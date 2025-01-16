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Сегодня, 13:30

Бителло не прилетел из Бразилии на сборы «Динамо». Что стоит за историей с шантажом?

Бителло не прилетел из Бразилии на сборы «Динамо»
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Полузащитник «Динамо» Бителло.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Бразилец пошел по скользкому пути.

«Динамо» приступило к работе в Катаре, а в это время из Бразилии несутся новости по поводу Бителло: «Ботафого» предлагает 10 миллионов евро, 13, 15, «Динамо» отвергает предложения, игрок не присоединился к команде, ему грозит штраф в 25 миллионов долларов и полгода дисквалификации.

«Динамо» пока никак не комментирует информацию. Судя по всему, чтобы не повлиять на непростой процесс переговоров. Но очевидно, что если бы футболист был в Катаре, то его фото уже давно появилось бы в клубных соцсетях.

При этом ровно год назад в Турции я увидел Бителло самым счастливым и открытым из легионеров бело-голубых. Постоянная улыбка на лице, шутки, причем не только с испаноязычными партнерами, но и с россиянами. Тем же Тюкавиным.

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В нашем интервью бразилец подтверждал: «Я действительно как-то быстро вошел в коллектив, не возникло трудностей».

А вот еще две цитаты: «Решил посоветоваться со знакомыми — с Ренаном из «Зенита», с Фернандо Итало из «Урала». Они сказали, что в России все спокойно, беспокоиться не о чем, приезжай. Теперь я здесь и очень счастлив, что сделал такой выбор».

«У меня не было в голове плана вроде «еду в «Динамо», через год — в Испанию». Контракт действует до 2028 года, я сконцентрирован на игре за «Динамо», о каких-то других командах даже мысли нет. Но в футболе все просто: если поступит предложение, которое устроит игрока и клуб, то трансфер возможен. Я говорил выше, что играть в «Реале» — мечта. Ведущие топ-5 чемпионатов — это интересно. Однако случится ли переход, отработаю ли контракт с «Динамо» до конца, продлю ли его — только жизнь покажет».

Так что же изменилось за год? Да, сейчас «Динамо» вне лидирующей тройки, а в игре нет ощущения куража и легкости, которые были в прошлом сезоне. Но совершенно ничего не потеряно, бело-голубые четвертые, а Бителло при этом проводит отличный сезон. Лидирует вместе с Венделом по числу голевых передач (по 8), лучший в лиге по передачам под удар (45). И это даже с тремя пропущенными турами из-за перелома ребра. И тут явно кто-то решил ковать железо, пока горячо. Причем есть версия, что даже не столько улыбчивый простоватый паренек, сколько его агент, который и разыгрывает сейчас весь спектакль.

Понятно, что Бителло в золотом возрасте — 25 лет, имеет отличные личные показатели. Когда еще навариться на нем, как не сейчас? И не так важно — на процентах от трансфера или на подъемных от подписания нового контракта. Ведь агент не только вел речь о переходе, но и параллельно предлагал «Динамо» улучшить текущий договор. Тот действительно не так уж высок — не лучший в команде, далек от двух миллионов евро в год. Очевидно, что агенту удобно раскачивать клиента рассказами, сколько получают лидеры-латиноамериканцы в других клубах, том же «Зените». «Динамо», по имеющейся информации, было готово обсуждать новый контракт, однако тут на горизонте возник «Ботафого». Клуб впервые в XXI веке стал чемпионом Бразилии и впервые в истории выиграл Кубок Либертадорес. Теперь американский владелец Джон Текстор ведет себя словно какой-то арабский шейх — «Ботафого» нацелился сразу на пятерых футболистов, предлагая за них от 15 до 25 миллионов евро. Якобы включая и Вендела. В бразильский футбол вообще пришли в последнее время очень большие деньги — удвоились доходы от ТВ, букмекеров, зашли миллиардеры.

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Все понятно. Вот только и агента, и самого Бителло никто не заставлял подписывать контракт на пять лет на определенных условиях. А подписанное надо выполнять. Как верно недавно заметил Станислав Черчесов: почему-то при плохой игре еще ни один агент не пришел с просьбой понизить условия.

Смешно также читать версию в бразильских СМИ, что Бителло было обещано скорое окончание СВО и возвращение в еврокубки. Какой клуб вообще может утверждать что-то подобное? Более того, по моим данным, в соглашении бразильца есть отдельный пункт, что он заранее отказывается от любых возможных прав по досрочному разрыву или приостановлению контракта в связи с СВО. Это прямо противоречит версии об обещаниях.

Бителло.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

История с Бителло далеко не первая с бразильцами в российском футболе. Самый свежий пример перед глазами — с Венделом, который каждый год с огромным трудом возвращается из отпуска, дает слезливые интервью местной прессе, а в прошлом году опоздал на сборы и был оштрафован. Возможно, так завершится и история с Бителло. Или же «Ботафого» действительно прилично раскошелится, чтобы предложение стало привлекательным для «Динамо», заплатившего за игрока в 2023-м 10 миллионов евро. Первый офер от бразильцев на такую же сумму, 10 миллионов, да еще и с разбиением на множество платежей, выглядел несерьезным.

В любом случае правда очевидно на стороне «Динамо», которое честно выполняет условия подписанных соглашений. А шантаж в идеальном мире не должен вести к успеху.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
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 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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16
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