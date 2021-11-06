«Малкома купили за безумнейшие деньги! Их нереально отбить». Мнение Корнеева

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев не понимает, как клуб мог заплатить за Малкома 40 миллионов евро.

— За Малкома «Зенит» заплатил 40 миллионов евро. А что бразилец показал в Лиге чемпионов?

— Я изначально не понял такого трансфера. Да, за Халка и Витселя «Зенит» в сумме заплатил больше. Но на тот момент бразилец и бельгиец являлись одними из ведущих игроков своих команд — «Порту» и «Бенфики» — и своих сборных. Тогда такие траты были актуальными и в целом обоснованными. И в конечном итоге «Зенит» не потерял ни на одном, ни на другом. Что касается Малкома, то его купили за безумнейшие деньги! Ведь на него как минимум потратят в общей сложности 60 миллионов, включая зарплату, комиссию и так далее. Может быть, даже больше 60... Более того, «Зенит» приобретал запасного игрока, который не проходил в основу «Барселоны». В итоге ставка на него не сработала. И не срабатывает до сих пор.

— Можно ли будет отбить эти деньги?

— Это нереально, учитывая общие расходы на футболиста. Кроме того, кто в данный момент отважится повторить Малкому его огромную зарплату? Возможно, под конец его контракта в «Зените» найдется команда, которая заплатит за него 10, максимум 12 миллионов. Но не более того.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года. В сезоне-2021/22 24-летний бразилец провел за команду 13 матчей, на его счету 2 гола и 3 результативных передачи.

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