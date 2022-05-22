Гришин — о битве за серебро и драме в Казани: «Динамо» опозорилось. А Лисаковича Бог наказал за пижонство»

Бывший полузащитник ЦСКА, экс-тренер армейской молодежки и юношеской сборной России Александр Гришин подвел итоги последнего тура РПЛ.

Какие к Лещуку вопросы?

— В субботу матчи начинались в одно время. Что смотрели?

— Перекличку. Все голы и опасные моменты показывали в режиме онлайн. Очень удобно.

— Вы понимаете, почему «Динамо» к решающему матчу чемпионата подошло в разобранном состоянии?

— «Динамо», конечно, опозорилось. Проигрывать при своих болельщиках 1:5 — это ни в какие ворота... А ведь по первым минутам ничто не предвещало разгрома. Забили уже в начале матча, контролировали игру, создавали моменты — и вдруг все рассыпалось! Но тут надо отдать должное «Сочи». Команда показала, что у нее есть характер. Да и с мастерством порядок. Футболисты знали, что нужно делать на поле, не суетились, действовали дисциплинированно, компактно и в конце концов переиграли «Динамо».

— Ставка на Лещука не сработала?

— А какие к нему вопросы? На мой взгляд, ни в одном голе Игорь не виноват. Удары были такие, что и Шунин пятерочку бы получил.

— Как думаете, в финале Кубка снова выйдет Шунин?

— Наверняка. Он опытнее, плюс Игорь сейчас не в лучшем психологическом состоянии. Пять пропущенных мячей для любого голкипера — стресс. Хотя Лещук мне нравится. Очень хороший вратарь. Помню его еще по матчам за молодежку против моего ЦСКА. Не знаю, почему парень не уходит из «Динамо», продолжает оставаться на вторых ролях. Неужели его все устраивает?!

— Раз уж заговорили о финале — кто фаворит?

— Ставлю на «Динамо». Да, команда плохо начала вторую половину чемпионата, на удивление много пропускает. Но смотрится поинтереснее, чем «Спартак», который весной вообще не впечатляет. В последнем туре даже «Химки» не смог обыграть!

Кассьерра — лучший игрок РПЛ

— У «Динамо» сейчас проблемы с «физикой»?

— Есть такое ощущение. При Сандро Шварце команда постоянно играет в энергозатратный футбол, с высоким прессингом. Это тяжело. Возможно, в каких-то матчах стоило отойти сыграть попроще, от обороны. Но все равно бронза для «Динамо» — большой успех. Как-никак первая медаль за четырнадцать лет!

— Сочинцы заслужили серебро?

— Сто процентов! О таких говорят — тренерская команда. Из топовых игроков — разве что Нобоа да Кассьерра. Остальные — среднего уровня, рабочие лошадки. Опытные, выносливые, шустрые, дисциплинированные. На поле выполняют все, что требует Владимир Федотов. Это и приносит результат.

— В игре «Сочи» многое завязано на Нобоа, которому уже 37. Еще на год его хватит?

— Почему нет? Под ним же играет Цаллагов, который все подчищает, в каждом матче выполняет громадный объем работы. В «Сочи» роли распределены четко. За креатив отвечает Нобоа, а за отбор мяча — другие ребята.

— Федотов — лучший тренер сезона?

— Нет. Для меня номер один — Сергей Семак. Потому что именно он выиграл чемпионат, да еще в четвертый раз подряд!

— С «Зенитом» это не подвиг.

— Ха! Не скажите! Управлять звездами намного тяжелее, чем середнячками, которые собраны в «Сочи».

— Кто лучший игрок чемпионата?

— Кассьерра. Мне очень нравится этот форвард. Забил 14 мячей, причем все с игры! Сергеев тоже здорово себя проявил. И в «Крыльях», и в «Зените», где выиграл конкуренцию у Дзюбы. Ну и конечно, надо отметить Агаларова, лучшего бомбардира лиги. Это серьезное достижение, но посмотрим, как он проведет следующий сезон. Вон Федя Чалов в первый же год наколотил 15 мячей — и все, перестал забивать.

«Рубин» не жалко

— Как вам драма в Казани?

— Бог наказал Лисаковича за пижонство — имею в виду селфи с партнерами после первого гола. Сначала нужно матч выиграть, а уже потом фотографироваться.

— Жалко вам «Рубин»?

— Нет. Все логично. Команда плохо играла весь сезон. В последнем туре чуда не произошло. Что касается «Уфы», то она невероятной самоотверженностью и волей к победе заслужила в Казани три очка.

— «Рубин» и «Арсенал» — объективно худшие команды РПЛ?

— По качеству игры — безусловно! Да это и статистика подтверждает. По количеству поражений и пропущенным мячам за 30 туров с Тулой и Казанью никто не сравнится.

— Чемпионат завершен, но лишь во вторник после исполкома РФС станет известно, что же ждет «Рубин» и «Арсенал». То ли вылет, то ли стыковые матчи — в случае расширения премьер-лиги до 18 команд. Абсурд? Или другое слово подберете?

— Скажем так — все это очень странно. Закончили играть 21-го, а судьбу узнают 24-го... Не в курсе, какое решение примет в итоге исполком РФС, но, если со следующего сезона будет 18 клубов, я не удивлюсь. Из-за санкций Россия отстранена от еврокубков, в календаре появляется много свободных окон. При таком раскладе расширение РПЛ и создание Кубка лиги — неплохой вариант. Чем больше игр, тем интереснее!

— Это понятно. Но зачем менять регламент после окончания чемпионата?

— Если вы о моратории на вылет, то эту идею я как раз не поддерживаю. Нужно соблюдать спортивный принцип. Хотят сделать в РПЛ 18 команд? Пожалуйста! Пускай две вылетают и четыре из ФНЛ заходят. Так лучше, чем искусственно сохранять в премьер-лиге «Рубин» и «Арсенал».

— В РПЛ в любом случае возвращаются «Торпедо» и «Факел». Видели их в деле?

— Только «Торпедо» — зимой, на сборах. Команда симпатичная, играющая, с ней никому легко не будет. Если в межсезонье точечно усилится, может пошуметь не хуже «Крыльев», которые сразу после возвращения из ФНЛ финишировали на восьмом месте. А вот «Факел» для меня пока загадка.