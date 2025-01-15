Счетчик Дзюбы. Почему он вызывает улыбку у Овечкина. Колонка Казакова

Казаков сравнил подходы НХЛ и РПЛ к одним и тем же вещам

Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о разных подходах в НХЛ и РПЛ к одним и тем же вещам.

«На сайте НХЛ появился счетчик, сообщающий, сколько шайб осталось забросить капитану «Вашингтона» Александру Овечкину в регулярных чемпионатах лиги до снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки.

На данный момент на счетчике значится число 23. Именно столько голов нужно россиянину, чтобы превзойти достижение легендарного канадского хоккеиста».

Из новости на сайте «СЭ».

Станислав Черчесов, вернувшись в Москву из Казахстана, дал уже второе в новом году интервью — и, разумеется, его спросили об Артеме Дзюбе. Точнее — о невозможности для форварда стать единоличным рекордсменом по голам за сборную, поскольку позиция Валерия Карпина на этот счет общеизвестна. Черчесов ответил, что Дзюба заставил бы вызвать его в национальную команду, если бы тренером команды сейчас был Станислав Саламович. Но поскольку прошлое не возвращается, достижение, вероятно, еще долго останется достоянием двоих — Дзюбы и Кержакова.

Могу ошибаться, но кажется, рекорд или, точнее, рекорды — единственное, что остается мотивацией для Артема в футболе. Его зарплата в «Акроне» не идет ни в какое сравнение с той, что он имел ранее. В этом году нападающему исполнится 37 лет — и как бы он ни следил за собой, возраст уже не обмануть. Не только физический, но и ментальный. Немногие тренеры поступили бы, как Заур Тедеев, разрешивший своей звезде пройти медосмотр в столице, отдельно от команды. Формулировка «поскольку игрок с семьей проживает в Москве» выглядит чем-то эфемерным — потому что никто в своем городе обычно медосмотр не проходит. В свое время Фабио Капелло даже заставил вратаря «Кубани» Александра Беленова прилететь из Краснодара на сбор в столицу — чтобы в тот же день он вместе с остальными футболистами вернулся обратно на товарищеский матч с США. Это казалось необычным, но позиция звездного итальянца была категорична: раз мы команда, то правила едины для всех.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Но Капелло — это Капелло, Тедеев — это Тедеев, а Дзюба — это Дзюба. Что бы ни произошло, Артем остается игроком, который часто формирует информационную повестку, и, пусть негатива каждый раз больше, чем позитива, он продолжает приковывать к себе внимание. И это находка как для массмедиа, так и для нашего футбольного пространства в целом. Половина января уже позади, праздники и выходные стерлись из памяти, а новостное пространство в российском футболе так и остается бесхозным. И тема, которая должна бы работать на индустрию в целом, пока остается невостребованной.

Какая? Погоня Дзюбы за рекордами. И вот здесь начинается самое интересное...

Сразу после того, как чемпионат ушел на зимнюю паузу, я эксперимента ради начал ежедневно спрашивать у нескольких человек в день о возможных рекордах самого популярного — по результатам опроса ВЦИОМ — футболиста страны.

Спрашиваю — какие именно рекорды может побить Дзюба на клубном уровне. Спрашиваю — за кем он гонится. Спрашиваю — сколько ему для этого осталось.

Среди респондентов — самые разные люди. Разного возраста, разных профессий, разных уровней доходов, из разных городов. И точного ответа не знает никто.

Хотя речь о событии, которое в любом случае станет историческим. И не только потому, что Дзюба может побить в этом году рекорды как по забитым мячам, так и по общей результативности — речь о системе «гол+пас».

Дзюба — последний из могикан. За ним — никого. Если брать в расчет тех, кто может претендовать в каком-то ближайшем будущем на эту гонку за достижением или достижениями. Да, многие говорят открыто о своем безразличии и к Дзюбе, и к его возможным рекордам. Но есть отношение к человеку, а есть погруженность в одну из самых увлекательных тем в спорте.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

Каждый матч Овечкина — в фокусе внимания. А здесь такого нет. Виной ли тому падел, которым вдруг так увлекся футбольный мир, отдаленность ли Артема от журналистов или что-то иное — неизвестно.

Овечкин — это история международная, согласен. И возможно, что он свой рекорд побьет даже раньше Дзюбы. Только это ведь не просто чья-то личная история. Это нечто большее. Это репутация индустрии, лиги в том числе.

А пока Ови улыбается всему нашему футболу из-за океана...

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