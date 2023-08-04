«Краснодар» на первом месте в РПЛ! «Быки» победили Юрана в боевом матче

И теперь ждут матча «Спартака».

Шикарная весна «Краснодара» плавно перетекла в яркое лето — несмотря на поражение от «Спартака» в Кубке России, в премьер-лиге «быки» стартовали с трех побед: сначала разбили «Динамо» Марцела Лички, потом справились с «Сочи» в южном дерби, а теперь побороли неуступчивый «Пари НН».

Хотя нижегородцы при Сергее Юране — абсолютно не подарок: в июле команда обыграла в Кубке «Динамо» (правда, по пенальти), сыграла вничью с «Уралом» на выезде, а уступила только «Зениту» — и то после удаления. Так что «Краснодару», пусть и в хорошей форме, на легкие три очка рассчитывать не стоило.

То, что просто не будет, подтвердили стартовые минуты — на неторопливую тактику «Пари НН» наложилась краснодарская жара, поэтому хозяева выглядели довольно вяло. А игра увязла в бесконечных столкновениях. Среди тех, кто повалился на газон, оказался даже ассистент главного арбитра Дмитрий Семенов — рефери неудачно подвернул ногу на 13-й минуте: ему потребовалась медицинская помощь и замена. К счастью, обошлось без серьезной травмы — судья поменялся местами с резервным арбитром и остался в игре.

События на поле развивались спокойно (не считая довольно жесткие единоборства), но игра резко закрутилась, когда Любимов поставил пенальти после просмотра видеоповтора. К точке подошел Эдуард Сперцян и вывел «Краснодар» вперед.

Дальше матч пошел веселее — стало больше и столкновений, и опасных атак. Нижегородцы не потерялись, и, хотя так и не попали в створ в первом тайме, провели несколько острых контрвыпадов, а под конец добавленного времени (Любимов насчитал семь минут к первому тайму) и вовсе претендовали на пенальти — но им не повезло.

Вторая половина встречи получилась не такой травматичной — пострадал только Кривцов (причем почти сразу после рестарта), но в основном футболисты начали беречь себя. А вот угловых стало больше — «Краснодар» подавал их целыми сериями и подолгу сидел на половине команды Юрана. Тем не менее, «Пари НН» также регулярно опасно выбегал на чужую половину. А еще гораздо чаще, чем в первом тайме, создавал отличные моменты — минимум дважды волжане могли забивать, но не реализовали шансы.

Несмотря на то, что второй тайм в целом получился равным и каждая команда играла бодро («Краснодар» коллекционировал угловые, а «Пари НН» чаще бил по воротам), кроме Сперцяна отличиться никто не смог. Кордоба, который стал одним из лучших форвардов на старте сезона (забил два мяча в двух турах), ушел без гола и прервал свою удачную серию.

Но «Краснодар» все равно остается в топе — южане наравне со «Спартаком» пока единственные, кто в РПЛ еще не терял очков. По итогам трех туров «быки» расположились на первом месте в турнирной таблице, и, глядя на их актуальную форму, кажется, что команда Ивича наконец-то всерьез нацелена на высокие места. А вот у Юрана, пока еще не побеждавшего в этом сезоне, сдают нервы — после финального свистка он выскочил на поле и получил красную карточку от Любимова. Следующий матч «Пари НН» проведет без главного тренера.