Очередное задержание в российском футболе. В чем обвиняют бывшего руководителя «Тамбова» Павла Худякова

Его подозревают в хищении денежных средств.

Главная новость дня — задержание генерального директора «Кубани» Павла Худякова. Ранее он занимал должность спортивного директора в «Тамбове», прекратившем свое существование из-за больших долгов.

«СЭ» собрал самое главное, что известно на данный момент.

Худякова подозревают в хищении денежных средств

Павел Худяков был задержан сегодня в одном из населенных пунктов Московской области. По некоторым данным, задержание проводили сотрудники спецназа МВД.

По информации «СЭ», Худяков был доставлен в следственный комитет. Он является фигурантом сразу нескольких уголовных дел, связанных с «Тамбовом». Худякова, как и других бывших руководителей клуба, подозревают в хищении денежных средств.

В мае «Тамбов» потерял статус профессионального клуба и недавно был признан банкротом. При этом власти региона, по некоторым данным, в год выделяли на нужды клуба около миллиарда рублей.

Следствие считает, что при помощи различных схем и махинаций эти средства присваивались руководителями «Тамбова», причем не один год.

Ранее был задержан генеральный директор «Тамбова»

Чуть более месяца назад была арестована Ольга Коновалова — бывший гендиректор «Тамбова». В ее доме, а также в офисе клуба, прошли обыски. Коноваловой вменяют мошенничество в особо крупном размере.

Пока официальное объявление Коноваловой не предъявлено, она проходит по делу как подозреваемая. По решению суда бывшего гендиректора «Тамбова» арестовали на два месяца.

Еще в сентябре Telegram-канал Baza сообщил, что в мошенничестве подозревается не только Коновалова, но и Худяков, а также другие бывшие сотрудники клуба.

Реакция бывших игроков и тренера «Тамбова»

Экс-наставник «Тамбова» Сергей Первушин признался «Чемпионату», что не ожидал подобного развития событий. «Впервые слышу о задержании Худякова. Если честно, нахожусь в легком шоке. Это неприятная новость для меня. Конечно, я слышал, что бывших руководителей клуба обвиняют в хищениях... С Павлом общался дней десять назад: все было нормально, ничто не предвещало беды», — сказал Первушин.

Заместитель главного редактора «СЭ» Максим Алланазаров в своем Telegram-канале заявил, что к некоторым бывшим игрокам и сотрудникам «Тамбова» приезжали люди из органов.

Какой срок грозит Худякову

По информации журналиста Ивана Карпова, Худякову предъявят обвинение по шести уголовным делам. Все они связаны с мошенничеством. Бывшему спортивному директору «Тамбова» грозит до десяти лет лишения свободы.