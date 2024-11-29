Биография Александра Кержакова — лучшего бомбардира в истории сборной России

История легенды российского футбола.

Александр Кержаков

Дата рождения: 27 ноября 1982 года.

Место рождения: Кингисепп (Ленинградская область, СССР).

Рост: 176 см.

Вид спорта: футбол.

Амплуа в игровой карьере: нападающий.

Род деятельности: тренер.

Александр, Анатолий и Михаил Кержаковы в 2005 году. Фото Вячеслав Евдокимов, архив «СЭ»

Детство и юность Александра Кержакова

Александр Кержаков родился в небольшом городке Кингисеппе Ленинградской области. Его отец Анатолий Рафаилович Кержаков в молодости был футболистом и выступал за «Химик» из Дзержинска, мать — Татьяна Вениаминовна. У Александра есть младший брат Михаил, который родился в 1987 году и стал вратарем.

Первым тренером Кержакова был отец. По словам младшего брата форварда, Анатолий Кержаков все силы вкладывал в старшего сына.

«Сашей целенаправленно занимался наш отец, который раньше сам играл в футбол. Папа вкладывал все силы в брата. Я был как отрезанный ломоть, — рассказывал Михаил газете «Совспорт» в июне 2013-го. — Дело в том, что у Саши другого выбора, кроме как стать футболистом, по сути, не было. Отец с Сашей тренировались в хоккейной коробке, что была по соседству с нашим домом. Там оттачивали удары, прием мяча».

В 11 лет Александра приняли в спортивную школу-интернат «Зенита». Тренером стал Сергей Романов, который изначально видел в молодом футболисте игрока линии полузащиты.

«В интернате было дешевое проживание, много детей из неблагополучных семей, — рассказывал Кержаков о своем детстве в интервью YouTube-каналу «Сычев подкаст и Денис Казанский» в октябре 2019-го. — Я приехал в феврале, открыл учебники и увидел, что проходил все это, условно, в октябре. В апреле сдал все экзамены за пятый класс и просто тренировался. Но было тяжело. После лета я сказал родителям: «Все, больше не могу». В интернате были вши, жили по восемь человек в одной комнате, окна не заклеивали. Я спал в свитере. У меня на всю жизнь остались язвы и гнойники».

После окончания спортивной школы в 2000 году Александр стал играть за любительский клуб «Светогорец», который возглавлял бывший завуч клубной школы и легенда «Зенита» Владимир Казаченок. Юный футболист переместился на позицию нападающего. Всего за сезон 18-летний Кержаков забил 13 голов в 16 матчах и стал победителем КФК дивизиона «Северо-Запад».

Александр Кержаков и Андрей Аршавин празднуют гол в матче «Зенит» — «Спартак» (2:1) 30 июня 2001 года в Санкт-Петербурге. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Клубная карьера Александра Кержакова

Кержаков за свою карьеру играл в двух клубах в России — «Зенит» и «Динамо», в двух за границей — «Севилья» и «Цюрих».

Кержаков в «Зените»

В 2000 году Александр получил приглашение в «Зенит». Главный тренер команды, еще одна легенда клуба Юрий Морозов обратил внимание на футболиста по рекомендации Казаченка.

Дебют Кержакова в премьер-лиге состоялся 10 марта 2001 года в матче с «Ротором» в Волгограде (0:0). Первый гол за питерцев нападающий забил спустя 12 игр — 30 июня 2001 года в ворота московского «Спартака» на стадионе «Петровский» (2:1). Празднование получилось запоминающимся — форвард совершил несколько кувырков по полю с другим юным талантом зенитовцев Андреем Аршавиным. В сезоне-2001 Александр забил шесть голов и отдал семь голевых передач в 28 матчах чемпионата, завоевал с «Зенитом» бронзовые медали и попал в список 33 лучших футболистов России.

В следующие пять лет в «Зените» Кержаков стал лауреатом премии лучшему молодому футболисту премьер-лиги (2002), серебряным призером (2003), лучшим бомбардиром чемпионата России с 18 голами (2004) и еще четыре раза попал в список 33 лучших футболистов страны. Александр результативно играл в лиге и еврокубках, в частности, обратил на себя внимание «Севильи», которой забил в четвертьфинале Кубка УЕФА-2005/06.

Александр Кержаков в матче за «Севилью» в апреле 2007 года. Фото Getty Images

Кержаков в «Севилье»

Испанский клуб решил приобрести 24-летнего российского нападающего в конце декабря 2006 года. Кержаков подписал контракт на пять с половиной лет и назвал севильцев лучшей командой в мире. Действующий обладатель Кубка УЕФА заплатил 6 миллионов евро за футболиста, который потерял место в составе сине-бело-голубых при тренере Дике Адвокате.

«С удовольствием могу констатировать: наш клуб приобрел очень сильного футболиста, — сказал спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи. — Кержаков обладает поставленным ударом с обеих ног, хорошо открывается, уверенно чувствует себя на «втором этаже», старается быть активным на протяжении всего матча... В общем, у этого нападающего нет слабых мест. Несомненно, ему нужно время для адаптации».

Дебют Кержакова в «Севилье» состоялся 14 января 2007 года в матче с «Вильярреалом» (2:0), форвард вышел на поле за 12 минут до конца встречи. В следующем туре с «Леванте» (4:2) новичок отметился голевой передачей в первом тайме и забитым мячом во втором. В этом сезоне россиянин вместе с севильцами стал третьим в чемпионате Испании, завоевал Кубок Испании и Кубок УЕФА.

В октябре 2007 года в «Севилье» сменился тренер — Хуанде Рамос покинул клуб и перешел в «Тоттенхэм», команду возглавил Маноло Хименес. Кержаков часто оставался на скамейке запасных и получал меньше игрового времени. В то время другие форварды клуба Луис Фабиано и Фредерик Кануте регулярно забивали.

В начале 2008 года писали об интересе к Кержакову со стороны «Тоттенхэма», а также «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ», но во что-то конкретное это не вылилось. После закрытия трансферного окна в Европе ситуация с игровым временем Александра не изменилась. В надежде вернуть место в сборной России перед финальным турниром Евро-2008 форвард принял решение вернуться на родину и в феврале перешел в московское «Динамо». Трансфер оценивался в 8 миллионов евро. В «Севилье» за полтора сезона футболист провел 49 матчей и забил 11 голов, отметившись яркими действиями в том числе в играх против топ-клубов — «Барселоны» и «Реала».

«Кержаков — футболист очень высокого уровня. Однако с начала этого года его голова была занята другими мыслями, — прокомментировал расставание Маноло Хименес в феврале 2008-го. — Он постоянно думал о предложениях из других клубов. Если игрок несчастлив в нашей команде, надо искать какой-то выход из ситуации».

«Я начал задумываться о том, чтобы покинуть клуб, еще до ухода из «Севильи» Хуанде Рамоса. Уже при нем перестал получать столько игрового времени, сколько в прошлом сезоне. А быть третьим нападающим мне не хотелось, — сказал Кержаков в интервью «СЭ» в марте 2008-го. — Новый тренер незамедлительно дал понять, что я остаюсь в запасе. Во всех интервью Хименес подчеркивал: для него лучшие форварды на свете — Кануте и Луис Фабиану. Я старался по максимуму, но Кануте и Луис Фабиану действительно играют очень здорово. Они много забивают, а именно это и требуется от нападающих».

Александр Кержаков вместе с партнерами празднует гол в матче «Динамо» с «Москвой» в апреле 2008 года. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Кержаков в «Динамо»

Кержаков дебютировал в «Динамо» в марте 2008 года в матче против «Томи» (1:1), а впервые отличился в шестом туре в игре с ФК «Москва» (1:1). Всего за сезон Кержаков забил семь голов в 27 матчах и завоевал с бело-голубыми бронзовые медали РПЛ.

В сезоне-2009 форвард действовал результативнее — 12 голов в 24 матчах чемпионата плюс еще один гол за четыре игры отборочных турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Александр Кержаков празднует чемпионство «Зенита» в сезоне-2014/15 с Халком и Андреем Аршавиным. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Кержаков снова в «Зените»

16 января 2010 году Кержаков вернулся в «Зенит». Сумма трансфера составила 6,5 миллиона евро, а форвард подписал четырехлетний контракт. Всего за «Динамо» нападающий провел 59 матчей и забил 23 гола.

В сезоне-2010 Кержаков впервые стал чемпионом России и завоевал Кубок России. 17 августа Александр забил сотый мяч за «Зенит» во всех турнирах в матче отборочного раунда Лиги чемпионов с «Осером». В национальной лиге форвард провел 28 матчей с 13 голами и был признан футболистом года в России по версии РФС.

В переходном сезоне-2011/12 Кержаков забил 23 гола, сделал девять голевых передач в 32 матчах и снова стал чемпионом России. 24 апреля 2011 года Александр достиг отметки в 79 голов за «Зенит» в РПЛ и побил клубный рекорд Льва Бурчалкина по числу мячей в национальной лиге. 29 мая форвард в игре со «Спартаком» забил 100-й и 101-й мяч в чемпионате России. Менее чем через год, 6 мая 2012-го, в матче с красно-белыми провел сотый гол за «Зенит» в чемпионате.

В августе 2012-го Кержаков подписал новый контракт на четыре года с возможностью продления еще на год. Форвард сохранил важную роль в команде при тренере Лучано Спаллетти даже после перехода Халка. В сентябре Александр был переведен на пять дней в дублирующий состав следом за одноклубником Игорем Денисовым, когда полузащитник в разговоре с руководством выразил недовольство различием в зарплатах новичков — Халка и Акселя Витселя с российским костяком сине-бело-голубых. Однако решение по нападающему не было связано с финансовой стороной вопроса.

«Недавно Александр подписал новый контракт, и он очень им доволен. В дубле же он оказался потому, что считает, что разногласия с клубом Игоря Денисова не должны влиять на перспективы выхода полузащитника в основном составе — должны играть сильнейшие. Видимо, такая позиция не понравилась Лучано Спаллетти», — рассказал тогда «СЭ» источник в «Зените».

24 октября 2012-го Кержаков забил двухсотый гол в карьере. Нападающий реализовал пенальти в игре группового турнира против «Андерлехта» (1:0). Вместе с клубом Александр стал серебряным призером премьер-лиги.

В сезоне-2013/14 главным тренером «Зенита» стал португальский специалист Андре Виллаш-Боаш. Кержаков перестал быть основным нападающим команды и даже по решению португальца отстранялся от работы с основой. Это не помешало Александру побить рекорд Олега Веретенникова (207 голов) и стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола. 28 сентября форвард забил 208-й гол в карьере — в ворота «Спартака» (4:2).

В сезоне-2014/15 «Зенит» стал чемпионом, а Кержаков в третий раз в карьере выиграл золото РПЛ. При этом форвард не покинул клуб, несмотря на ограниченную игровую практику и слухи о возможной смене команды в зимнее окно — претендентами назывались два «Локомотива» из Москвы и Ташкента.

Александр Кержаков и Андре Виллаш-Боаш на тренировке «Зенита» в августе 2014 года. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Кержаков в «Цюрихе»

На сезон-2015/16 Кержаков был заявлен за «Зенит-2» в первой лиге с возможностью играть в РПЛ. Однако по решению Виллаш-Боаша форвард был отстранен от основы, не тренировался и не мог появляться на базе «Зенита». Футболисту пришлось несколько недель поддерживать форму в центре московского «Локомотива».

«Как мне сказало руководство клуба, это решение главного тренера, который не позволил мне заниматься на базе «Зенита» в тех условиях, которые могли бы мне заменить то, чем я занимаюсь здесь в центре «Локомотива», — заявил Кержаков в эфире программы «Дублер» на «Матч ТВ». — Главный тренер мне запретил посещать базу «Зенита», вне зависимости от того, есть там команда или нет. У меня был простой два с половиной месяца, потом тренировался с командой Владислава Радимова. Что касается перехода в серьезный зарубежный клуб, то сразу выиграть конкуренцию будет невозможно. Нужно выбрать вариант, где все совпадет, где будет понимание тренера и руководства».

В декабре 2015 года перешел в швейцарский «Цюрих» на правах аренды. Дебют Кержакова в этом клубе состоялся 7 февраля 2016 года в матче против «Сьона» (0:1). Первый гол в Швейцарии россиянин забил через неделю в ворота «Люцерна» (2:1), который стал победным. В составе «Цюриха» нападающий стал обладателем Кубка Швейцарии, но вылетел из высшей лиги страны. Мечте игрока попасть на Евро-2016 было не суждено сбыться.

В середине июля 2017 года стало известно, что Кержаков завершил карьеру футболиста. Торжественные проводы Александра состоялись перед матчем «Зенита» со «Спартаком» (5:1) 6 августа.

Всего за карьеру Кержаков забил 233 гола — 139 в чемпионате России, 19 — в Кубке, 30 — в еврокубках, 15 — в иностранных лигах и Кубках, 30 — в сборной России.

Александр Кержаков празднует гол в матче отбора Евро-2008 Россия — Македония (3:0). Фото Александр Федоров, «СЭ»

Карьера Кержакова в сборной России

Первый вызов в сборную России 19-летний Кержаков получил в 2002 году от Олега Романцева. Александр дебютировал в главной команде страны в товарищеском матче со сборной Эстонии 27 марта (1:2), выйдя на замену на 46-й минуте.

Зенитовец вошел в заявку России на чемпионат мира-2002 в Японии и Корее. На турнире Кержаков провел на поле всего 7 минут в заключительном матче группы со сборной Бельгии (2:3), выйдя на замену вместо Валерия Карпина. Запоминающимся стал момент, когда Александр после поражения и вылета успокаивал другого юного форварда — не сдержавшего слез Дмитрия Сычева.

Кержаков забил первый гол за сборную в товарищеском матче с Швецией 21 августа (1:1). В отборе Евро-2004 нападающий отметился двумя голами и вошел в заявку на финальный турнир в Португалии. На дебютном чемпионате Европы зенитовец провел одну игру — против хозяев.

Кержаков принимал участие в неудачном отборочном цикле чемпионата мира-2006 и стал лучшим бомбардиром сборной России в отборе Евро-2008 (6 голов). При этом главный тренер национальной команды Гус Хиддинк не включил форварда в заявку на финальный турнир, не впечатлившись его игрой после возвращения из «Севильи» в РПЛ. Вместе с Романом Павлюченко в состав вошли более универсальные Сычев и Иван Саенко, а для снайпера не нашлось места даже после травмы Павла Погребняка. На чемпионате Европы сборная заняла третье место, которое разделила с еще одним проигравшим полуфиналистом — Турцией.

Кержаков вернулся в сборную через год после Евро-2008 в отборочном цикле чемпионата мира-2010. Форвард принял участие в нескольких матчах отбора и стыках со Словенией. В ответной игре в Мариборе нападающий вышел на замену после первого тайма при счете 0:1 и был удален на 66-й минуте — арбитр Терье Хауге увидел агрессию в попытке россиянина сыграть на опережение со столкновением с вратарем Самиром Хандановичем.

Александр отбыл двухматчевую дисквалификацию и оставался важным игроком сборной в отборе чемпионата Европы при главном тренере Дике Адвокате. Зенитовец был основным нападающим в финальном турнире Евро-2012, в трех играх которого при всех попытках не смог забить ни одного мяча в ворота Чехии (4:1) , Польши (1:1), Греции (0:1) и неизменно уходил на замену. В стартовом матче форвард обновил антирекорд финальной стадии ЧЕ, нанеся семь неточных ударов. Алан Дзагоев открыл счет в игре с Чехией после его попадания в штангу.

Кержаков стал лучшим бомбардиром сборной России в отборе чемпионата мира-2014 (5 голов). В сентябре 2012-го Александр оформил дубль в ворота Израиля (4:0), а в октябре забил единственный мяч и принес победу в матче с Португалией (1:0). В финальном турнире ЧМ-2014 в Бразилии форвард принял участие в играх с Кореей (1:1), Бельгией (0:1) и Алжиром (1:1) и отметился мячом в первой из них.

В сентябре 2014 года Кержаков забил два гола в товарищеском матче с Азербайджаном (4:0) и единолично стал лучшим бомбардиром в истории сборной России — оторвался от Владимира Бесчастных (26 голов). До завершения карьеры Александр поднял планку до 30 мячей, отличившись по разу в товарищеских встречах с Венгрией в ноябре 2014-го (2:1) и Белоруссией в июне 2015-го (4:2). Свою 90-ю, последнюю игру за национальную команду форвард провел 27 марта 2016 года — товарищеский матч с Литвой (3:0).

Гол Александра Кержакова в матче ЦСКА — «Зенит» (3:3) 3 апреля 2004 года в Москве. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

История фразы «Бил, бью и буду бить»

Кержаков вошел в историю с девизом «Бил, бью и буду бить» — ББББ. Сам форвард в 2023 году рассказал, что фраза родилась из объединения его ответа на вопрос в интервью корреспонденту «СЭ» Дине Юриной. Нападающий при этом вспомнил свой решающий гол в матче РПЛ «Зенит» — «Рубин» на стадионе «Петровский» 7 апреля 2004 года (4:3). На 87-й минуте Александр после передачи Владислава Радимова сместился от центра поля к чужой штрафной и отличился сильным ударом с отскоком от перекладины.

«Мы выиграли 4:3 дома у «Рубина», и я из-за штрафной забил на последних минутах победный мяч. Дина в интервью спросила, как я решился на этот удар. Говорю: «А почему я должен был не решиться? Если не бьешь, то не забиваешь. Были бы еще возможности — я бы еще ударил. И буду бить в таких ситуациях всегда». И она собрала все это в одну фразу, за что ей благодарен. Болельщики «Динамо» кричали, когда я забивал: «Бил, бью и буду бить!» — сказал Кержаков в интервью «СЭ» в октябре 2023 года.

В апреле 2023-го Александр в монологе на Sports о той фразе расписал детали матча с «Рубином» и заметил: «Я точно не произносил «Бил, бью и буду бить». Эта фраза — труд Дины. По-моему, «Спорт-Экспресс» даже вынес ее в заголовок мини-интервью. Я не возражал: после такой яркой победы была эйфория, мне зашло бы вообще все. К тому же говорили, что первым такую фразу произнес великий Батистута. Возможно, это и неправда, но тогда об этом никто не парился».

«Даже в самые неудачные отрезки карьеры «Бил, бью и буду бить» не вызывал у меня негатив. Фраза, которая ассоциируется с конкретным игроком, — много ли таких примеров в России? Меня запомнили — это же здорово. Болельщики «Динамо» вообще скандировали девиз после каждого моего гола. Особенно удивляет, что фраза разошлась в середине 2000-х — когда медиа были развиты не так, как сейчас, а соцсетей вообще не существовало. Конечно, если бы все происходило сейчас, можно было бы задуматься о мерче, хештеге и других инструментах. Но тогда мы жили в совершенно другом мире», — добавлял бомбардир.

Знаменитая фраза Кержакова впервые появилась на страницах «СЭ» 6 апреля 2004 года — за день до матча «Зенита» с «Рубином». Она относилась к предыдущей игре форварда в чемпионате — 3 апреля с ЦСКА в Москве на стадионе «Динамо» в Петровском парке (3:3). В этой встрече Александр провел второй гол гостей на 64-й минуте, всего нанес по воротам армейцев 13 ударов и дважды попал в створ.

— Разве удары, после которых мяч совсем чуть-чуть разминулся с целью, не в счет? А если серьезно, то пять из них действительно получились опасными. На мой взгляд, цифры не самые плохие, — сказал Кержаков в интервью Дине Юрьевой на следующий день после матча с ЦСКА.

— Ваши действия вызвали настоящую полемику среди болельщиков. «Саша, не один ты на поле в белой майке, по сторонам-то смотри», — воскликнул один из них в интернет-гостевой «Зенита». При этом другой, напротив, утверждал: «Нападающий на то и нападающий, чтобы использовать малейший шанс».

— Возможно, в паре случаев в матче с ЦСКА стоило сыграть на партнеров. Но очень хотелось пробить, да и поле на «Динамо» не слишком располагает к удобным пасам. Работа нападающего — забивать голы, а их без ударов не бывает. Поэтому стараюсь бить из любых ситуаций. Бил, бью и буду бить.

Александр Кержаков празднует гол в матче «Зенита» в апреле 2012 года. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Достижения Александра Кержакова

Командные

чемпион России («Зенит» — 2010, 2011/12, 2014/15)

серебряный призер чемпионата России («Зенит» — 2003, 2012/13, 2013/14)

бронзовый призер чемпионата России («Зенит» — 2001, «Динамо» — 2008, «Зенит» — 2016/17)

обладатель Кубка России («Зенит» — 2009/10)

обладатель Суперкубка России («Зенит» — 2011, 2016)

обладатель Кубка премьер-лиги (2003)

обладатель Кубка УЕФА («Севилья» — 2006/07)

обладатель Кубка Испании («Севилья» — 2006/07)

обладатель Суперкубка Испании («Севилья» — 2007)

обладатель Кубка Швейцарии («Цюрих» — 2015/16)

победитель первенства России среди КФК дивизиона «Северо-Запад» («Светогорец — 2000)

Личные

лучший бомбардир чемпионата России (2004)

в списках 33 лучших футболистов чемпионата России (первый номер — 2002, 2003, 2004, 2010, 2011/12, второй номер — 2009, третий номер — 2001, 2005, 2012/13)

футболист года в России по версии РФС (2010)

лауреат премии «Первая пятерка» (2002)

член клуба Григория Федотова (2006)

лидер клуба 100 российских бомбардиров (с 2013)

член клуба Игоря Нетто (2009)

заслуженный мастер спорта России (2007)

в списке «Топ-50. Самые знаменитые люди Петербурга» (2006)

Александр Кержаков — главный тренер «Нижнего Новгорода» в сеоне-2021/22. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренерская карьера Александра Кержакова

В июле 2017 года Кержаков был назначен координатором юношеских команд «Зенита» и начал обучение в высшей школе тренеров. В марте 2018-го экс-форвард стал старшим тренером юношеской сборной России до 17 лет.

Тренерскую карьеру в клубе лучший бомбардир «Зенита» начал в конце сентября 2020 года — в «Томи» в ФНЛ. На момент прихода Александра томская команда шла на последнем месте в турнирной таблице. По итогам сезона «Томь» заняла 18-е место и осталась в лиге лишь по решению КДК о переводе «Чайки» в ПФЛ, а тренер оставил свой пост.

В июне 2021 года Кержаков возглавил «Нижний Новгород» в РПЛ. Перед ним стояла задача сохранить для клуба прописку в премьер-лиге, с чем специалист справился — 11-е место. При этом стороны не стали продлевать истекший после сезона контракт.

Кержаков отправился работать за рубеж, он тренировал «Кармиотисс» из Кипра (с февраля по апрель 2023-го), «Спартак» из Суботицы (с июня по ноябрь 2023-го) и «Кайрат» (с мая по сентябрь 2024-го). Все эти команды бывший футболист покидал досрочно.

«Я подал в отставку. Для меня это было непростое решение, потому что я хотел продолжать работать здесь. Мы добились очень серьезного прогресса в игровом плане, показывали хорошие результаты. Но для меня как для главного тренера есть ситуации, которые я считаю недопустимыми и непозволительными в работе. Подробностями я делиться не буду, пусть они останутся внутри клуба. Команде и ребятам желаю побед и удачи», — сказал Кержаков о разрыве с казахстанским клубом в интервью «Чемпионату» в сентябре 2024-го.

Александр Кержаков с женой Миланой и детьми на церемонии «Зенита» в свою честь после завершения карьеры в августе 2017 года. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Личная жизнь Александра Кержакова

Экс-нападающий сборной России был трижды женат. Первой супругой Кержакова стала петербургская студентка Мария Голова. Свадьба прошла в феврале 2005 года, свидетелем со стороны жениха стал фигурист Евгений Плющенко. В том же году у пары родилась дочь Дарья. В 2010-м супруги развелись.

Новой избранницей Александра стала Екатерина Сафронова, бывшая жена хоккеиста Кирилла Сафронова. Как и у Кержакова, у девушки подрастала дочь — Софья. Влюбленные жили совместно, но отношения не узаконили. В 2013-м у пары родился сын Игорь. Через год Кержаков лишил Сафронову родительских прав, предоставив суду доказательства в употреблении женщиной наркотиков.

Второй женой Кержакова стала Милана Тюльпанова, дочь российского политика Вадима Тюльпанова. Свадьба состоялась в июне 2015 года. Когда в апреле 2017-го девушка готовилась к рождению ребенка, ее отец скоропостижно ушел из жизни. Через несколько дней после похорон на свет появился сын Кержаковых — Артемий. Позже девушка призналась, что смерть отца и проблемы в семье обернулись депрессией и злоупотреблением алкоголем.

«Это было самое тяжелое время для нашей семьи. Я надеялась, что за моими плечами стоит Саша, что мы не одни. Но как же глубоко я ошибалась... Когда выносили гроб, он сказал: «Какой же это был великий человек, но он так для меня ничего и не сделал». Фраза резанула и запомнилась, но в тот момент я не могла до конца оценить весь ее цинизм», — написала Милана в книге «Убей в себе жертву».

Тюльпанова объявила о разрыве отношений с Кержаковым в мае 2018 года. Девушка обвинила мужа в вызывающем поведении и домашнем насилии, Александр объяснил повреждения супруги ее травмами в состоянии после употребления алкоголя или наркотиков. Развод был зарегистрирован в мае 2019-го, суд оставил ребенка с матерью.

Летом 2022 года Кержаков женился в третий раз, его избранницей стала кинопродюсер Евгения Ледащева. Свадьба прошла в Санкт-Петербурге, в число гостей входили давние знакомые и коллеги экс-футболиста по «Зениту», «Нижнему Новгороду» и мира медиа. Пара познакомилась во время работы на шоу «Команда на прокачку» в 2017 году. Фотографии с возлюбленной Александр начал выкладывать только в 2020-м.

В январе 2024 года в свет вышла первая дочь Кержакова — Дарья. В студии программы «Малахов» девушка рассказала о своей наркотической зависимости и желании наладить отношения с родителями.

Футболисты «Зенита» и «Волги» Александр и Михаил Кержаковы в 2012 году. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Интересные факты про Александра Кержакова

Болен хроническим тонзиллитом, несколько раз переносил ангину

Слушает русский рок, любимой группой называет «Ленинград» и знаком с фронтменом группировки Сергеем Шнуровым

Издал две автобиографии — «До 16 и старше» (в 2002 году) и «Лучший» (в 2017-м)

В 2005 году открыл два кафе русской кухни, позже передал бизнес родителям и партнерам

В 2006 году окончил тренерский факультет университета имени Лесгафта, в 2010-м поступил в Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет

В 2010 году снялся в фильме «Выкрутасы» (в роли самого себя)

В феврале 2012 года был официально зарегистрирован как одно из 499 доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина

В 2015 году вместе с предпринимателем Иваном Никифоровым учредил благотворительный фонд «Звезды детям»

Социальные сети Александра Кержакова

* Соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ