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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 21:15

«Спартак» выгрыз Кубок мечты и разорвал «Лужники». Драма Фомина и вечеринка с МакSим — это было легендарно!

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Александр Селихов, Зелимхан Бакаев, Георгий Джикия, Квинси Промес и Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
«Спартак» — победитель БЕТСИТИ Кубка России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Футболисты «Спартака» празднуют гол вместе с болельщиками.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Репортаж «СЭ» с главной арены страны, где красно-белые завоевали титул в год столетия клуба.
БЕТСИТИ Кубок России. Финал
29 мая, 17:00. Лужники (Москва)
Спартак
2:1
Динамо
Голы
Соболев, 10 (1:0), Захарян, 55 (1:1), Промес, 72 (2:1)
Нереализованный пенальти
Фомин 90
Спартак
Максименко Жиго Джикия (Кофрие, 66) Литвинов Мозес Мартинс Игнатов (Николсон, 66) Пруцев Хлусевич Соболев (Зобнин, 82) Промес (Умяров, 90)
Динамо
Лещук Варела (Моро, 88) Паршивлюк (Грулев, 77) Бальбуэна Скопинцев (Макаров, 88) Евгеньев Захарян Шиманьски Фомин Смолов (Лесовой, 77) Тюкавин
Предупреждения
Соболев 80’, Хлусевич 89’, Жиго 90+3’  - 
Судьи
Левников (Санкт-Петербург) Болховитин (Ленинградская область) Абусуев (Санкт-Петербург)
ВАР
Безбородов (Санкт-Петербург) Кобзев (Москва)

На финал БЕТСИТИ Кубка России «Лужники» собрали первый биток со времен чемпионата мира-2018 — и установили новый рекорд посещаемости главных матчей турнира (прежний был в 2006-м, когда трибуны вместили 61 тысячу зрителей). Выглядело очень непривычно (особенно после ковидных ограничений), величественно и атмосферно.

Уже за два часа до начала у секторов выстроились стометровые очереди, Григорий Лепс пронзительно исполнил гимн, а фанатская трибуна «Динамо» развернула ярчайший перформанс: «Наша мечта — ваш триумф».

Бело-голубое полотно, запутавшееся на слове «мечта», идеально описало стартовые минуты в исполнении команды Сандро Шварца.

«Спартак» с четверга настраивался на финал в Тарасовке (команда съехала с легендарной базы 2,5 года назад при Доменико Тедеско, но вернулась ради главного матча года), где красно-белых регулярно навещали ветераны и руководство. И против «Динамо» вышел очень заряженным.

Паоло Ваноли выставил классическую схему 3-4-1-2, трансформировавшуюся в 3-4-3 в зависимости от положения Михаила Игнатова. Именно он сыграл ключевую роль в доминировании «Спартака»: качественно подключался к Александру Соболеву с Квинси Промесом и страховал в средней линии, находил нужные зоны и задавал направление атак. А в моменте с первым голом идеально вложил мяч в ногу Соболева, отрезав всю линию защитников.

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Дальше случился самый трогательный момент финала: страйкер «Спартака» легко пробил Игоря Лещука (Шварц не стал менять кипера после пяти пропущенных голов от «Сочи») и утонул в эмоциях, закрыв майкой лицо. Под ней была еще одна — с обращением к маме, ушедшей из жизни летом 2020-го: «Мама, это все для тебя!».

Соболев заплакал прямо на поле — для него это действительно важный момент.

Александр Соболев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Соболев.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Мама всегда говорила, что все сложится хорошо, что я попаду в «Спартак» и в национальную команду, — признавался нападающий. — В детстве я над этим смеялся, но она оказалась права. К сожалению, вживую мама не увидела мой первый гол за сборную, не порадовалась со мной второму месту «Спартака». Хотя, думаю, она в любом случае все видит... Теперь хочу выиграть Кубок и посвятить победу маме...»

Главный тактический сюрприз финала выдал Шварц, который отзеркалил схему «Спартака» и на финал перестроил «Динамо» на трех центральных защитников. План тотально провалился в первом тайме: «Спартак» доминировал и мог забивать больше, а бело-голубые не запомнились ничем, кроме редких и неопасных контратак.

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Мы вряд ли узнаем, что творилось в раздевалке, но то, как банда Шварца перевернула игру после перерыва, заслуживает отдельного респекта. Ваноли наверняка готовился к тому, чтобы его игроки сели назад и начали играть по счету, но вряд ли предполагал, что этим придется заниматься с первых минут. Гол Арсена Захаряна с рикошетом от Самюэля Жиго — логичное завершение стартового отрезка, после которого «Спартаку» пришлось терпеть. И особенно ценно, что даже в таком режиме команда Ваноли расчертила одну из лучших контратак всего сезона. После реактивного забега Промеса и трех передач, раскромсавших все линии «Динамо», вся скамейка «Спартака» рванула на поле и, кажется, была готова лезть на трибуны, чтобы отпраздновать вместе с болельщиками.

Футболисты «Спартака» празднуют гол вместе с болельщиками. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Футболисты «Спартака» празднуют гол вместе с болельщиками.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

В тот момент никто даже не догадывался, что предстоит пережить через полчаса...

Когда Левников просматривал тот самый пенальти, его ассистенты с огромным трудом сдерживали футболистов «Спартака». Каждый пытался заглянуть в монитор, а когда это удалось Георгию Джикии, тот секунд 10 грозил пальцем арбитру: «Не ставь!»

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Дальше — чистая психология. 14 реализованных ударов с точки из 14, семь лет без промахов с 11 метров, статус главного пенальтиста лиги — когда позади 98 изнурительных минут, а перед глазами море красно-белых фанатов и важный момент целой эпохи, даже такая сумасшедшая статистика перестает работать.

После промаха Даниила Фомина успокаивала вся команда — а в «Лужниках» началась самая шумная вечеринка в новой истории: МакSим легендарно исполнила хит «Знаешь ли ты» вместе с 50 тысячами фанатов, Жиго брутально прощался с болельщиками, прокричав в микрофон: «Спартак!» Трибуны отвечали: «Ауф!» Было очень громко, но защитник не унимался: «Не-не-не. Еще громче!»

Казалось, они будут праздновать победу до утра. Спасло то, что на поле наконец-то вынесли кубок, который «Спартак» все-таки поднял над головой и скрасил турбулентный сезон, пришедшийся на год столетия.

Представить более эпичную кульминацию было невозможно.

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БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
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