Кто поведет «Зенит» к чемпионству? И поведет ли? Колонка Казакова
В сезоне-2015/16, когда ЦСКА, к удивлению многих, прервал многолетнюю гегемонию «Зенита», на зимнюю паузу петербуржцы ушли с отставанием от лидера в 7 очков — и казалось, что по весне они эту фору отыграют. Не получилось — армейцы на финише привезли ставшему в итоге лишь третьим самому мощному клубу страны 6 очков, укрепившись в ходе перерыва в РПЛ Романом Широковым. В то время как сине-бело-голубые забрали принадлежавших «Динамо» Александра Кокорина с Юрием Жирковым.
Годом позже примерно то же самое в борьбе с «Зенитом» проделал «Спартак» — красно-белые вступили в зиму с перевесом в 5 очков и не подпустили гегемона к себе на второй части дистанции. Правда, под задачу чемпионства москвичи ударно отработали на трансферном рынке: если невский клуб тогда взял только Бранислава Ивановича, то столичный — Луиза Адриану, Александра Самедова и Георгия Джикию.
В следующем сезоне «Зенит» и вовсе завалил весну — на каникулы команда отправилась второй в 6 очках от «Локомотива», на финише этот отрыв сохранился, но петербуржцы оказались лишь пятыми. И опять же, пополнение стало единичным — появился Магомед Оздоев. Пусть «Локо» на этом фоне не взял вообще никого, глубина состава железнодорожников помогла не сбавлять темп.
То есть в каждом из трех проигранных чемпионатов с «Зенитом» происходило примерно одно и то же. Отставание от лидера на 5-7 очков. Приобретение только одного сильного новичка (исключение — чемпионат-2015/16, но там двое, а не массовая закупка). Провал погони за идущим первым — вопреки аксиоме, что сине-бело-голубые всегда прибавляют весной. А чемпионом становилась команда, завершившая осеннюю часть сезона на вершине таблицы.
Хорошие новости для «Краснодара», не так ли? Или все же нет?..
«Зенит» еще никогда не уходил в зиму вторым при главном тренере Сергее Семаке. «Зенит» никогда не уходил в зиму с минимальным, в два очка, отставанием. И что бы мы ни слышали о апатии футболистов, об их пресыщенности победами или выгорании без еврокубков, очевидно одно — вот сейчас коллектив действительно мотивирован.
Впрочем, у «быков» энтузиазм ничуть не меньше. И у них впервые не только мощный состав, где в равных долях распределились топ-легионеры и заматеревшие россияне — еще и тренер Владимир Ивич, который словно зеркалит Семака. Для обоих результат важнее красоты, а раз так, то под эту идею заточено все — трансферы, тактика, тренировочный процесс.
Возникали вопросы: кого сейчас смогут взять в «Краснодаре» под титульную задачу и есть ли на это деньги? Оказалось, что средства есть, как и соответствующие цели игроки — опорник сборной Колумбии Кевин Кастаньо станет первым из обещанных новичков. Получается, что южане на ход впереди конкурента.
Странная фраза — но «Зениту» не позавидуешь. Команда уткнулась в свой потолок, Семаку вроде бы нет необходимости строить новую — но он сидит на пороховой бочке. Состав надо усиливать, причем сразу, не на перспективу — но кем? И когда?
Пишут о двух бразильцах — вингерах Педро и Артуре. Но первому пока только 17 лет — и пусть на февральских сборах парень отметит совершеннолетие, дистанция в 12 матчей вряд ли позволяет рассчитывать на него как на исполнителя, который моментально сделает разницу. Педро очень талантлив, но к взрослому футболу пока еще только привыкает — и это на родине, в комфортной для него среде.
Артур более опытен и титулован, более того выступал в «Ред Булл Брагантино» в связке с Клаудиньо, но это все равно что Малком перед приездом в Россию — перспективный парень, которому нужна перезагрузка. А это тоже время.
Говорят о форвардах с Балкан, но у Семака и без того большая группа атаки, всех сразу на поле не выпустишь. И главное, невозможно сказать, что петербуржцы недоукомплектованы — за исключением вратарской линии, у них сильнейший состав в лиге.
Уход Малкома и Кузяева сине-бело-голубых ослабил, никто не спорит. Но в запасе оказываются, например, Дмитрий Чистяков, Андрей Мостовой и Иван Сергеев — люди из железных первых одиннадцати любого другого нашего клуба.
Кризис (если он есть), возможно, именно здесь: в нарушении баланса между россиянами и иностранцами, их ролями в раздевалке. Хотя в прошлом сезоне это не было заметно, но он вышел слишком сложным в целом.
«Зенит» не может взять ни одного топового отечественного футболиста сразу в основу. Лидеры не отдадут, «Крылья» уже почти всех продали — да и дорога из Самары чаще лежит в Москву, а больше брать негде.
Можно сказать — системный сбой. Но лучше спросить у Семака о масштабе этой проблемы. И о том, почему никак не получается найти замену Малкому с Кузяевым — не только кадровую, но и в виде идеи, тактическую.
У «Краснодара» пока никаких подобных проблем нет. Коллектив растущий, сплошной позитив. Да еще и укрепляется.
«Динамо», впрочем, тоже со счетов лучше не списывать.
Ждем жаркие зиму (трансферы) и весну (на полях).
*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5