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Германия потребовала от ИИХФ ясности по ЧМ-2027. Накануне Россию не допустили до МЧМ

Максим Клементьев
Фото Getty Images
До турнира около полугода.

В Германии призвали Международную федерацию хоккея (ИИХФ) в кратчайшие сроки определиться с составом участников чемпионата мира-2027. Поводом стало решение не допускать молодежную сборную России к МЧМ в Канаде, принятое накануне. Местные функционеры опасаются неопределенности перед домашним турниром, который пройдет в мае следующего года.

Что заявила Германия?

Немецкий хоккейный союз (DEB) поприветствовал позицию канадских властей и солидарность стран, выступивших против возвращения российских команд на международные соревнования.

Председатель правления DEB Франк Лутц отметил, что после решения по молодежному чемпионату мира немецкая сборная наконец получила определенность с участием в турнире. Однако аналогичной ясности организация ожидает и в отношении взрослого ЧМ.

«Теперь нам нужна такая же определенность при подготовке к домашнему чемпионату мира в мае — для команд, болельщиков и всех наших партнеров. Поэтому мы призываем ИИХФ в кратчайшие сроки внести ясность», — приводит слова Лутца официальный сайт DEB.

30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России (ФХР) и обязал ИИХФ допустить наши сборные к пяти международным турнирам сезона-2026/27.

В их числе оказались молодежный чемпионат мира в Канаде и взрослый ЧМ в Германии. Немецкая сторона сразу выступила против возвращения России. По словам того же Лутца, участие нашей команды может повлечь за собой серьезные последствия для безопасности, политической обстановки и экономики страны — организатора соревнований. При этом немецкие власти не собирались решать проблему визовыми ограничениями.

12 ноября министр по делам спорта Рональд Рауэ заявил в комитете Бундестага, что отказ в выдаче документов для въезда не станет выходом из ситуации. По его мнению, ИИХФ должна самостоятельно найти решение, которое позволит не допустить российскую команду.

Немецкий хоккейный союз также не заинтересован в переносе турнира в другую страну и намерен сделать все возможное, чтобы провести его в запланированные сроки.

Чемпионат мира 2027 года должен пройти с 14 по 30 мая в Дюссельдорфе и Мангейме.

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Россию не допустили к молодежному чемпионату мира

15 ноября ИИХФ объявила, что сборная России не сможет принять участие в молодежном чемпионате мира 2027 года.

В международной федерации объяснили решение позицией и ограничениями, официально доведенными до организации правительством Канады.

После оценки возможных альтернатив совет ИИХФ постановил: страна сохранит право проведения соревнований. Турнир состоится с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире.

В итоге место России займет Норвегия. Сразу после решения CAS скандинавская команда оказалась под угрозой исключения из элитного дивизиона, поскольку должна была уступить место нашей сборной. Теперь участие коллектива официально подтверждено национальной федерацией.

ФХР сразу отреагировала на заявление ИИХФ: «Решение принято исключительно по политическим причинам, в нарушение обязательного и вступившего в силу постановления Спортивного арбитражного суда, который обязал ИИХФ допустить российские сборные к международным соревнованиям, а также соглашения, заключенного ИИХФ с ФХР, по которому международная федерация обязалась незамедлительно исполнить решение CAS», — говорится в заявлении.

Теперь федерация намерена продолжить юридическую борьбу и потребовать компенсацию ущерба.

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