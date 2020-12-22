Известный футбольный функционер, постоянный колумнист «СЭ» — о судействе.

Продолжаем обсуждать глобальные реформы, которые необходимы нашему футболу. Мы уже обсудили формулу чемпионата России и лимит на легионеров. Сегодня говорим о судействе. О нем много дискуссий всегда, но, кажется, 2020 год побил все рекорды — столько скандалов и спорных решений не было давно. Понятно, что ошибки арбитров — часть игры, но в этом сезоне их количество перешло все границы.

В чем главная проблема? Каковы пути ее решения? Ищем ответы на эти вопросы и по традиции предлагаем готовые варианты, которые помогут в будущем.

А уже после новогодних праздников выйдут еще три серии:

— о телевизионных правах;

— о Fan ID и болельщиках;

— об объединенном чемпионате.

В российском футболе сегодня чудовищный кризис доверия. Пожалуй, в нашей истории еще не было такого, когда никто никому не доверяет: клубы не верят друг другу, футболисты не верят своим руководителям, менеджеры клубов и РФС не верят лиге, а все вместе они не доверяют судьям. И этот круговорот недоверия порождает конфронтацию — отсюда и общее впечатление, что наш футбол соткан из скандалов и в нем нет ничего приличного.

Апогеем всего этого стал запрет одному клубу отдавать в аренду в другой больше двух игроков. Таким решением лига подписала незримый документ, что ее члены, то есть клубы, готовы идти на обман и подлог ради получения нелегальных очков. Это что же за отношение друг к другу и футболу вообще?! То есть таким нормативом мы хотим показать, что у игроков и клубов нет ни чести, ни совести?

И сквозь этот глубокий кризис белой нитью идет тема судей. Им прилетает со всех сторон. Арбитраж действительно меняется, и не в лучшую сторону. Вы наверняка и сами заметили, что в последнее время рефери допускают какие-то уж совсем примитивные, детские ошибки. Не хочу никого вводить в заблуждение и говорить, что раньше судьям доставалось меньше. Это не так. Но доставалось им за куда более существенные недочеты. Почему сложилась такая ситуация? У меня есть две версии, и одна не исключает другую: либо повсеместная критика лишила уверенности наших арбитров, либо их уровень упал настолько низко, что они неспособны работать в РПЛ. Как переломить тренд деградации и начать подъем?

Иностранные судьи

Безусловно, нам нужна помощь извне. Другого предложения быть не может. Ситуация настолько запущена, что у нас элементарно нет необходимого количества арбитров, способных работать на уровне премьер-лиги.

Понятно, что в текущем сезоне мы не сможем привлечь иностранных специалистов, но РФС должен уже сегодня прорабатывать план, как реализовать их приглашение в чемпионате-2021/22. И в первую очередь надо перестать бояться этой идеи. Году в 2007-м кто-то из судейского комитета смог убедить тогдашнее руководство РФС, что приглашение иностранных судей — позор для всего нашего футбола. И с тех пор это убеждение только крепнет, хотя ситуация показывает, что оно ошибочно. Кто-то не согласен? Кого-то смущает, например, то, что все столичные команды тренируют иностранцы? Ответ очевиден.

В прошлой своей колонке про лимит я писал, что сегодня нашему футболу не обойтись без иностранных игроков, потому что у нас существует нехватка своих кадров. Точно такая же ситуация и в судействе — иностранцы нам нужны хотя бы для элементарной ротации. Свои рефери у нас появляются, дай бог, один в год. Это сколько же нам ждать, что у нас вырастет новое поколение?

Говоря о приглашенных арбитрах, я не подразумеваю их работу исключительно в матчах топ-команд. Они должны работать в 3-4 встречах тура. Зачем? Затем, что иностранцы поднимут уровень всего нашего судейства. Ведь цена ошибка в матчах «Зенит» — «Спартак» или ЦСКА — «Локо» та же, что и в матче «Уфа» — «Урал».

Задача эта, на мой взгляд, не является сложной. Ее просто нужно детально проработать — от приезда до отъезда. С точки зрения расходов это будут примерно такие же суммы, как сегодня РФС и РПЛ тратят на отечественных рефери.

Иностранные судьи — это вовсе не конец нашего футбола, это благо для него. «Легионеры» же не только прилетят, отсудят и улетят, в то же время они проведут семинары и поделятся опытом с нашими молодыми арбитрами. Для всех очевидно, что сами мы с этой проблемой не справимся, а уровень и количество наших рефери будет только падать.

Иностранные инспекторы

Вдобавок к арбитрам-легионерам нам нужны и иностранные инспекторы. Но тут никого привозить в Россию не надо. В дополнение к классическому инспектированию матчей, что называется с трибун, необходимо создать пул из 10-12 приглашенных инспекторов, способных проанализировать и дать оценку работе рефери после каждого тура дистанционно, по видео­записи игры. Современные средства коммуникации позволяют это сделать из любой точки мира.

Зачем это нужно? Сегодня у нас слишком часто расходятся мнения об эпизоде со стороны самого судьи, клуба и комиссии, которая оценивает работу бригады арбитров. Иностранные инспекторы помогут нам выработать более объективную оценку для рефери. Эти рекомендации помогут самим судьям совершенствовать свой уровень. И при наличии такой системы у всех участников процесса пропадет желание рассуждать о зависимости судей или коррупционной составляющей. Думаю, и самим арбитрам будет комфортнее, когда их действия станет оценивать независимый орган.

Иностранные руководители

Иностранные руководители для корпуса наших судей — идея хорошая и правильная. Но что-то в этой схеме пока не работает. Скорее всего, Виктор Кашшаи просто не до конца понимает процессы, происходящие в нашем футболе. В то же время у нас есть успешный опыт адаптации европейских специалистов. Я имею в виду, конечно, тренеров. И наиболее удачные примеры — это Гус Хиддинк и Лучано Спаллетти. Очевидно, что они не добились бы тех успехов, не будь у них рядом Александра Бородюка и Игоря Симутенкова соответственно. Причем и голландский, и итальянский специалисты неоднократно это подчеркивали.

И чтобы труд Кашшаи был ненапрасен, ему нужен свой Бородюк или Симутенков. Русский ассистент станет не только проводником его идей, но и сможет объяснить ему определенные нюансы. Не было такого крепкого русского и у Розетти, поэтому его работа не принесла желаемого результата. Если не найдем сильного помощника и венгру, то о его работе будут вспоминать в том же ключе, что и о деятельности итальянца.

На ВАР — ветеранов

Глобальный эксперимент с ВАР состоялся, и видеоарбитры сегодня стали такой же неотъемлемой частью игры, как мяч, ворота или желтая карточка. Не спорю, ожидаемое и действительность не всегда сходятся, причем не только в России, но и в мире. Тем не менее это естественный процесс адаптации новшества. Нужен поиск оптимальных решений.

Вот, например, сегодня в роли ВАР работают действующие судьи. То есть 16 (или около того) судей отключают от работы в поле на тур. И это при нарастающем дефиците рефери в нашем футболе. На мой взгляд, к работе в качестве ВАР нужно привлекать арбитров, которые уже завершили по возрасту свою карьеру. Сегодня таких, насколько знаю, двое — Калугин и Аверьянов, судившие еще в прошлом году. И если нам удастся привлечь уже ушедших в отставку рефери, они, с их колоссальным опытом, принесут немало пользы, и этот ресурс нужно использовать. Насколько знаю, распоряжений, запрещающих это делать, ни со стороны УЕФА, ни со стороны ФИФА нет.

Коллективная ответственность — это выход

Перед началом следующего пункта расскажу одну историю. Во время моей работы в «Динамо» нас с Валерой Карпиным, который в то время был генеральным директором «Спартака», пригласили выступить перед судьями. Их было человек 40-50, и они достаточно сонно на нас реагировали, когда мы рассказывали, какие мы видим сложности и какие у нас ожидания. И тут мы с Валерой предложили следующую идею: вопреки действующему правилу, что наказанию подвергается только тот член бригады, который допустил ошибку, наказывать всю бригаду целиком. Вместе работаете — вместе и несете ответственность. Иначе всегда можно «пожертвовать» на время одним членом экипажа и продолжать работать как ни в чем не бывало. Стоило нам только закончить мысль, как все собравшиеся в зале проснулись, и мы с Валерой тут же почувствовали живой отклик. Если не панику! Конечно, они были не согласны на такое предложение.

Так вот, кажется, сейчас самое время вернуться к этой идеи. Принцип простой: перед началом сезона определяется круг главных арбитров. Они, в свою очередь, собирают себе постоянную бригаду, в том числе и видеоарбитров. За исключением резервного судьи.

Главный и несет ответственность за качество работы каждого члена бригады. Равно как и остальные ассистенты несут ответственность за своего «бригадира». Каждый из пятерки должен понимать, что индивидуальная ошибка становится общей, а значит, и более тяжелой. То же правило должно действовать и по отношению к иностранным судьям.

Санкции

Сегодня мы часто встречаем ситуацию, когда судью, допустившего грубые ошибки, отправляют работать на несколько игр в ФНЛ. Так делать нельзя. Потому что если ты наказан, то должен быть наказан на 100 процентов, а не на 50 или 70, как это происходит сейчас. Нельзя размывать дисквалификацию.

Рассуждая о наказаниях, нужно говорить и о поощрениях. Да, сегодня арбитры не бедствуют, они получают нормальные деньги. Но есть еще один способ, как можно их мотивировать работать более ответственно. Именно ответственно, потому что безошибочной работы не бывает. Кто сегодня становится чемпионом страны? Та команда, которая наиболее ровно проходит дистанцию. Так же должно быть и в судейском корпусе. Другими словами, в конце сезона лучшие судьи должны быть премированы определенными бонусами.

А кто-нибудь помнит, когда вручалась последняя судейская награда? Вот и я не помню. Была когда-то у «СЭ» «Золотая мантия», и сегодня нужен подобный индивидуальный приз. Судьи тоже, как и любой футболист или менеджер, хотят признания, в том числе общественного.

И снова ориентиры на заграницу

Что касается конкретной оценки работы арбитра, то все начинается задолго до официального подведения итогов инспекторами матчей и другими специалистами судейского корпуса. А именно в прямом эфире комментаторами матча. То есть их «приговор» часто звучит быстрее, чем их коллеги успевают подготовить повтор эпизода. Понятно, что делается неумышленно, под воздействием эмоций, но наши болельщики легко «зажигаются». Обрушивают онлайн шквал критики на судей на различных ресурсах и в соцсетях. А после матча уже, как правило, никто не читает отчеты, хотя там может быть написано, что арбитр принял верное решение.

Чтобы этого не допустить, необходимы объяснения решений судьи в прямом эфире и по горячим следам специалистами. Такая система очень хорошо развита, в частности, в американском футболе. Когда в Национальной футбольной лиге идет тур, в студии вещателя постоянно находится эксперт (обычно бывший судья), который в любой момент может подключиться к эфиру, если в игре случается что-то неоднозначное и сложное. А при работе тамошнего ВАР комментарий специалиста обязателен. Комментаторы НФЛ намеренно не берут на себя ответственность, а отдают все это профессионалам.

Чем раньше наш судейский корпус будет включаться в просветительскую работу с болельщиками, тем ему же лучше! А уж куда раньше, чем в прямом эфире! Поэтому подбор и подготовка таких специалистов для работы на нашем телевидении должны стать одной из приоритетных задач судейских руководителей.

Право вето

Так часто бывает, что у какого-то клуба не сложились отношения с определенным арбитром. Даже не важно почему. Об этом известно всем. Но по какому-то издевательскому принципу именно этого судью из раза в раз назначают на матчи «нелюбимой» команды. Зачем? Бороться с этим сегодня в легальном поле невозможно. Поэтому предлагаю дать возможность клубам отвести от судейства своих матчей одного арбитра на весь сезон. Или трижды за сезон после назначения на матч того или иного судьи. По-моему это справедливо.

Критику судейства со стороны клубов нужно исключить

Перед началом чемпионата Леонид Федун ставит целью № 1 разобраться с судейством. Это как?! И он ведь эту задачу озвучивает не судейскому корпусу, что было бы хоть и странно, но понятно, а своему менеджеру. Еще и публично! Это что вообще такое?

Я прекрасно понимаю, что поражение проще всего «продать» болельщику через судей. Да, неверное, ошибочное решение может сломать матч или даже спортивную карьеру. Тем не менее у всех складывается впечатление, что в поражениях любимой команды виноваты исключительно промахи рефери. С этим нужно бороться, в том числе принудительно — то есть запретом на комментирование действий арбитра.

Раньше существовал такой неформальный запрет на комментирование судейства. Мне кажется, что эту норму стоит ввести официально. В КХЛ это правило работает давно. И часто ли вы слышите о судейских скандалах в лиге?

Еще одна вещь, которая должна, безусловно, попасть под запрет, — это полиграф. Ни одно присутствие иностранного специалиста не опозорит наш футбол так, как допрос с применением спецсредств. Может быть, перейдем сразу к пыткам? Зачем время терять?

Такие вещи и порождают повсеместное недоверие, о котором я говорил выше. Странно, что судьи сами на это соглашаются! Кстати, нигде в мире такой метод допроса не является окончательным признанием вины. Иначе суды не имели бы никакого смысла — было бы достаточно полиграфа. Кто-то может объяснить, что в итоге случилось с Еськовым? И почему-то же самое не случилось с Казарцевым?

Вопросов к судейству много. Тем не менее мы видим, что новые судейские руководители Ашот Хачатурянц и Виктор Кашшаи стараются изменить ситуацию. Но, к сожалению, постоянно обнажаются проблемы, которые достались им из прошлого. И многие из них просто так не решить. Поэтому можно однозначно констатировать: пришло время радикальных шагов. И тут нужны определенная смелость и последовательность. И немного доверия.