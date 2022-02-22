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ЦСКА объявил о трансфере Гбамена, Кузнецов — в «Рубине», «Нижний Новгород» подписал Игбуна

ЦСКА подписал Гбамена из «Эвертона», Игбун перешел в «Нижний Новгород»
Матвей Морозов
Корреспондент
Жан-Филипп Гбамен (слева) и Хорхе Карраскаль.
Фото ПФК ЦСКА
Трансферные новости и слухи прошедших дней.
Жан-Филипп Гбамен. В ЦСКА едет «стеклянный» опорник из АПЛ, которого вырастил Шварц. Кто такой Гбамен

Гбамен — в ЦСКА

Полузащитник «Эвертона» Жан-Филипп Гбамен перешел в ЦСКА. Арендный договор рассчитан до конца сезона. До этого сообщалось, что права выкупа у армейцев не будет. Transfermarkt оценивает хавбека в десять миллионов евро. В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в трех матчах АПЛ и не отметился результативными действиями.

«Локомотив» ведет Сведберга

Шведское издание Sportbladet сообщило об интересе «Локомотива» к полузащитнику «Хаммарбю» Виллиоту Сведбергу. По данным «СЭ», москвичи оставят хавбека в шведском клубе до лета, если выкупят его контракт. Transfermarkt оценивает футболиста в 1,8 миллиона евро. Соглашение 18-летнего игрока действует до лета 2024 года. Всего в 24 матчах за «Хаммарбю» он забил три мяча.

«Рубин» взял Кузнецова из «Зенита»

Нападающий «Зенита» Даниил Кузнецов стал игроком «Рубина». Контракт рассчитан до декабря 2026 года. В соглашении есть опция выкупа сине-бело-голубыми форварда по фиксированной цене. Россиянин — воспитанник питерцев. В нынешнем сезоне 18-летний игрок принял участие в четырех матчах РПЛ и не отметился результативными действиями.

Игбун перешел в «Нижний Новгород»

Нападающий Сильвестр Игбун заключил договор с «Нижним Новгородом». Соглашение рассчитано до конца сезона. Этой зимой 31-летний форвард расторг контракт с «Динамо». Transfermarkt оценивает нигерийца в один миллион евро. В текущем сезоне футболист провел в РПЛ 10 матчей и не отметился результативными действиями.

Уилшир продолжит карьеру в Дании

Полузащитник Джек Уилшир перешел в «Орхус». Контракт рассчитан до конца сезона с возможностью продления еще на один год. Хавбек присоединился к клубу в статусе свободного агента. Летом он ушел из «Борнмута». До этого 30-летний англичанин выступал за «Арсенал», «Вест Хэм» и «Болтон».

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
Жан-Филипп Гбамен
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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