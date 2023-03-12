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Сегодня, 18:00

«Гогниев — молодец, «Химки» сыграли на уровне «Зенита». Выбыл Барриос — сразу начались проблемы». Мнение Орлова

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Малком атакует ворот «Химок».
Фото ФК «Зенит»
Известный комментатор Геннадий Орлов — о матче «Зенит» — «Химки» (3:2).

— Есть же футбольный закон. Команда играет так, как ей позволяет соперник. Так вот «Химки» сегодня оказали «Зениту» очень достойное сопротивление, сыграли на уровне чемпиона России. В первом тайме гости превзошли питерцев по проценту владения мячом, контролировали центр поля!

Да, «Зенит» забил дважды, но это скорее за счет индивидуального мастерства Малкома и компании. А по качеству футбола наблюдалось равенство. Просто подопечным Гогниева не хватало последнего паса или завершающего удара. Но по структуре игры к ним вопросов нет, все было четко выстроено. Так что тренер — молодец, приятно удивил. Тут уже никуда не деться — надо это признать.

А после перерыва при счете 2:0 в действиях хозяев стала проявляться некая вальяжность. Особенно это касается центральных защитников. Есть вопросы к Ренану и Родригао. Новичок «Зенита» понравился в первом матче, но сейчас уже видно, что стабильности ему пока не хватает. Наверное, не стоит выпускать его в каждом матче. Нет еще должного опыта. Ну как он мог упустить Руденко, когда назначили пенальти? Это же очевидная ошибка. Кроме того, Ренан довольно долго «гладит» мяч, не сразу с ним расстается. Надо побыстрее начинать атаки.

«Химки» понравились еще и тем, что применили высокий прессинг. Зенитовцы порой терялись, не знали, что делать на своей половине поля. Уход Барриоса сказался моментально! Пропал баланс между защитой и средней линией. Начались проблемы. Очень любопытен будет матч «Зенита» с московским «Динамо» на Кубок.

Родригао в единоборстве с Арсеном Хубуловым.
ФК «Химки»

Не убедил Кузяев. Много брака! Его определили на позицию опорника. Но мне кажется, с этой ролью лучше бы справился Дуглас Сантос. Клаудиньо еще набирает форму, однако все равно вписался в игру. Ему пока тяжеловато после травмы.

Понравился Мостовой. Андрей очень полезен, резок, врывается в свободные зоны. КПД довольно приличный. Семак угадал с заменами. Адамов отдал, Мантуан забил.

Кассьерра... Нет слов. Он играет, к сожалению, даже хуже, чем в прошлом году. Когда у тебя такая полузащита, ты должен постоянно забивать. А он все время выключается из игры. Просто стоит возле центрально защитника, не особо предлагает себя. Ну сравните его с подвижными Малкомом и Венделом. Небо и земля! У Кассьерры нет маневра. Если бы «Зенит» сейчас играл в Лиге чемпионов, это сказалось бы... Минус один игрок.

Густаво Мантуан празднует победный гол. Гогниев заставил «Зенит» нервничать, но лидер РПЛ вырвал победу у «Химок». По сценарию «Спартака»

Бакаев не вышел даже на замену. Ну не получается у него. Так и не понял, как играть в этой системе, как взаимодействовать с бразильцами. Очень сложно ему. Очень... Малоактивен. Хотя Зелимхану, конечно, еще дадут шанс.

Малком оформил дубль. Мне кажется, бразилец может стать лучшим бомбардиром чемпионата. Шансов у него больше, чем у того же Промеса. Хотя бы потому, что Малкома чаще снабжают пасами, чем Промеса. При этом оба они — большие профессионалы и мастера для нашей лиги. Выделяются на фоне остальных.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Химки
Геннадий Орлов
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Гогниев заставил «Зенит» нервничать, но лидер РПЛ вырвал победу у «Химок». По сценарию «Спартака»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 1
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 3 : 1
12.03 14:00
Зенит – Химки
 3 : 2
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 4 : 0
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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