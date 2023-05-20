«Динамо» ожило после ухода Йокановича, у Захаряна — гол+пас. А «Торпедо» вызвали на разговор фанаты

Бело-голубые обыграли аутсайдера РПЛ — 3:0.

«Динамо» при Йокановиче весной играло все хуже и хуже, а в предыдущем туре случился апофеоз — домашнее крупное поражение от «Ахмата» (0:3). Дольше терпеть было невозможно, главного тренера отправили в отставку. Показательно — серб лично даже не попрощался с командой. Ни в раздевалке после матча, ни на базе в Новогорске на следующий день — только прислал сообщение в командный чат. У Йокановича и динамовцев не получилось нормального союза, команда не поняла требований тренера, а он не сумел донести свои идеи.

Последние три тура руководить бело-голубыми доверили 32-летнему Павлу Алпатову, который помогал Шварцу, а потом Йокановичу. Старше него и Шунин, и Паршивлюк, и Смолов. Судя по клубному видео, рядом с молодым специалистом в роли старшего товарища частенько находится спортивный директор — Желько Бувач.

Алпатов весьма кардинально поменял состав. В воротах не Шунин, а Лещук, справа в обороне не Даса, а Паршивлюк. Связка центральных защитников тоже оригинальная — Кутицкий-Маричаль, но это вынужденно — травмировались Фернандес, Сазонов и Майсторович. Пара опорников — Фомин-Норманн, при этом норвежец неожиданно часто был выше россиянина. На флангах полузащиты юные Захарян и Гладышев. А главное — наконец-то болельщики дождались двух форвардов впереди — Смолова и Тюкавина вместе.

Встряска пошла на пользу — «Динамо» легко переиграло «Торпедо». Примечательно, но в дебютном матче бывшего тренера академии забили три ее воспитанника. Тюкавин открыл счет уже на 2-й минуте, и дальше сомнений в исходе не возникало. Захарян же ассистировал Гладышеву, а потом поразил ворота сам, напомнив себя прежнего.

Как сказал после матча Лещук: «При Йокановиче никто не понимал, во что играли. Не было общего знаменателя. Сейчас за неделю нам объяснили. Стало более понятно, во что нужно играть, куда двигаться и как открываться».

Впрочем, переоценивать победу «Динамо» не стоит. «Торпедо» сейчас в таком состоянии, что с ним справится, кажется, любая приличная команда. Черно-белые проиграли 6 матчей подряд, а в пяти последних пропускали не менее трех голов.

Естественно, нервы болельщиков на пределе. И стоит отдать должное главному тренеру «Торпедо». После матча Клотет собрал всю команду и отвел к трибунам, чтобы футболисты выслушали болельщиков. Получилось эмоционально, но вполне корректно. С основным посылом, который всегда звучит в таких случаях: простим все, кроме безволия.

И «Динамо», и «Торпедо» летом надо начинать новую жизнь. Но перед этим Алпатова еще проэкзаменует другой бывший тренер динамовской академии Михаил Галактионов со своим разогнавшимся «Локомотивом».