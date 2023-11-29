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«Акинфеев. 20-й сезон». Эпизод третий: дерби, травмы, «Руки Вверх»

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2009 год. Москва. «Спартак» — ЦСКА. Веллитон и Игорь Акинфеев.
Фото Александр Вильф, «СЭ»
«СЭ» и FONBET представляют третий эпизод документального сериала о легендарном вратаре ЦСКА и сборной России.

«Акинфеев. 20-й сезон». Смотреть первую серию //
«Акинфеев. 20-й сезон». Смотреть вторую серию

Главной темой третьей серии стало московское дерби ЦСКА — «Спартак». «Это бренд российского футбола, что бы сейчас ни говорили про матчи с другой командой», — говорит Акинфеев и вспоминает многочисленные игры против красно-белых. При этом самым памятным называет дерби, о котором болельщики наверняка забыли. Зато все точно запомнили матч «Спартака» и ЦСКА, сыгранный прошлой осенью на Песчанке: четыре гола, боевая ничья и перепалка Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля.

Игорь Акинфеев. «Акинфеев. 20-й сезон» — уникальный проект «СЭ»

Еще одна ассоциация с дерби — это травма, полученная Акинфеевым в столкновении с Веллитоном в 2011 году. Вспоминаем тот скандал и убеждаемся, что его участники во многом переосмыслили тот эпизод. «Спустя годы, повзрослев, конечно, понимаешь, что некоторые слова не должны были быть произнесены», — говорит гендиректор армейцев Роман Бабаев.

2011 год. Москва. «Спартак» — ЦСКА. Веллитон и Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Травмы закалили Акинфеева, а еще свели его с лидером группы «Руки Вверх!» Сергеем Жуковым. Они подружились в далеком уже 2007 году, а позже и породнились: Акинфеев и Жуков крестили детей друг друга. Как рассказал Сергей, Игорь принимает самое активное участие в творчестве группы: «Он первый слушатель всех наметок «Руки Вверх». Их не слышат ни родные, ни родственники, ни дети. Игорь — это первый критик моих новых песен».

«Акинфеев. 20-й сезон». Смотреть третью серию

Игорь Акинфеев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Зенит

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Краснодар

 8
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
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Квинси Промес

Спартак

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
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Брайан Мансилья

Оренбург

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