Трансферные новости и слухи прошедших дней.

Полузащитник «Эвертона» Жан-Филипп Гбамен перешел в ЦСКА. Арендный договор рассчитан до конца сезона. До этого сообщалось, что права выкупа у армейцев не будет. Transfermarkt оценивает хавбека в десять миллионов евро. В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в трех матчах АПЛ и не отметился результативными действиями.

Шведское издание Sportbladet сообщило об интересе «Локомотива» к полузащитнику «Хаммарбю» Виллиоту Сведбергу. По данным «СЭ», москвичи оставят хавбека в шведском клубе до лета, если выкупят его контракт. Transfermarkt оценивает футболиста в 1,8 миллиона евро. Соглашение 18-летнего игрока действует до лета 2024 года. Всего в 24 матчах за «Хаммарбю» он забил три мяча.

Нападающий «Зенита» Даниил Кузнецов стал игроком «Рубина». Контракт рассчитан до декабря 2026 года. В соглашении есть опция выкупа сине-бело-голубыми форварда по фиксированной цене. Россиянин — воспитанник питерцев. В нынешнем сезоне 18-летний игрок принял участие в четырех матчах РПЛ и не отметился результативными действиями.

Нападающий Сильвестр Игбун заключил договор с «Нижним Новгородом». Соглашение рассчитано до конца сезона. Этой зимой 31-летний форвард расторг контракт с «Динамо». Transfermarkt оценивает нигерийца в один миллион евро. В текущем сезоне футболист провел в РПЛ 10 матчей и не отметился результативными действиями.

Уилшир продолжит карьеру в Дании

Полузащитник Джек Уилшир перешел в «Орхус». Контракт рассчитан до конца сезона с возможностью продления еще на один год. Хавбек присоединился к клубу в статусе свободного агента. Летом он ушел из «Борнмута». До этого 30-летний англичанин выступал за «Арсенал», «Вест Хэм» и «Болтон».