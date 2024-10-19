Семь наблюдений перед матчем «быков» с красно-белыми.

О главных впечатлениях от красно-белых мы говорили совсем недавно. А что же «быки»?

«Краснодар» в первой части чемпионата — снова одна из самых мощных команд чемпионата, лидер и претендент на золото. Как это вышло?

1. Главная новость прошлой весны из Краснодара — увольнение Владимира Ивича и возвращение Мурада Мусаева. Это породило огромную дискуссию. Вот как перестановку прокомментировал Андрей Чернышов: «Это нефутбольные дела. Кого-то не воспринял, кому-то не так ответил. Так люди на Западе работают. Они не допускают, чтобы в их дела лезли. А в «Краснодаре», как я понимаю, немного другая ситуация — там тренеры, с которыми можно перед игрой пять часов разговаривать, после игры пять часов разговаривать, советы какие-то давать. В моем понимании, это личные взаимодействия. У нас на первое место выходят не личные качества человека, а его мягкость, умение подчиняться вышестоящим людям».

Многие футбольные люди высказались похоже. Никто не понимал, зачем увольнять Ивича, который на момент отставки шел в одном очке от первого места. Мусаев действительно стартовал спорно: с одной стороны, борьба за чемпионство до последних минут 30-го тура и победа над «Динамо», с другой — три поражения и две ничьи в десяти встречах отрезка, который мог принести титул. При этом нет гарантии, что с Ивичем было бы лучше: серб вышел из зимнего перерыва провально: вылетел из Кубка от «Химок», уступил в чемпионате «Ростову» и сделал ничью с «Рубином».

«Краснодар» после 11 туров лидирует в РПЛ. Фото ФК «Краснодар»

2. В летнее трансферное окно южане неплохо усилились: оборона дополнилась Диего Костой из «Сан-Паулу» и Джованни Гонсалесом из «Мальорки», в атаку пришли Данила Козлов и Федор Смолов, а Юрий Дюпин и Юрий Газинский добавили глубины и опыта на своих позициях. При этом и потери стали серьезными. Главные — Матвей Сафонов, уехавший в «ПСЖ», и парагваец Хуниор Алонсо, который вернулся в бразильский «Атлетико Минейро». Ну и Сергей Волков, освободивший правый фланг обороны для испанца Гонсалеса. В сухом остатке каждого из ушедших лидеров удалось заменить, а Волкова — даже с улучшением качества.

3. На старте команда Мусаева буксовала — три ничьи подряд с «Факелом», Махачкалой и «Ахматом». Причем в каждом матче краснодарцы могли легко потерпеть поражение. Но уступили только в Суперкубке России «Зениту», где Кевин Ленини вышел левымо защитником из-за отсутствия Лукаса Оласы, который вместе с Джоном Кордобой и Кевином Кастаньо уехал на Copa America. Поначалу все выглядело печально, поэтому разговоры об Ивиче получили новый импульс. Однако возвращение латиноамериканцев и стабилизация игры за счет имеющихся ресурсов изменили примерно все. «Краснодар» вышел из кризиса и одержал восемь побед подряд — клубный рекорд, который с каждой новой встречей способен увеличиваться.

4. Решение проблемы Кордобы, который вел переговоры с «Зенитом» и «Спартаком», стало одним из главных ключей к нынешнему успеху «быков». Джон в этом сезоне снова бесподобен. Начиная с 5-го тура колумбиец только в одном матче не отметился результативным действием (против «Динамо»), а всего настрелял уже 6 мячей и сделал 4 голевые передачи. Сейчас много внимания уделяется Алексею Батракову из «Локо», но значимость Кордобы в «Краснодаре» точно не меньше. Из 17 голов, забитых «быками» в его присутствии, он принял участие в 10. Это почти 60 процентов — огромные цифры. А если вспомнить встречу с «Зенитом», когда Кордоба все сделал в одиночку (гол плюс пас) через скидку Караваева, то его влияние на результат иллюстрируется еще ярче.

5. Но Кордоба — история понятная. Это футболист экстра-класса по меркам РПЛ. А вот прогресс Ленини — неожиданность. Кевин один из лучших в команде по точности передач (88 процентов) и точности передач с продвижением (81), а еще входит в пятерку по выигранным единоборствам (62) и первый — по эффективности дриблинга (82) и отборам (всего совершил 42). Прямо сейчас Пина выглядит одним из лучших опорников чемпионата, хотя в прошлом сезоне у него только три матча в старте. Для меня нынешняя игра Ленини — главная сенсация турнира.

Мурад Мусаев. Фото ФК «Краснодар»

6. Удивительно, но футбол Мусаева пока совсем не похож на тот, который мы привыкли видеть в исполнении его «Краснодара» в прошлом. Прямо сейчас «быки» и эффективность — абсолютные синонимы. Не думаю, что это связано с настройками, которые вживил в команду Ивич, все-таки с момента его ухода прошло уже семь месяцев. Есть ощущение, что Мусаев, осознавая возможности состава, под них и подстраивается. У «быков» — вторая оборона в лиге (пять пропущенных, меньше только у «Зенита», четыре). Продвинутая статистика это подтверждает, у команды — четвертые цифры В РПЛ по опасности допущенных моментов, лучше только у «Зенита», «Спартака» и ЦСКА. Адаптивность — еще один термин, описывающий черно-зеленых. С андердогами команда действует первым номером, с топами (например, с «Локо» и «Зенитом») легко отказывается от владения и упрощает свой футбол.

7. Перед матчем со «Спартаком» особенно интересно, как «Краснодар», который вместе с командой Деяна Станковича формирует топ-2 РПЛ по проценту владения мячом, построит план на игру. Например, с «Ростовом» и «Локо» «быки» не стеснялись отдавать мяч сопернику и добивались результата. Но с «Динамо» в Москве победа пришла несколько в другом стиле — через стартовую агрессию, а потом уже удержание. Этот «Краснодар» сложно предугадать, поэтому перед Станковичем стоит очень непростая задача.