Бителло не прилетел из Бразилии на сборы «Динамо». Что стоит за историей с шантажом?
«Динамо» приступило к работе в Катаре, а в это время из Бразилии несутся новости по поводу Бителло: «Ботафого» предлагает 10 миллионов евро, 13, 15, «Динамо» отвергает предложения, игрок не присоединился к команде, ему грозит штраф в 25 миллионов долларов и полгода дисквалификации.
«Динамо» пока никак не комментирует информацию. Судя по всему, чтобы не повлиять на непростой процесс переговоров. Но очевидно, что если бы футболист был в Катаре, то его фото уже давно появилось бы в клубных соцсетях.
При этом ровно год назад в Турции я увидел Бителло самым счастливым и открытым из легионеров бело-голубых. Постоянная улыбка на лице, шутки, причем не только с испаноязычными партнерами, но и с россиянами. Тем же Тюкавиным.
В нашем интервью бразилец подтверждал: «Я действительно как-то быстро вошел в коллектив, не возникло трудностей».
А вот еще две цитаты: «Решил посоветоваться со знакомыми — с Ренаном из «Зенита», с Фернандо Итало из «Урала». Они сказали, что в России все спокойно, беспокоиться не о чем, приезжай. Теперь я здесь и очень счастлив, что сделал такой выбор».
«У меня не было в голове плана вроде «еду в «Динамо», через год — в Испанию». Контракт действует до 2028 года, я сконцентрирован на игре за «Динамо», о каких-то других командах даже мысли нет. Но в футболе все просто: если поступит предложение, которое устроит игрока и клуб, то трансфер возможен. Я говорил выше, что играть в «Реале» — мечта. Ведущие топ-5 чемпионатов — это интересно. Однако случится ли переход, отработаю ли контракт с «Динамо» до конца, продлю ли его — только жизнь покажет».
Так что же изменилось за год? Да, сейчас «Динамо» вне лидирующей тройки, а в игре нет ощущения куража и легкости, которые были в прошлом сезоне. Но совершенно ничего не потеряно, бело-голубые четвертые, а Бителло при этом проводит отличный сезон. Лидирует вместе с Венделом по числу голевых передач (по 8), лучший в лиге по передачам под удар (45). И это даже с тремя пропущенными турами из-за перелома ребра. И тут явно кто-то решил ковать железо, пока горячо. Причем есть версия, что даже не столько улыбчивый простоватый паренек, сколько его агент, который и разыгрывает сейчас весь спектакль.
Понятно, что Бителло в золотом возрасте — 25 лет, имеет отличные личные показатели. Когда еще навариться на нем, как не сейчас? И не так важно — на процентах от трансфера или на подъемных от подписания нового контракта. Ведь агент не только вел речь о переходе, но и параллельно предлагал «Динамо» улучшить текущий договор. Тот действительно не так уж высок — не лучший в команде, далек от двух миллионов евро в год. Очевидно, что агенту удобно раскачивать клиента рассказами, сколько получают лидеры-латиноамериканцы в других клубах, том же «Зените». «Динамо», по имеющейся информации, было готово обсуждать новый контракт, однако тут на горизонте возник «Ботафого». Клуб впервые в XXI веке стал чемпионом Бразилии и впервые в истории выиграл Кубок Либертадорес. Теперь американский владелец Джон Текстор ведет себя словно какой-то арабский шейх — «Ботафого» нацелился сразу на пятерых футболистов, предлагая за них от 15 до 25 миллионов евро. Якобы включая и Вендела. В бразильский футбол вообще пришли в последнее время очень большие деньги — удвоились доходы от ТВ, букмекеров, зашли миллиардеры.
Все понятно. Вот только и агента, и самого Бителло никто не заставлял подписывать контракт на пять лет на определенных условиях. А подписанное надо выполнять. Как верно недавно заметил Станислав Черчесов: почему-то при плохой игре еще ни один агент не пришел с просьбой понизить условия.
Смешно также читать версию в бразильских СМИ, что Бителло было обещано скорое окончание СВО и возвращение в еврокубки. Какой клуб вообще может утверждать что-то подобное? Более того, по моим данным, в соглашении бразильца есть отдельный пункт, что он заранее отказывается от любых возможных прав по досрочному разрыву или приостановлению контракта в связи с СВО. Это прямо противоречит версии об обещаниях.
История с Бителло далеко не первая с бразильцами в российском футболе. Самый свежий пример перед глазами — с Венделом, который каждый год с огромным трудом возвращается из отпуска, дает слезливые интервью местной прессе, а в прошлом году опоздал на сборы и был оштрафован. Возможно, так завершится и история с Бителло. Или же «Ботафого» действительно прилично раскошелится, чтобы предложение стало привлекательным для «Динамо», заплатившего за игрока в 2023-м 10 миллионов евро. Первый офер от бразильцев на такую же сумму, 10 миллионов, да еще и с разбиением на множество платежей, выглядел несерьезным.
В любом случае правда очевидно на стороне «Динамо», которое честно выполняет условия подписанных соглашений. А шантаж в идеальном мире не должен вести к успеху.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3