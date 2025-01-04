Промеса могут выпустить из ОАЭ. Квинси уже намекнул на возвращение в «Спартак»
Бывший игрок «Спартака» может получить разрешение на выезд из ОАЭ в феврале этого года. По данным «СЭ», следующее слушание по делу 33-летнего нападающего в суде должно состояться в конце января.
С высокой долей вероятности после этого заседания Промесу будет разрешено покидать территорию страны. А это означает, что у нидерландца появится шанс вернуться в Россию. Во всяком случае, он уже делает подобные намеки в соцсетях.
Как у него дела в Эмиратах
После зимних сборов «Спартака» в прошлом сезоне Промеса задержали в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. На родине его заочно приговорили к шести годам заключения по делу о контрабанде наркотиков и к полутора годам — из-за нападения на двоюродного брата. Квинси провел два месяца в тюрьме, а затем был отпущен под залог, но без возможности покидать Эмираты.
Летом у футболиста закончился контракт с московским клубом, и он решил не терять время даром. С октября форвард выступает за «Дубай Юнайтед» из второй лиги ОАЭ и пока является лучшим бомбардиром команды — на его счету четыре мяча. При этом со СМИ Промес старается не общаться. «Обо мне написано столько чуши, что пока лучше ничего не говорить», — цитировало Промеса издание De Telegraaf.
«Нужно посмотреть на его физическое состояние»
Находясь в ОАЭ, Квинси не теряет связи со «Спартаком». Он часто публикует фото с бывшими партнерами по команде, недавно встречался с Александром Соболевым, а также признается в любви к красно-белым. Например, в конце 2024-го Промес в очередной раз напомнил о своей причастности к клубу. «Однажды спартаковец — навсегда спартаковец», — написал форвард в соцсетях, опубликовав сториз с ромбиком.
А сегодня, 4 января, нападающий намекнул на возможное возвращение в Россию. «Спартак» в своем официальном аккаунте поздравил Промеса с днем рождения — Квинси в комментариях поставил эмодзи в виде сердца и песочных часов.
Тема возвращения лучшего легионера в истории красно-белых в Москву регулярно обсуждается. Об этом высказывались Зарема Салихова, Егор Титов и многие другие, кто имеет (или даже не имеет) отношение к клубу.
Например, тренер Массимо Каррера, сделавший «Спартак» чемпионом в 2017 году, в разговоре с «СЭ» призвал сначала проанализировать нынешние кондиции Промеса: «Мы знаем о его качествах, нужно посмотреть на его физическое состояние и на то, поддерживают ли его в форме те матчи, которые он провел».
Если Квинси действительно вернется, то этот трансфер станет одним из первых для нового спортивного директора красно-белых Кахигао. Впрочем, на родине футболиста пока не слишком верят в такое развитие событий.
«В Нидерландах тотальная тишина по вопросу Промеса. Его возможное возвращение в Россию? Это стало бы сюрпризом», — сказал «СЭ» журналист Ерун Каптейнс.
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|+/-
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1
|Краснодар
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|1
|34-12
|39
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2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
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3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
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4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
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5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
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6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
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7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
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8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
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9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
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10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
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11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
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12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
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13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
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14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
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15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
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16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
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Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
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Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
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Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
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Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
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Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
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Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
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Ростов – Динамо
|- : -
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Манфред Угальде
Спартак
|15
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Алексей Батраков
Локомотив
|10
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Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
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Бителло
Динамо
|8
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Маркус Вендел
Зенит
|8
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
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Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
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Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3