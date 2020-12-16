«После удаления с «Локомотивом» плакал в душе». Исповедь Ивана Игнатьева

Героем пятого выпуска программы «Соколиная охота», выходящей на YouTube-канале «СЭ», стал форвард «Рубина» и молодежной сборной России Иван Игнатьев

Он рассказал Анне Соколовой о детстве без отца, походе в клуб с Павлом Мамаевым и штрафе в 300 тысяч, а также о слезах в раздевалке после удаления. Программу записывали в Сочи, где «Рубин» тренируется, пока в Казане стоят морозы.

Несколько раз был на грани того, чтобы бросить футбол

— Как тебе Сочи?

— Отличная погода.

— Казань не очень по сравнению?

— Нет — красивый город, просто там погода сейчас такая: снег, холодно, не очень приятно.

— Готов поговорить откровенно?

— Да, надо уже излить душу, чтобы люди не думали только плохое.

— Что для тебя футбол?

— Конечно, он занимает одно из первых мест, но помимо него есть более важные вещи — семья и так далее.

— Почему ты стал заниматься футболом и кто тебя туда привел?

— Сам пошел. Старшие ребята тренировались в школе у физрука. Слышал, что они отдельно ходят заниматься в секцию. Мне стало тоже интересно.

— До футбола занимался каким-то видом спорта? По-моему, баскетболом, да?

— Да. Сейчас, правда, трешку уже тяжело забить. Недавно играли на базе сборной в Новогорске, там есть кольцо. Пытались что-то сделать, но уже не получается. Ручки не помнят, а там надо, чтобы все отработано было.

— А на коньках катаешься?

— В детстве мне нравился хоккей, у меня даже получалось. Но там дорогая экипировка, и я понял, что нет смысла говорить родителям об этом. Таких денег у них не было.

— То есть ты мог бы стать профессиональным хоккеистом? Сейчас смотришь хоккей, следишь за КХЛ?

— Была история, что вместо школы один пошел кататься на каток. Он у нас прямо возле школы находился. Позвонили маме, спрашивают, где я. Мама сказала, что ушел в школу, а там меня не видят. Потом выглянули в окно — и все стало понятно. В КХЛ слежу за «Ак Барсом», ходил на матч казанцев с «Салаватом», дерби же.

— Ты в 12 лет уехал из Ачинска в Краснодар и жил отдельно от семьи. С какими трудностями сталкивался?

— Было трудно в первое время. Несколько раз находился на грани — хотел вернуться домой и бросить футбол. Рядом — никого близких. Ты находишься в каком-то непонимании. Что делать? Когда в первый день приехал, там ребята даже тапочками кидались.

— Серьезно? Поддушивали?

— Не то чтобы поддушивали. Это нормально. Так бывает.

— Ты считаешь, что это нормально?

— Нет, но у каждого свой путь. У меня так получилось. В меня кидали тапочками, но я показал, что не надо так делать.

— Мама часто приезжала к тебе в Краснодар?

— Не скажу, что часто — иногда.

У меня нет отцовского воспитания

— Расскажи немного о своей семье. Кто твои родители?

— Мама у меня обычная, медсестрой работала все время. Семью в большей степени обеспечиваю я. Так вышло.

— Отца у тебя нет?

— Папы не стало, когда мне было шесть лет. С того момента мама меня растила почти одна. С отчимом, но я его не очень воспринимал. Ничего не имел против, но принять к сердцу не мог. Хотя мама довольна, счастлива.

— Тяжело жить без отца?

— Конечно. Это же человек, который вносит свой вклад в воспитание. У меня отцовского воспитания, грубо говоря, нет. Всегда мать растила, хотя еще в детстве я уехал в интернат.

— Можно сказать, что ты вырастил себя сам?

— Не то чтобы сам. Конечно, воспитатели становились там вторыми матерями. Все, что надо, делали для тебя.

— А кумиры у тебя были?

— Мой самый любимый футболист — Месси. А на моей позиции — Левандовски.

— Какие фишки или финты у тебя самые любимые?

— Да какие финты у меня? У меня муд по жизни без финтов.

Жесткий разговор со Слуцким

— Хотелось бы поговорить о матче с «Локомотивом», когда «Рубин» уступил 1:3, тебя удалили, а Леонид Слуцкий прилично наорал. Скажи, почему не пошло? Знаю, что тренер просил не фолить. Почему не выполнил установку?

— Игра складывалась нормально, и моменты создавали, чуть-чуть повезло бы — и забил бы два. Но почему-то так происходит, что пока все отворачивается от меня. Думаю, временно. Пройдет.

В ситуации с красной карточкой не хватало концентрации и уровня. Мы разговаривали с Леонидом Викторовичем: «У тебя мозг отключен, ты не слышишь, что говорят. Не можешь выполнить из-за этого установку. Ты не забил один момент, два — в голове у тебя все накручивается, хотя я тебе ничего не говорю про этот эпизод. Ты должен выходить и работать».

На самом деле, в тот момент я был отключен. Просто бежал отбирать мяч, хотел помочь команде. Так все в секунду произошло, что ты понимаешь, что сейчас команда будет бегать 40 минут вдесятером, потому что 21-летний футболист показал, образно выражаясь, свою молодость, неопытность.

— Почему из этого сделали такую трагедию?

— Честно скажу, что у нас состоялся серьезный, жесткий разговор (со Слуцким. — Прим. «СЭ»). Он высказал то, что считал нужным. Не спорил — тренер полностью прав. Я подвел команду, удалился, хотя матч складывался неплохо, моментов много создавали.

— Ты после финального свистка выложил раскаяние в социальных сетях. После каждой красной карточки станешь себя оправдывать?

— Это больше не оправдание, а осознание ситуации, которая произошла. Красную карточку тоже по-разному можно получить. Понимаю, как я ее схватил. Это не удаление, условно, за жесткий стык и что-то такое, это просто тупой фол, зная, что у меня уже есть желтая. Любой тренер среагировал бы агрессивно на подобную ситуацию. Потому что вы выходите играть за три очка, а тут такое, и ты понимаешь, что в принципе дальше тебе только удача может помочь, потому что тяжело, когда соперников больше.

— Как ты относишься к критике в свой адрес со стороны фанатов, друзей, знакомых?

— Когда меня адекватно критикуют — совершенно нормально. А когда пишут так, лишь бы написать, то стараюсь не реагировать. Важно уметь психологически к этому приспособиться.

За меня заплачены большие деньги — значит, результат нужен здесь и сейчас

— Говорят, что Слуцкий перевоспитывает игроков, у которых под откос идет и жизнь, и футбольная карьера. Это так? Ты из таких?

— Считаю, что у него есть подход, благодаря которому у меня все может получиться. Тот ли я случай? Не знаю. В силу того что мы работаем вместе недавно, либо я пока закрыто себя веду, либо Леонид Викторович не может сам найти ко мне подход.

— Сезона в «Рубине» недостаточно, чтобы начать себя комфортно чувствовать и на поле, и вне его?

— Для кого-то достаточно, для кого-то — нет. Это дело случая, кому-то и полмесяца хватит, чтобы влиться в коллектив. Есть люди, которым нужно больше времени. Хотя понимаю, что за меня заплачены большие деньги — значит, результат нужен здесь и сейчас.

— На твой взгляд, ты стоишь 7 миллионов?

— Не веду ни с кем разговоров на эту тему. Цены на игроков устанавливают другие люди. Безусловно, это очень большие деньги. Но не я определяю стоимость. Согласовываю личный контракт с клубом, с агентом. Все остальное — между покупателем и продавцом.

— Переход из «Краснодара» в «Рубин» — вынужденный шаг?

— Не знаю. Не я же был инициатором трансфера. Мне позвонили и сказали, что «Краснодар» готов вести переговоры. До этого не мог такого представить, так как по своим воспитанникам «быки» практически ни с кем не общались.

— Скучаешь по «Краснодару»?

— Конечно. Я начал расти как футболист именно там, все свое детство провел тоже там.

—Алексей Миранчук уехал в Европу. Ты хотел бы?

— Безусловно. Мне кажется, любой адекватный спортсмен понимает, что уровень там намного выше, и хочет попробовать. Нужно заслужить право играть там. Но, как говорится, всему свое время.

— Где бы ты хотел выступать?

— Больше всего нравится английский чемпионат. Чтобы играть там, нужно быть реально терминатором. (Смеется.) Там должна быть полная физическая готовность, действовать на таких скоростях не каждый способен.

Всем понятно, что в РПЛ нет такой интенсивности, у нас другой футбол: есть только четыре-пять команд, которые пытаются играть в атаку. Плюс многие видят, что уровень лиги упал. Раньше здесь были и Карвалью, и Вагнер. Тогда я вообще кайфовал — даже ночью просыпался и смотрел. По красноярскому времени почти все матчи начинались ночью.

Никогда в жизни не пробовал кокаин

— В интернете про тебя пишут очень много негатива — тут и наркотики, и алкоголь, и дебоши, и автоаварии. Предлагаю расставить все точки над i в этом разговоре — было это в твоей жизни?

—Не знаю, кому выгодны эти выдуманные статьи. Например, про кокаин. Никогда его в своей жизни не пробовал. Может, я кому-то дорогу перешел.

— Была история, что в «Краснодаре» вы с Павлом Мамаевым нарушили режим и поехали гулять. Ты считаешь, это нормально?

—Да, такое было. Когда нарушаешь режим и гуляешь в неположенное время — это ненормально. У меня тогда было такое чувство, что я молодой, нужно гулять.

— Штраф большой заплатил?

— Для меня — да. По-моему, около трехсот тысяч рублей.

— Ты очень любишь машины. Расскажи про эти истории со скоростью, с происшествиями.

— С аварией все так вышло: ехал по своей полосе, и девушка с середины дороги хотела свернуть на парковку. Там всего три полосы. Это произошло в центре города, все сразу прибежали: и СМИ, и обычные люди. Конечно, выставили так, что Игнатьев опять попал в аварию. Хотя глобально там ничего не было.

— Если честно, лихачишь на дорогах?

— Люблю быстро ездить, но позволяю себе это там, где вижу, что можно. Около пешеходов и на обычных дорогах не гоняю.

— Я читала, что твой агент подарил тебе машину или дал денег на нее. Это правда?

— Он не покупал, добавил определенную небольшую сумму. Это нормально абсолютно.

— Почему футбольное общество так негативно на это отреагировало?

— Наверное, зависть... Плохое качество.

— Тебе комфортно работать с агентом Аланом Агузаровым?

— Да, у нас хорошие отношения. Общаемся не просто как агент и игрок, а еще и как друзья. Могу позвонить ему в любой момент и позвать погулять, в ресторане посидеть.

— Ты не устал от того, что о тебе больше говорят в негативном ключе? Больше рассуждают о твоих косяках, нежели о футболе?

— В последнее время в интернет выходит больше плохого про меня. Люди это видят и берут оттуда все эти негативные эмоции. Голы вспомнить не могут, вот и ищут, до чего докопаться.

— Ты обращался когда-нибудь к психологу?

— Нет, но сейчас есть такое желание.

— В связи с тем, что ты где-то подустал или что-то не получается?

— Я же такой человек, мне кажется, что со всем сам справлюсь и все нормально будет. Но, как показывает жизнь, нужен чей-то совет, чья-то помощь.

— Давай о приятном — о твоей девушке Арине. Она — дочь известного в прошлом футболиста, а сейчас тренера «Ростова» Михаила Осинова. Как вы познакомились?

— В Instagram — изи катка, обычно все там знакомятся.

— Тебе много девушек пишет в Instagram?

— Сейчас у меня закрыты личные сообщения, никто не может отправить запрос, только те, кто подписан. Но раньше писали.

— Сколько вы уже вместе?

— Где-то год и три-четыре месяца.

— Как отношения с ее папой? Как считаешь, он нормально относится к тому, что его лапочка-дочка встречается с таким «хулиганом», как ты?

— У нас хорошие отношения, постоянно списываемся, он мне подсказывает что-то, подбадривает — как в жизненных ситуациях вести себя, где не напрягаться.

— Арина живет с тобой в Казани?

— Да.

В голове — психологический барьер

— Чтобы ты хотел сказать людям, которые говорят про тебя плохо, болельщикам, которые, допустим, тебя ненавидят?

— Единственное, хотел бы обратиться к тем, кто негативит, но поддерживает клуб, в котором ты играешь. Мне кажется, они должны быть с тобой и в горе, и радости. Это те, кто тебя заряжает. На стадионе видишь, как они болеют, поддерживают, и ты за них играешь, у тебя настрой сильнее.

Когда чувствуешь, что есть негатив в твой адрес, больше сам загоняешься, тем более у меня такой возраст — еще не научился это обрабатывать, переносить... Мне бывает тяжело. Поддержка всегда лучше, чем негатив. Она тебе помогает двигаться вперед, а негатив останавливает, и ты начинаешь постоянно копаться в этом всем.

— А ты копаешься?

— И очень много. Перед тем как лечь спать, закрываешь глаза — и у тебя сразу всплывают все моменты, все эти статьи, незабитые голы. То есть реально сейчас в голове какой-то психологический барьер, который надо преодолеть.

— У тебя самого есть объяснение, почему не забиваешь?

— Выхожу на поле не играть в футбол и помогать команде... Точнее, для этого, но в психологическом плане очень часто другие мысли бывают.

— Ты разговаривал со Слуцким об этом?

— Он поддерживает, тренер на моей стороне. Когда взрывается, когда какой-то плохой момент произошел со мной, тогда говорит что-то, но потом добавляет: «Я тебе хоть раз глобальное что-то сказал? Нет».

— Страх есть, когда на поле выходишь?

— Ну не страх, с ним бы я точно не играл. Но переживания просто лишние внутри, которые не нужны.

— Так как ты сам из спортивного интерната, что можешь посоветовать молодым футболистам и футболисткам, которые сейчас там находятся?

— Слушаться воспитателей, потому что они вам заменяют маму, помогают становиться людьми. Правда, у меня редко там получалось слушаться.

— На твои косяки тоже смотрит молодое поколение...

—Я лишь очередной пример, а сколько их в жизни. Они все равно видят плохое и хорошее, потом каждый из них будет сам принимать решение, сам отвечать за него.

— У тебя есть особенно близкие футбольные друзья?

— Да, самый-самый, наверное, Шапи. Еще Эдик Сперцян в «Краснодаре-2» играет, сейчас его уже в основную команду подтянули. Забивает, прибавил.

— С ребятами из своего города общаешься?

— Конечно, всегда на связи.

— Расскажи какую-нибудь самую каверзную и смешную историю без цензуры.

— Она не очень смешная. Мы поехали на турнир в Испанию, нам по 13-14 лет. Я с Шапи жил вместе, а в соседнем номере наш тренер Мурад Мусаев. У нас игра на следующий день, а тут узнали, что в отеле есть то ли бар, то ли клуб, где дискотека.

Понимаем, что у нас матч, а рядом тренер. Включили на всю громкость «Дом-2», как будто смотрим, а сами спустились в клуб этот. Нам сказали, что будет супредиско, а в итоге две бабушки танцуют какие-то. Не спросишь же у них: «А что, где все?» — языка-то английского не знаем ни я, ни Шапи. Грустные пошли обратно и реально начали смотреть «Дом-2».

— А тренер «спалил»?

— Нет, только сказал: «Вы можете тише свой «Дом-2» смотреть?»

— Ты ходишь в ночные клубы?

— Сейчас почти нет, но в Краснодаре бывало. В выходные дни мог себе позволить.

Блиц

— Что для тебя дружба?

— Доверие между двумя людьми. Если этого нет, то никакой дружбы не существует.

— Что для тебя любовь?

— Трудно, я пока не понял, честно. Не могу осознать понимание слова «любовь».

— Каким самым лучшим моментом в жизни ты мог бы поделиться?

— Наверное, когда позвонили и сказали, что берут в интернат «Краснодара». Это реально было круто.

— Я знаю, что у тебя есть татуировка. Когда ты ее сделал?

— Лет в 14-15.

— Что сподвигло?

— Да ничего, просто выделиться как-то хотел.

— Что она означает?

— Там написано: «Следуй за мечтой!»

— Ты следуешь?

— Как видишь, продолжаю, работаю, тренируюсь. Моя мечта — стать хорошим футболистом. Но самое главное — хорошим человеком.

— Когда последний раз плакал?

— После игры с «Локомотивом». Не то чтобы прям рыдал навзрыд, так... В душе стоял и стало обидно за саму ситуацию в целом.

— У тебя ниточка красная на руке. Что она означает?

— Церковная ниточка.

— Ты веришь в Бога?

— Да.

— Часто ходишь в церковь?

— Могу раз в две недели сходить. Нет расписания походов в храм — чувствует душа, что надо, тогда могу пойти.

— Как считаешь, ты хороший пример для подражания для молодого поколения?

— Не считаю, что я какой-то хороший пример, но и не плохой. Обычный человек.

— Некоторые спортсмены занимаются благотворительностью. Ты помогаешь людям?

— Есть фонд в Казани, в который ежемесячно перечисляю деньги. Помогаю вещами, билетами. Я это не афиширую — помогаю и помогаю.