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Судейство

Сегодня, 23:14

«Ахмат» — «Факел»: судья назначил «левые» пенальти и штрафной. Сколько всего ошибок сделал Безбородов?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Владислав Безбородов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

На 32-й минуте матча 12-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Факел» (2:3) судья Владислав Безбородов допустил ошибку, назначив штрафной удар, когда Максим Самородов налетел на Игоря Калинина. Нарушения правил со стороны защитника гостей не было. После розыгрыша этого штрафного грозненцы забили второй гол.

Следующую ошибку рефери совершил на 43-й минуте, решив, что Мохамед Амин Талал ударил ногой Михаила Щетинина. Безбородов назначил штрафной удар и наказал грозненца предупреждением. Видеоассистенты Павел Шадыханов и Артем Чистяков провели проверку и убедились, что единоборство игроков произошло внутри штрафной площади. В этом случае, если арбитр посчитал действия Талала фолом, заслуживающим назначения штрафного, его следует заменить на пенальти.

Но контакта ноги Талала с Щетининым, как это сначала показалось Безбородову, на самом деле не случилось. Значит, оснований для пенальти нет. В этом судья убедился, посмотрев повторы. Странно, что он не наказал футболиста «Ахмата» свободным ударом за опасную игру. Вместо этого рефери возобновил матч «спорным» мячом.

На 50-й минуте у судьи были основания наказать Надера Гандри 11-метровым ударом, когда он, слегка придерживая Алексея Каштанова, ударил соперника ногой по ноге. Во всяком случае так это выглядело, если судить по показанному в ходе трансляции повтору. Но пенальти не был назначен.

На 56-й и 59-й минутах ошибочно избежали желтых карточек Каштанов и Лечи Садулаев.

На 75-й минуте воронежец Владимир Ильин «нарисовал» фол в штрафной площади «Ахмата», обманув Безбородова. Антон Швец не сделал ничего такого, что заставило бы соперника упасть. Он слегка коснулся Ильина. Судья ошибочно поверил игроку «Факела» и указал на 11-метровую отметку. Забив этот пенальти, гости сравняли счет.

Интересно, что этот матч судили те же рефери, что допустили ошибку в кубковой игре «Ахмат» — «Краснодар», в которой не был назначен пенальти в ворота гостей. Ни судья той встречи Шадыханов, ни ВАР Безбородов, ни АВАР Дмитрий Мосякин не были отстранены за эту ошибку и продолжили получать назначения и вознаграждения за матчи. В итоге все трое сегодня снова работали на игре с участием «Ахмата».

РПЛ
ФК Ахмат
ФК Факел (Воронеж)
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