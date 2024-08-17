Молодой талант выбрал «Зенит» и ошибся. Почему у Коваленко не получилось в Санкт-Петербурге
«Зенит» продолжает отпускать российских игроков в другие команды. Причем эти трансферы не стали для многих сюрпризом после их официального объявления — все уже как будто бы всё понимали. И если в случае с полузащитником Алексеем Суторминым уход в «Ростов» — это аренда, то вот другой игрок середины поля, Александр Коваленко, ушел в «Оренбург» с концами.
За 21-летнего воспитанника «Чертаново» заплатили столько же, сколько и петербуржцы годом ранее «Сочи» — два миллиона евро (согласно данным Transfermarkt). Так что в какой-то степени «Зенит» ушел в ноль (если не считать расходы на зарплату и прочие бонусы за командные успехи).
Но сам Коваленко, конечно, больше потерял в «Зените», чем приобрел. Да, всего за один сезон Александр выиграл вообще все: РПЛ, Кубок и Суперкубок России. Но, будем откровенны, его вклад в общие достижения практически равен нулю.
За год с небольшим в «Зените» Коваленко отыграл 380 минут в 14 матчах (в частности, в РПЛ эти показатели еще скромнее — 60 минут в шести встречах). И ни одного полного матча. Дольше всего он продержался в заключительном матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России-2023/24 против своего бывшего клуба, «Крыльев Советов» — 78 минут. Единственное результативное действие — голевая передача в матче того же группового этапа кубка против «Ахмата» на выезде.
При этом разговоров о возможной аренде зимой не было. Либо клуб не хотел отпускать, либо Коваленко сам не горел желанием уходить. Возможно, его все устраивало. Во всяком случае Александр особо не высказывался в прессе по поводу желания получать больше игрового времени вне зависимости от того, в какой команде это будет. Хотя его теперь уже бывший одноклубник Дмитрий Чистяков той же зимой ушел на время в «Сочи», чтобы получать игровую практику, о чем лично заявил прямым текстом. К вопросу о мотивации.
Понятно, что при Венделе, Барриосе и Клаудиньо любому россиянину будет крайне сложно занять место в средней линии «Зенита». Но в случае с Коваленко, кажется, дело было не только в конкуренции, но и в желании самого игрока получать больше времени на поле.
В этом плане переход Коваленко в «Зенит» можно считать ошибкой. И прежде всего для самого Александра. По факту — потерял год футбола в том возрасте, когда крайне важно выступать как можно чаще, если ты хочешь расти как футболист. И видя то, как неплохо сейчас играет «Локомотив» с молодыми игроками в основе, можно предположить, что Коваленко ошибся с выбором клуба год назад.
В февральском интервью сайту Sports.ru Коваленко признался, что у него было два предложения — от «Локомотива» и «Зенита».
«На тот момент я вел переговоры только с «Локомотивом», поэтому был уверен, что перейду туда. Потом появился «Зенит» — и всё изменилось. Мне звонил Семак: «Переходи на перспективу». Галактионов мне не звонил», — рассказывал Коваленко.
Шанс перейти в «Локо» у Коваленко еще есть. Возраст позволяет ставить перед собой большие цели. Но теперь для этого Александру придется заново доказывать свою готовность усилить российский топ-клуб, и «Оренбург» для этого — оптимальный вариант.
При этом, продав Коваленко, «Зенит» как бы дал понять: «Не проявишь себя в «Оренбурге» — пути назад уже не будет». И тогда уже в лучшем случае придется смириться со статусом игрока для команд второй восьмерки РПЛ. Если и не первой лиги. В таком случае «Зенит» окажется прав, что продал его, а не отдал в аренду.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
8
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0