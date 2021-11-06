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«Малкома купили за безумнейшие деньги! Их нереально отбить». Мнение Корнеева

Корнеев заявил, что «Зенит» не сможет отбить покупку Малкома за 40 миллионов евро
13:50
Малком. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Малком. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев не понимает, как клуб мог заплатить за Малкома 40 миллионов евро.

— За Малкома «Зенит» заплатил 40 миллионов евро. А что бразилец показал в Лиге чемпионов?

— Я изначально не понял такого трансфера. Да, за Халка и Витселя «Зенит» в сумме заплатил больше. Но на тот момент бразилец и бельгиец являлись одними из ведущих игроков своих команд — «Порту» и «Бенфики» — и своих сборных. Тогда такие траты были актуальными и в целом обоснованными. И в конечном итоге «Зенит» не потерял ни на одном, ни на другом. Что касается Малкома, то его купили за безумнейшие деньги! Ведь на него как минимум потратят в общей сложности 60 миллионов, включая зарплату, комиссию и так далее. Может быть, даже больше 60... Более того, «Зенит» приобретал запасного игрока, который не проходил в основу «Барселоны». В итоге ставка на него не сработала. И не срабатывает до сих пор.

— Можно ли будет отбить эти деньги?

— Это нереально, учитывая общие расходы на футболиста. Кроме того, кто в данный момент отважится повторить Малкому его огромную зарплату? Возможно, под конец его контракта в «Зените» найдется команда, которая заплатит за него 10, максимум 12 миллионов. Но не более того.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года. В сезоне-2021/22 24-летний бразилец провел за команду 13 матчей, на его счету 2 гола и 3 результативных передачи.

Полностью интервью с Игорем Корнеевым читайте на сайте «СЭ»

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Краснодар

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66

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Виталий Айрапетов все материалы автора

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