«Смотрим в таблицу, но идем от матча к матчу». Шварц ответил на вопрос о чемпионстве «Динамо»

Главный тренер «Динамо» ответил на вопросы журналистов перед матчем 16-го тура РПЛ с «Ростовом».

О сопернике

— Нас ожидает очень интенсивный матч, — сказал Шварц. — Мы проанализировали «Ростов», там виден почерк Валерия Карпина, который мне очень импонирует. «Ростов» играет в схожем стиле, использует прессинг, контрпрессинг, действует агрессивно. Нам нужно будет находить свободные зоны. Цель — завоевать три очка. Что касается неудачных серий, то мы готовимся к игре, отбросив все мысли о статистике. Повторю, мне очень импонирует стиль «Ростова», и не так важно, кто у них сыграет вместо Норманна — это не моя забота. Мы хотим показать свой максимум.

Об интенсивности

— Команда каждый день старается расширять свои горизонты, — сказал Шварц. — Мы над этим много работаем, и я вижу позитивные тенденции. Со «Спартаком» мы очень интенсивно сыграли в первом тайме, второй был более пассивный. Мы планируем увеличить интенсивные отрезки, но нужно уметь варьировать темп. Иногда нужен высокий прессинг, иногда нужно уметь защищаться низким блоком.

О конкуренции

— Всегда есть сложный выбор, — сказал Шварц. — Например, справа в защите Паршивлюк очень хорошо провел последние матчи, сделал много спринтов. Но и Варела хорошо сыграл со «Спартаком». У нас сильная линия полузащиты, и мы рассматриваем разные варианты. До игры с «Ростовом» будет еще две тренировки, когда мы сможем решить, кто выйдет на поле и по какой схеме будем играть. Нам нужна конкуренция, нужен выбор, чтобы футболисты развивались.

Об Игбуне

— Слай пока тренируется индивидуально, с «Ростовом» он не сыграет, — сказал Шварц. — Но скоро он вернется в общую группу.

О чемпионских амбициях

— Чемпионство? Да, мы смотрим в таблицу, знаем, где мы в ней находимся, но идем шаг за шагом, — сказал Шварц. — Мы двигаемся от игры к игре, и надеемся в итоге подняться наверх. Я впечатлен той работой, которую показывает команда. У нее виден характер, правильный менталитет. Все игроки активно вовлечены в тренировочный процесс. Все это оказывает позитивное влияние. У каждого футболиста вижу горячее сердце, эта энергия помогает команде, и это меня радует.

О заменах

— Нет какого-то одного принципа, по которому мы делаем замены, — сказал Шварц. — Мы принимаем решения, исходя из текущей ситуации и событий на поле.

Кроме того, на вопросы журналистов ответил защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк.

О возвращении в Ростов-на-Дону

— Провел два года в этом замечательном городе и отличной команде, — сказал Паршивлюк. — Остались только позитивные эмоции, с которыми и вернусь в Ростов. Что касается конкуренции, то только в плюс, что на каждой позиции есть два игрока, которые доказывают свою состоятельность и право выходить на поле в выходные.

О карточках

— Карточек действительно много, — сказал Паршивлюк. — До этого за всю карьеру была только одна красная, в дерби с ЦСКА, когда заступился за Козлова. Карточки сейчас раздают направо и налево, но многие мои были необязательные. Иногда шел слишком агрессивно в отбор, как в матче с «Локомотивом», хотя при том счете не стоило этого делать.