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Сегодня, 15:05

«Краснодар» — «Урал»: арбитр схитрил и не воспользовался помощью ВАР, поэтому оценку Турбину не снизят

Александр Бобров
Шеф-редактор
7 марта. Краснодар. «Краснодар» — «Урал». Владимир Ильин подыграл себе рукой перед голом.
7 марта. Краснодар. «Краснодар» — «Урал». Владимир Ильин подыграл себе рукой перед голом.
7 марта. Краснодар. «Краснодар» — «Урал». Владимир Ильин подыграл себе рукой перед голом.
7 марта. Краснодар. «Краснодар» — «Урал». Владимир Ильин подыграл себе рукой перед голом.
7 марта. Краснодар. «Краснодар» — «Урал». Владимир Ильин подыграл себе рукой перед голом.
1/5

На 31-й минуте матча 20-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Урал» нападающий «быков» Владимир Ильин забил гол, и арбитр Евгений Турбин поначалу его засчитал. При этом судья долго смотрел на реакцию второго ассистента Алексея Воронцова и не сразу показал на центр поля.

Однако через некоторое время Турбин возобновил общение с помощником, жестом показал, что мяч попал в руку Ильина, и отменил взятие ворот.

7 марта. Краснодар. "Краснодар" - "Урал". Владимир Ильин подыграл себе рукой перед голом.
7 марта. Краснодар. «Краснодар» — «Урал». Владимир Ильин подыграл себе рукой перед голом.
7 марта. Краснодар. "Краснодар" - "Урал". Владимир Ильин подыграл себе рукой перед голом.
7 марта. Краснодар. «Краснодар» — «Урал». Владимир Ильин подыграл себе рукой перед голом.

При этом он не воспользовался помощью видеоассистентов, которые проводили свою проверку. Поэтому оценка арбитру не будет снижена на 0,5 балла.

7 марта. Краснодар. "Краснодар" - "Урал". Владимир Ильин подыграл себе рукой перед голом.
7 марта. Краснодар. «Краснодар» — «Урал». Владимир Ильин подыграл себе рукой перед голом.

7 марта. Краснодар. "Краснодар" - "Урал". Владимир Ильин подыграл себе рукой перед голом.
7 марта. Краснодар. «Краснодар» — «Урал». Владимир Ильин подыграл себе рукой перед голом.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
07 мар, 14:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Урал

Владимир Ильин
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Урал
Евгений Турбин
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
6
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
7
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
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 2 : 2
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6.03 19:00
Динамо – Спартак
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