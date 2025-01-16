«СЭ» пообщался с комментатором Константином Геничем.

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич ответил на вопросы «СЭ» о результатах «Спартака», чемпионской гонке РПЛ, возможном отъезде Угальде и возвращении Промеса

«Зенит» — главный фаворит, «Краснодар» уперся в потолок

— «Спартак» приятно удивил болельщиков к концовке первой части. Что вы думаете о его выступлении?

— Игра «Спартака» — неожиданность, но были и другие удивительные вещи. В частности, смазанная концовка «Зенита» и «Краснодара», очень неудачное выступление «Оренбурга». Где-то недобрал «Ахмат». Несбалансированный и не очень уверенный футбол показывало «Динамо», большего ждали от ЦСКА, «Локомотив» сбавил в концовке... В общем, неожиданностей достаточно.

«Спартак» просто всегда на виду и под микроскопом. Он всегда обсуждаем. И то, что он выдал такую приличную серию с таким хорошим игровым рисунком и возродил надежды на борьбу за чемпионство, конечно, было неожиданно для всех. Особенно если вспомнить старт «Спартака» со Станковичем в Оренбурге и то, как команда тяжело входила в сезон, искала состав, схему. В последние полтора месяца это сработало. Сработает ли дальше — никто не знает. Думаю, не знает ни Станкович, ни руководство, ни болельщики. Они просто живут надеждой, что «Спартак» продолжит на той же волне. Но у меня на этот счет большие сомнения.

— Если оценивать шансы на чемпионство, кому вы отдаете предпочтение?

— «Зениту». Он как был главным фаворитом, так им и остается. Кто бы ни говорил, что у него есть какие-то шероховатости в матчах, проблемы с результатом, пониманием Семака, как выстроить игру с таким обилием классных футболистов, но «Зенит», хоть и второй в таблице, по ощущениям весной может накатить. «Краснодар», на мой взгляд, уперся в потолок несмотря на то, что он сейчас первый и обыграл «Зенит». Думаю, что «быки» сделают хорошие трансферы. Но вопрос еще в том, как новички впишутся в достаточно отлаженную игру команды. Кроме того, есть вопрос психологии победителя: дрогнут ли они на дистанции? «Краснодар» в гонке, но, думаю, чемпионом не станет.

— Вам не кажется, что мы считаем «Зенит» фаворитом лишь из-за предыдущих успехов?

— Преимущество петербуржцам отдают те, кто следит за российским футболом. Потому что они знают силу «Зенита», его игроков и то, что у этой команды неограниченный, бескрайний потенциал. Мы все прекрасно понимаем, что, если он играет в свою мощь и в свою силу, сдержать его очень тяжело. Да, петербуржцы все время находят для себя новые стимулы: обыграть «Спартак» в год его столетия, добиться большего количества титулов, чем красно-белые в российской истории. Это все не то, что выдуманные или эфемерные задачи... но они есть. И «Зенит» благополучно их решал. В этом сезоне снова серьезные амбиции. Когда-нибудь у нас такое было, чтобы город провозглашал год в честь футбольного клуба? Чтобы в Москве сказали: это будет год «Спартака» или «Динамо».

— Все-таки в Москве было бы сложнее такое устроить из-за количества команд.

— Да. Но мне кажется, что в Краснодаре вряд ли ознаменуют год в честь футбольного клуба. Или в Оренбурге. Или год «Урала» в Екатеринбурге. Все идет к тому, что «Зенит» должен выиграть. И он действительно должен, потому что у него самый сильный подбор игроков и есть ДНК победителя. Плюс наверняка еще будут трансферы. Выиграет ли он, не знаю. Но больше всего шансов у Санкт-Петербурга.

Сергей Семак. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Семак — следующий тренер сборной России

— В последнее время стали говорить про возможный уход Семака, в случае если чемпионом «Зенит» не станет. Вам кажется такой исход вероятным?

— С ним подписали длительный контракт, вручили орден. От таких предложений не отказываются, и Семак это прекрасно понимает. Я думаю, что Сергей Богданович — следующий тренер сборной России после Карпина. Просто кого еще ему тренировать в России, если не «Зенит»? Если Семак выиграет чемпионат седьмой раз подряд в год столетия, я допускаю, что он уйдет сам. Очень эмоциональная работа в Санкт-Петербурге, где идет постоянное давление. Ты не имеешь права оступиться, и даже если играешь вничью, задают вопрос: «А что случилось?». Много помощников, но вся ответственность на нем. Думаю, для Семака этот год ключевой, независимо от результата.

— Почему видите продолжение карьеры Семака только в сборной? Можно же еще в Европу поехать.

— Назовите мне российских тренеров, которые сегодня работают в Европе.

— Был Черчесов, который успешно работал в «Ференцвароше».

— У Семака хорошая футбольная и тренерская карьера. Но надо ли ему ехать в условный «Ференцварош» или «Легию»? Надо бы у него самого спросить. Учитывая его красивую, большую семью, может быть, он вообще хочет больше времени проводить с ними. Может быть, ему нужен будет год, чтобы передохнуть и побыть с семьей перед тем, как принимать новые вызовы. Просто не так много команд в России, которые он мог бы тренировать после «Зенита». Их практически нет. Только сборную после Валерия Георгиевича. Не особо верю в вариант с Европой.

— Соболев — трансферная ошибка «Зенита»?

— Нет. Не считаю, что это так. Сейчас модно поддаваться истерии масс, которые кричат, что это ошибка. Но он приходил толком без подготовки, ничего не делая месяц. Понятно, что уровень лиги упал, а Саша — классный игрок с хорошим набором качеств, но чтобы по щелчку пальцев и без тренировок заиграть... С Промесом такое прокатило, когда он не мог выезжать за границу и пропустил сборы со «Спартаком», а с Соболевым не прошло. Его раз поставили — неуверенность, не забил, два, три, четыре. Вокруг его персоны постоянно негатив, все ждут, когда же он наконец забьет. Потом Саша перестал попадать в состав, выходить на замены на достаточное количество времени. Сейчас будет время на подготовку, он поедет на сборы показать себя и найти связи с одноклубниками. Весна даст ответ на вопрос, провальный ли это трансфер. Но я бы не торопился с оценками, чтобы потом не переобуваться.

Если вспомнить Вендела и его первые полгода в «Зените», у некоторых тоже возникали вопросы. Ему искали позицию, думали, как ускорить адаптацию. А сейчас все на него молятся. С Угальде та же история: ни одного гола весной, похоронил «Спартак» в Кубке, не реализовав два выхода один на один. Сейчас 15 голов, и все молятся. У нас слишком большие ожидания вначале, слишком резкая реакция на неудачи, а затем переобувания со словами: «Ну я же говорил!» Мы же знаем потенциал Соболева и то, что он хороший игрок, которого надо правильно использовать.

Манфред Угальде (справа) и Наиль Умяров. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Не верю в уход Угальде зимой

— Вас удивил прогресс Угальде?

— И да, и нет. Удивление — количество мячей, которые он забил, покер не в каком-то матче против, не в обиду, «Химок» или «Пари НН», а в ворота «Локомотива» и в дерби. Причем разноплановые мячи, очень красивые. Я был на сборах в Эмиратах год назад и видел, как они взаимодействовали с Промесом. Если бы не эта история с Квинси, может быть, он и весной бы наклепал мячей пять-семь. Это нападающий нового формата — как Лаутаро Мартинес. Кто-то использует большого: «Зенит» — Кассьерру, «Краснодар» — Кордобу. А есть команды с таким типом форвардов.

— Типа Тюкавина.

— Да, такие быстрые. Мне кажется, типаж Тюкавина и Угальде подходит быстрым командам, которые используют большое количество коротких и средних передач, фланги. У «Спартака» эта игра сейчас есть, по крайней мере в последние полтора месяца она появилась. И Угальде очень хорошо себя в ней чувствует. Это из серии «пошло». Посмотрим, что будет весной.

— Много слухов про его возможный уход. Верите, что покинет «Спартак»?

— Не верю в уход Угальде зимой. А до лета надо дожить и понять, что вообще будет происходить. Я не верю в уход, потому что все эти разговоры появляются, когда нападающий в фаворе. Или когда он потерял место в составе и его надо выгодно продать. Думаю, за Угальде следят, учитывая его карьеру в Нидерландах. В каких-то шорт-листах он есть. Но то, что он забил 15 в чемпионате России... Кордоба тогда уже в «Реале» должен играть. Он каждый год забивает такое количество мячей. В прошлом году у Кассьерры был 21 гол. Думаю, что Угальде не на первых местах в шорт-листах.

— Есть информация, что его трансфер изучает даже «ПСЖ».

— Он пока не для Парижа. Все прекрасно понимают, что дешево «Спартак» его не продаст.

— Сколько он стоит сейчас?

— Брали его примерно за 13 миллионов плюс агентские. Это была такая переплата!.. В два раза за него точно переплатили. Думаю, он стоил шесть-семь миллионов евро, сейчас 10-12. Не знаю, как тот же Шамар мог стоить 11... Мы смотрим на цены из английского чемпионата и видим, что Альварес перешел за 75, кто-то еще за 60. И думаем: «А наши что, хуже?». Ну, Сафонова за 20 купил «ПСЖ», потому что Кампуш вел его несколько лет. Условный «Вулверхэмптон» придет за Угальде с 30 миллионами в наше время?

— В том, что сейчас вообще придет какой-то английский клуб, сомнений много.

— Конечно. Если ты хочешь заработать на Угальде, будешь ставить ценник 30 с готовностью отпустить за 22-25. Но пришел бы, например, «Атлетико», он бы дал за Угальде 12. Может быть, 15 с рассрочкой на несколько лет. Но нужен ли он «Атлетико» и «ПСЖ» сейчас — большой вопрос.

Квинси Промес. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Не вижу Промеса в российском футболе

— Появилась информация, что Промес может вернуться в Россию...

— Не думаю, что он вернется в «Спартак». С ним красно-белых ничего не связывает, кроме имени и истории.

— Контракта нет. Но гендиректор «Спартака» Малышев никогда не исключал его возвращения.

—Лучше, чтобы Промес остался в памяти хулиганом и бэд-боем, но нашим парнем, которого справедливо или несправедливо осудили. А если это возвращение случится, оно будет уже третьим. Мне кажется, это уже слишком. Надо идти дальше без него.

— Может ли «Спартак» предложить ему что-то кроме места в команде в случае возвращения? Кем-то в российском футболе его видите?

— Нет.

— То есть только рэп читать?

— Я вижу его человеком, который мог бы потратить здесь заработанные деньги. Да, его очень любят болельщики. Да, его боготворят мальчишки... Но он мог бы приезжать сюда массовиком-затейником на спартаковские мероприятия. Его бы встречали аплодисментами. А как игрок, функционер, один из тренеров, спортивный менеджер... На мой взгляд, эту страницу истории надо перевернуть. «Спартак» гораздо ярче и богаче исторически, чем локальная история одного Промеса.

— Кто для вас главный претендент на вылет?

— Все мне говорят, что определилась судьба «Оренбурга». А я в них верю. Понятно, что у меня свои особые, теплые отношения со Слишковичем. Им не хватает шести очков до стыковых матчей. «Оренбургу» не надо думать о том, как спастись, а надо попасть в стыковые матчи и обыграть команду из Первой лиги. Непонятная ситуация с «Химками». Туда зашли новые герои. Посмотрим, как они справятся с вопросами, которые вокруг клуба имеются. Мне кажется, будет очень сложно махачкалинскому «Динамо». Несмотря на то, что у дагестанцев большой набранный багаж очков, их изучили соперники. Не знаю, сумеют ли они сохраниться напрямую или через стыки. Но первую часть сезона они провели блестяще. Если проведут так же и вторую, то шансы нормальные. Опасная ситуация для «Факела». Прямо тревожная. Думаю, «Ахмат» спасется, а «Факелу» будет тяжело. Ну и если «Оренбург» ничего не поменяет... Я не про тренера, а игровое наполнение и фарт. Менять тренера не выход. Я верю в Слишковича.