над «Уфой». Это на бумаге башкирская команда — одна из слабейших по составу и аутсайдер чемпионата. На деле «Уфа» регулярно отбирает очки у «Зенита» — невский клуб не побеждал ее в четырех из пяти предыдущих встреч.

Двойной «автобус» Стукалова

Соперник приехал на «Газпром Арену» ослабшим. Из-за дисквалификаций матч пропускали и лучший бомбардир премьер-лиги Гамид Агаларов, и другой основной игрок атаки — Вячеслав Кротов. Гости формально вышли вообще без форвардов — на острие находился Александр Саплинов, но и он переученный полузащитник, а не центральный нападающий. Итак было ясно, что команда Алексея Стукалова будет играть низким блоком в пять защитников, а такой стартовый состав обещал только двойной «автобус».

Матчи с «Уфой» именно поэтому всегда даются «Зениту» с трудом: сине-бело-голубым часто бывает сложно взломать плотную оборону, особенно если противник выдерживает целый тайм почти без ошибок и без пропущенных мячей. Так вышло и сейчас: до перерыва «Зенит» создал полтора голевых момента, когда в двухслойной обороне гостей были обнаружены дыры. Но забить не получилось, хотя Юри Алберто был явно близок к голу.

Пять бразильцев на поле

Может быть, против Семака сыграло его стремление играть в комбинационный футбол. Тренера «Зенита» несколько лет критиковали за любовь к навесам, а два года назад в матче с «Уфой» (0:0) сине-бело-голубые даже установили рекорд РПЛ по числу кроссов (55). Сейчас, конечно, хозяева тоже активно бомбардировали штрафную Беленова подачами, но их было заметно меньше, чем тогда. И изначально «Зенит» все равно пытался конструировать атаки низом через середину поля — что неудивительно: ведь в основе вышли все пять бразильцев.

Матч «Зенит» — «Уфа». Вячеслав Евдокимов., Фото ФК «Зенит»

Кстати, объявлением стартового состава Семак вновь пресек слухи о возможном отъезде иностранцев из команды. «Зенит» далек от варианта «Краснодара».

Красота от Кругового

«Зенит» владел мячом три четверти времени, но куда хуже для хозяев, что это самое время съедала «Уфа». Гости едва ли не с середины первого тайма стали затягивать с введением мяча в игру, что явно раздражало футболистов «Зенита». На флеш-интервью в перерыве Круговой показал, что недоволен тактикой соперника.

Штаб Семака тоже понимал, что нужны изменения. И «Зенит» перестроился. В первые минуты второго тайма хозяева переключились на 4-4-2, причем в паре с Чистяковым остался Барриос, а в опорную зону поднялся Дуглас Сантос — видимо, таким ходом Семак хотел использовать левую бразильца поближе к чужим воротам.

Но сверкнула другая левая — Круговой после розыгрыша углового выстрелил в «девятку» Беленова. Важнейший гол для Данила — он впервые забил за «Зенит» (до этого отличался только за вторую команду в ФНЛ).

Очередная победа лидера

После пропущенного мяча «Уфа» неожиданно забегала и стала остро атаковать. Но опаснее все равно было у ворот Беленова, и «Зенит» понимал, что одного мяча может не хватить. Выдохнула «Газпром Арена» только после гола Малкома, который удвоил преимущество.

Счет 2:0 с недавних пор опасен в Петербурге — «Бетис» быстро пропускал два мяча здесь в феврале, да и в предыдущем туре «Зенит» едва не упустил победу над «Рубином». Сейчас тоже сине-бело-голубые расслабились и могли пропустить. Но Касинтура попал в перекладину, а Кержаков следом отбил тяжелейший удар Никитина. После этого стало ясно, что «Зенит» победу не упустит. В добавленное время он мог и разгром оформить, но Клаудиньо не реализовал момент, да еще и получил травму.

Теперь отрыв лидеров от «Динамо» составляет пять очков. До конца чемпионата — десять туров. С золотом все решено?