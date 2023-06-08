В «Аяксе» назвали слухами информацию об интересе клуба к Сперцяну

В пресс-службе «Аякса» ответили на вопрос «СЭ» об интересе к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

«Мы не будем отвечать на такие слухи. О дальнейших трансферах сообщим в соответствующих пресс-релизах», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее «Чемпионат» со ссылкой на источник сообщил, что «Аякс» готов вступить в переговоры по трансферу Сперцяна после Суперфинала Кубка России. «Краснодар» готов продать игрока «Аяксу» за 10 миллионов евро плюс бонусы.

Сперцян — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2022/23 футболист забил 14 голов и сделал 14 результативных передач в 40 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего армянина в 9 миллионов евро.