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Сегодня, 15:30

Промеса могут выпустить из ОАЭ. Квинси уже намекнул на возвращение в «Спартак»

Промес может получить разрешение на выезд из ОАЭ уже в феврале 2025 года
Роман Кольцов
Корреспондент
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Квинси Промес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Первый трансфер при новом спортивном директоре красно-белых Франсисе Кахигао?

Бывший игрок «Спартака» может получить разрешение на выезд из ОАЭ в феврале этого года. По данным «СЭ», следующее слушание по делу 33-летнего нападающего в суде должно состояться в конце января.

С высокой долей вероятности после этого заседания Промесу будет разрешено покидать территорию страны. А это означает, что у нидерландца появится шанс вернуться в Россию. Во всяком случае, он уже делает подобные намеки в соцсетях.

Как у него дела в Эмиратах

После зимних сборов «Спартака» в прошлом сезоне Промеса задержали в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. На родине его заочно приговорили к шести годам заключения по делу о контрабанде наркотиков и к полутора годам — из-за нападения на двоюродного брата. Квинси провел два месяца в тюрьме, а затем был отпущен под залог, но без возможности покидать Эмираты.

Летом у футболиста закончился контракт с московским клубом, и он решил не терять время даром. С октября форвард выступает за «Дубай Юнайтед» из второй лиги ОАЭ и пока является лучшим бомбардиром команды — на его счету четыре мяча. При этом со СМИ Промес старается не общаться. «Обо мне написано столько чуши, что пока лучше ничего не говорить», — цитировало Промеса издание De Telegraaf.

Квинси Промес. Без раскачки. Промес дебютировал в ОАЭ и сразу забил

«Нужно посмотреть на его физическое состояние»

Находясь в ОАЭ, Квинси не теряет связи со «Спартаком». Он часто публикует фото с бывшими партнерами по команде, недавно встречался с Александром Соболевым, а также признается в любви к красно-белым. Например, в конце 2024-го Промес в очередной раз напомнил о своей причастности к клубу. «Однажды спартаковец — навсегда спартаковец», — написал форвард в соцсетях, опубликовав сториз с ромбиком.

А сегодня, 4 января, нападающий намекнул на возможное возвращение в Россию. «Спартак» в своем официальном аккаунте поздравил Промеса с днем рождения — Квинси в комментариях поставил эмодзи в виде сердца и песочных часов.

Тема возвращения лучшего легионера в истории красно-белых в Москву регулярно обсуждается. Об этом высказывались Зарема Салихова, Егор Титов и многие другие, кто имеет (или даже не имеет) отношение к клубу.

Например, тренер Массимо Каррера, сделавший «Спартак» чемпионом в 2017 году, в разговоре с «СЭ» призвал сначала проанализировать нынешние кондиции Промеса: «Мы знаем о его качествах, нужно посмотреть на его физическое состояние и на то, поддерживают ли его в форме те матчи, которые он провел».

Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Если Квинси действительно вернется, то этот трансфер станет одним из первых для нового спортивного директора красно-белых Кахигао. Впрочем, на родине футболиста пока не слишком верят в такое развитие событий.

«В Нидерландах тотальная тишина по вопросу Промеса. Его возможное возвращение в Россию? Это стало бы сюрпризом», — сказал «СЭ» журналист Ерун Каптейнс.

Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Краснодар – Кр. Советов
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