Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

4 августа, 23:00

«Краснодар» на первом месте в РПЛ! «Быки» победили Юрана в боевом матче

«Краснодар» одержал третью победу подряд в РПЛ
Артем Белинин
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
4 августа. «Краснодар» — «Пари НН» — 1:0. Эдуард Сперцян празднует гол.
Фото ФК «Краснодар»
И теперь ждут матча «Спартака».
Россия. Премьер-лига. 3-й тур
04 авг, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
1:0
Пари Нижний Новгород

Шикарная весна «Краснодара» плавно перетекла в яркое лето — несмотря на поражение от «Спартака» в Кубке России, в премьер-лиге «быки» стартовали с трех побед: сначала разбили «Динамо» Марцела Лички, потом справились с «Сочи» в южном дерби, а теперь побороли неуступчивый «Пари НН».

Хотя нижегородцы при Сергее Юране — абсолютно не подарок: в июле команда обыграла в Кубке «Динамо» (правда, по пенальти), сыграла вничью с «Уралом» на выезде, а уступила только «Зениту» — и то после удаления. Так что «Краснодару», пусть и в хорошей форме, на легкие три очка рассчитывать не стоило.

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;. «Краснодар» обыграл «Пари НН», «быки» одержали третью победу подряд. Онлайн трансляция матча

То, что просто не будет, подтвердили стартовые минуты — на неторопливую тактику «Пари НН» наложилась краснодарская жара, поэтому хозяева выглядели довольно вяло. А игра увязла в бесконечных столкновениях. Среди тех, кто повалился на газон, оказался даже ассистент главного арбитра Дмитрий Семенов — рефери неудачно подвернул ногу на 13-й минуте: ему потребовалась медицинская помощь и замена. К счастью, обошлось без серьезной травмы — судья поменялся местами с резервным арбитром и остался в игре.

События на поле развивались спокойно (не считая довольно жесткие единоборства), но игра резко закрутилась, когда Любимов поставил пенальти после просмотра видеоповтора. К точке подошел Эдуард Сперцян и вывел «Краснодар» вперед.

Дальше матч пошел веселее — стало больше и столкновений, и опасных атак. Нижегородцы не потерялись, и, хотя так и не попали в створ в первом тайме, провели несколько острых контрвыпадов, а под конец добавленного времени (Любимов насчитал семь минут к первому тайму) и вовсе претендовали на пенальти — но им не повезло.

Вторая половина встречи получилась не такой травматичной — пострадал только Кривцов (причем почти сразу после рестарта), но в основном футболисты начали беречь себя. А вот угловых стало больше — «Краснодар» подавал их целыми сериями и подолгу сидел на половине команды Юрана. Тем не менее, «Пари НН» также регулярно опасно выбегал на чужую половину. А еще гораздо чаще, чем в первом тайме, создавал отличные моменты — минимум дважды волжане могли забивать, но не реализовали шансы.

Несмотря на то, что второй тайм в целом получился равным и каждая команда играла бодро («Краснодар» коллекционировал угловые, а «Пари НН» чаще бил по воротам), кроме Сперцяна отличиться никто не смог. Кордоба, который стал одним из лучших форвардов на старте сезона (забил два мяча в двух турах), ушел без гола и прервал свою удачную серию.

Но «Краснодар» все равно остается в топе — южане наравне со «Спартаком» пока единственные, кто в РПЛ еще не терял очков. По итогам трех туров «быки» расположились на первом месте в турнирной таблице, и, глядя на их актуальную форму, кажется, что команда Ивича наконец-то всерьез нацелена на высокие места. А вот у Юрана, пока еще не побеждавшего в этом сезоне, сдают нервы — после финального свистка он выскочил на поле и получил красную карточку от Любимова. Следующий матч «Пари НН» проведет без главного тренера.

Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
14
28
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российская фигуристка Самоделкина намерена выступать за Казахстан
Дана Уайт — энергетический монстр. Не выгорел за 20 лет адской работы, называет молодежь слабаками и трусами
Умерла актриса Ирина Мирошниченко
Навальный получил 19 лет колонии особого режима по делу об экстремизме
Подписан закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет
Как российская вакцина от Эболы поможет Африке в борьюе с новыми вспышками: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: ЦСКА — «Локомотив», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи
Ивич — о победе над «Пари НН»: «Нам повезло, когда у соперника было три хороших шанса, но он не забил»
«Краснодар» и «Пари НН» нанесли один удар в створ на двоих — Сперцян забил единственный гол с пенальти
Юран получил второе предупреждение и был удален после окончания матча с «Краснодаром»
Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Пари НН»
«Краснодар» обыграл «Пари НН», «быки» одержали третью победу подряд. Онлайн трансляция матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Юран получил желтую карточку в перерыве
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РПЛ, трансферы: в «Спартак» едет крайний защитник из «Олимпиакоса», а где будет Захарян?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 1 : 0
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Михаил Игнатов

Михаил Игнатов

Спартак

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости