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«Знаю, что Дзюба улетел, разберемся с этим». Семак — после ничьей с «Динамо»

Сергей Федоров
Сергей Федоров
Корреспондент
Сегодня, 17:20
12 декабря. Москва. «Динамо» — «Зенит» — 1:1. Сергей Семак. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
12 декабря. Москва. «Динамо» — «Зенит» — 1:1. Сергей Семак. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Пресс-конференция после матча «Динамо» — «Зенит» (1:1).

Центральный матч 18-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Зенит» закончился ничьей 1:1. После окончания встречи главные тренеры команд Сандро Шварц и Сергей Семак ответили на вопросы журналистов.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 18-й тур
12 дек, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:1
Зенит
Голы
Клаудиньо, 34 (0:1), Скопинцев, 72 (1:1)
Нереализованный пенальти
Клаудиньо 11
Динамо
Шунин Бальбуэна Ордец Скопинцев (Паршивлюк, 90+3 ) Варела Фомин Моро Захарян Грулев Макаров Тюкавин (Игбун, 84 )
Зенит
Кержаков Чистяков Ловрен Дуглас Сантос Караваев Барриос Вендел (Оздоев, 46) Кузяев (Сутормин, 87) Клаудиньо (Кузнецов, 90+4) Малком (Ерохин, 46) Мостовой (Круговой, 87)
Предупреждения
Моро 69  -  Дуглас Сантос 45
Судьи
Карасев (Москва) Лунев (Новосибирск) Гаврилин (Владимир)
ВАР
Москалев (Воронеж) Демешко (Химки)
12&nbsp;декабря. Москва. &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Даниил Фомин и&nbsp;Далер Кузяев. «Динамо» не стало зимним чемпионом. Но зубы «Зениту» показало

Шварц: «В зимнее трансферное окно будем смотреть, но я доволен нынешним составом»

— Как оцените сегодняшнюю игру? — вопрос Сандро Шварцу.

— Хочу поблагодарить болельщиков, они создали отличную атмосферу сегодня. В первом тайме мы хорошо оборонялись, но не очень хорошо отыграли в нападении, теряли мяч. Возможно, не вошли в ритм в начале игры. Во втором тайме все было иначе. Наш гол — логическое последствие нашей игры. Исход матча абсолютно закономерен.

— Вы готовились к тому, что Шиманьски не сможет сыграть в этом матче?

— На протяжении недели мы готовили план Б на случай, если Шиманьски не будет готов. Вчера мы провели тренировку, окончательно поняли, что придется играть без него.

— Сложилось ощущение, что сегодня в первом тайме стакан был наполовину пуст, а во втором — наполовину полон.

— Думаю, стакан все же был наполовину полон в первом тайме, мы хорошо играли в обороне. Но во второй половине действительно сложилась совершенно другая картина.

— Планируете ли вы усиления зимой?

— Мне кажется, у нас сейчас хороший состав. Главное — продолжать развивать наших игроков. В трансферное окно будем смотреть, но я доволен нынешней командой и работой этих футболистов.

— Правда, что вы в перерыве кричали на игроков и таким образом замотивировали их на второй тайм?

— В перерыве не было каких-то эмоциональных всплесков, просто внесли корректировки. Изучали нашу дальнейшую игру в обороне и владение мячом.

— Как вы оцениваете итоги первой половины сезона?

— Доволен тем, как ребята отдаются работе. Результаты у нас были разные, но в большинстве своем позитивные. Рад, что в сегодняшней игре взяли очко. У нас даже был шанс на победу во втором тайме. Каждый из игроков показывает класс и боевой характер.

Антон Шунин пропускает удар Клаудинью.
12&nbsp;декабря. Москва. &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Гол Клаудинью. «В первом тайме «Зенит» показал, насколько он превосходит всех остальных в РПЛ». Кобелев о матче «Динамо» — «Зенит»

Семак: «Потеря Малкома и Вендела сказалась на игре»

— Как вам сегодняшний матч?

— Непростой матч, как и ожидали, учитывая наши потери и погоду, — начал Сергей Семак. — В первом тайме хорошо играли, во втором стало похуже, игры как таковой не было. Помешали также вынужденные замены. Не удержали победный счет. Сейчас уходим на заслуженный отдых.

— Что с Дзюбой?

— У него травма, поэтому не смог сыграть.

— В Сети активно обсуждается ситуация с его фотографией с Мальдив.

— Я в курсе, что он улетел, но у меня были более важные дела. Разберемся.

— У Малкома и Вендела травмы?

— Да. У Малкома с голеностопом проблемы, у Вендела — с задней поверхностью бедра.

— Как сильно сказалась их потеря на игре?

— Потеря Вендела и Малкома сказалась на игре, это было заметно. Меньше борьбы, качество ухудшилось. Игра прошла с большим количеством единоборств, а не контроля мяча. Плюс ребята подустали.

— Завтра состоится жеребьевка Лиги Европы. Какого соперника вы бы хотели получить?

— Будет очень непросто, там сильные команды. Примем любого соперника.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72

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Сергей Федоров все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 18-й тур, расписание и результаты матчей: «Динамо» — «Зенит», «Сочи» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры