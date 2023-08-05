«Краснодар» уже готов к гонке с «Зенитом», но останется ли Сперцян? Колонка Казакова

Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе нашей национальной команды в 2005-2015 годах — о чемпионской интриге сезона РПЛ.

Очередной тур РПЛ — и перед его матчами снова главная интрига сводится к вопросу: настоящий «Зенит» сейчас или не настоящий? И если нет, то кто может его наконец потеснить с первого места — «Спартак», «Локомотив», «Ростов», ЦСКА?

Пятничная победа Краснодара над «Пари НН» должна добавить и «быков» в этот список. Потому что при Ивиче это уже иная команда. Тезисы про 11 воспитанников в составе и исключительно атакующий футбол никуда не исчезли, но сейчас они словно отошли на второй план. Это «Краснодар» рационален — настолько, что может терпеть и переламывать ход встречи или доводить до победы матч, играя на удержание счета. Клуб прилично усилился зимой, сохранил летом Сперцяна и поднял конкуренцию во вратарской линии. И, кажется, смог пережить поражение в финале Кубка — так, чтобы не остаться надолго с теми призраками послематчевой серии пенальти.

Особняком в этом рывке «быков» на старте сезона стоит фигура Сперцяна. Один из главных талантов клуба котируется за рубежом, об интересе того или иного потенциального покупателя мы слышим постоянно, но «Краснодар» был и остается одним из самых сложных переговорщиков на трансферном рынке — что в историях на вход, что на выход. Очевидно, что дешево своего капитана Галицкий не отдаст — а после сделки по Малкому в эту историю вмешался и фактор статусности. «Зенит» продал своего лидера в Саудовскую Аравию за баснословные деньги, «Динамо» ранее выручило за Шиманьского и Моро убедительные суммы — и на этом фоне вряд ли кто-то из наших лидеров может позволить себе продавать своих звезд менее успешно.

Фото ФК «Краснодар»

Вероятно, поэтому Сперцян играет пока ниже ожиданий. Как и Захарян. Сложно быть полностью сосредоточенным на футболе, когда тебя хотят именитые клубы, а у тебя в карьере всего одна команда и нет никакого опыта переходов.

Но клубам, вероятно, не легче — вечная дилемма «спорт или деньги» накладывается здесь еще и на фактор «своего» игрока. Малком реанимировал карьеру в «Зените», куда он приходил едва ли не списанным игроком — можно прочитать, кто и что говорил тогда об этой сделке. Но бразилец не был воспитанником клуба, не был тем, чья продажа окажется спорной. «Зенит» отдал свою звезду на пике, получив огромную экономическую выгоду. Имея замену форварду, оставшись без Лиги чемпионов. Да и предложение по Малкому было изумительно щедрым.

В случае Сперцяна и Захаряна все совсем иначе. В том числе и потому, что оба они — даже не лица, а символы своих команд. И предложения по ним — те, о которых пишет пресса — не из богатых нефтью песков, а из Европы и тех лиг, которые привыкли жить по средствам, особенно в условиях рецессии.

Просто продать игрока, потому что он хочет уехать в Европу, — это не мотивация.

Продать, когда ты не подготовил трансфер взамен или уже не взял другого игрока на это место, — безумие. Особенно когда клуб не очень-то и нуждается в деньгах.

Это замкнутый круг или вечный вопрос — что в такой ситуации приоритетнее: интересы футболиста или команды? В случае когда нет предложения, от которого нельзя отказаться или когда ситуация безвыходная — футболист ушел и за него надо попытаться получить деньги (в ФИФА, к счастью, эту форточку закрыли).

Фото ФК «Краснодар»

Как мы видим, купить сейчас часто сложнее, чем продать. «Динамо» и ЦСКА мучительно пытаются этим летом наполнить состав новичками, которые помогут в борьбе за какое-то высокое место, — и пока не выходит. Продать за желанную цену, когда есть интерес к твоему лидеру, — тоже непросто. И в итоге оказывается, что дилемма «спорт или деньги» сводится к другим факторам. Как в случае с Венделом, например, — когда его мотивация вернуться в Бразилию вообще вывела возможный трансфер из такой альтернативы.

«Зенит» в этом смысле хорош — в умении добиваться своего. На поле или за столом переговоров, неважно.

Но у других клубов есть шанс стартовать удачно и на этом разгоне долететь до зимы. Потому что весной в последние годы петербуржцы шансов соперникам уже не дают, если нет хотя бы небольшого отрыва.

«Зенит» пока еще ищет баланс, перестраивает команду — и тот же «Краснодар» пользуется этим. Как? Набирая очки и уверяя нас и себя, что клуб наконец может, готов побороться за титул.

Особенно если Сперцян останется и вернется на поле прежним.