Дмитрий Аленичев: «Чемпионом станет «Зенит». «Спартак» не попадет в тройку, но Абаскалю нужно дать доработать до лета»
«Краснодар» ушел на зимнюю паузу в чемпионате лидером — и прямо скажем, этого мало кто ожидал, включая меня. Но команда провела первую часть турнира РПЛ просто блестяще. Конечно, случались обидные поражения — например, буквально недавно от «Урала» (3:1), но в целом «быки» очень стабильно, на высоком уровне прошли осенний отрезок сезона. И сейчас я на 99 процентов уверен, что интрига в борьбе за золото будет сохраняться до последнего тура. Имею в виду противостояние с «Зенитом»: вряд ли «Динамо», игра которого мне нравится, или мой любимый «Спартак» включатся в гонку за первое место.
В последнее время все громче звучат мнения, что «Краснодар» стал настолько успешен потому, что отошел от генеральной линии владельца клуба Сергея Галицкого на атакующий футбол. Безусловно, изменения в действиях южан есть. Если вспомнить, какими «быки» были три-четыре года назад, то там тоже выступали хорошие ребята — Вандерсон, Перейра, Ари, Жоаозиньо, Вилена — и команда играла в открытой манере. А что мы видим теперь? Смотрим в таблицу: краснодарцы пропустили меньше всех — всего 14 мячей! Это свидетельствует о том, что коллектив несколько упростил стиль, появилась доля здорового прагматизма. Главный тренер Владимир Ивич привнес дисциплину в оборону — последствия видим в графе «Пропущенные голы». Когда-то «Краснодар» мог забить два-три и все равно потерпеть поражение. Сейчас такого нет: если команда повела в один-два мяча, то старается сохранить победный счет. Вместо с тем очень сильное впечатление производит форвард Кордоба, которого на данный момент считаю лучшим футболистом лиги наряду со Сперцяном.
Но при этом, считаю, шансы «быков» против «Зенита» — 40 на 60. Во-первых, стартовый матч после перерыва против «Рубина» из-за дисквалификации пропустит тот самый Кордоба. Плюс питерцы, как мне кажется, зимой сделают какое-то значимое приобретение. А может быть, и два. Все — руководство клуба, тренерский штаб, игроки — понимают, что второе место станет для сине-бело-голубых провалом. В Петербурге сделают все, чтобы этого не допустить.
Многие проблемы «Зенита» идут, на мой взгляд, от потери Малкома. В прошлом сезоне человек забил больше 20, добавив около 10 голевых передач. Конечно, никакой Кассьерра такого футболиста не заменит. Да, колумбиец лидирует среди бомбардиров нынешнего чемпионата, но на него надо играть — в то время как Малком во многих матчах делал результат сам за счет высочайшего индивидуального мастерства. Заменить его не удалось — и вряд ли пока получится. Остается провести 12 туров, не думаю, что кто-то из бразильцев — а приоритетом в селекции, как понимаю, будут именно они — придет и с ходу сыграет так же качественно, как Малком в прошлом году. В общем, потеря такого исполнителя сказывается в том числе и на борьбе за чемпионство. Но, повторю, все равно отдаю небольшое предпочтение «Зениту». Потенциал там очень приличный.
Питерцы должны встряхнуться и провести весеннюю часть РПЛ гораздо сильнее осенней. На первой части дистанции у команды случались очень плохие матчи — например, «Оренбургу» уступили, — еще были неудачи. Коллектив, рассчитывающий на золото, не должен выступать настолько нестабильно.
Сломалось у сине-бело-голубых прежде всего в атаке. Клаудиньо уже не тот, подраскис без Малкома — они вдвоем так феерили на поле... Кассьерра, как уже отмечал, при всем уважении все равно не такой футболист, как Малком. Да, есть Сергеев, который выходит на замену и забивает, пришел Изидор — но это все равно не то. Качество в атакующих действиях и зрелищность, отличавшие чемпиона в предыдущие годы, пропали.
Впрочем, хорошо зная Сергея Семака, не сомневаюсь, что он донесет до каждого футболиста и до команды в целом, что «Зенит» не имеет права оставаться вторым. Сергей достучится до своих игроков, особенно до бразильцев.
Теперь к «Спартаку». Понятно, перед каждым чемпионатом и ветераны, и болельщики говорят: «Ну уж в этом году красно-белые точно навяжут конкуренцию «Зениту». Но, как выяснилось, сейчас нужно еще и «Краснодару». Банально, но моей родной команде не хватает стабильности — может провести два матча хорошо, потом провалиться, потом сделать ничью и затем опять выиграть. Синусоида...
В итоге «Спартак» отстает от «Краснодара» на восемь очков, от «Зенита» — на шесть. Если вспомнить, что против «Ахмата» последовали ничья и поражение, это уже минус пять очков. Фиаско в Воронеже — еще минус три. 0:4 от «Крыльев» — отнимаем еще три очка. И ведь это не самые сильные клубы — не «Зенит», не «Краснодар», не ЦСКА и не «Динамо». Потери с середняками/аутсайдерами привели к тому, что красно-белые отправились зимовать только пятыми.
Да, до того же «Динамо», идущего третьим, всего два очка, и многое способно измениться, но я сомневаюсь, что весной «Спартак» обретет стабильность. В прошлом году клуб заключительный отрезок завалил. Возможно, где-то тренерский штаб недоработал на сборах во время паузы. Посмотрим — не исключено, что сделаны выводы и больше такое не повторится. Но вряд ли «Спартак» проведет оставшиеся 12 встреч, не потеряв очки против условных «Урала» и «Факела».
И потом, давайте рассмотрим календарь. Из пяти первых игр после возобновления РПЛ три на выезде — с «Зенитом», «Динамо» и ЦСКА. В промежутках между ними — встречи дома с «Факелом» и «Уралом». Вот после этих матчей можно будет более-менее определенно говорить, на каком месте красно-белые способны закончить чемпионат. Но я мало верю в то, что «Спартак» войдет в тройку. Ведь с Промесом и без него это две разные команды. Когда Квинси лечил повреждение задней поверхности бедра, «Спартак» был плох. Как только нидерландец вернулся, сразу стало понятно, кто лучший футболист в нынешнем составе. Парень забивает, отдает, создает остроту в атаке. Но неправильно рассчитывать только на Промеса, чтобы по итогам этих 12 туров попасть в тройку. А где остальные? Да, иногда выстреливает Зиньковский, забивает Соболев, но им не хватает той стабильности, что есть у Квинси. Если бы его не было, ни о каких призовых местах и речи не шло бы. Хотелось бы, чтобы «Спартак» поборолся, но это маловероятно.
Понятно, что на фоне результатов идет много разговоров о работе Гильермо Абаскаля. Сложно понять, что в мыслях у руководителей клуба, но мое мнение однозначно: испанец должен остаться как минимум до лета. Можно начать поиски тренера — тогда, насколько понимаю, ставку вновь сделают на иностранца. Но ему нужно будет знакомиться с командой, узнать каждого футболиста, а в РПЛ остается сыграть-то всего ничего. И если новый специалист провалит весну, у него заранее готова отмазка — мол, я только пришел и так далее. Подобное, считаю, необходимо исключить. Поэтому Абаскаля нужно оставлять до конца сезона.
В заключение коротко о других наших топ-клубах. «Динамо», как уже отметил, мне нравится, там есть приличный потенциал, и при условии еще пары серьезных покупок бело-голубые способны включиться в золотую гонку — в следующем сезоне. А в этом — побьются за бронзу или даже, не исключено, за серебро. А вот ЦСКА вряд ли впишется в битву за тройку, более того, — пусть на меня не обижаются болельщики красно-синих, — ПФК, думаю, даже не пробьется в пятерку. Однако отмечу Файзуллаева. Понятно, есть Чалов и другие неплохие ребята, но Аббос — звездочка, которая уже ярко сверкнула.
«Локомотиву» же по силам претендовать на награды, железнодорожники по игре выглядели предпочтительнее ЦСКА, особенно в конце осеннего отрезка. Правда, хочется, чтобы весной Дзюба забивал побольше, чем осенью. Мастерства ему не занимать, несмотря на возраст. Артему не надо пробегать по 11-12 километров за матч, а следует на опыте находиться в тех зонах, где этот нападающий наиболее эффективен, — в штрафной, рядом с ней. Вот это — настоящий Дзюба.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5