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«Последние два-три дня мне угрожали и вымогали деньги». Хронология нового скандала с интимными видео Дзюбы

Отдел футбола «СЭ»
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Футболист «Локомотива» Артем Дзюба.
Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Продолжение истории из 2020 года.

Что случилось

9 июня в Сети всплыли новые видео интимного характера с Артемом Дзюбой. Первоисточником стал Telegram-канал PETROVA, на котором утверждается, что эти записи Дзюба отправлял своей украинской любовнице, а сам контент попал к автору через украинскую сторону.

Артем Дзюба. Выбор Дзюбы: 5 миллионов долларов или слив видео. Подробности скандала

Около 12.30 ролики стали появляться один за другим — всего к вечеру опубликовано четыре.

Что на видео

Как и в прошлый раз, ничего приличного. Дзюба ведет более чем откровенный монолог (обращаясь к неизвестной девушке). Общий контекст слабо отличается от слитого в 2020 году видео. Скорее всего, эти ролики из одного «пакета», снятого в 2018 году. Выяснить это удалось благодаря голосу Дениса Казанского, раздающегося из телевизора — комментатор говорит о переходе Бенедикта Хеведеса в «Локомотив».

Футболист "Локомотива" Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как отреагировал Артем

Спокойно. Записал минутное видеообращение, в котором сказал, что эта тема его больше не тревожит: «Опять начался непонятный шум, пытаются что-то раздуть. Этот эпизод уже был, я эту страницу перевернул, сделал много выводов. Возвращаться к этому я не хочу, мне это неинтересно».

Также нападающий «Локомотива» сообщил, что на него выходили вымогатели — требовали деньги за непопадание видео в Сеть: «Последние два-три дня мне опять писали, вымогали деньги, угрожали. Не знаю, кто, для чего, кому это надо — мне это уже неинтересно, на вашей совести. Вскрываются давнишние видео, я там даже еще не седой. Прошу к этому спокойнее относиться. У меня все хорошо, не переживайте».

Продолжение истории из 2020-го

Слитые видео, вероятно, были сняты в то же время, что и нашумевшие ролики, утекшие в Сеть в 2020 году. После той истории Дзюба был временно исключен из сборной России и лишился статуса капитана «Зенита», за который тогда выступал.

«Было и было, тяжелый момент, — говорил Дзюба в интервью Нобелю Арустамяну. — Все остальное разрулилось, все хорошо, очень рад этому. Огромный урок для меня, очередной. Многому учит. Нормально. Все мальчики, все люди это делают. То, что это видео попало в Сеть, конечно, некрасиво, но я же не призываю делать это на камеру. Нет, это неправильно и некрасиво, и я это признаю. Я сделал все, чтобы меня это не сломало. Даже сделало еще сильнее. Со шрамами, но я выкарабкался».

Артем Дзюба. «После появления интимного видео было тяжело и больно». Главное из интервью Дзюбы

Что известно о личной жизни Дзюбы

Форвард женат, с супругой Кристиной находится в браке с 2012 года. У пары двое сыновей: 10-летний Никита и 7-летний Максим.

В 2015-м Дзюба оказался в центре другого скандала — во время сбора национальной команды журналисты засняли его с телеведущей Марией Орзул: футболист и журналистка целовались в автомобиле.

Позже Дзюба говорил, что эта ситуация стала для него большим уроком: «Мне было очень стыдно перед своей женой». Артем отмечал, что супруга смогла его простить и не стала подавать на развод.

Артем Дзюба с&nbsp;супругой Кристиной. «Мне было очень стыдно»: как Дзюба встретил свою любовь и едва не потерял все за один вечер

Сезон-2022/23 Дзюба завершил, забив 8 голов и оформив 5 результативных передач в 13 матчах РПЛ и Кубка России. В мае нападающий продлил контракт с «Локомотивом» до июня 2024 года с возможностью пролонгации еще на год.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
7
5
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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