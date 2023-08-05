«Если трезво оценить результат — прыгнули выше головы». Интервью Данила Глебова
Сборы в Ростове — великолепные. Разницы с заграничными нет
— Летние сборы наши футболисты теперь проводят в России. А отпуск? — первый вопрос Данилу Глебову.
— Я совместил. Съездил домой в Томск, увиделся с родными. Зимой там не был, но стараюсь по возможности приезжать. Еще на шесть дней слетал в Турцию.
— Как оценишь предсезонку в Ростове?
— У нас второй год подряд сборы в Ростове — они великолепные. Хорошая база, женщины на ней нам как вторые мамы. Все условия для сборов там есть, поэтому плодотворно и хорошо поработали.
Глобальной разницы с заграничными сборами нет. Думаю, если бы зимой позволяла погода, спокойно могли бы тоже готовиться здесь. Психологически легче, что ты находишься дома — могут отпустить на день-два к семьям. С этой точки зрения сборы в Ростове даже проще даются.
— Из неприятного на старте — запрет регистрации игроков от ФИФА. На них ведь всерьез рассчитывали?
— Думаю, да, больше как на основных, ведь все ребята опытные. Чернов, Ионов, Акбашев — было видно, что на них делается акцент. Когда в последний момент узнали, что они не могут играть в первом туре, все были разочарованы. В общем, как обычно у нас — какие-то неприятности или сложности, но мы уже привыкли и особенно на это не обращаем внимания.
— Как тебе иранец Мохеби?
— Пока не так близко знакомы, он улетал на неделю в Иран. А так — спокойный парень, работяга.
— Первый легионер за долгое время. Непривычно?
— Да, есть немного, потому что все разговаривают на русском. Столько у нас уже не было иностранцев... Но встретили Мохеби хорошо. Нам нужно сделать все, чтобы ему было комфортно в коллективе.
— Ионову обрадовался? Вы уже играли вместе.
— Да, Лешу рад был видеть. Мы с ним пересекались еще в сезоне, разговаривали, я ему говорил, что будет круто, если он вернется в «Ростов». Здорово, что Ионов пришел.
— В чем-то он изменился?
— Леха — молодец, работяга. Так же трудится, бежит как сумасшедший. Топ.
— Когда не получалось заявить игроков, ты как капитан что-то предпринял?
— А что должен был? Главный тренер обратился к ребятам, объяснил ситуацию. Все в команде неглупые, понимали обстановку.
С российскими игроками проще играть. Нам легче общаться
— Давай вспомним прошлый сезон. Вы начинали новый чемпионат без иностранцев и с проблемной логистикой. Какие были ожидания?
— Глобально никаких ожиданий не было. Мы понимали, что начинаем сезон без легионеров, без аэропорта, были к этому готовы. Хорошо провели сборы, договорились между собой, что будем работать, несмотря ни на что.
— Как конкретно была устроена логистика?
— Практически всегда из Ростова ехали в Ставрополь. Но там аэропорт работает до восьми часов вечера, так что если летели с игры, а ставропольский аэропорт был закрыт, то возвращались в Минеральные Воды.
— То есть это миф, что «Ростов» или «Краснодар» по стране передвигаются чуть ли не на автобусе?
— Ну да, на автобусе мы добирались до ближайшего аэропорта и из него. Бывало, могли из Москвы поехать.
— А как время коротали в дороге?
— Карты, фильмы, книги. Кто-то спит. Все по-разному.
— Байрамян говорил, что такие поездки вас очень сблизили.
— Думаю, да. Больше времени проводили вместе, больше общались — это сближает коллектив.
— Полностью российская команда — это секрет успеха? Пошел ли отъезд легионеров на пользу?
— Думаю, секрет успеха в том, что мы хорошо тренировались, выполняли установки тренера, соблюдали дисциплину. Вот что помогло нам в прошлом сезоне оказаться на четвертом месте.
— И все же — в окружении исключительно российских игроков приятнее играть?
— Скорее, проще. Это вопрос коммуникации, нам легче общаться. Иностранцы все же делились на группы. А сейчас все вместе.
— Начался прошлый сезон: июль, август и сентябрь без поражений. Что в голове в такие моменты?
— Не хотелось, чтобы эта серия прекращалась. Поймали вкус победы, появился хороший такой страх — не хотели проигрывать, боялись этого.
— Какая победа наиболее эмоциональная в первом круге? Вы даже «Краснодар» в чемпионате впервые за много лет обыграли.
— У меня две такие игры — дома с «Сочи» (2:2), когда отыгрались и могли победить, и с «Краснодаром» (3:2). Это был кайф.
— В зимнюю паузу «Ростов» ушел на третьем месте, о вас заговорили как о претендентах на медали. Не давило?
— Как-то хотелось отключиться от этого, не читать и не смотреть, отдохнуть спокойно. Понятно, что было удовлетворение первой частью сезона, была мысль, что надо продолжать в том же духе.
— А Карпин что говорил? На публике ему будто бы все равно.
— Георгич далеко вперед не заглядывал, шли от игры к игре. Его больше волновали рабочие моменты, даже когда выигрывали — что кто-то где-то не добежал, не доработал или неправильно выполнил его требования.
— Первый матч после рестарта — и сразу 1:3 от «Локомотива» с хет-триком Дзюбы. Что случилось?
— Игра так сложилась. В первом тайме могли забивать два, но не забили и получили в свои ворота. Во втором тайме побежали в атаку, попали в плен... Причем в «Локо» сильно не выдумывали, били на Дзюбу и все.
— Артем хорошо вернулся в РПЛ?
— Наверное, да. Сильно за ним не наблюдал, но по статистике достойно.
— Затем была ничья с «Зенитом», которую сменили три сухих поражения. Что случилось?
— В концовке сезона, к сожалению, появились травмы, эмоционально подсели. По себе скажу — очень тяжело было. Сам был с болячками, ребята тоже, некоторые вообще не играли.
— Серия в итоге привела к киношной развязке. Как «Ростов» отреагировал на ситуацию, когда судьба медалей решается в последнем туре?
— Спокойно. Георгич говорил, чтобы продолжали делать то, что делаем и нам не надо думать про места. Чтобы мы просто сыграли в свой футбол.
— Ты в последнем туре с ЦСКА не мог принять участие. Что думал по ходу встречи?
— Переживания были. Когда выходишь на поле — забываешь про очки, про таблицу... А когда сидишь, смотришь футбол, проверяешь, как играют «Спартак» с «Крыльями», тревоги во много раз больше, чем на поле.
— Скандалов в раздевалке не было после поражения?
— Нет, никто не скандалил. Конечно, все расстроились, я тоже. Мы достаточно ровно шли по сезону и в концовке такая осечка... Но, если трезво оценить результат — прыгнули выше головы.
— Байрамян говорил, что было разочарование — упустили медали.
— Разочарование было, быть может, неделю. Но если сесть и спокойно посмотреть, без эмоций на нашу логистику, на то, что в команде много молодых ребят, что очень много основных игроков в концовке были травмированы — тогда можно сказать, что выступили достойно. Могли больше? Да. Счастливы? Нет. Нормальный результат? Да.
— Кстати, про молодых. Кто впечатлил?
— Отмечать никого не хочу, все себя достойно проявили. В доказательство тому все молодые из прошлого сезона остались в этом.
Малком — это потеря для «Зенита». Но это их проблема
— Традиционный вопрос — какие планы на сезон?
— От игры к игре, ха-ха. Хотим? Хотим. Можем? Можем.
— Как тебе формат Кубка в прошлом сезоне?
— Интересно, много игр. С нашей логистикой, конечно, не всегда удобно. Но для молодых ребят точно плюс. Только мне не понравилось, что очень много финалов. По мне пусть будет победитель верхней сетки и нижней сетки — и они играют финал. А так — очень много шансов... (в нынешнем сезоне регламент составлен так, как хотел бы Глебов — прим. «СЭ»)
— Сейчас трансферное окно — как поменялся расклад сил? «Зенит» стал сильно слабее из-за ухода Малкома?
— Ну, если человек за сезон забивает 23 мяча, наверное, «Зенит» стал слабее из-за его ухода.
— Но с питерцами теперь проще конкурировать?
— А ты как думаешь?
— Не знаю. У них большой запас футболистов, которые себя пока не реализовали.
— Понятно, что у них есть Бакаев, Мостовой, хорошие сильные ребята. Но 23 никто из них и близко не забивал. Так что, конечно, Малком это потеря для «Зенита». Но это их проблема.
— А «Спартак» усилился?
— Не знаю. Как по мне, выводы надо делать как минимум после первой части чемпионата, как максимум — в конце сезона.
— Сохраняется вероятность, что в команду вернется твой конкурент, Норманн. Что думаешь обо всей ситуации?
— Неинтересно. Вернется — окей. Будем конкурировать.
— Не могу не спросить про трансферные слухи вокруг тебя.
— Я уже не знаю, как отвечать на эти вопросы, ха-ха. Отвечу последний раз. Всем этим занимается руководство «Ростова». Со мной на связь никто не выходил, никто ничего не предлагал. Думаю, если что-то будет, то на 7-8 баллов из 10 это будет решать клуб.
— Но ты сам готов?
— А какие у меня есть варианты? Может, какой-то клуб заплатит «Ростову» сумасшедшие деньги, и, как Валерий Георгиевич говорил, меня возьмут и за руку отведут. Никто не знает. Надо смотреть на позицию руководства и главного тренера.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|1 : 0
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0