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20 мая, 20:50

«Динамо» ожило после ухода Йокановича, у Захаряна — гол+пас. А «Торпедо» вызвали на разговор фанаты

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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20 мая. «Торпедо» — «Динамо» — 0:3. У Арсена Захаряна (справа) — гол+пас.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Бело-голубые обыграли аутсайдера РПЛ — 3:0.
Россия. Премьер-лига. 28-й тур
20 мая, 16:30. Лужники (Москва)
Торпедо М
0:3
Динамо

«Динамо» при Йокановиче весной играло все хуже и хуже, а в предыдущем туре случился апофеоз — домашнее крупное поражение от «Ахмата» (0:3). Дольше терпеть было невозможно, главного тренера отправили в отставку. Показательно — серб лично даже не попрощался с командой. Ни в раздевалке после матча, ни на базе в Новогорске на следующий день — только прислал сообщение в командный чат. У Йокановича и динамовцев не получилось нормального союза, команда не поняла требований тренера, а он не сумел донести свои идеи.

Славиша Йоканович. БесСлавиша. Колонка Казакова о ситуации в «Динамо»

Последние три тура руководить бело-голубыми доверили 32-летнему Павлу Алпатову, который помогал Шварцу, а потом Йокановичу. Старше него и Шунин, и Паршивлюк, и Смолов. Судя по клубному видео, рядом с молодым специалистом в роли старшего товарища частенько находится спортивный директор — Желько Бувач.

Алпатов весьма кардинально поменял состав. В воротах не Шунин, а Лещук, справа в обороне не Даса, а Паршивлюк. Связка центральных защитников тоже оригинальная — Кутицкий-Маричаль, но это вынужденно — травмировались Фернандес, Сазонов и Майсторович. Пара опорников — Фомин-Норманн, при этом норвежец неожиданно часто был выше россиянина. На флангах полузащиты юные Захарян и Гладышев. А главное — наконец-то болельщики дождались двух форвардов впереди — Смолова и Тюкавина вместе.

Встряска пошла на пользу — «Динамо» легко переиграло «Торпедо». Примечательно, но в дебютном матче бывшего тренера академии забили три ее воспитанника. Тюкавин открыл счет уже на 2-й минуте, и дальше сомнений в исходе не возникало. Захарян же ассистировал Гладышеву, а потом поразил ворота сам, напомнив себя прежнего.

Как сказал после матча Лещук: «При Йокановиче никто не понимал, во что играли. Не было общего знаменателя. Сейчас за неделю нам объяснили. Стало более понятно, во что нужно играть, куда двигаться и как открываться».

Впрочем, переоценивать победу «Динамо» не стоит. «Торпедо» сейчас в таком состоянии, что с ним справится, кажется, любая приличная команда. Черно-белые проиграли 6 матчей подряд, а в пяти последних пропускали не менее трех голов.

Болельщики &laquo;Торпедо&raquo; после матча.

Естественно, нервы болельщиков на пределе. И стоит отдать должное главному тренеру «Торпедо». После матча Клотет собрал всю команду и отвел к трибунам, чтобы футболисты выслушали болельщиков. Получилось эмоционально, но вполне корректно. С основным посылом, который всегда звучит в таких случаях: простим все, кроме безволия.

И «Динамо», и «Торпедо» летом надо начинать новую жизнь. Но перед этим Алпатова еще проэкзаменует другой бывший тренер динамовской академии Михаил Галактионов со своим разогнавшимся «Локомотивом».

Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
Константин Тюкавин
4
34
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
7
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
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Зенит

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Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
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