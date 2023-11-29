«Акинфеев. 20-й сезон». Эпизод третий: дерби, травмы, «Руки Вверх»

«СЭ» и FONBET представляют третий эпизод документального сериала о легендарном вратаре ЦСКА и сборной России.

«Акинфеев. 20-й сезон». Смотреть первую серию //

«Акинфеев. 20-й сезон». Смотреть вторую серию

Главной темой третьей серии стало московское дерби ЦСКА — «Спартак». «Это бренд российского футбола, что бы сейчас ни говорили про матчи с другой командой», — говорит Акинфеев и вспоминает многочисленные игры против красно-белых. При этом самым памятным называет дерби, о котором болельщики наверняка забыли. Зато все точно запомнили матч «Спартака» и ЦСКА, сыгранный прошлой осенью на Песчанке: четыре гола, боевая ничья и перепалка Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля.

Еще одна ассоциация с дерби — это травма, полученная Акинфеевым в столкновении с Веллитоном в 2011 году. Вспоминаем тот скандал и убеждаемся, что его участники во многом переосмыслили тот эпизод. «Спустя годы, повзрослев, конечно, понимаешь, что некоторые слова не должны были быть произнесены», — говорит гендиректор армейцев Роман Бабаев.

2011 год. Москва. «Спартак» — ЦСКА. Веллитон и Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Травмы закалили Акинфеева, а еще свели его с лидером группы «Руки Вверх!» Сергеем Жуковым. Они подружились в далеком уже 2007 году, а позже и породнились: Акинфеев и Жуков крестили детей друг друга. Как рассказал Сергей, Игорь принимает самое активное участие в творчестве группы: «Он первый слушатель всех наметок «Руки Вверх». Их не слышат ни родные, ни родственники, ни дети. Игорь — это первый критик моих новых песен».

«Акинфеев. 20-й сезон». Смотреть третью серию