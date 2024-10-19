Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:00

Кордоба — топ, Ленини — главная сенсация, адаптивность Мусаева. Что ждать от «Краснодара» против «Спартака»?

«Спартак» примет «Краснодар» в 12-м туре РПЛ 19 октября
Максим Никитин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Джон Кордоба, Мурад Мусаев, Кевин Ленини.
Фото Global Look Press, ФК «Краснодар»
Семь наблюдений перед матчем «быков» с красно-белыми.

О главных впечатлениях от красно-белых мы говорили совсем недавно. А что же «быки»?

«Краснодар» в первой части чемпионата — снова одна из самых мощных команд чемпионата, лидер и претендент на золото. Как это вышло?

1. Главная новость прошлой весны из Краснодара — увольнение Владимира Ивича и возвращение Мурада Мусаева. Это породило огромную дискуссию. Вот как перестановку прокомментировал Андрей Чернышов: «Это нефутбольные дела. Кого-то не воспринял, кому-то не так ответил. Так люди на Западе работают. Они не допускают, чтобы в их дела лезли. А в «Краснодаре», как я понимаю, немного другая ситуация — там тренеры, с которыми можно перед игрой пять часов разговаривать, после игры пять часов разговаривать, советы какие-то давать. В моем понимании, это личные взаимодействия. У нас на первое место выходят не личные качества человека, а его мягкость, умение подчиняться вышестоящим людям».

Манфред Угальде, Деян Станкович и&nbsp;Тео Бонгонда. Угальде и Умяров — лучшие, Бонгонда — главный провал, Станкович — сдержанный оптимизм. Пять наблюдений по старту сезона «Спартака»

Многие футбольные люди высказались похоже. Никто не понимал, зачем увольнять Ивича, который на момент отставки шел в одном очке от первого места. Мусаев действительно стартовал спорно: с одной стороны, борьба за чемпионство до последних минут 30-го тура и победа над «Динамо», с другой — три поражения и две ничьи в десяти встречах отрезка, который мог принести титул. При этом нет гарантии, что с Ивичем было бы лучше: серб вышел из зимнего перерыва провально: вылетел из Кубка от «Химок», уступил в чемпионате «Ростову» и сделал ничью с «Рубином».

«Краснодар» после 11 туров лидирует в РПЛ.
Фото ФК «Краснодар»

2. В летнее трансферное окно южане неплохо усилились: оборона дополнилась Диего Костой из «Сан-Паулу» и Джованни Гонсалесом из «Мальорки», в атаку пришли Данила Козлов и Федор Смолов, а Юрий Дюпин и Юрий Газинский добавили глубины и опыта на своих позициях. При этом и потери стали серьезными. Главные — Матвей Сафонов, уехавший в «ПСЖ», и парагваец Хуниор Алонсо, который вернулся в бразильский «Атлетико Минейро». Ну и Сергей Волков, освободивший правый фланг обороны для испанца Гонсалеса. В сухом остатке каждого из ушедших лидеров удалось заменить, а Волкова — даже с улучшением качества.

3. На старте команда Мусаева буксовала — три ничьи подряд с «Факелом», Махачкалой и «Ахматом». Причем в каждом матче краснодарцы могли легко потерпеть поражение. Но уступили только в Суперкубке России «Зениту», где Кевин Ленини вышел левымо защитником из-за отсутствия Лукаса Оласы, который вместе с Джоном Кордобой и Кевином Кастаньо уехал на Copa America. Поначалу все выглядело печально, поэтому разговоры об Ивиче получили новый импульс. Однако возвращение латиноамериканцев и стабилизация игры за счет имеющихся ресурсов изменили примерно все. «Краснодар» вышел из кризиса и одержал восемь побед подряд — клубный рекорд, который с каждой новой встречей способен увеличиваться.

Никита Чернов и&nbsp;Джон Кордоба. Прервет ли «Спартак» шикарную серию «Краснодара»? Забьет ли «Зениту» Дзюба?

4. Решение проблемы Кордобы, который вел переговоры с «Зенитом» и «Спартаком», стало одним из главных ключей к нынешнему успеху «быков». Джон в этом сезоне снова бесподобен. Начиная с 5-го тура колумбиец только в одном матче не отметился результативным действием (против «Динамо»), а всего настрелял уже 6 мячей и сделал 4 голевые передачи. Сейчас много внимания уделяется Алексею Батракову из «Локо», но значимость Кордобы в «Краснодаре» точно не меньше. Из 17 голов, забитых «быками» в его присутствии, он принял участие в 10. Это почти 60 процентов — огромные цифры. А если вспомнить встречу с «Зенитом», когда Кордоба все сделал в одиночку (гол плюс пас) через скидку Караваева, то его влияние на результат иллюстрируется еще ярче.

5. Но Кордоба — история понятная. Это футболист экстра-класса по меркам РПЛ. А вот прогресс Ленини — неожиданность. Кевин один из лучших в команде по точности передач (88 процентов) и точности передач с продвижением (81), а еще входит в пятерку по выигранным единоборствам (62) и первый — по эффективности дриблинга (82) и отборам (всего совершил 42). Прямо сейчас Пина выглядит одним из лучших опорников чемпионата, хотя в прошлом сезоне у него только три матча в старте. Для меня нынешняя игра Ленини — главная сенсация турнира.

Мурад Мусаев.
Фото ФК «Краснодар»

6. Удивительно, но футбол Мусаева пока совсем не похож на тот, который мы привыкли видеть в исполнении его «Краснодара» в прошлом. Прямо сейчас «быки» и эффективность — абсолютные синонимы. Не думаю, что это связано с настройками, которые вживил в команду Ивич, все-таки с момента его ухода прошло уже семь месяцев. Есть ощущение, что Мусаев, осознавая возможности состава, под них и подстраивается. У «быков» — вторая оборона в лиге (пять пропущенных, меньше только у «Зенита», четыре). Продвинутая статистика это подтверждает, у команды — четвертые цифры В РПЛ по опасности допущенных моментов, лучше только у «Зенита», «Спартака» и ЦСКА. Адаптивность — еще один термин, описывающий черно-зеленых. С андердогами команда действует первым номером, с топами (например, с «Локо» и «Зенитом») легко отказывается от владения и упрощает свой футбол.

Мурад Мусаев, Михаил Галактионов и&nbsp;Сергей Семак. Битва в тренерской: Мусаев, Галактионов, Семак — и при чем тут Биджиев. Колонка Казакова

7. Перед матчем со «Спартаком» особенно интересно, как «Краснодар», который вместе с командой Деяна Станковича формирует топ-2 РПЛ по проценту владения мячом, построит план на игру. Например, с «Ростовом» и «Локо» «быки» не стеснялись отдавать мяч сопернику и добивались результата. Но с «Динамо» в Москве победа пришла несколько в другом стиле — через стартовую агрессию, а потом уже удержание. Этот «Краснодар» сложно предугадать, поэтому перед Станковичем стоит очень непростая задача.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
19 окт, 16:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Краснодар

Джон Кордоба
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Кевин Ленини
Мурад Мусаев
Читайте также
Смерть Яхьи Синвара изменит ход конфликта на Ближнем Востоке. Что пишут СМИ
Посольство в Гаване призвало россиян сохранять спокойствие на фоне блэкаута
Янис Тимма приехал в Москву, чтобы помириться с Седоковой
Названы правила безопасного использования Wi-Fi
Экс-игрок «Реала» Тобиас сделал тату с именем неродной дочери
Дзюба не знает о своей травме, Медведев не видит конфликта с Артемом, Соболева убрали из стартового состава. Что произошло после матча «Акрон» - «Зенит»
Популярное видео
Дубль Мостового и волевая победа «Факела» в Грозном: голы дня РПЛ
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Чайка»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Дубль Кордобы и победный мяч Мусаева на 89-й минуте: все голы РПЛ 6 октября
«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: «Спартак» — «Краснодар», «Акрон» — «Зенит» и другие матчи
«Динамо» Махачкала — ЦСКА: во сколько начнется матч РПЛ и где смотреть трансляцию
«Химки» — «Локомотив»: во сколько начнется матч РПЛ и где смотреть трансляцию
«Спартак» — «Краснодар»: во сколько начнется матч РПЛ и где смотреть трансляцию
РПЛ, расписание и результаты 12-го тура: «Спартак» — «Краснодар», «Химки» — «Локомотив» и другие матчи
«Пари НН» — «Ростов»: во сколько начнется матч РПЛ и где смотреть трансляцию
Источник: Егор Голенков пропустит матч «Ростова» против «Пари НН»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
2
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
3
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
14
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.10 18:00
Акрон – Зенит
 0 : 5
18.10 20:15
Ахмат – Факел
 2 : 3
19.10 14:00
Пари НН – Ростов
 - : -
19.10 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
19.10 16:30
Химки – Локомотив
 - : -
19.10 19:00
Динамо Мх – ЦСКА
 - : -
20.10 16:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
20.10 19:00
Рубин – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 8 1 2
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 10 1 2
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости