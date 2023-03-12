«Гогниев — молодец, «Химки» сыграли на уровне «Зенита». Выбыл Барриос — сразу начались проблемы». Мнение Орлова

Известный комментатор Геннадий Орлов — о матче «Зенит» — «Химки» (3:2).

— Есть же футбольный закон. Команда играет так, как ей позволяет соперник. Так вот «Химки» сегодня оказали «Зениту» очень достойное сопротивление, сыграли на уровне чемпиона России. В первом тайме гости превзошли питерцев по проценту владения мячом, контролировали центр поля!

Да, «Зенит» забил дважды, но это скорее за счет индивидуального мастерства Малкома и компании. А по качеству футбола наблюдалось равенство. Просто подопечным Гогниева не хватало последнего паса или завершающего удара. Но по структуре игры к ним вопросов нет, все было четко выстроено. Так что тренер — молодец, приятно удивил. Тут уже никуда не деться — надо это признать.

А после перерыва при счете 2:0 в действиях хозяев стала проявляться некая вальяжность. Особенно это касается центральных защитников. Есть вопросы к Ренану и Родригао. Новичок «Зенита» понравился в первом матче, но сейчас уже видно, что стабильности ему пока не хватает. Наверное, не стоит выпускать его в каждом матче. Нет еще должного опыта. Ну как он мог упустить Руденко, когда назначили пенальти? Это же очевидная ошибка. Кроме того, Ренан довольно долго «гладит» мяч, не сразу с ним расстается. Надо побыстрее начинать атаки.

«Химки» понравились еще и тем, что применили высокий прессинг. Зенитовцы порой терялись, не знали, что делать на своей половине поля. Уход Барриоса сказался моментально! Пропал баланс между защитой и средней линией. Начались проблемы. Очень любопытен будет матч «Зенита» с московским «Динамо» на Кубок.

Родригао в единоборстве с Арсеном Хубуловым. ФК «Химки»

Не убедил Кузяев. Много брака! Его определили на позицию опорника. Но мне кажется, с этой ролью лучше бы справился Дуглас Сантос. Клаудиньо еще набирает форму, однако все равно вписался в игру. Ему пока тяжеловато после травмы.

Понравился Мостовой. Андрей очень полезен, резок, врывается в свободные зоны. КПД довольно приличный. Семак угадал с заменами. Адамов отдал, Мантуан забил.

Кассьерра... Нет слов. Он играет, к сожалению, даже хуже, чем в прошлом году. Когда у тебя такая полузащита, ты должен постоянно забивать. А он все время выключается из игры. Просто стоит возле центрально защитника, не особо предлагает себя. Ну сравните его с подвижными Малкомом и Венделом. Небо и земля! У Кассьерры нет маневра. Если бы «Зенит» сейчас играл в Лиге чемпионов, это сказалось бы... Минус один игрок.

Бакаев не вышел даже на замену. Ну не получается у него. Так и не понял, как играть в этой системе, как взаимодействовать с бразильцами. Очень сложно ему. Очень... Малоактивен. Хотя Зелимхану, конечно, еще дадут шанс.

Малком оформил дубль. Мне кажется, бразилец может стать лучшим бомбардиром чемпионата. Шансов у него больше, чем у того же Промеса. Хотя бы потому, что Малкома чаще снабжают пасами, чем Промеса. При этом оба они — большие профессионалы и мастера для нашей лиги. Выделяются на фоне остальных.