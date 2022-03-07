«Краснодар» — «Урал»: арбитр схитрил и не воспользовался помощью ВАР, поэтому оценку Турбину не снизят

На 31-й минуте матча 20-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Урал» нападающий «быков» Владимир Ильин забил гол, и арбитр Евгений Турбин поначалу его засчитал. При этом судья долго смотрел на реакцию второго ассистента Алексея Воронцова и не сразу показал на центр поля.

Однако через некоторое время Турбин возобновил общение с помощником, жестом показал, что мяч попал в руку Ильина, и отменил взятие ворот.

7 марта. Краснодар. «Краснодар» — «Урал». Владимир Ильин подыграл себе рукой перед голом.

7 марта. Краснодар. «Краснодар» — «Урал». Владимир Ильин подыграл себе рукой перед голом.

При этом он не воспользовался помощью видеоассистентов, которые проводили свою проверку. Поэтому оценка арбитру не будет снижена на 0,5 балла.

7 марта. Краснодар. «Краснодар» — «Урал». Владимир Ильин подыграл себе рукой перед голом.