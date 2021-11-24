Футбол
Другие
«У своих ворот»
Новости
Статьи   //    Футбол   //    «У своих ворот»

Очередное задержание в российском футболе. В чем обвиняют бывшего руководителя «Тамбова» Павла Худякова

Николай Егорычев
Николай Егорычев
Корреспондент
Сегодня, 16:15
Павел Худяков. Фото fc-tambov.ru
Павел Худяков. Фото fc-tambov.ru
Теги:
Его подозревают в хищении денежных средств.

Главная новость дня — задержание генерального директора «Кубани» Павла Худякова. Ранее он занимал должность спортивного директора в «Тамбове», прекратившем свое существование из-за больших долгов.

«СЭ» собрал самое главное, что известно на данный момент.

Худякова подозревают в хищении денежных средств

Павел Худяков был задержан сегодня в одном из населенных пунктов Московской области. По некоторым данным, задержание проводили сотрудники спецназа МВД.

По информации «СЭ», Худяков был доставлен в следственный комитет. Он является фигурантом сразу нескольких уголовных дел, связанных с «Тамбовом». Худякова, как и других бывших руководителей клуба, подозревают в хищении денежных средств.

В мае «Тамбов» потерял статус профессионального клуба и недавно был признан банкротом. При этом власти региона, по некоторым данным, в год выделяли на нужды клуба около миллиарда рублей.

Следствие считает, что при помощи различных схем и махинаций эти средства присваивались руководителями «Тамбова», причем не один год.

Футболисты &quot;Тамбова&quot;. Восемь вопросов «Тамбову»: манипуляции с заявкой, странные трансферы и авторитетный переводчик

Ранее был задержан генеральный директор «Тамбова»

Чуть более месяца назад была арестована Ольга Коновалова — бывший гендиректор «Тамбова». В ее доме, а также в офисе клуба, прошли обыски. Коноваловой вменяют мошенничество в особо крупном размере.

Пока официальное объявление Коноваловой не предъявлено, она проходит по делу как подозреваемая. По решению суда бывшего гендиректора «Тамбова» арестовали на два месяца.

Еще в сентябре Telegram-канал Baza сообщил, что в мошенничестве подозревается не только Коновалова, но и Худяков, а также другие бывшие сотрудники клуба.

Реакция бывших игроков и тренера «Тамбова»

Экс-наставник «Тамбова» Сергей Первушин признался «Чемпионату», что не ожидал подобного развития событий. «Впервые слышу о задержании Худякова. Если честно, нахожусь в легком шоке. Это неприятная новость для меня. Конечно, я слышал, что бывших руководителей клуба обвиняют в хищениях... С Павлом общался дней десять назад: все было нормально, ничто не предвещало беды», — сказал Первушин.

Заместитель главного редактора «СЭ» Максим Алланазаров в своем Telegram-канале заявил, что к некоторым бывшим игрокам и сотрудникам «Тамбова» приезжали люди из органов.

Какой срок грозит Худякову

По информации журналиста Ивана Карпова, Худякову предъявят обвинение по шести уголовным делам. Все они связаны с мошенничеством. Бывшему спортивному директору «Тамбова» грозит до десяти лет лишения свободы.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Николай Егорычев все материалы автора

«У своих ворот»: новости и материалы о российском футболе, турнирные таблицы, расписание и результаты матчей РПЛ и других лиг

Читайте также
Шоколад: польза и вред
Голикова назвала неизбежным новый подъем заболеваемости COVID-19
4
9