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«Абаскаль непробиваемый, но как отыграть 8 очков у «Краснодара» и 6 у «Зенита»? Нереально». Борман — о золотой гонке и «осень-весна»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Известный российский тренер Валерий Овчинников, которого в футбольном мире знают как Бормана, подвел итоги первой части чемпионата России.

Если не нашли замену Малкому, зачем его продавали?

— Что вас порадовало в 2023 футбольном году?

— Хорошо, что впервые за долгие годы в РПЛ появилась интрига в золотой гонке. «Краснодар» навязал борьбу «Зениту», даже выиграл первую часть чемпионата. РПЛ смотреть сейчас интереснее. А все остальное... Все в принципе на своих местах. Немного огорчил «Ахмат». Грозненцы просели, но, вроде бы, в последнее время Ромащенко немного выправил положение.

— Хватит ли «Краснодару» сил на всю дистанцию?

— Сейчас вам никто на этот вопрос не ответит. В связи с трехмесячной паузой у нас два разных чемпионата получается. Главное, чтобы у игроков «Краснодара» голова не закружилась. Вообще ничего еще не решено.

— Вам нравится игра команды Ивича?

— Давайте так. Когда ты претендуешь на золото, на первый план выходит результат в каждом матче. Тактика тренера обеспечила «быкам» промежуточное первое место? Тогда какие еще могут быть вопросы?

— «Зенит» уже не так хорош?

— Думаю, дело в том, что новички не усилили команду. Отсюда и второе место.

— Но как найти замену Малкому?

— Я вообще не понимаю этого вопроса.

— В смысле?

— Ну если вы не можете найти замену Малкому, не продавайте его! Вы что ставите во главу угла: очередное чемпионство или зарабатывание денег? Но «Зенит» же не бедный клуб, так? Не церковная мышь. Зачем сразу продавать-то? Вы сначала найдите футболиста, который сыграет на уровне Малкома, а потом уже расставайтесь с бразильцем. Логично?

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— А вы не допускаете, что Малком сам заявил, что больше не хочет играть в «Зените»? Мол, я сделал вас чемпионами — отпускайте.

— Думаю, так и было. Но надо же просчитывать все варианты. А бразильцев понять можно. Они приезжают сюда заработать, получают очень приличные контракты. А потом уже им хочется вернуться к прежней жизни. Но тогда задача менеджмента клуба заключается в том, чтобы как можно дольше их тут сохранять, чтобы они, как говорится, не дергались.

Футболист "Зенита" Малком.
Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Удивила фраза Сергея Семака о том, что никто не может гарантировать своевременное возвращение из отпуска Вендела?

— Ну так я об этом и говорю. Видите, не могут гарантировать... А как иначе? У бразильцев по жизни самба и карнавал в голове. А вот когда деньги закончатся, они начнут вспоминать РПЛ (улыбается). Но пока у Вендела в мыслях пляж, океан, и понеслось... Зачем ему сейчас Россия?

— Вендел один из лучших, если не лучший игрок нашего чемпионата?

— Как вам сказать... А где российские-то футболисты? Вендел — добротный полузащитник. Но я не знаю, что он за человек. Это же совсем другой менталитет. Бразильцы — сложные ребята, тем более когда поймали легкую славу. Думаю, в «Зените» держат в голове вариант, при котором Вендел не вернется, и изо всех сил ищут на стороне игроков для очередного чемпионства. Это немного расстраивает.

— Что именно?

— Такое время хорошее, чтобы заняться внутренними проблемами, растить своих футболистов, делать ставку на воспитанников школ и академий! Отношения с ФИФА и УЕФА остаются натянутыми. Так займитесь своими ребятами! Нет же, привозим легионеров... Получается, в Норвегии можно воспитывать игроков, а у нас — нет? Уверен, что за то время, что нас отлучили от международного футбола, мы могли бы налепить много интересных и талантливых ребят. А у нас, как вы говорите, Вендел — один из лучших в РПЛ...

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— Разве не так?

— Я понимаю, что удобнее купить готового, чем растить своего. Однако, на мой взгляд, «Зенит» был привлекательнее, когда там играли местные, питерские ребята — Аршавин, Кержаков, другие. А вот за малой сборной Бразилии мне смотреть не особо интересно.

— В чемпионской гонке вы болеете против «Зенита»?

— Да нет, почему? Просто буду наблюдать за соперничеством. Но, по-моему, что-то не то происходит с мотивацией игроков питерской команды.

— Это вы о чем?

— Когда в последнем туре «Зенит» дома обыгрывает с минимальным счетом «Пари НН», это уже говорит о многом. Чемоданное настроение, бразильцы, видимо, боялись травму получить.

— Думаете?

— Ну какая может быть самба на одной ноге?

При переходе на систему «осень-весна» нам обещали построить манежи. Где они?

— О чем подумали, когда увидели матч ЦСКА — «Ростов» на заснеженном поле?

— (Смеется.) Карпина прорвало, конечно, после игры (во флеш-интервью после финального свистка главный тренер «Ростова» задался вопросом: «Какой дебил принял решение играть? Какой идиот?» — Прим. «СЭ»).

— Вы его понимаете?

— Если бы Валерий Георгич выиграл, то, возможно, так бы не выражался. А так... В России неожиданно в декабре выпал снег... К этому надо быть готовым.

— То есть вы не видите катастрофы в том, что матч состоялся?

— Когда мы переходили на систему «осень-весна», нам же обещали построить футбольные манежи? Видимо, забыли построить. Обещали, что летом мы будем участвовать в коммерческих турнирах. Так? До сих пор деньги собираем... Я же помню все те разговоры, и что мы получили?

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— Что?

— Поля с подогревом есть, теперь нужны устройства для ловли снега (смеется).

— Крыши.

— Да, «Зенит» построил стадион с крышей.

— Неужели нет ни одного плюса в том, что мы перешли на «осень-весну»?

— А какой плюс? Вот объясните мне. Ну чего мы добились в еврокубках при новом формате?

Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль.
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бериша не видел Абаскаля. Какая провокация?

— «Спартак» оставил Абаскаля. Логичное решение руководства клуба?

— Представьте себе такую картину. Абаскаль каждое утро открывает свой контракт, читает, и у него по щеке катится скупая мужская слеза. Он его закрывает и идет на работу. Другой бы на его месте уже сбежал, а испанец молодец, держится.

— Это почему же сбежал бы?

— Ну давление же нешуточное. Все кричат, призывают к отставке. Но надо отдать должное молодому специалисту. Нервная система железная. Непробиваемый! Он знает, за что бьется в этой стране.

— Какие перспективы у «Спартака»? Отставание от «Краснодара» — 8 очков.

— Ха-ха. Где найти эти 8 очков? Как закопать «Краснодар» на эти 8 очков? Да еще и «Зенит» — на 6. Вы думаете, «Спартак» будет один побеждать, а соперники курить в сторонке? Этот отрыв в 8 очков — на всю оставшуюся жизнь...

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— Думаете, при испанце красно-белых продолжит штормить?

— Ну все же идет от его характера, от его метаний, решений. Все же отражается на команде. Где он, кстати, был, когда «Спартак» в последнем туре крупно победил «Крылья»?

— Не на тренерской скамейке.

— Вот! Далековато от игроков, да? От него не исходило биополе (смеется).

— Почти все тренеры вашего поколения почему-то выступают против иностранных тренеров в клубах РПЛ...

— Да я вообще к заморским специалистам отношусь скептически... Если бы российским тренерам давали работать так, как Абаскалю, думаю, многие из них остались на своих постах. Но наших за малейшие просчеты увольняют, а иностранцев не трогают.

— Хорошо. А кто бы из российских специалистов мог бы сейчас тренировать «Спартак»?

— Если брать людей со спартаковским прошлым, то Юран. Почему нет? «Пари НН» играет непривлекательно? А что это значит? Вы сравните его ресурсы и состав у Абаскаля? Небо и земля!

— Поняли реакцию Абаскаля на провокацию Бериши?

— Да не было никакой провокации!

— Как это не было?

— Бериша не видел Абаскаля, а просто радовался голу. Ну так получилось, что тренер «Спартака» в этот момент оказался на бровке. И почему-то вот так отреагировал... А если бы Абаскаль сидел на лавке, что было бы?

— Что?

— Он бы выскочил и точно так же перевернул Беришу? Просто кто-то перепутал футбол с сумо или с дзюдо.

— Последний вопрос. Глобальный. Главная проблема российского футбола?

— Так она же не меняется. Как сделать так, чтобы в составе чемпиона страны или обладателя Кубка выходили на поле 10 россиян и один легионер? Вот когда это произойдет, я пойму, что мы на правильном пути.

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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

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 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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