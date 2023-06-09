«Последние два-три дня мне угрожали и вымогали деньги». Хронология нового скандала с интимными видео Дзюбы
Что случилось
9 июня в Сети всплыли новые видео интимного характера с Артемом Дзюбой. Первоисточником стал Telegram-канал PETROVA, на котором утверждается, что эти записи Дзюба отправлял своей украинской любовнице, а сам контент попал к автору через украинскую сторону.
Около 12.30 ролики стали появляться один за другим — всего к вечеру опубликовано четыре.
Что на видео
Как и в прошлый раз, ничего приличного. Дзюба ведет более чем откровенный монолог (обращаясь к неизвестной девушке). Общий контекст слабо отличается от слитого в 2020 году видео. Скорее всего, эти ролики из одного «пакета», снятого в 2018 году. Выяснить это удалось благодаря голосу Дениса Казанского, раздающегося из телевизора — комментатор говорит о переходе Бенедикта Хеведеса в «Локомотив».
Как отреагировал Артем
Спокойно. Записал минутное видеообращение, в котором сказал, что эта тема его больше не тревожит: «Опять начался непонятный шум, пытаются что-то раздуть. Этот эпизод уже был, я эту страницу перевернул, сделал много выводов. Возвращаться к этому я не хочу, мне это неинтересно».
Также нападающий «Локомотива» сообщил, что на него выходили вымогатели — требовали деньги за непопадание видео в Сеть: «Последние два-три дня мне опять писали, вымогали деньги, угрожали. Не знаю, кто, для чего, кому это надо — мне это уже неинтересно, на вашей совести. Вскрываются давнишние видео, я там даже еще не седой. Прошу к этому спокойнее относиться. У меня все хорошо, не переживайте».
Продолжение истории из 2020-го
Слитые видео, вероятно, были сняты в то же время, что и нашумевшие ролики, утекшие в Сеть в 2020 году. После той истории Дзюба был временно исключен из сборной России и лишился статуса капитана «Зенита», за который тогда выступал.
«Было и было, тяжелый момент, — говорил Дзюба в интервью Нобелю Арустамяну. — Все остальное разрулилось, все хорошо, очень рад этому. Огромный урок для меня, очередной. Многому учит. Нормально. Все мальчики, все люди это делают. То, что это видео попало в Сеть, конечно, некрасиво, но я же не призываю делать это на камеру. Нет, это неправильно и некрасиво, и я это признаю. Я сделал все, чтобы меня это не сломало. Даже сделало еще сильнее. Со шрамами, но я выкарабкался».
Что известно о личной жизни Дзюбы
Форвард женат, с супругой Кристиной находится в браке с 2012 года. У пары двое сыновей: 10-летний Никита и 7-летний Максим.
В 2015-м Дзюба оказался в центре другого скандала — во время сбора национальной команды журналисты засняли его с телеведущей Марией Орзул: футболист и журналистка целовались в автомобиле.
Позже Дзюба говорил, что эта ситуация стала для него большим уроком: «Мне было очень стыдно перед своей женой». Артем отмечал, что супруга смогла его простить и не стала подавать на развод.
Сезон-2022/23 Дзюба завершил, забив 8 голов и оформив 5 результативных передач в 13 матчах РПЛ и Кубка России. В мае нападающий продлил контракт с «Локомотивом» до июня 2024 года с возможностью пролонгации еще на год.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9