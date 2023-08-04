«Краснодар» на первом месте в РПЛ! «Быки» победили Юрана в боевом матче
Шикарная весна «Краснодара» плавно перетекла в яркое лето — несмотря на поражение от «Спартака» в Кубке России, в премьер-лиге «быки» стартовали с трех побед: сначала разбили «Динамо» Марцела Лички, потом справились с «Сочи» в южном дерби, а теперь побороли неуступчивый «Пари НН».
Хотя нижегородцы при Сергее Юране — абсолютно не подарок: в июле команда обыграла в Кубке «Динамо» (правда, по пенальти), сыграла вничью с «Уралом» на выезде, а уступила только «Зениту» — и то после удаления. Так что «Краснодару», пусть и в хорошей форме, на легкие три очка рассчитывать не стоило.
То, что просто не будет, подтвердили стартовые минуты — на неторопливую тактику «Пари НН» наложилась краснодарская жара, поэтому хозяева выглядели довольно вяло. А игра увязла в бесконечных столкновениях. Среди тех, кто повалился на газон, оказался даже ассистент главного арбитра Дмитрий Семенов — рефери неудачно подвернул ногу на 13-й минуте: ему потребовалась медицинская помощь и замена. К счастью, обошлось без серьезной травмы — судья поменялся местами с резервным арбитром и остался в игре.
События на поле развивались спокойно (не считая довольно жесткие единоборства), но игра резко закрутилась, когда Любимов поставил пенальти после просмотра видеоповтора. К точке подошел Эдуард Сперцян и вывел «Краснодар» вперед.
Дальше матч пошел веселее — стало больше и столкновений, и опасных атак. Нижегородцы не потерялись, и, хотя так и не попали в створ в первом тайме, провели несколько острых контрвыпадов, а под конец добавленного времени (Любимов насчитал семь минут к первому тайму) и вовсе претендовали на пенальти — но им не повезло.
Вторая половина встречи получилась не такой травматичной — пострадал только Кривцов (причем почти сразу после рестарта), но в основном футболисты начали беречь себя. А вот угловых стало больше — «Краснодар» подавал их целыми сериями и подолгу сидел на половине команды Юрана. Тем не менее, «Пари НН» также регулярно опасно выбегал на чужую половину. А еще гораздо чаще, чем в первом тайме, создавал отличные моменты — минимум дважды волжане могли забивать, но не реализовали шансы.
Несмотря на то, что второй тайм в целом получился равным и каждая команда играла бодро («Краснодар» коллекционировал угловые, а «Пари НН» чаще бил по воротам), кроме Сперцяна отличиться никто не смог. Кордоба, который стал одним из лучших форвардов на старте сезона (забил два мяча в двух турах), ушел без гола и прервал свою удачную серию.
Но «Краснодар» все равно остается в топе — южане наравне со «Спартаком» пока единственные, кто в РПЛ еще не терял очков. По итогам трех туров «быки» расположились на первом месте в турнирной таблице, и, глядя на их актуальную форму, кажется, что команда Ивича наконец-то всерьез нацелена на высокие места. А вот у Юрана, пока еще не побеждавшего в этом сезоне, сдают нервы — после финального свистка он выскочил на поле и получил красную карточку от Любимова. Следующий матч «Пари НН» проведет без главного тренера.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|1 : 0
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0