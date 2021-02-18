Тедеско предложил в качестве преемника Хинкеля. Объясняем, почему это не безумие и вполне может сработать

Решение небанальное, но в нем есть логика.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско во время общения с журналистами перед кубковым матчем с «Динамо» подбросил интересную идею. Отвечая на вопрос, кого бы он мог порекомендовать в качестве своего преемника, сказал следующее:

«Таких разговоров и консультаций не было. Если бы меня спросили, я, конечно, высказал бы свое мнение. Потому что, когда работаешь в клубе, ты лучше узнаешь людей вокруг. В июне я уйду, но руководство всегда может мне позвонить и спросить мнение. В «Спартаке» есть отличные специалисты, спортивный директор Дмитрий Попов сможет принять верное решение. В жизни бывает всякое, но мы всегда на связи. Вот, могу Андреаса Хинкеля порекомендовать. Он хороший специалист и человек».

Сказано это было вроде бы и вскользь, после всех необходимых в таких случаях политесов в адрес клуба и его руководства. Мол, ну, если вы хотите фамилию, то вот вам Хинкель. Вроде бы и ни к чему не обязывает, но Тедеско прекрасно понимает, что все это говорится на публике, а значит, разлетится по всем медиа и пабликам.

Тедеско и Хинкель давно друг друга знают. Познакомились, когда оба работали в юношеской системе «Штутгарта». Летом 2014 года Тедеско, которому тогда было 29 лет, позвал 32-летнего Хинкеля помогать ему в команде U-17.

«Андрес близок к ребятам, у него очень хорошая связь с ними, и он много занимается с ними индивидуально, поскольку его опыт оказывает позитивное влияние на команду. Конечно, каждую задачу мы разрабатываем вместе, но затем разделяемся при ее реализации. Но вклад Андреса очень важен с точки зрения наших личных отношений», — говорил Тедеско в одном из интервью.

Однако через год дуэт распался — Тедеско ушел в «Хоффенхайм». Покинул «Штутгарт» и Хинкель, хотя обоим предлагались новые контракты, но договориться не удалось. Интересно, что в какой-то момент они хотели поменяться ролями: Тедеско был не прочь поработать ассистентом, сделав главным именно Хинкеля.

Снова они встретились только в «Спартаке» — приняв предложение из Москвы, Тедеско позвал с собой старого товарища.

К этому моменту Хинкель успел пройти в «Штутгарте» почти все ступени тренерской карьеры. Сначала возглавлял команду U-12, параллельно будучи ассистентом в команде U-16, затем был совместный опыт работы вместе с Тедеско с 17-летними. После небольшой паузы и возвращения в клуб — помощник в команде U-23, затем ассистент в первой команде. В октябре 2018-го Хинкель несколько дней был даже и.о. главного тренера, правда, так и не проведя в этом качестве ни одного матча.

«Это были несколько интересных дней. В конце концов, договоренность была настолько ясна, что я очень хорошо знал: шанс оказаться на скамейке в матче с Дортмундом был крайне мал. Но для меня было важно сделать профессионально свою работу, даже если это были только две тренировки», — вспоминал Хинкель.

В апреле 2019-го он получил полноценную тренерскую лицензию. Интересно, что в числе прочего на курсах были и семинары по риторике.

«У нас было много ролевых игр. Например, первая пресс-конференция в новом клубе. Моделируется ситуация, когда игрок подвергается агрессивной атаке и какие методы доступны для разрешения конфликта. Конечно, практикуются интервью, нас посещали эксперты с телевидения. Была большая тема по социальным сетям. Несмотря на то что я приобрел большой опыт в качестве игрока, это было интересно», — рассказывал Хинкель в интервью goal.com.

По идее следующий шаг — это начало самостоятельной работы. Тем более что Хинкель неоднократно подменял Тедеско в технической зоне, когда тот был дисквалифицирован. Более того, с Андресом на скамейке «Спартак» в основном выигрывал — в шести матчах четыре победы и два поражения. Но это, разумеется, не более чем занятная статистика.

Вот только начинать самостоятельную карьеру в «Спартаке», да еще будучи иностранцем, — это представляется чем-то совершенно невероятным. Реакция ветеранского и экспертного сообществ будет предсказуемо негативной, а давление — огромным. Хотя русский язык Хинкель за полтора года в нашей стране освоил неплохо, по словам Тедеско — даже лучше его самого. Да и прецеденты такие в недавней истории красно-белых были — Массимо Каррера никогда и нигде не работал главным, а потом стал культовым персонажем для фанатов «Спартака». Другое дело, что Хинкель не обладает харизмой ни Тедеско, ни Карреры, хотя и бесхарактерным его точно не назовешь.

Но, признавая всю фантастичность и странность такого варианта, нужно помнить одну важную вещь. Сезон-2021/22 для «Спартака» особенный. Весной 2022-го клуб будет праздновать столетие, и понятно, что к круглой дате все мечтают о титуле. Да даже не мечтают — очевидно, что это будет муссироваться и перетираться везде на протяжении долгих месяцев.

Соответственно, идти за всенародным праздником придется с новым главным тренером, и это, скорее всего, будет иностранец. Опустим такие моменты, как адаптация, знакомство с новой страной и новой лигой, постижение всяческих местных тонкостей и подводных течений, а также особенностей функционирования такого непростого клуба, как «Спартак», — это все ясно.

Важно понимать другое: предположим, команду возглавит тренер-кройфист. Контроль игры через контроль мяча, захват пространства и так далее. Гвардьола, Артета, Де Дзерби. Ну, вы понимаете. Аксакалы сразу вспомнят Бескова и Романцева, широкие народные массы радостно забурлят. Только такому футболу нужно учить, и процесс этот небыстрый, тем более с теми игроками, что есть сейчас, — а на носу юбилей. Займешь условно 5-е место — сожрут с потрохами и отправят восвояси.

Да концепция игры может быть какой угодно — все равно потребуется время на перестройку. И это с учетом Евро-2020, на который уедут Джикия, Зобнин, Крал, возможно, Соболев, Бакаев и Ларссон, и традиционно короткого для России летнего межсезонья. К зиме все уже может быть упущено — а дальше возвращаемся в конец предыдущего абзаца.

И раз уж так сложилась ситуация, «Спартаку», на мой взгляд, не нужен тренер-строитель, который, как Юрген Клопп в «Ливерпуле», будет три года собирать команду, пока она наконец не возьмет долгожданные титулы. Красно-белым нужен человек, который просто донастроит то, что уже есть, не трогая глобально те игровые механизмы, что уже построил Тедеско. Найти такого извне — задача возможная, но крайне сложная.

А вот Хинкель, проработавший в «Спартаке» полтора года, вполне мог бы подойти для этой роли. Безусловно, есть риск ошибиться, но он есть в любом случае. Да и нельзя забывать, с кем красно-белые добыли свой единственный за долгие годы титул.