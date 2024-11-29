Биография Александра Кержакова — лучшего бомбардира в истории сборной России
Александр Кержаков
Дата рождения: 27 ноября 1982 года.
Место рождения: Кингисепп (Ленинградская область, СССР).
Рост: 176 см.
Вид спорта: футбол.
Амплуа в игровой карьере: нападающий.
Род деятельности: тренер.
- Детство и юность Александра Кержакова
- Клубная карьера Александра Кержакова
- Кержаков в «Зените»
- Кержаков в «Севилье»
- Кержаков в «Динамо»
- Кержаков снова в «Зените»
- Кержаков в «Цюрихе»
- Карьера Кержакова в сборной России
- История фразы «Бил, бью и буду бить»
- Достижения Александра Кержакова
- Тренерская карьера Александра Кержакова
- Личная жизнь Александра Кержакова
- Интересные факты про Александра Кержакова
- Социальные сети Александра Кержакова
Детство и юность Александра Кержакова
Александр Кержаков родился в небольшом городке Кингисеппе Ленинградской области. Его отец Анатолий Рафаилович Кержаков в молодости был футболистом и выступал за «Химик» из Дзержинска, мать — Татьяна Вениаминовна. У Александра есть младший брат Михаил, который родился в 1987 году и стал вратарем.
Первым тренером Кержакова был отец. По словам младшего брата форварда, Анатолий Кержаков все силы вкладывал в старшего сына.
«Сашей целенаправленно занимался наш отец, который раньше сам играл в футбол. Папа вкладывал все силы в брата. Я был как отрезанный ломоть, — рассказывал Михаил газете «Совспорт» в июне 2013-го. — Дело в том, что у Саши другого выбора, кроме как стать футболистом, по сути, не было. Отец с Сашей тренировались в хоккейной коробке, что была по соседству с нашим домом. Там оттачивали удары, прием мяча».
В 11 лет Александра приняли в спортивную школу-интернат «Зенита». Тренером стал Сергей Романов, который изначально видел в молодом футболисте игрока линии полузащиты.
«В интернате было дешевое проживание, много детей из неблагополучных семей, — рассказывал Кержаков о своем детстве в интервью YouTube-каналу «Сычев подкаст и Денис Казанский» в октябре 2019-го. — Я приехал в феврале, открыл учебники и увидел, что проходил все это, условно, в октябре. В апреле сдал все экзамены за пятый класс и просто тренировался. Но было тяжело. После лета я сказал родителям: «Все, больше не могу». В интернате были вши, жили по восемь человек в одной комнате, окна не заклеивали. Я спал в свитере. У меня на всю жизнь остались язвы и гнойники».
После окончания спортивной школы в 2000 году Александр стал играть за любительский клуб «Светогорец», который возглавлял бывший завуч клубной школы и легенда «Зенита» Владимир Казаченок. Юный футболист переместился на позицию нападающего. Всего за сезон 18-летний Кержаков забил 13 голов в 16 матчах и стал победителем КФК дивизиона «Северо-Запад».
Клубная карьера Александра Кержакова
Кержаков за свою карьеру играл в двух клубах в России — «Зенит» и «Динамо», в двух за границей — «Севилья» и «Цюрих».
Кержаков в «Зените»
В 2000 году Александр получил приглашение в «Зенит». Главный тренер команды, еще одна легенда клуба Юрий Морозов обратил внимание на футболиста по рекомендации Казаченка.
Дебют Кержакова в премьер-лиге состоялся 10 марта 2001 года в матче с «Ротором» в Волгограде (0:0). Первый гол за питерцев нападающий забил спустя 12 игр — 30 июня 2001 года в ворота московского «Спартака» на стадионе «Петровский» (2:1). Празднование получилось запоминающимся — форвард совершил несколько кувырков по полю с другим юным талантом зенитовцев Андреем Аршавиным. В сезоне-2001 Александр забил шесть голов и отдал семь голевых передач в 28 матчах чемпионата, завоевал с «Зенитом» бронзовые медали и попал в список 33 лучших футболистов России.
В следующие пять лет в «Зените» Кержаков стал лауреатом премии лучшему молодому футболисту премьер-лиги (2002), серебряным призером (2003), лучшим бомбардиром чемпионата России с 18 голами (2004) и еще четыре раза попал в список 33 лучших футболистов страны. Александр результативно играл в лиге и еврокубках, в частности, обратил на себя внимание «Севильи», которой забил в четвертьфинале Кубка УЕФА-2005/06.
Кержаков в «Севилье»
Испанский клуб решил приобрести 24-летнего российского нападающего в конце декабря 2006 года. Кержаков подписал контракт на пять с половиной лет и назвал севильцев лучшей командой в мире. Действующий обладатель Кубка УЕФА заплатил 6 миллионов евро за футболиста, который потерял место в составе сине-бело-голубых при тренере Дике Адвокате.
«С удовольствием могу констатировать: наш клуб приобрел очень сильного футболиста, — сказал спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи. — Кержаков обладает поставленным ударом с обеих ног, хорошо открывается, уверенно чувствует себя на «втором этаже», старается быть активным на протяжении всего матча... В общем, у этого нападающего нет слабых мест. Несомненно, ему нужно время для адаптации».
Дебют Кержакова в «Севилье» состоялся 14 января 2007 года в матче с «Вильярреалом» (2:0), форвард вышел на поле за 12 минут до конца встречи. В следующем туре с «Леванте» (4:2) новичок отметился голевой передачей в первом тайме и забитым мячом во втором. В этом сезоне россиянин вместе с севильцами стал третьим в чемпионате Испании, завоевал Кубок Испании и Кубок УЕФА.
В октябре 2007 года в «Севилье» сменился тренер — Хуанде Рамос покинул клуб и перешел в «Тоттенхэм», команду возглавил Маноло Хименес. Кержаков часто оставался на скамейке запасных и получал меньше игрового времени. В то время другие форварды клуба Луис Фабиано и Фредерик Кануте регулярно забивали.
В начале 2008 года писали об интересе к Кержакову со стороны «Тоттенхэма», а также «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ», но во что-то конкретное это не вылилось. После закрытия трансферного окна в Европе ситуация с игровым временем Александра не изменилась. В надежде вернуть место в сборной России перед финальным турниром Евро-2008 форвард принял решение вернуться на родину и в феврале перешел в московское «Динамо». Трансфер оценивался в 8 миллионов евро. В «Севилье» за полтора сезона футболист провел 49 матчей и забил 11 голов, отметившись яркими действиями в том числе в играх против топ-клубов — «Барселоны» и «Реала».
«Кержаков — футболист очень высокого уровня. Однако с начала этого года его голова была занята другими мыслями, — прокомментировал расставание Маноло Хименес в феврале 2008-го. — Он постоянно думал о предложениях из других клубов. Если игрок несчастлив в нашей команде, надо искать какой-то выход из ситуации».
«Я начал задумываться о том, чтобы покинуть клуб, еще до ухода из «Севильи» Хуанде Рамоса. Уже при нем перестал получать столько игрового времени, сколько в прошлом сезоне. А быть третьим нападающим мне не хотелось, — сказал Кержаков в интервью «СЭ» в марте 2008-го. — Новый тренер незамедлительно дал понять, что я остаюсь в запасе. Во всех интервью Хименес подчеркивал: для него лучшие форварды на свете — Кануте и Луис Фабиану. Я старался по максимуму, но Кануте и Луис Фабиану действительно играют очень здорово. Они много забивают, а именно это и требуется от нападающих».
Кержаков в «Динамо»
Кержаков дебютировал в «Динамо» в марте 2008 года в матче против «Томи» (1:1), а впервые отличился в шестом туре в игре с ФК «Москва» (1:1). Всего за сезон Кержаков забил семь голов в 27 матчах и завоевал с бело-голубыми бронзовые медали РПЛ.
В сезоне-2009 форвард действовал результативнее — 12 голов в 24 матчах чемпионата плюс еще один гол за четыре игры отборочных турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Кержаков снова в «Зените»
16 января 2010 году Кержаков вернулся в «Зенит». Сумма трансфера составила 6,5 миллиона евро, а форвард подписал четырехлетний контракт. Всего за «Динамо» нападающий провел 59 матчей и забил 23 гола.
В сезоне-2010 Кержаков впервые стал чемпионом России и завоевал Кубок России. 17 августа Александр забил сотый мяч за «Зенит» во всех турнирах в матче отборочного раунда Лиги чемпионов с «Осером». В национальной лиге форвард провел 28 матчей с 13 голами и был признан футболистом года в России по версии РФС.
В переходном сезоне-2011/12 Кержаков забил 23 гола, сделал девять голевых передач в 32 матчах и снова стал чемпионом России. 24 апреля 2011 года Александр достиг отметки в 79 голов за «Зенит» в РПЛ и побил клубный рекорд Льва Бурчалкина по числу мячей в национальной лиге. 29 мая форвард в игре со «Спартаком» забил 100-й и 101-й мяч в чемпионате России. Менее чем через год, 6 мая 2012-го, в матче с красно-белыми провел сотый гол за «Зенит» в чемпионате.
В августе 2012-го Кержаков подписал новый контракт на четыре года с возможностью продления еще на год. Форвард сохранил важную роль в команде при тренере Лучано Спаллетти даже после перехода Халка. В сентябре Александр был переведен на пять дней в дублирующий состав следом за одноклубником Игорем Денисовым, когда полузащитник в разговоре с руководством выразил недовольство различием в зарплатах новичков — Халка и Акселя Витселя с российским костяком сине-бело-голубых. Однако решение по нападающему не было связано с финансовой стороной вопроса.
«Недавно Александр подписал новый контракт, и он очень им доволен. В дубле же он оказался потому, что считает, что разногласия с клубом Игоря Денисова не должны влиять на перспективы выхода полузащитника в основном составе — должны играть сильнейшие. Видимо, такая позиция не понравилась Лучано Спаллетти», — рассказал тогда «СЭ» источник в «Зените».
24 октября 2012-го Кержаков забил двухсотый гол в карьере. Нападающий реализовал пенальти в игре группового турнира против «Андерлехта» (1:0). Вместе с клубом Александр стал серебряным призером премьер-лиги.
В сезоне-2013/14 главным тренером «Зенита» стал португальский специалист Андре Виллаш-Боаш. Кержаков перестал быть основным нападающим команды и даже по решению португальца отстранялся от работы с основой. Это не помешало Александру побить рекорд Олега Веретенникова (207 голов) и стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола. 28 сентября форвард забил 208-й гол в карьере — в ворота «Спартака» (4:2).
В сезоне-2014/15 «Зенит» стал чемпионом, а Кержаков в третий раз в карьере выиграл золото РПЛ. При этом форвард не покинул клуб, несмотря на ограниченную игровую практику и слухи о возможной смене команды в зимнее окно — претендентами назывались два «Локомотива» из Москвы и Ташкента.
Кержаков в «Цюрихе»
На сезон-2015/16 Кержаков был заявлен за «Зенит-2» в первой лиге с возможностью играть в РПЛ. Однако по решению Виллаш-Боаша форвард был отстранен от основы, не тренировался и не мог появляться на базе «Зенита». Футболисту пришлось несколько недель поддерживать форму в центре московского «Локомотива».
«Как мне сказало руководство клуба, это решение главного тренера, который не позволил мне заниматься на базе «Зенита» в тех условиях, которые могли бы мне заменить то, чем я занимаюсь здесь в центре «Локомотива», — заявил Кержаков в эфире программы «Дублер» на «Матч ТВ». — Главный тренер мне запретил посещать базу «Зенита», вне зависимости от того, есть там команда или нет. У меня был простой два с половиной месяца, потом тренировался с командой Владислава Радимова. Что касается перехода в серьезный зарубежный клуб, то сразу выиграть конкуренцию будет невозможно. Нужно выбрать вариант, где все совпадет, где будет понимание тренера и руководства».
В декабре 2015 года перешел в швейцарский «Цюрих» на правах аренды. Дебют Кержакова в этом клубе состоялся 7 февраля 2016 года в матче против «Сьона» (0:1). Первый гол в Швейцарии россиянин забил через неделю в ворота «Люцерна» (2:1), который стал победным. В составе «Цюриха» нападающий стал обладателем Кубка Швейцарии, но вылетел из высшей лиги страны. Мечте игрока попасть на Евро-2016 было не суждено сбыться.
В середине июля 2017 года стало известно, что Кержаков завершил карьеру футболиста. Торжественные проводы Александра состоялись перед матчем «Зенита» со «Спартаком» (5:1) 6 августа.
Всего за карьеру Кержаков забил 233 гола — 139 в чемпионате России, 19 — в Кубке, 30 — в еврокубках, 15 — в иностранных лигах и Кубках, 30 — в сборной России.
Карьера Кержакова в сборной России
Первый вызов в сборную России 19-летний Кержаков получил в 2002 году от Олега Романцева. Александр дебютировал в главной команде страны в товарищеском матче со сборной Эстонии 27 марта (1:2), выйдя на замену на 46-й минуте.
Зенитовец вошел в заявку России на чемпионат мира-2002 в Японии и Корее. На турнире Кержаков провел на поле всего 7 минут в заключительном матче группы со сборной Бельгии (2:3), выйдя на замену вместо Валерия Карпина. Запоминающимся стал момент, когда Александр после поражения и вылета успокаивал другого юного форварда — не сдержавшего слез Дмитрия Сычева.
Кержаков забил первый гол за сборную в товарищеском матче с Швецией 21 августа (1:1). В отборе Евро-2004 нападающий отметился двумя голами и вошел в заявку на финальный турнир в Португалии. На дебютном чемпионате Европы зенитовец провел одну игру — против хозяев.
Кержаков принимал участие в неудачном отборочном цикле чемпионата мира-2006 и стал лучшим бомбардиром сборной России в отборе Евро-2008 (6 голов). При этом главный тренер национальной команды Гус Хиддинк не включил форварда в заявку на финальный турнир, не впечатлившись его игрой после возвращения из «Севильи» в РПЛ. Вместе с Романом Павлюченко в состав вошли более универсальные Сычев и Иван Саенко, а для снайпера не нашлось места даже после травмы Павла Погребняка. На чемпионате Европы сборная заняла третье место, которое разделила с еще одним проигравшим полуфиналистом — Турцией.
Кержаков вернулся в сборную через год после Евро-2008 в отборочном цикле чемпионата мира-2010. Форвард принял участие в нескольких матчах отбора и стыках со Словенией. В ответной игре в Мариборе нападающий вышел на замену после первого тайма при счете 0:1 и был удален на 66-й минуте — арбитр Терье Хауге увидел агрессию в попытке россиянина сыграть на опережение со столкновением с вратарем Самиром Хандановичем.
Александр отбыл двухматчевую дисквалификацию и оставался важным игроком сборной в отборе чемпионата Европы при главном тренере Дике Адвокате. Зенитовец был основным нападающим в финальном турнире Евро-2012, в трех играх которого при всех попытках не смог забить ни одного мяча в ворота Чехии (4:1) , Польши (1:1), Греции (0:1) и неизменно уходил на замену. В стартовом матче форвард обновил антирекорд финальной стадии ЧЕ, нанеся семь неточных ударов. Алан Дзагоев открыл счет в игре с Чехией после его попадания в штангу.
Кержаков стал лучшим бомбардиром сборной России в отборе чемпионата мира-2014 (5 голов). В сентябре 2012-го Александр оформил дубль в ворота Израиля (4:0), а в октябре забил единственный мяч и принес победу в матче с Португалией (1:0). В финальном турнире ЧМ-2014 в Бразилии форвард принял участие в играх с Кореей (1:1), Бельгией (0:1) и Алжиром (1:1) и отметился мячом в первой из них.
В сентябре 2014 года Кержаков забил два гола в товарищеском матче с Азербайджаном (4:0) и единолично стал лучшим бомбардиром в истории сборной России — оторвался от Владимира Бесчастных (26 голов). До завершения карьеры Александр поднял планку до 30 мячей, отличившись по разу в товарищеских встречах с Венгрией в ноябре 2014-го (2:1) и Белоруссией в июне 2015-го (4:2). Свою 90-ю, последнюю игру за национальную команду форвард провел 27 марта 2016 года — товарищеский матч с Литвой (3:0).
История фразы «Бил, бью и буду бить»
Кержаков вошел в историю с девизом «Бил, бью и буду бить» — ББББ. Сам форвард в 2023 году рассказал, что фраза родилась из объединения его ответа на вопрос в интервью корреспонденту «СЭ» Дине Юриной. Нападающий при этом вспомнил свой решающий гол в матче РПЛ «Зенит» — «Рубин» на стадионе «Петровский» 7 апреля 2004 года (4:3). На 87-й минуте Александр после передачи Владислава Радимова сместился от центра поля к чужой штрафной и отличился сильным ударом с отскоком от перекладины.
«Мы выиграли 4:3 дома у «Рубина», и я из-за штрафной забил на последних минутах победный мяч. Дина в интервью спросила, как я решился на этот удар. Говорю: «А почему я должен был не решиться? Если не бьешь, то не забиваешь. Были бы еще возможности — я бы еще ударил. И буду бить в таких ситуациях всегда». И она собрала все это в одну фразу, за что ей благодарен. Болельщики «Динамо» кричали, когда я забивал: «Бил, бью и буду бить!» — сказал Кержаков в интервью «СЭ» в октябре 2023 года.
В апреле 2023-го Александр в монологе на Sports о той фразе расписал детали матча с «Рубином» и заметил: «Я точно не произносил «Бил, бью и буду бить». Эта фраза — труд Дины. По-моему, «Спорт-Экспресс» даже вынес ее в заголовок мини-интервью. Я не возражал: после такой яркой победы была эйфория, мне зашло бы вообще все. К тому же говорили, что первым такую фразу произнес великий Батистута. Возможно, это и неправда, но тогда об этом никто не парился».
«Даже в самые неудачные отрезки карьеры «Бил, бью и буду бить» не вызывал у меня негатив. Фраза, которая ассоциируется с конкретным игроком, — много ли таких примеров в России? Меня запомнили — это же здорово. Болельщики «Динамо» вообще скандировали девиз после каждого моего гола. Особенно удивляет, что фраза разошлась в середине 2000-х — когда медиа были развиты не так, как сейчас, а соцсетей вообще не существовало. Конечно, если бы все происходило сейчас, можно было бы задуматься о мерче, хештеге и других инструментах. Но тогда мы жили в совершенно другом мире», — добавлял бомбардир.
Знаменитая фраза Кержакова впервые появилась на страницах «СЭ» 6 апреля 2004 года — за день до матча «Зенита» с «Рубином». Она относилась к предыдущей игре форварда в чемпионате — 3 апреля с ЦСКА в Москве на стадионе «Динамо» в Петровском парке (3:3). В этой встрече Александр провел второй гол гостей на 64-й минуте, всего нанес по воротам армейцев 13 ударов и дважды попал в створ.
— Разве удары, после которых мяч совсем чуть-чуть разминулся с целью, не в счет? А если серьезно, то пять из них действительно получились опасными. На мой взгляд, цифры не самые плохие, — сказал Кержаков в интервью Дине Юрьевой на следующий день после матча с ЦСКА.
— Ваши действия вызвали настоящую полемику среди болельщиков. «Саша, не один ты на поле в белой майке, по сторонам-то смотри», — воскликнул один из них в интернет-гостевой «Зенита». При этом другой, напротив, утверждал: «Нападающий на то и нападающий, чтобы использовать малейший шанс».
— Возможно, в паре случаев в матче с ЦСКА стоило сыграть на партнеров. Но очень хотелось пробить, да и поле на «Динамо» не слишком располагает к удобным пасам. Работа нападающего — забивать голы, а их без ударов не бывает. Поэтому стараюсь бить из любых ситуаций. Бил, бью и буду бить.
Достижения Александра Кержакова
Командные
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чемпион России («Зенит» — 2010, 2011/12, 2014/15)
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серебряный призер чемпионата России («Зенит» — 2003, 2012/13, 2013/14)
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бронзовый призер чемпионата России («Зенит» — 2001, «Динамо» — 2008, «Зенит» — 2016/17)
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обладатель Кубка России («Зенит» — 2009/10)
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обладатель Суперкубка России («Зенит» — 2011, 2016)
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обладатель Кубка премьер-лиги (2003)
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обладатель Кубка УЕФА («Севилья» — 2006/07)
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обладатель Кубка Испании («Севилья» — 2006/07)
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обладатель Суперкубка Испании («Севилья» — 2007)
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обладатель Кубка Швейцарии («Цюрих» — 2015/16)
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победитель первенства России среди КФК дивизиона «Северо-Запад» («Светогорец — 2000)
Личные
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лучший бомбардир чемпионата России (2004)
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в списках 33 лучших футболистов чемпионата России (первый номер — 2002, 2003, 2004, 2010, 2011/12, второй номер — 2009, третий номер — 2001, 2005, 2012/13)
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футболист года в России по версии РФС (2010)
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лауреат премии «Первая пятерка» (2002)
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член клуба Григория Федотова (2006)
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лидер клуба 100 российских бомбардиров (с 2013)
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член клуба Игоря Нетто (2009)
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заслуженный мастер спорта России (2007)
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в списке «Топ-50. Самые знаменитые люди Петербурга» (2006)
Тренерская карьера Александра Кержакова
В июле 2017 года Кержаков был назначен координатором юношеских команд «Зенита» и начал обучение в высшей школе тренеров. В марте 2018-го экс-форвард стал старшим тренером юношеской сборной России до 17 лет.
Тренерскую карьеру в клубе лучший бомбардир «Зенита» начал в конце сентября 2020 года — в «Томи» в ФНЛ. На момент прихода Александра томская команда шла на последнем месте в турнирной таблице. По итогам сезона «Томь» заняла 18-е место и осталась в лиге лишь по решению КДК о переводе «Чайки» в ПФЛ, а тренер оставил свой пост.
В июне 2021 года Кержаков возглавил «Нижний Новгород» в РПЛ. Перед ним стояла задача сохранить для клуба прописку в премьер-лиге, с чем специалист справился — 11-е место. При этом стороны не стали продлевать истекший после сезона контракт.
Кержаков отправился работать за рубеж, он тренировал «Кармиотисс» из Кипра (с февраля по апрель 2023-го), «Спартак» из Суботицы (с июня по ноябрь 2023-го) и «Кайрат» (с мая по сентябрь 2024-го). Все эти команды бывший футболист покидал досрочно.
«Я подал в отставку. Для меня это было непростое решение, потому что я хотел продолжать работать здесь. Мы добились очень серьезного прогресса в игровом плане, показывали хорошие результаты. Но для меня как для главного тренера есть ситуации, которые я считаю недопустимыми и непозволительными в работе. Подробностями я делиться не буду, пусть они останутся внутри клуба. Команде и ребятам желаю побед и удачи», — сказал Кержаков о разрыве с казахстанским клубом в интервью «Чемпионату» в сентябре 2024-го.
Личная жизнь Александра Кержакова
Экс-нападающий сборной России был трижды женат. Первой супругой Кержакова стала петербургская студентка Мария Голова. Свадьба прошла в феврале 2005 года, свидетелем со стороны жениха стал фигурист Евгений Плющенко. В том же году у пары родилась дочь Дарья. В 2010-м супруги развелись.
Новой избранницей Александра стала Екатерина Сафронова, бывшая жена хоккеиста Кирилла Сафронова. Как и у Кержакова, у девушки подрастала дочь — Софья. Влюбленные жили совместно, но отношения не узаконили. В 2013-м у пары родился сын Игорь. Через год Кержаков лишил Сафронову родительских прав, предоставив суду доказательства в употреблении женщиной наркотиков.
Второй женой Кержакова стала Милана Тюльпанова, дочь российского политика Вадима Тюльпанова. Свадьба состоялась в июне 2015 года. Когда в апреле 2017-го девушка готовилась к рождению ребенка, ее отец скоропостижно ушел из жизни. Через несколько дней после похорон на свет появился сын Кержаковых — Артемий. Позже девушка призналась, что смерть отца и проблемы в семье обернулись депрессией и злоупотреблением алкоголем.
«Это было самое тяжелое время для нашей семьи. Я надеялась, что за моими плечами стоит Саша, что мы не одни. Но как же глубоко я ошибалась... Когда выносили гроб, он сказал: «Какой же это был великий человек, но он так для меня ничего и не сделал». Фраза резанула и запомнилась, но в тот момент я не могла до конца оценить весь ее цинизм», — написала Милана в книге «Убей в себе жертву».
Тюльпанова объявила о разрыве отношений с Кержаковым в мае 2018 года. Девушка обвинила мужа в вызывающем поведении и домашнем насилии, Александр объяснил повреждения супруги ее травмами в состоянии после употребления алкоголя или наркотиков. Развод был зарегистрирован в мае 2019-го, суд оставил ребенка с матерью.
Летом 2022 года Кержаков женился в третий раз, его избранницей стала кинопродюсер Евгения Ледащева. Свадьба прошла в Санкт-Петербурге, в число гостей входили давние знакомые и коллеги экс-футболиста по «Зениту», «Нижнему Новгороду» и мира медиа. Пара познакомилась во время работы на шоу «Команда на прокачку» в 2017 году. Фотографии с возлюбленной Александр начал выкладывать только в 2020-м.
В январе 2024 года в свет вышла первая дочь Кержакова — Дарья. В студии программы «Малахов» девушка рассказала о своей наркотической зависимости и желании наладить отношения с родителями.
Интересные факты про Александра Кержакова
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Болен хроническим тонзиллитом, несколько раз переносил ангину
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Слушает русский рок, любимой группой называет «Ленинград» и знаком с фронтменом группировки Сергеем Шнуровым
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Издал две автобиографии — «До 16 и старше» (в 2002 году) и «Лучший» (в 2017-м)
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В 2005 году открыл два кафе русской кухни, позже передал бизнес родителям и партнерам
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В 2006 году окончил тренерский факультет университета имени Лесгафта, в 2010-м поступил в Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет
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В 2010 году снялся в фильме «Выкрутасы» (в роли самого себя)
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В феврале 2012 года был официально зарегистрирован как одно из 499 доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина
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В 2015 году вместе с предпринимателем Иваном Никифоровым учредил благотворительный фонд «Звезды детям»
Социальные сети Александра Кержакова
* Соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ
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|Зенит
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|12
|3
|1
|34-7
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2
|Краснодар
|16
|11
|5
|0
|34-9
|38
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3
|Локомотив
|16
|11
|1
|4
|32-23
|34
|
4
|Спартак
|16
|9
|4
|3
|30-14
|31
|
5
|Динамо
|16
|9
|4
|3
|32-18
|31
|
6
|ЦСКА
|16
|8
|3
|5
|25-12
|27
|
7
|Рубин
|16
|6
|4
|6
|20-22
|22
|
8
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|22-27
|20
|
9
|Пари НН
|16
|4
|4
|8
|15-27
|16
|
10
|Акрон
|16
|4
|4
|8
|19-33
|16
|
11
|Динамо Мх
|16
|3
|7
|6
|9-14
|16
|
12
|Кр. Советов
|16
|4
|3
|9
|15-24
|15
|
13
|Химки
|16
|2
|7
|7
|18-30
|13
|
14
|Факел
|16
|2
|7
|7
|11-24
|13
|
15
|Ахмат
|16
|1
|6
|9
|14-31
|9
|
16
|Оренбург
|16
|1
|5
|10
|16-31
|8
|30.11
|14:00
|
Акрон – Оренбург
|- : -
|30.11
|16:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|30.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|1.12
|14:00
|
Локомотив – Химки
|- : -
|1.12
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|1.12
|19:00
|
Динамо Мх – Факел
|- : -
|1.12
|19:30
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|2.12
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|7
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3