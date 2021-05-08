Гончаренко и Василий Березуцкий не смогли лишить ЦСКА еврокубков. Олич одержал волевую победу над бывшими тренерами красно-синих

Армейцы переиграли «Краснодар» — 3:1.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур

ЦСКА — «Краснодар» — 3:1 (1:1)

Голы: Классон, 26 (0:1). Эджуке, 32 (1:1). Чалов, 56 (2:1). Марио Фернандес, 69 (3:1).

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Дивеев, Марио Фернандес, Марадишвили, Кучаев (Рондон, 52), Дзагоев (Бохинен, 66), Обляков, Тикнизян, Чалов (Сигурдссон, 86), Эджуке (Ахметов, 86).

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Смольников (Стоцкий, 46), Вандерсон Масиэл, Вилена, Классон, Олссон, Газинский (Марков, 65), Ионов (Чернов, 71), Кайо, Берг (Сулейманов, 85).

Предупреждения: Газинский, 42. Дивеев, 50. Классон, 58. Кайо, 75. Вилена, 77.

Судьи: Мешков (Дмитров). Сафьян (Москва), Большаков (Санкт-Петербург).

ВАР: Амелин (Тула). Болотенков (Москва).

8 мая. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».

Матч ЦСКА — «Краснодар» мог оказаться едва ли не рядовым. «Быки» уже ни на что не претендуют в этом сезоне, что неминуемо снизило бы градус противостояния, не произойди в южном клубе рокировка на тренерском посту.

Первый матч Виктора Гончаренко и Василия Березуцкого против бывшего клуба — это в любом случае интригующе. Тем более когда расставание произошло только-только. В случае со старшим из близнецов это случилось в конце апреля. При этом его брат Алексей остался в ЦСКА и теперь помогает Ивице Оличу.

Как сказал перед матчем хорватский специалист: Гончаренко наверняка знает армейцев лучше, чем свой нынешний клуб «Краснодар». Тот с этим спорить не стал. Что ж, белорусскому тренеру наверняка хотелось доказать, что его недооценили красно-синие.

А у тех и без того хватает сложностей. Три тура без побед и вылет из кубкового турнира сделали шансы на попадание в еврокубки весьма скромными. А победы в туре «Сочи» и «Рубина» оставили единственную возможность попасть хотя бы в пятерку: выигрывать два оставшихся матча и ждать осечек от конкурентов.

По первым пяти минутам показалось, что «матч жизни» проводит «Краснодар», а не ЦСКА — так они рванули в атаку. Хозяева не могли выйти со своей половины поля, а Дивеев в суматохе зарядил в свою штангу.

Но гол в ворота Акинфеева пришел не в этой фазе, а когда армейцы уже перевели игру к владениям Сафонова. Тикнизян с Обляковым совершили классический «привоз», которым «быки» спокойно воспользовались.

Впрочем, равновесие хозяева восстановили столь же легко. Двумя передачами Дзагоев и Обляков вспороли оборону, а Эджуке сделал то, что от него столько времени в ЦСКА ждал Гончаренко: без лишних касаний на замахе убрал Кайо и тут же катнул мяч в уголок — 1:1.

Армейцы просто и со вкусом возродили интригу, отложив решение вопроса с участием в битве за еврокубки на второй тайм.

Было интересно, что придумают хозяева, но «Краснодар» не дал насладиться полетом тренерской мысли Олича, грубой ошибкой пригласив соперника выйти вперед. Это Газинский в центре поля в простой ситуации потерял мяч, организовав голевую контратаку на свои ворота, в концовке которой Чалов в пустые ворота замкнул прострел Рондона — 2:1.

Разогнал же ее Эджуке, который в этот день был в огне.

«Краснодар» ответил подарком на презент армейцев в первом тайме. А вот дальше ЦСКА действительно был хорош. Эджуке, Дзагоев (затем Бохинен), Тикнизян, Чалов, Рондон очень качественно придавили «быков», заставив их еще раз дрогнуть. Голевая скидка Васина на Мариу Фернандеса вообще тянула на эстетскую — 3:1.



В итоге армейцы прервали черную серию и пока остаются в игре. Их не остановили ни бывшие тренеры Гончаренко с Березуцким, ни травма лидера Влашича. Шансы на еврокубки есть, хотя их не гарантирует даже победа в последнем туре над «Динамо».