План Семака с тремя форвардами провалился, несмотря на победу. Соболев — первый кандидат на вылет из основы
Против ЦСКА Сергей Семак выбрал самое нестандартное решение, как использовать Матео Кассьерру, Александра Соболева и Лусиано Гонду. Но все равно забрал победу в главном матче тура, который снова вскрыл проблему банды Марко Николича, а также доказал: «Зенит» в таком сочетании — вынужденная и временная опция.
Да, на бумаге атака с тремя габаритными форвардами выглядит устрашающе. Но на деле привела к микроскопическим 0,02 xG к 43-й минуте и создала впечатление, что до гола гости как будто играли в меньшинстве. Это не то чтобы сенсация, учитывая качество исполнителей и плотность обороны ЦСКА, но фактически вся линия атаки «Зенита» в первом тайме была отрезана от игры.
Кассьерре явно непривычно в новой роли. Постоянно сваливаться на левый фланг и играть «узкого» вингера, опускаться в глубину в поисках мяча и минимально участвовать в завершении атак — не то, в чем хорош колумбиец.
Но на его месте вышел Соболев — и провалил дебют. Ни одного удара за 60 минут, девять потерь мяча, 37% выигранных единоборств — Александр элементарно не набрал форму после индивидуальных тренировок в «Спартаке». А шансы прорваться в старт «Зенита» строго лимитированы. Очевидно, что с ЦСКА его выпустили в надежде на эмоциональный всплеск — от дебюта в новом клубе и противостояния с неприятным соперником. Но не сработало: все, чем запомнился Соболев, это стык с Виллианом Рошей и срезка у своих ворот, которая чудом не привела к пенальти или автоголу.
Безусловно, здесь важно отметить и ЦСКА. По словам Рифата Жемалетдинова, команда «полностью контролировала матч, а «Зенит» давно не был настолько слабым». Но это явно преувеличение. И эмоции. Да, хозяева были лучше до 43-й минуты: контролировали мяч, выдавливали Питер на свою половину и в целом доминировали. Но снова пропустили первыми, хотя играли не хуже. А потом чудом не получили второй от Кассьерры.
Оставался тайм, чтобы все исправить. При этом у «Зенита» ушел Барриос, не играл Глушенков, Вендел выдал не лучший матч, а Соболев просто испарился. Но сколько моментов создал ЦСКА? Сильно ли напрягся Латышонок? Команда Николича не впервые уступает при качественной игре — и систематически теряет очки в матчах с топ-соперниками. Вот на что нужно обращать внимание футболистам. А судейство, «слабость «Зенита» и остальные вещи, о которых говорит Жемалетдинов, как минимум второстепенны. Как максимум — не важны, потому что ключевая проблема — явно не в сопернике.
У «Зенита» впереди «Факел» на своем поле, и чуть ли не единственная интрига — какой состав выставит Семак. Прямо сейчас Кассьерра явно превосходит Соболева. Слева будут доступны Педро и Андрей Мостовой (оба не вышли с ЦСКА из-за длительных перелетов), которые на этой позиции явно предпочтительнее и более мобильны Матео. Справа есть Лусиано: он пока вообще превосходит самые смелые ожидания (три гола в двух матчах и дубль в товарищеской игре), хотя вообще-то мог пожаловаться на адаптацию к новой стране, чемпионату и команде.
Даже при таких вводных Соболеву будет непросто пробиться в состав. А теперь представьте, какая драка за основу начнется после возвращения Глушенкова. Кого вытеснит Александр в своем нынешнем состоянии?
«Зенит» и Семак в этой ситуации получили то, что хотели: уникальный для РПЛ выбор исполнителей впереди, уйму вариантов усиления со скамейки и возможность подобрать атаку под любого соперника.
Личные планы Александра Соболева в этот список точно не входят. После матча с ЦСКА он первый кандидат на вылет в запас.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-1
|20
|
2
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|11-3
|18
|
3
|Локомотив
|8
|6
|0
|2
|19-12
|18
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|8
|4
|1
|3
|15-5
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|8
|3
|2
|3
|13-15
|11
|
8
|Рубин
|8
|3
|1
|4
|11-14
|10
|
9
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
10
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
11
|Пари НН
|8
|2
|1
|5
|6-15
|7
|
12
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Оренбург
|8
|1
|3
|4
|11-17
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|3-14
|5
|
16
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|0 : 2
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|2 : 4
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|0 : 0
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|0 : 1
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|2 : 0
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1