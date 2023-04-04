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Сегодня, 08:10

Семин: «У Сперцяна громадный потенциал. Пример для всех армянских футболистов — Мхитарян»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Эдуард Сперцян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Легендарный тренер, трехкратный чемпион России Юрий Семин в интервью обозревателю «СЭ», которое он давал в Ереване, высказал мнение о перспективах полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и о легенде армянского футбола Генрихе Мхитаряне.

— Сперцян резко прогрессирует в последние два сезона. Нравится он вам? Как думаете, чего может добиться в карьере?

— У него громадный потенциал, — сказал Семин. — Главное, чтобы стабильность была. В прошлом году он мне очень нравился, в этом году ярких матчей за «Краснодар» у него меньше. Но это, несомненно, талантливый парень, он должен развиваться. Для них всех пример — Генрих Мхитарян, которому 34 года, а он постоянно играет за «Интер». Потому что правильно тренируется, соблюдает режим.

— Лично знакомы с Мхитаряном?

— Знаком, конечно, пусть и не слишком близко. При встречах здороваемся и немножко разговариваем.

— Он закончил выступления за сборную в прошлом отборочном цикле.

— Я все время армянам говорю, чтобы уговорили его вернуться в сборную. Сейчас у Армении молодая команда, а если бы был Генрих, то силы в ней было бы больше. Но он пока не хочет. Видимо, распределяет силы, чтобы полностью вкладываться в выступления за «Интер».

Юрий Семин. «Надо меня возвращать, чтобы нарушить гегемонию «Зенита»! Интервью Юрия Семина

Генрих Мхитарян
Эдуард Сперцян
Футбол
Сборная Армении по футболу
Юрий Семин
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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 - : -
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 - : -
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Владимир Писарский

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П
Эдуард Сперцян

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