«Был уверен, что Промес не приедет до «Динамо». Мне этот трансфер непонятен». Интервью Дмитрия Аленичева

В преддверии матчей 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России в прямом эфире на Youtube-канале «СЭ» побывал самый титулованный футболист страны, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту», бывший главный тренер «Спартака», «Арсенала» и «Енисея» Дмитрий Аленичев. Приводим текстовую версию разговора.

Квинси нужна сверхмотивация

— Кто фаворит турнира?

— Тяжело его выделить. Это ведь будут только первые официальные игры после рестарта сезона, команды едва закончили зимнюю подготовку. Нельзя забывать и о том, что Кубок приносит много сенсаций, и я не исключаю, что они случатся и сейчас. Да, можно называть фаворитами топ-клубы, о которых всегда говорим: «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар». Но не исключено, что «Урал» или «Арсенал», в котором долго работал, сотворят чудо. Правда, вряд ли «Крылья Советов» и «СКА-Хабаровск» дойдут до финала, с «Тамбовом» ситуация, увы, понятна... Не хочу никому отдавать предпочтение — есть желание увидеть интригу в каждой встрече. И, конечно, стану следить за всеми парами.

— Фаворита всего розыгрыша назвать пока сложно, но вот центральный матч 1/8 финала...

— Да, легко — это «Динамо» — «Спартак».

— Что думаете об этой игре?

— Дерби, на которое, кстати, собираюсь пойти. Шансы тут 50 на 50. Кто-то априори отдает предпочтение «Спартаку», но мне непонятно, откуда такая точка зрения. Я не вижу каких-то веских предпосылок для того, чтобы заранее считать красно-белых сильнее. Думаю, что интрига в этой паре будет. Но мне как спартаковцу хотелось бы, чтобы дальше прошла команда Тедеско.

— Все ждали, что Промес будет готов сыграть за «Спартак» уже с «Динамо», но трансфер голландца не успевают завершить к этому моменту. Как повлияет на расклады то, что Квинси не выйдет на поле?

— А вот я был уверен, что Промес не приедет до встречи с «Динамо». Он, возможно, вообще не вернется. В целом же считаю Квинси одним из лучших легионеров в истории чемпионатов России — наряду с Халком, Витселем, Данни, Фернанду. Его любили не только спартаковские болельщики, но и, наверное, многие поклонники других команд, потому что парень действительно давал зрелище.

Но одно дело, если он перейдет к красно-белым в том состоянии, в котором был в последние годы в «Спартаке», — тогда способен поднять общий уровень нашего футбола. И другое, если сейчас Промес, условно, готов процентов на 50. Это уже головная боль для тренерского штаба. Квинси нужно будет приводить в порядок, а времени практически нет, ведь до конца чемпионата остается всего 11 туров. В этом случае вряд ли нападающий поможет команде.

И мы не должны забывать о том, что Промес в свое время выступал рядом с Зе Луишем, тем же Фернанду, Глушаковым, когда Денис был в порядке, с Ивелином Поповым у голландца сложилась очень хорошая связка. А сейчас Квинси придет в другой «Спартак». И даже если он окажется в оптимальных кондициях, это еще не гарантия, что проявит себя так же, как раньше.

— Вы работали с Квинси в «Спартаке». Можно ли сказать, что Промес тогда был половиной команды?

— В отдельных матчах даже не половиной, а чем-то большим — решал исходы многих встреч.

— Мы привыкли к тому, что Промес располагается на левом фланге, но сейчас всю левую бровку закрывает Айртон. Насколько будет эффективен Квинси в ином качестве — форварда на острие или чуть ниже?

— Естественно, в нынешней схеме Тедеско на место Айртона голландца ставить нельзя — он там бесполезен.

— И у него как раз не получилось в этой роли — левого латераля — в «Севилье».

— Честно говоря, не очень понимал то решение тренера. Конечно, у каждого специалиста свои мысли и идеи, и в «Севилье» Промеса использовали там, где считали нужным. Но он был малоэффективен, а это и для самого футболиста плохо, и для команды. В нынешней же схеме «Спартака» Квинси, наверное, нужно использовать на месте второго нападающего. Может быть, даже на острие. Хотя там Промес опять-таки не настолько эффективен. Думаю, в оттяжке этот футболист приносит больше пользы. А если «Спартак» перейдет на схему 4-3-3, тогда голландец займет привычное для себя место на левом или правом фланге атаки.

— Много сомнений по поводу мотивации Промеса. Его может стимулировать то, что он вновь получит шанс стать лучшим игроком в РПЛ?

— Я удивился, когда только пошли разговоры о том, что Промеса могут вернуть. Не думаю, что у него такая же мотивация, которая наблюдалась в те годы. Мне этот трансфер не до конца понятен. Если у Квинси в двух-трех матчах подряд не пойдет, то он может надломиться психологически. Для Тедеско это сложный момент: тренеру потребуется найти подход и сверхмотивировать Квинси. Чем — теряюсь в догадках, сложно сказать.

— А как вы его мотивировали?

— Квинси выступал на высоком уровне — лишние слова были не нужны. Вспоминаю один эпизод. Перед матчем с «Амкаром» Промес попал в одну неприятную историю в Москве, и, признаюсь честно, руководители клуба просили меня не выпускать Квинси против пермяков. Но я решил иначе. Мы поговорили с Квинси один на один: сказал, что послезавтра он в составе. Форвард ушел с улыбкой на лице, а через два дня забил решающий гол — подбежал ко мне, обнял и сказал: «Спасибо за доверие». Промес — он такой.

В РПЛ Кокорина ждет «Сочи»

— «Динамо» — «Спартак» — это еще и противостояние тренеров из Германии. Что думаете о Тедеско и Шварце?

— Что у одной, что у другой команды заметен немецкий стиль. Особенно у «Спартака».

— Что это значит?

— Игровая дисциплина. Вертикальный футбол. Игра на быстрых контратаках. Правда, при этом у красно-белых очень большие проблемы в позиционных атаках, о чем уже неоднократно говорил. «Спартаку» над этим надо работать. Думаю, на сборах Доменико уделил такому аспекту немало времени.

Но я бы не стал сводить дерби только к противостоянию немецких тренеров. На сто процентов уверен, что футболисты об этом даже не думают. Они выходят на поле с одной задачей — обыграть конкретного оппонента. А у тренеров в подсознании какое-то соперничество, наверное, присутствует — кто победит, тот, наверное, проставится (улыбается).

— Как на «Спартаке» скажется отъезд Александра Кокорина в «Фиорентину»? И почему ему не удалось раскрыться у красно-белых?

— Скажем прямо: союз «Спартака» и Кокорина однозначно не получился. Саша проводил на поле очень мало времени, забил всего два гола с пенальти, сплошные травмы... Думаю, что и клуб, и Кокорин правильно решили разойтись, выиграли от этого обе стороны. Нападающий уехал в Италию, но, на мой взгляд, более подходящей лигой для него стала бы испанская. Я выступал в серии А, прекрасно знаю ее футбол — закрытый, оборонительный. Защитники почти не дают форвардам пространства, а Саша как раз быстр, ему нужно место, чтобы разбежаться, но там такого не будет.

У меня недавно возникла мысль: не получилось бы так, что Саша при неудачном раскладе вернется летом в Россию, как Федор Смолов в прошлом году. Допускаю такой вариант. И это станет для Кокорина если не закатом карьеры, то очень непростым моментом. Прямо скажу: не слишком верю, что у него получится в Италии, но хочу пожелать Саше, чтобы проявил себя там хотя бы процентов на 80. Последние события показывают, что пессимизм довольно оправдан.

— Допустим, произойдет худший сценарий. Кто ждет Кокорина в РПЛ?

— «Сочи».

— В 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России три матча состоятся в Москве и области. При этом на улице мороз. Как играть в такую погоду?

— Есть же регламент — при температуре минус 15 и ниже для проведения встречи нужны согласие обеих команд и санкция главного арбитра. Но если судья и клубы решат выйти на поле, то в этом случае велик шанс получить серьезную травму. Сам играл в холода — такая погода не позволяла показать все, на что способен. Любил выступать в дождь в вечернее время. Мяч скользит, поле мокрое, свежо, хорошо дышится...

— А как же футбол на снегу в Тарасовке 3-4 января во времена Романцева?

— 4-го у Олега Ивановича день рождения, вот и собирал нас накануне, спортивный праздник ему устраивали — и в Израиль на сборы (улыбается). На самом деле на снегу тоже полезно побегать для физической нагрузки.

Семак? Не выходить в плей-офф ЛЧ, когда вкладываются такие финансы — риск для тренера

— Один из фаворитов кубкового турнира — «Зенит»...

— Почему так считаете? Потому что питерцы первые в таблице РПЛ? Это все обманчиво.

— Тогда расскажите, каковы, по-вашему, шансы «Арсенала» победить на выезде?

— Мне как раз посчастливилось обыграть «Зенит» в Кубке в гостях, когда работал в Туле. Думал, хозяева выставят полуторный состав, но против нас вышли Халк, Данни, Кришито. Уступали по ходу встречи 0:2, но сравняли счет, а в дополнительное время забили третий. Поэтому и задаюсь сейчас вопросом: почему все решили, что «Зенит» должен точно пройти «Арсенал»? Только потому, что он лидер РПЛ и за него играют Дзюба, Малком, Дриусси и так далее? А почему туляки не могут дать бой и сотворить сенсацию?

— Тем более все команды Дмитрия Парфенова хорошо выглядят в кубковых розыгрышах.

— Да, с «Тосно» Дима вообще брал трофей, с «Уралом» выходил в финал. Так почему тем же екатеринбуржцам не повторить то достижение и теперь?

— А как, на ваш взгляд, на «Зените» отразятся два фактора: то, что Дзюба и Лунев из-за ковида пропустили первый сбор, и травма Малкома?

— Отсутствие бразильца — большой минус. Как понимаю, он выбыл надолго — порядка месяца. Огромная потеря. Форвард пока не раскрылся в Петербурге на сто процентов, много пропустил из-за повреждений. Но Малком — это Малком, за счет индивидуального мастерства человек способен решать исход матчей.

В том же, что Дзюба пропустил один сбор, не вижу проблем. Артем — профессионал, занимался какое-то время по индивидуальной программе, отработал заключительный отрезок подготовки. В общем, тот случай не скажется на игре «Зенита».

— Дзюба — большой, у него энергозатратные позиция и стиль, ему уже за 30. Сколько еще Артем сможет держать уровень и приносить реальную пользу «Зениту» и сборной?

— Заметил, что в последние полгода Дзюба был не таким, к которому все привыкли. Это заметно не только мне — многие говорили, что Артем сбавил к себе требования. Хотя я так не считаю — может, у человека возникали какие-то проблемы личного характера.

На мой взгляд, пару лет он еще вполне способен помогать клубу и национальной команде. Он и сейчас уже не бегает на фланги, практически все время находится в штрафной. Там его главные козыри — борьба за мяч, скидки на партнеров, активность во вратарской. Не думаю, что тренеры заставят его носиться до угловых флажков — тогда Артем действительно не выдержит и полугода. Надо рационально его использовать в штрафной и вблизи от нее.

— Как относитесь к разговорам о разных вариантах будущего Сергея Семака? Насколько вероятная победа в БЕТСИТИ Кубке России может укрепить его позиции?

— К отставке после неудач должен быть готов любой тренер — а нужно признать, что «Зенит» провалил Лигу чемпионов, как, впрочем, и другие наши клубы — свои осенние еврокампании, за исключением «Краснодара».

Хорошо знаю Сергея. Он парень с характером. Конечно, все читает, знает, слышит. Но, думаю, Семак слишком глубоко это не воспринимает — понимает, что иначе долго не продержится, сожрут. Руководителей клуба при этом можно понять: побед в чемпионате или Кубке страны уже недостаточно, планы у них грандиозные. Как-то говорилось, что «Зенит» намерен чуть ли не выиграть ЛЧ — и не выходит в ее плей-офф, когда вкладываются такие финансы...

Впрочем, сделай Семак золотой дубль в России, с ним вряд ли захотят расставаться. В целом Сергей хорошую работу проводит — исключение только Европа. Но мы не можем залезть в головы менеджменту клуба. Может, там уже есть мысли о смене тренера. Лично у меня очень хорошие отношения с Семаком — если останется, пожелаю ему, чтобы в Лиге чемпионов «Зенит» в новом сезоне выступил как можно более удачно.

«Краснодар» поборется с ЦСКА за серебро

— «Краснодар» — «Сочи» — что думаете об этой паре? Как скажется на подготовке «быков» то, что в четверг они провели встречу 1/16 Лиги Европы с загребским «Динамо»?

— Ничего страшного — есть же три дня для восстановления. Наоборот, «Краснодар» получил хорошую практику на официальном уровне. Вообще, это противостояние двух играющих коллективов — не зря же «Сочи» идет на четвертом месте в РПЛ. А «быки», уверен, поборются за второе место с ЦСКА.

— Даже за второе?

— Да. Понятно, что травма Рамиреса — потеря, но не такая значимая, как Ари или Кабелла в том году. Вот когда «быки» осенью недосчитались четырех-пяти людей из-за повреждений и болезни, это была катастрофа. Сейчас все не настолько грустно. Поэтому отдаю предпочтение «Краснодару», хотя у «Сочи» очень симпатичная команда — именно играет в футбол, а не ставит автобус.

— Еще одна интересная пара — «Ростов» — «Ахмат».

— Если говорить о тренерах, то работа Карпина впечатляет, да и Талалаев трудится плодотворно. Валера принял дончан — и они преобразились. Если сразу после его назначения действовали больше от обороны, то в последнее время их футбол радует глаз. И это несмотря на то, что активно продают людей. Валере там очень комфортно, есть полное доверие руководства, и Карпин его оправдывает.

Талалаев тоже изменил «Ахмат» в лучшую сторону: грозненцы выглядят здорово, видна целостность. Почти в каждом спарринге на сборах забивали, поэтому ставлю на то, что поразят и ворота «Ростова». Ну а хозяев болельщики погонят вперед — команда будет атаковать, создавать моменты. Жду от этой встречи обилия голов.

— У «Ростова» в сезон входил один состав, в ходе осеннего трансферного он сильно изменился, но клуб остался на плаву и не потерял игровое лицо. Как тренер может с таким справиться?

— Это заслуга Валеры, что при потере основного исполнителя он может взять другого и встроить в свою схему. Поменять из 10 полевых футболистов 7 — это сложно для любого специалиста. Но когда у тебя остается 7-8, и ты меняешь только одного-двух, это уже совсем другое дело. Когда игрок слышит тренера, все получается. Поэтому «Ростов» выглядит симпатично — еще попортит нервы многим и в чемпионате, и в Кубке.

— Хабаровск против ЦСКА — без шансов?

— Да. В Москве хозяева победят. Болельщики не поймут красно-синих, если клуб вылетит из Кубка от команды ФНЛ.

Евссев отвечал за кубок, а он ломал автокар

— Ваша позиция: где должен проходить финал кубкового турнира?

— «Лужники». В регионы часто выезжают первая и молодежная сборные, клубы РПЛ на свои гостевые матчи. А для решающей встречи Кубка нужно использовать главный стадион станы — даже если это, условно, ЦСКА — «Урал». Для чего тогда его реконструировали? Не только же чтобы концерты проводить, правильно?

— Ваш финал мечты?

— «Арсенал» — «Спартак».

— На чьей стороне будут симпатии?

— Красивого, зрелищного футбола (улыбается).

— У вас как у футболиста четыре Кубка — по два российских и португальских. Какой трофей наиболее ценен?

— В составе «Спартака» хорошо помню оба. Первый — в 1994 году, когда мы вели против ЦСКА 2:0, но армейцы сравняли счет. В серии пенальти мне посчастливилось забить решающий, а вратарь красно-синих Дмитрий Харин промахнулся. Это запомнилось на всю жизнь.

А в 1998-м, уже имея на руках подписанный контракт с «Ромой», играл в финале в «Лужниках» против «Локомотива». Помню, что тогдашний мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков вручал трофей как капитану. В Португалии забил в одной решающих встреч — тоже врезалось в память. А вот еще один финал там не всплывает... Значит, плохо его провел (смеется).

— Помните, что 1998 году спартаковцы забыли кубок в раздевалке?

— Да, Евсеев за него отвечал. Вадик ломал автокар на беговой дорожке, а про трофей забыл (улыбается).

Совет Миранчуку

— В Италии «Аталанта» Миранчука вышла в финал Кубка. Это хорошо, но, с другой стороны, Алексей еще не завоевал доверие тренера.

— В принципе, это было вполне ожидаемо. Да, «Аталанта» — команда играющая, в прошлом году показывала самый яркий футбол в Италии, забивала много, по три мяча за игру в среднем — не только в серии А, но и в Лиге чемпионов. Рад, что Леха попал именно в этот клуб. Если бы был другой, то я сказал бы как и про Сашу Кокорина — лучше для Миранчука подходит чемпионат Испании. Но в «Аталанте» уже настолько отлажен механизм, что футболисты понимают друг друга с закрытыми глазами — это первое. Во-вторых, в Италии нужно знание языка. Плюс адаптация, привыкание к требованиям Гасперини. Прошло же только полгода. Не исключаю, что до лета Леша останется в том же статусе, в роли футболиста ротации.

Мой совет: Леше нужно просто перетерпеть и не думать о том, что тренер ему не доверяет. Ни в коем случае нельзя этого делать. Я уверен, что тренер к нему уже присмотрелся. Не стоит забывать, что там есть Иличич на его позиции, это топ-хавбек, его так просто из старта не вытеснишь. Нужно терпеть, грызть землю на каждой тренировке, тем самым показывая, что действительно хочешь стать основным.

— Когда недавно Головин сделал хет-трик в чемпионате Франции, заговорили, что Миранчуку нужно брать с него пример.

— Да нет, какое сравнение здесь может быть? Головин уже третий сезон в Лиге 1, уже адаптировался. Правда, у него тренеры меняются слишком часто, но тем не менее Саша уже привык к этому. А Леха только в начале пути. Может, он и предполагал, что такие трудности возникнут в Италии, а может, и нет. Хотелось бы, чтобы Миранчук вышел на тот уровень, который позволил бы говорить итальянской прессе о том, что приехал сильный русский. Не знаю, получится ли у Саши Кокорина, но в Лешу верю!