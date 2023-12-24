В номинации «открытие РПЛ» шесть претендентов!

Никита Салытков («Крылья Советов»). Фото Александр Федоров, «СЭ»

Открытие сезона

Вячеслав Короткин, заместитель главного редактора: Срджан Бабич

По меркам РПЛ, сербский летний новичок «Спартака» — просто монстр. Со временем Срджан вполне способен стать вторым Жиго — с поправкой на то, что чисто футбольный потенциал у него, на мой взгляд, даже выше, чем у француза. В нашей премьер-лиге Бабич выглядит человеком без слабых мест: тактически грамотен, хорош в отборе (вспомните хотя бы шедевральный чистый подкат уже почти в своей вратарской (!) в последнем матче года с «Крыльями»), владеет приличным первым пасом, умеет подключаться вперед (в 13 официальных встречах за красно-белых на счету балканца уже два мяча, плюс осенью был и важный гол за сборную в отборе на Евро-2024).

Игорь Рабинер, обозреватель: Аббосбек Файзуллаев

Никто не ожидал, что приход молодого узбека, от которого отказался ряд других клубов РПЛ, — это не вложение в перспективу, а помощь здесь и сейчас. Но Файзуллаев быстро стал одной из ключевых фигур атаки ЦСКА, затмив многочисленные кадровые проблемы в других линиях. Наблюдать за этим игровичком, его сообразительностью в принятии ключевых решений у чужой штрафной и внутри нее — одно удовольствие.

Константин Алексеев, шеф отдела футбола: Аббосбек Файзуллаев

Быстрая работа ног, нацеленность на обострение. Первое время ушло на адаптацию, а к концу года 20-летний узбек разошелся — 1+8 в последних восьми матчах. Аббос неожиданно стал настоящим лидером ЦСКА.

Из команд же отмечу «Рубин», «Факел» после смены тренера и «Пари НН».

Марк Бессонов, заместитель шефа отдела футбола: Бенхамин Гарре

Наверняка большинство назовет Аббоса Файзуллаева, и это будет заслуженно — узбек из ЦСКА покорил РПЛ своим дриблингом, техникой и быстротой мышления. Очевидно, растет серьезный футболист. Но также хочется обратить внимание на Бенхамина Гарре из «Крыльев». В отличие от Файзуллаева, это уже зрелый сформировавшийся игрок (23 года, прошел академию «Ман Сити»), да и в России проводит второй сезон. Зато именно его можно назвать главным героем самарцев, очень круто прошедших первую часть чемпионата.

Гарре — третий в гонке бомбардиров, пятый по «гол+пас» и третий по числу ударов в створ. Бенхамин не только остро действует у чужих ворот, но и склеивает игру своей команды, может и принять участие в комбинации, и решить эпизод самостоятельно. Играй в топ-клубе, получил бы куда больше восторженных отзывов.

Леонид Волотко, заместитель шефа отдела футбола: Марцел Личка и «Динамо»

Еще полгода назад матчи «Динамо» не вызывали ничего, кроме тоски и полной безнадеги. Я смотрел и не понимал: окей, у вас не складывается с результатами, но можно же играть так, чтобы получать удовольствие хотя бы от футбола? Состав был точно не для того, чтобы запереться сзади, забыть про прессинг и ничего не создавать в атаке.

Казалось, что на перестройку после угрюмого Славиши Йокановича уйдет минимум пара сезонов, но какой же шок, что Марцел Личка справился за пару месяцев! Чех едва ли подходит под определение «открытие чемпионата», потому что выстрелил раньше, но его работа в новом клубе правда впечатляет.

При этом третье место к 19-му туру — явно не предел мечтаний, а прогресс «Динамо» четко дает понять: это не финальная точка. Впереди долгие сборы, трансферное окно — уверен, весной «Динамо» пошумит и в РПЛ, и в Кубке России. Здорово, что у Лички все складывается не только в «Оренбурге», но и в большом клубе.

Гоша Чернов, корреспондент: Никита Салтыков

Уверен, что большинство назовет открытием Аббосбека Файзуллаева, и это справедливо. Но я выберу Никиту Салтыкова, который тоже заслуживает это звание. Во-первых, хочется выделить российского футболиста. Во-вторых, у вингера «Крыльев Советов» на два голевых действия больше (4+4). В-третьих, Никита на год моложе Аббоса и до лета вообще не выступал на элитном уровне (Файзуллаев, например, несколько раз играл в Лиге чемпионов АФК). Но, конечно, все эти критерии умозрительны. Оба провели шикарное полугодие — главное, чтобы и дальше прибавляли.

Максим Алланазаров, заместитель главного редактора: Никита Салтыков

Никита продолжает органично прогрессировать после возвращения из «Акрона». Молодой игрок отлично проявил себя не только в РПЛ, но и был одним из лидеров молодежной сборной России.

Роберт Ренан («Зенит»). Фото Федор Успенский, «СЭ»

Разочарование сезона

Вячеслав Короткин: разговоры о возврате на систему «весна-осень»

Стоило на европейской части страны наступить аномальным холодам и снегопадам в конце ноября — начале декабря, как началось нытье: теряем лучшие футбольные месяцы, как можно играть в такую погоду, верните старую систему! Считаю все это разговорами в пользу бедных — такая погода стоит в этот период крайне редко, а вот тот фактор, что в еврокубках будут стартовать свежие чемпионы, обладатели Кубка и призеры, не годичной давности, крайне важен. И это перебивает все остальное. Мы ведь в Европу обязательно вернемся.

Игорь Рабинер: Роберт Ренан, «Зенит»

Неудачный старт в сезоне сине-бело-голубых был связан не только с отъездом Малкома и Далера Кузяева, но и с из рук вон плохой игрой защитника олимпийской сборной Бразилии. Это тот самый случай, когда «техничный защитник — враг команды»! Ренан регулярно шел в обводку на своей половине поля, отдавал рискованные пасы — и «привез» ряд важных голов. Именно после его отправки Сергеем Семаком на скамейку, причем не в разовом режиме, а на постоянной основе, дела у «Зенита» стали налаживаться. С куда менее техничным, казалось бы, Алипом все стало намного надежнее, в том числе и на «втором этаже», где поначалу в отсутствие еще и травмированного тогда Родригао была катастрофа.

Константин Алексеев: «Сочи»

Многие прогнозировали непростые времена для «Сочи», но чтобы зимовать на последнем месте — это уж слишком. Всего полтора года назад клуб финишировал вторым. Получится ли оживить команду у бывшего тренера сборной Испании Роберта Морено? Состав-то явно будет усилен.

Марк Бессонов: ЦСКА и «Спартак»

Исходя из турнирной таблицы, больше всех разочаровывают два московских гранда — «Спартак» и ЦСКА. Красно-белые так резво начали, что зажгли надежду в среде своих болельщиков, но резкий спад перечеркнул все попытки бросить очередную перчатку «Зениту». Сейчас отрыв от питерцев — шесть очков, и непонятно, за счет чего Абаскаль и компания собираются его сокращать весной.

У ЦСКА есть оправдание — ужасное летнее трансферное окно. Армейцы потеряли Медину, Карраскаля и Зайнутдинова, хотя, наоборот, нуждались в усилении. Покупка Файзуллаева — попадание в точку, но вот Келлвен и Давила пока не впечатляют. Проблемы у команды Федотова и у своих ворот, и с созданием остроты у чужих. Да и восьмое место после итогового второго в прошлом сезоне — форменный провал.

Леонид Волотко: ЦСКА

После победы в Кубке и финиша на втором месте сложилось полное ощущение: ЦСКА лучше всех в РПЛ готов зарубиться с «Зенитом». Особенно учитывая, как за лето сдал действующий чемпион. Но проблема в том, что ЦСКА вообще этим не воспользовался. Снова продажи важных игроков прямо перед стартом сезона, поздние трансферы, травмы и проседание по результатам. Владимира Федотова принято хвалить за игровую систему, прогресс с «Сочи» и удачную карьеру в Москве, но восьмое место и 10 очков отставания от лидера — слишком, чтобы не зафиксировать: даже с такими проблемами ЦСКА обязан быть выше.

Гоша Чернов: Роберт Ренан

Не могу сказать, что я был очарован игрой Ренана весной, но разочароваться в нем все равно успел. В начале года этот трансфер преподносили так, будто в «Зенит» приехал будущий Тиагу Силва или Маркиньос, но в реальности человек проиграл конкуренцию Алипу и аж с августа не выходил на поле в РПЛ, хотя был здоров. Я понимаю, что Ренану еще только 20 лет, но, как мне кажется, футболист в таком возрасте не должен так часто грубо ошибаться, как он это делал весь год, в том числе на старте текущего сезона.

Максим Алланазаров: Александр Коваленко

Очень грустно наблюдать за тем, как развивается карьера Коваленко в Санкт-Петербурге. Александр стал одним из главных открытий прошлого сезона, но сделал неправильный выбор, перейдя в «Зенит». Теперь за Коваленко мы можем наблюдать только в соцсетях клуба, на поле он практически не появляется. Надеюсь, что талантливый хавбек как можно скорее уйдет в аренду и вернет топ-форму.

Джон Кордоба («Краснодар»). Фото Александр Федоров, «СЭ»

Лучший игрок

Вячеслав Короткин: Джон Кордоба

Колумбийский форвард «Краснодара» — настоящий бык. Без всяких кавычек. Потрясающие физическая мощь и высокая скорость сочетаются у парня с отличной техникой и голевым чутьем. Остановить эту машину в РПЛ под силу примерно никому. Разве что у того самого Бабича в майской встрече в Москве получится.

Игорь Рабинер: Матео Кассьерра

Может, назвал бы его соотечественника Джона Кордобу из «Краснодара», но тот дурацким удалением после матча в Екатеринбурге с пропуском важнейшей игры против ЦСКА подпортил впечатление. Кассьерре же, провалившему дебютный сезон в «Зените», удалось почти невозможное — компенсировать уход Малкома. Фантастическая эффективность в реализации! Шесть мячей отрыва от ближайшего конкурента говорят сами за себя. Притом что «Зенит» в целом играет намного слабее себя обычного, результативность Матео позволяет ему быть наверху таблицы. По вкладу в командный успех могу сравнить с Кассьеррой разве что Илью Лантратова из «Локомотива».

Константин Алексеев: Вендел

Пропустил начало сезона, заскучал по родине в декабре, но по уровню футбола бразилец в РПЛ — лучший. Именно возвращение Вендела в строй позволило «Зениту» отыграть 7-очковое отставание от «Краснодара» и в какой-то момент даже выйти вперед.

Марк Бессонов: Матвей Сафонов

Раз лидер у нас «Краснодар», то футболист должен быть из этой команды. Сперцян проводит очередной классный сезон, Алонсо и Тормена — открытие в плане надежности. Но я выделю Матвея Сафонова. «Быки» пропустили всего 14 голов при ожидаемых 18,4 (лучшая разница в чемпионате после «Пари НН»), и это — заслуга вратаря, который засушил семь «сухарей» в 10 стартовых турах. Потом, правда, оборона посыпалась, но Сафонов выступал стабильно надежно — не привозил и в нескольких матчах (в том числе в последнем перед паузой с ЦСКА) сделал результат чуть ли не в одиночку. Ну и 83% отраженных ударов — это просто космос. Приятный прогресс после спада в прошлом сезоне.

Леонид Волотко: Джон Кордоба

Прорыв «Краснодара» на первое место — главное событие первого круга, но оно вряд ли стало бы возможно без сверхкачественного нападающего. Кордоба потрясающе раскрылся в РПЛ, а при Ивиче как никогда конвертирует игровую мощь, умение зацепиться за мячи и результативность в результаты команды. Их связка со Сперцяном тоже важнейший фактор, но по набору индивидуальных качеств колумбийскому форварду нет равных в РПЛ.

Гоша Чернов: Хуниор Алонсо

Для меня защитник «Краснодара» пока одновременно и лучший игрок лиги, и самый недооцененный, и в какой-то степени лучший трансфер. Напомню, что Алонсо в конце прошлого сезона прямо говорил о скором уходе из «Краснодара», но остался и выдал фантастический отрезок. Не знаю, кто уговорил парагвайца не уходить, но это решение повлияло на чемпионскую гонку.

Передачи Алонсо — это искусство. Именно Хуниор чаще всего выбирает вектор атак, а значит, существенно влияет на игру «Краснодара» впереди. К его оборонительной работе тоже вопросов нет, ведь «быки» пропустили меньше всех в лиге. Получается, от Алонсо во многом зависит и атакующая, и защитная игра лидера РПЛ. Вывод — он лучший в лиге.

Максим Алланазаров: Матвей Сафонов

«Краснодар» — лидер чемпионата, Сафонов — лидер «быков». На первом отрезке сезона Матвей практически не ошибался и много выручал, что позволило команде удержаться на первом месте.

Артур Юсупов («Сочи»). Фото Александр Федоров, «СЭ»

Кто вылетит?

Вячеслав Короткин: «Сочи», «Оренбург»

«Сочи», как кажется, обречен. А вот «Балтика» под руководством Сергея Игнашевича еще поборется. Если калининградцы прибавят в гостях (11 очков набрано дома и всего 2 — на выезде), то способны опередить «Оренбург», главного конкурента в борьбе за спасение от прямого вылета. Особенно если зимой команда Давида Деограсия потеряет кого-то из своих лидеров, на которых в лиге есть устойчивый спрос у клубов из верхней части таблицы.

Игорь Рабинер: «Сочи», «Оренбург»

Исходя из того, что мы видели в первой части чемпионата, — однозначно «Сочи». У «барсов» тоже случались всплески вроде 4:1 в Екатеринбурге, но в целом это было печальное зрелище. И не думаю, что приглашение очередного испанского тренера, совершенно незнакомого с нашими реалиями, в условиях борьбы за выживание может сильно улучшить ситуацию. Вот вам роль тренера — ушел в ЦСКА Владимир Федотов, и в «Сочи» все пошло наперекосяк.

Второе роковое место будет разыграно между куда более внятными командами, «Балтикой» и «Оренбургом», — мне кажется, пребывание ступенькой выше них «Ахмата» временно. Не хотелось бы, чтобы кто-то из них вылетал, — но кому-то придется. Скажу так: если новое руководство «Балтики» начнет посреди сезона метаться в поисках нового тренера и уволит Сергея Игнашевича, то резко повысит свои шансы вернуться в первую лигу.

Константин Алексеев: «Оренбург», «Балтика»

«Оренбург» словно плывет по течению, это вполне может закончиться вылетом. Компанию составит кто-то из пары «Балтика» / «Сочи». Судя по активности южан, рискну поставить, что «барсы» все же уцелеют.

Марк Бессонов: «Сочи», «Балтика»

Главные претенденты на вылет — две команды, занимающие последнее место. «Сочи» — одно из главных разочарований сезона, и при имеющихся у клуба ресурсах команда должна находиться в середине турнирной таблицы. Но сейчас не проглядывается, кто может вытащить южан со дна, а отрыв от зоны стыков уже солидный — четыре очка.

«Балтика» при всей симпатии к работе Сергея Игнашевича — второй претендент на вылет. В Калининграде команда построила мощный бастион, где регулярно отнимает очки у именитых соперников, но провальные матчи на выезде и банально самый слабый в РПЛ состав дают о себе знать.

Леонид Волотко: «Балтика», «Оренбург»

Судя по изменениям, которые уже произошли в «Сочи», клуб выкарабкается. Там уже есть новый тренерский штаб. Очевидно (инсайды это подтверждают), что будет много новичков. Прошлой весной аналогичные шаги спасли «Локомотив», а теперь должны помочь Роберту Морено, который вообще-то очень серьезная фигура, по меркам РПЛ.

Когда задача — резко прибавить, трансферы необходимы. У «Сочи» их точно будет больше, чем у «Балтики», до сих пор не освоившейся в РПЛ, и тем более чем у «Оренбурга», который был фактически приговорен после назначения Иржи Ярошика, а зимой может лишиться Лукаса Веры. Да, Давид Деограсия неплохо подхватил команду осенью, но дальнейшая турбулентность показала: в борьбе за выживание шансов будет мало. Если кто-то из аутсайдеров прибавит, «Оренбург» и «Балтика» — первые кандидаты на понижение. А прибавит, думаю, «Сочи».

Гоша Чернов: «Балтика» и «Оренбург»

Убежден, что «Сочи» спасется: игра у южан была слабой, но они все равно занимают не свое место. Думаю, зимой черноморцы усилятся, и новый тренер Роберт Морено выведет их из зоны вылета.

А вот в «Балтике» я не уверен. У калининградцев есть шикарная публика и масса легионеров, но я не верю, что балтийцы способны значительно прибавить в качестве. То же самое касается «Оренбурга» — если уральцы потеряют Веру и еще кого-то из лидеров, то вряд ли останутся в РПЛ.

Максим Алланазаров: «Балтика», «Сочи»

И «Балтике», и «Сочи» ничего не поможет — их составы слишком сырые. Уже сейчас понятно, что обе команды покинут РПЛ.

Матвей Сафонов («Краснодар»). Фото «Краснодар»

Каким будет топ-3

Вячеслав Короткин: «Зенит», «Краснодар», «Динамо»

В нынешней тройке лидеров вижу только одно изменение: «Зенит» поменяется местами с «Краснодаром». Верю в пару серьезных зимних трансферов питерцев и в то, что Сергей Семак найдет мотивацию для лидеров — Вендела, Клаудиньо, Барриоса, Дугласа Сантоса — на оставшиеся 12 туров чемпионата. При этом не исключаю, что «быки» могут не справиться с ранее неведомым для них психологическим грузом — когда главный соперник дышит в спину, что заставляет в каждом матче играть исключительно на победу, без пауз на стратегические ничьи. Но вместе с тем не исключаю, что судьба золота решится только в 30-м туре.

Игорь Рабинер: «Краснодар», «Зенит», «Динамо»

Оставлю тройку в том виде, в каком она подошла к зиме. Мне просто, не скрою, очень хочется смены чемпиона после пятилетнего царства «Зенита». И Сергей Галицкий сделал для нашего футбола и своего города столько, что золото «Краснодара» станет большой человеческой справедливостью. Драматичная победа «быков» над ЦСКА в последние мгновения матча, шесть очков в двух турах без Джона Кордобы (хотя казалось, что он абсолютно незаменим) дают надежду на психологическую устойчивость команды Владимира Ивича. А ее игра в обороне — в первую очередь пары центральных защитников Алонсо — Тормена — эту надежду укрепляет. Ведь правильно сэр Алекс Фергюсон и наш сэр Юрий Палыч говорят, что матчи выигрывает атака, а турниры — оборона.

Нравится, как прогрессирует в последнее время «Динамо», но все же баланса бело-голубым пока не хватает, и я котирую их чуть ниже двух главных фаворитов.

Константин Алексеев: «Зенит», «Краснодар», «Динамо»

«Зенит» не такой явный, как обычно, но все же фаворит в борьбе за золото. «Краснодар» ниже второго места не опустится. За третье будет битва, в которой отдам предпочтение «Динамо» — клуб удачно интегрировал новичков и поймал игру.

Марк Бессонов: «Зенит», «Краснодар», «Динамо»

Думается, даже в Санкт-Петербурге найдутся люди, которые будут не против, если «Краснодар» в этом сезоне оформит чемпионство. Но все же кажется, что весной «Зенит» таки возьмет свое и финиширует первым. Запас прочности у команды Семака очень солидный, да и зимой, очевидно, подъедет качественное усиление. Наконец, «быки», при всей прокачанной Ивичем прагматичности, ошибки допускают регулярно, плюс придется дожидаться возвращения Кордобы. Второе место станет разочарованием для многих, но таков уж уровень сопротивления в борьбе за золото.

В битве за третье место поставлю на «Динамо». У Лички в первой части чемпионата были две диаметральные проблемы. Сперва провальная игра в обороне, затем голевая засуха. Но с ноября баланс нашелся, и кажется, что команда и тренер наконец-то поняли друг друга. В серьезную конкуренцию со стороны «Локомотива», «Спартака» и ЦСКА с «Крыльями» не верю — слишком разбалансированные (а в случае с самарцами — малоресурсные) команды.

Леонид Волотко: «Краснодар», «Зенит», «Динамо»

Раз уж «Краснодар» ввязался в чемпионскую гонку и моментально скинул «Зенит», когда сам опустился на второе место, нужно идти до конца. Глядя на настрой Клаудиньо, нестабильность Вендела, Изидора и всех остальных легионеров «Зенита», не представляю, за счет чего команда Семака выстрелит весной. Когда становишься чемпионом пять раз подряд, это не может не сказаться на настрое игроков. Мотивация — ключевой фактор, который гонит «Краснодар» к свежим эмоциям, а «Зенит», наоборот, тормозит.

За третье место точно будет драка длиной в несколько месяцев — предположу, что ее выиграет «Динамо». «Локо» слишком нестабильный, «Спартак» — непредсказуемый, ЦСКА очень далеко, а у остальных просто не хватит ресурсов, чтобы удержаться так высоко.

Гоша Чернов: «Зенит», «Краснодар», ЦСКА

В золотой гонке многое решит зима. Если «Зенит» наконец-то найдет качественную замену Малкому, а Вендел на этот раз вовремя прилетит на сборы, то петербуржцы расправят крылья. А «Краснодару», напротив, очень важно зимой сохранить Алонсо со Сперцяном, в чем стопроцентной уверенности нет. Думаю, класс футболистов «Зенита» весной скажется — они будут мотивированнее, чем осенью.

В борьбе за бронзу рубка будет что надо. Поставлю в ней на ЦСКА. Причина на поверхности: Владимир Федотов. При нем и «Сочи», и ЦСКА выдавали феноменальные весенние отрезки, позволявшие им влететь в медали. Допускаю, что он повторит трюк.

Максим Алланазаров: «Зенит», «Краснодар», «Динамо»

«Зенит» станет чемпионом — «Краснодар» не сможет выдержать конкуренцию. Третье место займет «Динамо», а в следующем сезоне, если не растеряют лидеров, будут бороться за золото.