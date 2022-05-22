«У Дзюбы есть предложение из США». Орлов делится инсайдами

Известный комментатор Геннадий Орлов — об уходе нападающего Артема Дзюбы из «Зенита».

— Насколько логичным выглядит уход Дзюбы из «Зенита»? Не пострадает ли от этого питерская команда?

— На мой взгляд, все вполне логично. Время пришло. Дзюбе как-то надо дальше решать свою судьбу. В «Зените» сейчас делают ставку на более скоростную игру. Считаю, Артем хорошо отработал свой контракт. Все последние победы «Зенита» связаны с ним. Даже в этом сезоне он стал лучшим бомбардиром команды.

— Так где же он продолжит карьеру?

— Я слышал, что у него есть хорошее предложение от клуба MLS. Из Штатов.

— Ничего себе! А вы думаете, в нынешней политической ситуации такой переход возможен?

— Ну а почему нет? В НХЛ же играют наши хоккеисты. Думаю, на профессиональных спортсменов спрос будет всегда. Чем черт не шутит? Агенты говорят и про Турцию. Посмотрим.

— Кто теперь будет лидером раздевалки «Зенита»?

— Должен сказать, все ребята в команде отзываются об Артеме положительно. Он помогал молодым, подбадривал, подсказывал. Им было приятно, когда Дзюба делал комплимент. Теперь кто-то должен взять эту роль на себя.

— Кто?

— Посмотрим. Допускаю, что «Зенит» приобретет пятерых-шестерых игроков.

— Ого. Не многовато?

— Понимаете, с уходом Дзюбы клуб серьезно разгрузил зарплатную ведомость. На эти деньги можно пригласить четырех-пятерых футболистов. Перспективных российских ребят. Думаю, «Зенит» так и поступит. Надо обновлять, омолаживать.

— Кем?

— Решение принимает клуб. Но есть, например, Агаларов, который доказал, что он обладает навыками забивать голы. Он сейчас востребован на нашем рынке. Тюкавин вроде бы не доволен своим положением в «Динамо». Так что поживем-увидим.

— Пишут, что Бакаев перейдет в «Зенит».

— Читал, что агенты предложили Бакаева «Зениту». Ну, в принципе, это логично. В «Зенит» все идут с удовольствием. Чемпион страны, отличная инфраструктура, один из лучших стадионов в Европе, команду очень любят в городе. Так чего же сюда не перейти?

— Так Бакаев окажется в итоге в «Зените» или нет?

— Во всяком случае я не слышал, чтобы Александр Медведев опроверг эту информацию. Обычно он говорит: «Не соответствует действительности». Посмотрим. Мы же не знаем, что будет с легионерами.

— Кто-то все-таки уедет?

— Клаудиньо и Малком наверняка получат какие-то предложения из Европы. Эти футболисты хотят играть в сборной Бразилии. Не знаю, что они решат. Пока они улетели на родину.

— Вернутся ли?

— В нынешней ситуации нужно быть готовым ко всему. Надо просчитать все варианты. Поэтому я и думаю, что «Зенит» сейчас пополнится игроками.

— А это правда, что «Зенит» готов был продлить контракт с Дзюбой, но форвард отказался идти на существенное понижение зарплаты?

— Понимаете, это очень тонкий момент. А зачем ему идти на понижение? Он же был лидером. Ради чего ему уступать? Если бы он был воспитанником ленинградского футбола, то мог бы претендовать на роль легенды «Зенита». Такими были Бурчалкин, Завидонов, Казаченок, Аршавин, Кержаков. Да, Дзюба хорошо здесь отыграл. Спасибо, молодец! При этом Артем, как я понимаю, не планировал оставаться потом в системе клуба — как тот же Анюков, например. Если Дзюба чувствует в себе силы, надо дерзать дальше. Даже в матче с «Нижним Новгородом» он показывал, что его не стоит списывать со счетов.

— А допускаете, что Дзюба перейдет в российский клуб. Например, в «Сочи»?

— Считаю, таких денег, которые ему платили в «Зените», он в России больше нигде не получит. На мой взгляд, он уже перерос РПЛ, очень хорошо знает наш чемпионат. Дзюбе нужен вызов. Такой у него характер. Мне кажется, клуб MLS, который, как я слышал, предлагает ему хорошие условия, — это как раз сильная история для него. Он бы опять оказался в центре внимания. Для Дзюбы это очень важно.

— Красивая история для Дзюбы?

— Ну конечно. А чем Овечкин лучше его? (Смеется.)

— Достижениями.

— В хоккее. А вдруг Дзюба себя здорово проявит в MLS? Кто знает? Он может опять оказаться в центре внимания, взорвать информационное пространство.

— Вам будет скучно наблюдать за «Зенитом» без Дзюбы?

— Нет. Есть Алберто, Сергеев, кто-то еще появится. Надо давать дорогу более молодым. Когда Аршавин вернулся в «Зенит» из «Арсенала», он уже был не тем... В одну реку очень сложно войти дважды. Время звездности для каждого свое.

— Вы считаете, Дзюба так резко сдал? Ведь в первой части сезона он забил 10 голов, отдал семь передач. Что произошло потом?

— Надо учитывать еще и то, что изменилась политика клуба и тренерского штаба. В «Зените» стали делать ставку на Алберто и Сергеева. И когда ушел Азмун, именно эти форварды вышли на первый план. И играли они, согласитесь, совсем неплохо. Правда, настораживает один момент.

— Какой?

— Против «Нижнего Новгорода» не вышли бразильцы, и игра пропала. Значит, нужна какая-то подстраховка? В любом случае надо пожелать успехов и «Зениту», и Дзюбе.