Дмитрий Аленичев: «Чемпионом станет «Зенит». «Спартак» не попадет в тройку, но Абаскалю нужно дать доработать до лета»

Самый титулованный футболист России, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту», бывший главный тренер красно-белых в своей авторской колонке для «СЭ» подвел итоги первой части сезона и поделился ожиданиями от решающего отрезка турнира РПЛ.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу в чемпионате лидером — и прямо скажем, этого мало кто ожидал, включая меня. Но команда провела первую часть турнира РПЛ просто блестяще. Конечно, случались обидные поражения — например, буквально недавно от «Урала» (3:1), но в целом «быки» очень стабильно, на высоком уровне прошли осенний отрезок сезона. И сейчас я на 99 процентов уверен, что интрига в борьбе за золото будет сохраняться до последнего тура. Имею в виду противостояние с «Зенитом»: вряд ли «Динамо», игра которого мне нравится, или мой любимый «Спартак» включатся в гонку за первое место.

В последнее время все громче звучат мнения, что «Краснодар» стал настолько успешен потому, что отошел от генеральной линии владельца клуба Сергея Галицкого на атакующий футбол. Безусловно, изменения в действиях южан есть. Если вспомнить, какими «быки» были три-четыре года назад, то там тоже выступали хорошие ребята — Вандерсон, Перейра, Ари, Жоаозиньо, Вилена — и команда играла в открытой манере. А что мы видим теперь? Смотрим в таблицу: краснодарцы пропустили меньше всех — всего 14 мячей! Это свидетельствует о том, что коллектив несколько упростил стиль, появилась доля здорового прагматизма. Главный тренер Владимир Ивич привнес дисциплину в оборону — последствия видим в графе «Пропущенные голы». Когда-то «Краснодар» мог забить два-три и все равно потерпеть поражение. Сейчас такого нет: если команда повела в один-два мяча, то старается сохранить победный счет. Вместо с тем очень сильное впечатление производит форвард Кордоба, которого на данный момент считаю лучшим футболистом лиги наряду со Сперцяном.

Эдуард Сперцян. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Но при этом, считаю, шансы «быков» против «Зенита» — 40 на 60. Во-первых, стартовый матч после перерыва против «Рубина» из-за дисквалификации пропустит тот самый Кордоба. Плюс питерцы, как мне кажется, зимой сделают какое-то значимое приобретение. А может быть, и два. Все — руководство клуба, тренерский штаб, игроки — понимают, что второе место станет для сине-бело-голубых провалом. В Петербурге сделают все, чтобы этого не допустить.

Многие проблемы «Зенита» идут, на мой взгляд, от потери Малкома. В прошлом сезоне человек забил больше 20, добавив около 10 голевых передач. Конечно, никакой Кассьерра такого футболиста не заменит. Да, колумбиец лидирует среди бомбардиров нынешнего чемпионата, но на него надо играть — в то время как Малком во многих матчах делал результат сам за счет высочайшего индивидуального мастерства. Заменить его не удалось — и вряд ли пока получится. Остается провести 12 туров, не думаю, что кто-то из бразильцев — а приоритетом в селекции, как понимаю, будут именно они — придет и с ходу сыграет так же качественно, как Малком в прошлом году. В общем, потеря такого исполнителя сказывается в том числе и на борьбе за чемпионство. Но, повторю, все равно отдаю небольшое предпочтение «Зениту». Потенциал там очень приличный.

Питерцы должны встряхнуться и провести весеннюю часть РПЛ гораздо сильнее осенней. На первой части дистанции у команды случались очень плохие матчи — например, «Оренбургу» уступили, — еще были неудачи. Коллектив, рассчитывающий на золото, не должен выступать настолько нестабильно.

Клаудиньо. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сломалось у сине-бело-голубых прежде всего в атаке. Клаудиньо уже не тот, подраскис без Малкома — они вдвоем так феерили на поле... Кассьерра, как уже отмечал, при всем уважении все равно не такой футболист, как Малком. Да, есть Сергеев, который выходит на замену и забивает, пришел Изидор — но это все равно не то. Качество в атакующих действиях и зрелищность, отличавшие чемпиона в предыдущие годы, пропали.

Впрочем, хорошо зная Сергея Семака, не сомневаюсь, что он донесет до каждого футболиста и до команды в целом, что «Зенит» не имеет права оставаться вторым. Сергей достучится до своих игроков, особенно до бразильцев.

Теперь к «Спартаку». Понятно, перед каждым чемпионатом и ветераны, и болельщики говорят: «Ну уж в этом году красно-белые точно навяжут конкуренцию «Зениту». Но, как выяснилось, сейчас нужно еще и «Краснодару». Банально, но моей родной команде не хватает стабильности — может провести два матча хорошо, потом провалиться, потом сделать ничью и затем опять выиграть. Синусоида...

В итоге «Спартак» отстает от «Краснодара» на восемь очков, от «Зенита» — на шесть. Если вспомнить, что против «Ахмата» последовали ничья и поражение, это уже минус пять очков. Фиаско в Воронеже — еще минус три. 0:4 от «Крыльев» — отнимаем еще три очка. И ведь это не самые сильные клубы — не «Зенит», не «Краснодар», не ЦСКА и не «Динамо». Потери с середняками/аутсайдерами привели к тому, что красно-белые отправились зимовать только пятыми.

Квинси Промес. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Да, до того же «Динамо», идущего третьим, всего два очка, и многое способно измениться, но я сомневаюсь, что весной «Спартак» обретет стабильность. В прошлом году клуб заключительный отрезок завалил. Возможно, где-то тренерский штаб недоработал на сборах во время паузы. Посмотрим — не исключено, что сделаны выводы и больше такое не повторится. Но вряд ли «Спартак» проведет оставшиеся 12 встреч, не потеряв очки против условных «Урала» и «Факела».

И потом, давайте рассмотрим календарь. Из пяти первых игр после возобновления РПЛ три на выезде — с «Зенитом», «Динамо» и ЦСКА. В промежутках между ними — встречи дома с «Факелом» и «Уралом». Вот после этих матчей можно будет более-менее определенно говорить, на каком месте красно-белые способны закончить чемпионат. Но я мало верю в то, что «Спартак» войдет в тройку. Ведь с Промесом и без него это две разные команды. Когда Квинси лечил повреждение задней поверхности бедра, «Спартак» был плох. Как только нидерландец вернулся, сразу стало понятно, кто лучший футболист в нынешнем составе. Парень забивает, отдает, создает остроту в атаке. Но неправильно рассчитывать только на Промеса, чтобы по итогам этих 12 туров попасть в тройку. А где остальные? Да, иногда выстреливает Зиньковский, забивает Соболев, но им не хватает той стабильности, что есть у Квинси. Если бы его не было, ни о каких призовых местах и речи не шло бы. Хотелось бы, чтобы «Спартак» поборолся, но это маловероятно.

Антон Зиньковский. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Понятно, что на фоне результатов идет много разговоров о работе Гильермо Абаскаля. Сложно понять, что в мыслях у руководителей клуба, но мое мнение однозначно: испанец должен остаться как минимум до лета. Можно начать поиски тренера — тогда, насколько понимаю, ставку вновь сделают на иностранца. Но ему нужно будет знакомиться с командой, узнать каждого футболиста, а в РПЛ остается сыграть-то всего ничего. И если новый специалист провалит весну, у него заранее готова отмазка — мол, я только пришел и так далее. Подобное, считаю, необходимо исключить. Поэтому Абаскаля нужно оставлять до конца сезона.

В заключение коротко о других наших топ-клубах. «Динамо», как уже отметил, мне нравится, там есть приличный потенциал, и при условии еще пары серьезных покупок бело-голубые способны включиться в золотую гонку — в следующем сезоне. А в этом — побьются за бронзу или даже, не исключено, за серебро. А вот ЦСКА вряд ли впишется в битву за тройку, более того, — пусть на меня не обижаются болельщики красно-синих, — ПФК, думаю, даже не пробьется в пятерку. Однако отмечу Файзуллаева. Понятно, есть Чалов и другие неплохие ребята, но Аббос — звездочка, которая уже ярко сверкнула.

«Локомотиву» же по силам претендовать на награды, железнодорожники по игре выглядели предпочтительнее ЦСКА, особенно в конце осеннего отрезка. Правда, хочется, чтобы весной Дзюба забивал побольше, чем осенью. Мастерства ему не занимать, несмотря на возраст. Артему не надо пробегать по 11-12 километров за матч, а следует на опыте находиться в тех зонах, где этот нападающий наиболее эффективен, — в штрафной, рядом с ней. Вот это — настоящий Дзюба.