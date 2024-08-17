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Молодой талант выбрал «Зенит» и ошибся. Почему у Коваленко не получилось в Санкт-Петербурге

«Зенит» продал Коваленко в «Оренбург» за 2 миллиона евро
Алексей Михайлов
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Александр Коваленко.
Фото ФК «Зенит»
«Оренбург» — хороший вариант.

«Зенит» продолжает отпускать российских игроков в другие команды. Причем эти трансферы не стали для многих сюрпризом после их официального объявления — все уже как будто бы всё понимали. И если в случае с полузащитником Алексеем Суторминым уход в «Ростов» — это аренда, то вот другой игрок середины поля, Александр Коваленко, ушел в «Оренбург» с концами.

За 21-летнего воспитанника «Чертаново» заплатили столько же, сколько и петербуржцы годом ранее «Сочи» — два миллиона евро (согласно данным Transfermarkt). Так что в какой-то степени «Зенит» ушел в ноль (если не считать расходы на зарплату и прочие бонусы за командные успехи).

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Но сам Коваленко, конечно, больше потерял в «Зените», чем приобрел. Да, всего за один сезон Александр выиграл вообще все: РПЛ, Кубок и Суперкубок России. Но, будем откровенны, его вклад в общие достижения практически равен нулю.

За год с небольшим в «Зените» Коваленко отыграл 380 минут в 14 матчах (в частности, в РПЛ эти показатели еще скромнее — 60 минут в шести встречах). И ни одного полного матча. Дольше всего он продержался в заключительном матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России-2023/24 против своего бывшего клуба, «Крыльев Советов» — 78 минут. Единственное результативное действие — голевая передача в матче того же группового этапа кубка против «Ахмата» на выезде.

Александр Коваленко с чемпионским кубком РПЛ.
Фото ФК «Зенит»

При этом разговоров о возможной аренде зимой не было. Либо клуб не хотел отпускать, либо Коваленко сам не горел желанием уходить. Возможно, его все устраивало. Во всяком случае Александр особо не высказывался в прессе по поводу желания получать больше игрового времени вне зависимости от того, в какой команде это будет. Хотя его теперь уже бывший одноклубник Дмитрий Чистяков той же зимой ушел на время в «Сочи», чтобы получать игровую практику, о чем лично заявил прямым текстом. К вопросу о мотивации.

Понятно, что при Венделе, Барриосе и Клаудиньо любому россиянину будет крайне сложно занять место в средней линии «Зенита». Но в случае с Коваленко, кажется, дело было не только в конкуренции, но и в желании самого игрока получать больше времени на поле.

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В этом плане переход Коваленко в «Зенит» можно считать ошибкой. И прежде всего для самого Александра. По факту — потерял год футбола в том возрасте, когда крайне важно выступать как можно чаще, если ты хочешь расти как футболист. И видя то, как неплохо сейчас играет «Локомотив» с молодыми игроками в основе, можно предположить, что Коваленко ошибся с выбором клуба год назад.

Фото ФК «Зенит»

В февральском интервью сайту Sports.ru Коваленко признался, что у него было два предложения — от «Локомотива» и «Зенита».

«На тот момент я вел переговоры только с «Локомотивом», поэтому был уверен, что перейду туда. Потом появился «Зенит» — и всё изменилось. Мне звонил Семак: «Переходи на перспективу». Галактионов мне не звонил», — рассказывал Коваленко.

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Шанс перейти в «Локо» у Коваленко еще есть. Возраст позволяет ставить перед собой большие цели. Но теперь для этого Александру придется заново доказывать свою готовность усилить российский топ-клуб, и «Оренбург» для этого — оптимальный вариант.

При этом, продав Коваленко, «Зенит» как бы дал понять: «Не проявишь себя в «Оренбурге» — пути назад уже не будет». И тогда уже в лучшем случае придется смириться со статусом игрока для команд второй восьмерки РПЛ. Если и не первой лиги. В таком случае «Зенит» окажется прав, что продал его, а не отдал в аренду.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
Александр Коваленко
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 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
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 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
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 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
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 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
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