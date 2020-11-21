Бывший главный тренер «Динамо», специалист, приводивший ЦСКА к победе в Кубке УЕФА, — о ничьей со «Спартаком»

— В целом получилось боевое дерби — с высоким накалом и большим количеством единоборств, — считает Валерий Газзаев. — «Динамо» смотрелось очень неплохо. Возможно, бело-голубые были даже поближе к победе. Но Зобнин, конечно, забил гол-шедевр. Как горнолыжник, совершил такой слаломный проход. Великолепный мяч! Вошел как нож в масло. Здорово сыграл. В принципе, и Шунин, и Максименко провели добротный матч. Бросалось в глаза, как «Динамо» было заряжено на победу, оно мне понравилось больше, чем «Спартак». Но, наверное, ничья все-таки закономерный результат.

— Это дерби многими специалистами рассматривалось как дуэль немецких тренеров. Тедеско и Шварц вас чем-то удивили в тактическом плане?

— А я думаю, что этот матч нужно рассматривать как дуэль российских команд.

— Как вам Кокорин? Пока тяжеловат?

— Да. Это явно не лучший его матч. Почему-то он никак не попадет в ритм, в игру «Спартака». Не знаю, в чем причина. Он все-таки не первый день в команде. Однако выходит на поле и не показывает той яркой игры, которую демонстрировал в «Зените» и в «Сочи». Что-то с ним не то. С одной стороны, новый коллектив, новый тренер, новые требования. Но с другой — он опытный футболист, пора бы уже интегрироваться в схему красно-белых.

— Может быть, «Спартак» не его команда?

— Считаю, для опытного мастера не должно быть такого понятия — его или не его команда. То есть в данном случае не стоит искать такую причину.

— Согласны, что для «Спартака» по-прежнему актуальна проблема плеймейкера? Тот же Бакаев сегодня вышел на замену и ничем особенно не запомнился.

— В современном футболе игроки средней линии должны в равной степени выполнять как оборонительные, так и атакующие функции. Вот Зобнин как раз полузащитник такой формации — успевает и сзади, и впереди. Роман выполняет очень большой объем работы, активно вклинивается в атаку, грамотно разрушает игру соперников. Именно его я и выделил бы в этом дерби.

— Кто вам понравился в средней линии «Динамо»?

— Динамовская молодежь не потерялась, неплохо смотрелась. Вообще, это довольно ровная команда. Очень опасен слева Лесовой, активен впереди. Качественный фланговый игрок с хорошим дриблингом.

— «Спартак» не выигрывает в третьем матче кряду. Что происходит с командой Тедеско?

— Это вопрос не ко мне. Мне сложно на него ответить

— Тогда последний вопрос. Многим памятно ваше интервью, в котором вы сказали, что не знаете тренера по фамилии Шварц. Сейчас уже составили впечатление о немецком специалисте?

— Я действительно не знал такого тренера. Пока «Динамо» при нем добивается неплохого результата — три победы и одна ничья в четырех турах. Но и Кирилл Новиков в прошлом сезоне удачно стартовал с бело-голубыми. Так что рано делать выводы. Пусть Шварц проведет полноценный сезон, тогда можно будет давать ему оценку.

Смена тренера, как правило, придает игрокам новых эмоций. Хотя я прочитал недавно его интервью. Оно достаточно взвешенное, некоторые мысли мне понравились. В целом сейчас бело-голубые стали играть немного иначе — акцент сделан на атаку. Но, повторяю, надо, чтобы специалист провел целый сезон, начиная с подготовительного этапа. Новиков в прошлом году принял команду, и при нем «Динамо» попало в Лигу Европы. Давайте подождем и посмотрим, как бело-голубые будут дальше играть при Шварце.