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Сегодня, 09:00

«Если трезво оценить результат — прыгнули выше головы». Интервью Данила Глебова

Капитан «Ростова» Глебов отреагировал на уход Малкома из «Зенита»
Артем Белинин
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Данил Глебов и Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Капитан «Ростова» — о прошлом сезоне, «Зените» и трансферных слухах.

Сборы в Ростове — великолепные. Разницы с заграничными нет

— Летние сборы наши футболисты теперь проводят в России. А отпуск? — первый вопрос Данилу Глебову.

— Я совместил. Съездил домой в Томск, увиделся с родными. Зимой там не был, но стараюсь по возможности приезжать. Еще на шесть дней слетал в Турцию.

— Как оценишь предсезонку в Ростове?

— У нас второй год подряд сборы в Ростове — они великолепные. Хорошая база, женщины на ней нам как вторые мамы. Все условия для сборов там есть, поэтому плодотворно и хорошо поработали.

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Глобальной разницы с заграничными сборами нет. Думаю, если бы зимой позволяла погода, спокойно могли бы тоже готовиться здесь. Психологически легче, что ты находишься дома — могут отпустить на день-два к семьям. С этой точки зрения сборы в Ростове даже проще даются.

— Из неприятного на старте — запрет регистрации игроков от ФИФА. На них ведь всерьез рассчитывали?

— Думаю, да, больше как на основных, ведь все ребята опытные. Чернов, Ионов, Акбашев — было видно, что на них делается акцент. Когда в последний момент узнали, что они не могут играть в первом туре, все были разочарованы. В общем, как обычно у нас — какие-то неприятности или сложности, но мы уже привыкли и особенно на это не обращаем внимания.

— Как тебе иранец Мохеби?

— Пока не так близко знакомы, он улетал на неделю в Иран. А так — спокойный парень, работяга.

— Первый легионер за долгое время. Непривычно?

— Да, есть немного, потому что все разговаривают на русском. Столько у нас уже не было иностранцев... Но встретили Мохеби хорошо. Нам нужно сделать все, чтобы ему было комфортно в коллективе.

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— Ионову обрадовался? Вы уже играли вместе.

— Да, Лешу рад был видеть. Мы с ним пересекались еще в сезоне, разговаривали, я ему говорил, что будет круто, если он вернется в «Ростов». Здорово, что Ионов пришел.

— В чем-то он изменился?

— Леха — молодец, работяга. Так же трудится, бежит как сумасшедший. Топ.

— Когда не получалось заявить игроков, ты как капитан что-то предпринял?

— А что должен был? Главный тренер обратился к ребятам, объяснил ситуацию. Все в команде неглупые, понимали обстановку.

Футболисты «Ростова».
Фото ФК «Ростов»

С российскими игроками проще играть. Нам легче общаться

— Давай вспомним прошлый сезон. Вы начинали новый чемпионат без иностранцев и с проблемной логистикой. Какие были ожидания?

— Глобально никаких ожиданий не было. Мы понимали, что начинаем сезон без легионеров, без аэропорта, были к этому готовы. Хорошо провели сборы, договорились между собой, что будем работать, несмотря ни на что.

— Как конкретно была устроена логистика?

— Практически всегда из Ростова ехали в Ставрополь. Но там аэропорт работает до восьми часов вечера, так что если летели с игры, а ставропольский аэропорт был закрыт, то возвращались в Минеральные Воды.

&laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Николай Комличенко сравнял счет в&nbsp;концовке. «Мостовому же не 17 лет — как можно так играть в штрафной?!» Орлов — о спасении «Ростова» в матче с «Зенитом»

— То есть это миф, что «Ростов» или «Краснодар» по стране передвигаются чуть ли не на автобусе?

— Ну да, на автобусе мы добирались до ближайшего аэропорта и из него. Бывало, могли из Москвы поехать.

— А как время коротали в дороге?

— Карты, фильмы, книги. Кто-то спит. Все по-разному.

— Байрамян говорил, что такие поездки вас очень сблизили.

— Думаю, да. Больше времени проводили вместе, больше общались — это сближает коллектив.

— Полностью российская команда — это секрет успеха? Пошел ли отъезд легионеров на пользу?

— Думаю, секрет успеха в том, что мы хорошо тренировались, выполняли установки тренера, соблюдали дисциплину. Вот что помогло нам в прошлом сезоне оказаться на четвертом месте.

— И все же — в окружении исключительно российских игроков приятнее играть?

— Скорее, проще. Это вопрос коммуникации, нам легче общаться. Иностранцы все же делились на группы. А сейчас все вместе.

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— Начался прошлый сезон: июль, август и сентябрь без поражений. Что в голове в такие моменты?

— Не хотелось, чтобы эта серия прекращалась. Поймали вкус победы, появился хороший такой страх — не хотели проигрывать, боялись этого.

— Какая победа наиболее эмоциональная в первом круге? Вы даже «Краснодар» в чемпионате впервые за много лет обыграли.

— У меня две такие игры — дома с «Сочи» (2:2), когда отыгрались и могли победить, и с «Краснодаром» (3:2). Это был кайф.

— В зимнюю паузу «Ростов» ушел на третьем месте, о вас заговорили как о претендентах на медали. Не давило?

— Как-то хотелось отключиться от этого, не читать и не смотреть, отдохнуть спокойно. Понятно, что было удовлетворение первой частью сезона, была мысль, что надо продолжать в том же духе.

— А Карпин что говорил? На публике ему будто бы все равно.

— Георгич далеко вперед не заглядывал, шли от игры к игре. Его больше волновали рабочие моменты, даже когда выигрывали — что кто-то где-то не добежал, не доработал или неправильно выполнил его требования.

Валерий Карпин.
Фото ФК «Ростов»

— Первый матч после рестарта — и сразу 1:3 от «Локомотива» с хет-триком Дзюбы. Что случилось?

— Игра так сложилась. В первом тайме могли забивать два, но не забили и получили в свои ворота. Во втором тайме побежали в атаку, попали в плен... Причем в «Локо» сильно не выдумывали, били на Дзюбу и все.

— Артем хорошо вернулся в РПЛ?

— Наверное, да. Сильно за ним не наблюдал, но по статистике достойно.

— Затем была ничья с «Зенитом», которую сменили три сухих поражения. Что случилось?

— В концовке сезона, к сожалению, появились травмы, эмоционально подсели. По себе скажу — очень тяжело было. Сам был с болячками, ребята тоже, некоторые вообще не играли.

— Серия в итоге привела к киношной развязке. Как «Ростов» отреагировал на ситуацию, когда судьба медалей решается в последнем туре?

— Спокойно. Георгич говорил, чтобы продолжали делать то, что делаем и нам не надо думать про места. Чтобы мы просто сыграли в свой футбол.

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— Ты в последнем туре с ЦСКА не мог принять участие. Что думал по ходу встречи?

— Переживания были. Когда выходишь на поле — забываешь про очки, про таблицу... А когда сидишь, смотришь футбол, проверяешь, как играют «Спартак» с «Крыльями», тревоги во много раз больше, чем на поле.

— Скандалов в раздевалке не было после поражения?

— Нет, никто не скандалил. Конечно, все расстроились, я тоже. Мы достаточно ровно шли по сезону и в концовке такая осечка... Но, если трезво оценить результат — прыгнули выше головы.

— Байрамян говорил, что было разочарование — упустили медали.

— Разочарование было, быть может, неделю. Но если сесть и спокойно посмотреть, без эмоций на нашу логистику, на то, что в команде много молодых ребят, что очень много основных игроков в концовке были травмированы — тогда можно сказать, что выступили достойно. Могли больше? Да. Счастливы? Нет. Нормальный результат? Да.

— Кстати, про молодых. Кто впечатлил?

— Отмечать никого не хочу, все себя достойно проявили. В доказательство тому все молодые из прошлого сезона остались в этом.

Малком в матче с «Ростовом».
Фото ФК «Зенит»

Малком — это потеря для «Зенита». Но это их проблема

— Традиционный вопрос — какие планы на сезон?

— От игры к игре, ха-ха. Хотим? Хотим. Можем? Можем.

— Как тебе формат Кубка в прошлом сезоне?

— Интересно, много игр. С нашей логистикой, конечно, не всегда удобно. Но для молодых ребят точно плюс. Только мне не понравилось, что очень много финалов. По мне пусть будет победитель верхней сетки и нижней сетки — и они играют финал. А так — очень много шансов... (в нынешнем сезоне регламент составлен так, как хотел бы Глебов — прим. «СЭ»)

Игровой эпизод матча &laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рубин&raquo;. Карпин хотел выпустить на матч Кубка игроков академии. Но победил «Рубин» с тремя дебютантами в старте

— Сейчас трансферное окно — как поменялся расклад сил? «Зенит» стал сильно слабее из-за ухода Малкома?

— Ну, если человек за сезон забивает 23 мяча, наверное, «Зенит» стал слабее из-за его ухода.

— Но с питерцами теперь проще конкурировать?

— А ты как думаешь?

— Не знаю. У них большой запас футболистов, которые себя пока не реализовали.

— Понятно, что у них есть Бакаев, Мостовой, хорошие сильные ребята. Но 23 никто из них и близко не забивал. Так что, конечно, Малком это потеря для «Зенита». Но это их проблема.

— А «Спартак» усилился?

— Не знаю. Как по мне, выводы надо делать как минимум после первой части чемпионата, как максимум — в конце сезона.

— Сохраняется вероятность, что в команду вернется твой конкурент, Норманн. Что думаешь обо всей ситуации?

— Неинтересно. Вернется — окей. Будем конкурировать.

Алексей Ионов и&nbsp;Валерий Карпин. Ионов, Акбашев, Мехби и даже в теории Норманн. Команда Карпина станет еще сильнее?

— Не могу не спросить про трансферные слухи вокруг тебя.

— Я уже не знаю, как отвечать на эти вопросы, ха-ха. Отвечу последний раз. Всем этим занимается руководство «Ростова». Со мной на связь никто не выходил, никто ничего не предлагал. Думаю, если что-то будет, то на 7-8 баллов из 10 это будет решать клуб.

— Но ты сам готов?

— А какие у меня есть варианты? Может, какой-то клуб заплатит «Ростову» сумасшедшие деньги, и, как Валерий Георгиевич говорил, меня возьмут и за руку отведут. Никто не знает. Надо смотреть на позицию руководства и главного тренера.

Данил Глебов
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РПЛ
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3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
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 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
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 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
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 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
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 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
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 2
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 2
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И К Ж
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Пари Нижний Новгород

 2 1 0
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Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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