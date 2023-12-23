Ренан: из «Зенита» в «Реал»? Шок, но это реально!
Кто бы мог подумать, что в субботу с витрин газетных киосков на испанцев будет смотреть футболист «Зенита». Подобное сложно вообразить даже при какой-нибудь громкой победе российского клуба над мадридским. Чалов с Щенниковым, добывавшие для ЦСКА разгромную победу на «Сантьяго Бернабеу» в 2018-м, не удостаивались такой чести. А тут — запасной футболист.
Но это правда. В субботу белозубая улыбка Роберта Ренана оказалась прямо на первой полосе одного из известнейших футбольных изданий Европы AS. Повод банален: журналисты выяснили, что «Реал» всерьез нацелен приобрести или арендовать 20-летнего защитника «Зенита» уже этой зимой. Заголовок на обложке исчерпывающе говорит обо всем: «Новый год — новый центральный защитник».
Важно подчеркнуть, что AS — промадридское СМИ, которое часто попадает в инсайды, связанные с «Королевским клубом». Поэтому проходить мимо нельзя: если журналисты столь громко заявляют о потенциальном новичке, значит, почва для этого есть. И достаточно твердая.
Первые слухи о возможном трансфере Ренана в «Реал» появились еще в феврале, когда бразилец даже не провел ни одной тренировки в составе сине-бело-голубых. Те инсайды родились под впечатлением от успешной игры Роберта и его бразильских партнеров на чемпионате Южной Америки (U20). Издание Jovem Pan Esportes даже называло возможную сумму трансфера — 40 миллионов евро, во что поверить было сложно.
Сейчас в это тоже трудно поверить, но у «Реала» возникли масштабные кадровые проблемы, которые нужно решать как можно быстрее. В августе на долгий срок из-за травмы выбыл один основной центральный защитник, Эдер Милитао, в декабре — другой, Давид Алаба. Флорентино Перес почти никогда не делает зимние покупки, но сейчас готов сделать исключение — форс-мажор.
AS сообщает, что «Реал» ищет авральную замену по четким критериям: «левоногий, молодой, с большим будущим, в аренду с опцией выкупа». А кто подходит по таким параметрам? Ренан! Его огромный плюс в том, что он готов уйти уже сейчас, а клуб — отпустить игрока. Посреди сезона мало кто охотно расстается с футболистами, так что это важный аспект сделки.
Конечно, кандидатура Ренана родилась не вчера. Давно известно, что на покупке Роберта настаивает главный скаут «Реала» Джуни Калафат. А это не просто селекционер, а человек с мировым именем: именно он привез в Мадрид Винисиуса Жуниора, Родриго, Мартина Эдегора, Каземиро, Феде Вальверде, Эндрика (переберется за океан в ближайшее время) и много кого еще. Если специалист такого уровня видит в лавочнике «Зенита» талант, значит, он есть.
Другое дело, что все эти новости расходятся с происходящим на поле. Ренан не один раз грубо ошибался, заставлял болельщиков нервничать из-за авантюрного дриблинга и в конце лета потерял место в стартовом составе. Осенью Роберт провел всего три официальных матча за «Зенит»: все — в Кубке. Как футболист с такой статистикой может оказаться целью «Реала» номер один?
Сергей Семак не раз говорил о том, что Роберт действительно одарен, но «Зенит» — плохое место для обкатки талантов. Тренерский штаб сине-бело-голубых много раз прощал Ренану ошибки, но команда не может ждать: результат нужен здесь и сейчас, поэтому играют готовые футболисты, а не сырые. «Зенит» — просто неподходящая команда для развития Ренана, а нынешний «Реал», как ни парадоксально, — наоборот. В Мадриде бразилец будет сразу получать игровую практику, а когда маститые конкуренты восстановятся, продолжит получать опыт, просто тренируясь бок о бок со звездами. Да и кто знает, может, Ренан так ярко проведет старт 2024 года, что останется в основе надолго.
AS не пишет, сколько «Реал» готов заплатить за Ренана, но намекает, что клуб не хочет платить за авральную замену 40 миллионов евро, поэтому ищет кого-то подешевле. Возможно, это будет аренда с обязательным правом выкупа. «Вест Хэм», по слухам, пару недель назад был готов раскошелиться на 25 миллионов евро, что уже хорошо для «Зенита». Напомню, что Ренан достался сине-бело-голубым «на сдачу» — он был частью сделки по обмену Юри Альберто в «Коринтианс».
Transfermarkt сейчас оценивает защитника в 9 миллионов евро. Цена — не самая большая проблема. Тот же источник пишет, что сложности могут возникнуть при осуществлении самой сделки, ведь санкций никто не отменял. «Коринтианс», например, отказался быть посредником между «Зенитом» и «Вест Хэмом», так что этот вариант тоже ненадежен.
Впрочем, последние события показывают, что выход можно найти в любой ситуации. Тот же «Реал Сосьедад» смог приобрести у «Динамо» Захаряна напрямую, так что и «Зенит» с «Реалом» наверняка договорятся. Было бы желание.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
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Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5