«Спартак» выгрыз Кубок мечты и разорвал «Лужники». Драма Фомина и вечеринка с МакSим — это было легендарно!

Репортаж «СЭ» с главной арены страны, где красно-белые завоевали титул в год столетия клуба.

На финал БЕТСИТИ Кубка России «Лужники» собрали первый биток со времен чемпионата мира-2018 — и установили новый рекорд посещаемости главных матчей турнира (прежний был в 2006-м, когда трибуны вместили 61 тысячу зрителей). Выглядело очень непривычно (особенно после ковидных ограничений), величественно и атмосферно.

Уже за два часа до начала у секторов выстроились стометровые очереди, Григорий Лепс пронзительно исполнил гимн, а фанатская трибуна «Динамо» развернула ярчайший перформанс: «Наша мечта — ваш триумф».

Бело-голубое полотно, запутавшееся на слове «мечта», идеально описало стартовые минуты в исполнении команды Сандро Шварца.

«Спартак» с четверга настраивался на финал в Тарасовке (команда съехала с легендарной базы 2,5 года назад при Доменико Тедеско, но вернулась ради главного матча года), где красно-белых регулярно навещали ветераны и руководство. И против «Динамо» вышел очень заряженным.

Паоло Ваноли выставил классическую схему 3-4-1-2, трансформировавшуюся в 3-4-3 в зависимости от положения Михаила Игнатова. Именно он сыграл ключевую роль в доминировании «Спартака»: качественно подключался к Александру Соболеву с Квинси Промесом и страховал в средней линии, находил нужные зоны и задавал направление атак. А в моменте с первым голом идеально вложил мяч в ногу Соболева, отрезав всю линию защитников.

Дальше случился самый трогательный момент финала: страйкер «Спартака» легко пробил Игоря Лещука (Шварц не стал менять кипера после пяти пропущенных голов от «Сочи») и утонул в эмоциях, закрыв майкой лицо. Под ней была еще одна — с обращением к маме, ушедшей из жизни летом 2020-го: «Мама, это все для тебя!».

Соболев заплакал прямо на поле — для него это действительно важный момент.

Александр Соболев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Мама всегда говорила, что все сложится хорошо, что я попаду в «Спартак» и в национальную команду, — признавался нападающий. — В детстве я над этим смеялся, но она оказалась права. К сожалению, вживую мама не увидела мой первый гол за сборную, не порадовалась со мной второму месту «Спартака». Хотя, думаю, она в любом случае все видит... Теперь хочу выиграть Кубок и посвятить победу маме...»

Главный тактический сюрприз финала выдал Шварц, который отзеркалил схему «Спартака» и на финал перестроил «Динамо» на трех центральных защитников. План тотально провалился в первом тайме: «Спартак» доминировал и мог забивать больше, а бело-голубые не запомнились ничем, кроме редких и неопасных контратак.

Мы вряд ли узнаем, что творилось в раздевалке, но то, как банда Шварца перевернула игру после перерыва, заслуживает отдельного респекта. Ваноли наверняка готовился к тому, чтобы его игроки сели назад и начали играть по счету, но вряд ли предполагал, что этим придется заниматься с первых минут. Гол Арсена Захаряна с рикошетом от Самюэля Жиго — логичное завершение стартового отрезка, после которого «Спартаку» пришлось терпеть. И особенно ценно, что даже в таком режиме команда Ваноли расчертила одну из лучших контратак всего сезона. После реактивного забега Промеса и трех передач, раскромсавших все линии «Динамо», вся скамейка «Спартака» рванула на поле и, кажется, была готова лезть на трибуны, чтобы отпраздновать вместе с болельщиками.

Футболисты «Спартака» празднуют гол вместе с болельщиками. Александр Федоров, Фото «СЭ»

В тот момент никто даже не догадывался, что предстоит пережить через полчаса...

Когда Левников просматривал тот самый пенальти, его ассистенты с огромным трудом сдерживали футболистов «Спартака». Каждый пытался заглянуть в монитор, а когда это удалось Георгию Джикии, тот секунд 10 грозил пальцем арбитру: «Не ставь!»

Дальше — чистая психология. 14 реализованных ударов с точки из 14, семь лет без промахов с 11 метров, статус главного пенальтиста лиги — когда позади 98 изнурительных минут, а перед глазами море красно-белых фанатов и важный момент целой эпохи, даже такая сумасшедшая статистика перестает работать.

После промаха Даниила Фомина успокаивала вся команда — а в «Лужниках» началась самая шумная вечеринка в новой истории: МакSим легендарно исполнила хит «Знаешь ли ты» вместе с 50 тысячами фанатов, Жиго брутально прощался с болельщиками, прокричав в микрофон: «Спартак!» Трибуны отвечали: «Ауф!» Было очень громко, но защитник не унимался: «Не-не-не. Еще громче!»

Казалось, они будут праздновать победу до утра. Спасло то, что на поле наконец-то вынесли кубок, который «Спартак» все-таки поднял над головой и скрасил турбулентный сезон, пришедшийся на год столетия.

Представить более эпичную кульминацию было невозможно.