«Я не справляюсь? Если «Спартак» поменял тренера, то проблемы были и раньше». Ваноли — после ничьей с «Нижним Новгородом»
Насколько я понял, травма Айртона достаточно серьезна
— Есть положительный момент в игре — второй тайм, мы хорошо вышли после перерыва, — сказал на пресс-конференции Паоло Ваноли. — В первом команда немного боялась. Возможно, давило то, что от ребят требовался результат, нам очень нужна была победа. Потом получилось исправить игру, мы вышли вперед в счете, но затем пропустили. Был пенальти Квинси, который нам не засчитали. В целом ребята понимают, куда нам надо стремиться и к чему мы должны прийти.
— Главная тема последних дней — судейство в матче с «Краснодаром». Как вы оцените судейство сегодня?
— Все видели официальное решение по матчу с «Краснодаром», там была подтверждена ошибка. Мне кажется, сегодня арбитр поспешил в моменте с Айртоном, не изучил момент должным образом и отправил всех в раздевалку. Возможно, там была желтая карточка. Хотел бы обратить также внимание на момент с пенальти. Нужно понять, насколько правомерно по регламенту то, что травмированный игрок соперника стоял на ногах рядом со штангой. Здесь у меня есть сомнения.
— Как состояние Айртона?
— Из того, что я видел, — травма достаточно серьезная. Но мы вернемся в Москву, проведем обследование и поймем тяжесть повреждения. Надеюсь, мы не потеряем его на долгое время.
Если бы не было пенальти в матче с «Краснодаром», сегодня мы бы вышли с другим настроем
—Вы имеете право жаловаться на судейство, но вы проиграли «Краснодару» без легионеров, теперь — закономерная ничья с «Нижним Новгородом». Все идет по плану или что-то не так?
—На судей я не жалуюсь, я не такой. Но футбол состоит из эпизодов, я лишь указываю на факты. С «Краснодаром» без пенальти была бы как минимум ничья. В таком случае, возможно, сегодня мы вышли бы с другим настроем. Моя задача состоит в том, чтобы футболисты выходили за рамки своих возможностей. Мы об этом всегда говорим. Тем не менее никто не снимает ответственности за результат. В частности, она лежит и на мне, но мои игроки борются за то, чтобы снова быть конкурентоспособными.
— У вас две победы в пяти матчах. Вам не кажется, что вы не справляетесь с работой в «Спартаке»?
— Нужно понимать, что кроме результата есть и другие вещи. Команда растет, у нас были взлеты и падения. Это касается самой игры. Чтобы стать конкурентоспособными, нужно работать и ждать, двух месяцев недостаточно. Если команда поменяла тренера, значит, и до этого не все было хорошо.
— После сегодняшней ошибки Промес не будет исполнять пенальти в будущем?
— Почему Промес не должен бить пенальти в следующих матчах? Не вижу никаких проблем с этим.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|13
|6
|2
|50-23
|45
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|
5
|Краснодар
|20
|10
|5
|5
|33-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|1
|10
|27-27
|31
|
7
|Локомотив
|20
|8
|7
|5
|28-23
|31
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|25-21
|29
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|21
|7
|4
|10
|28-33
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|20
|5
|6
|9
|32-37
|21
|
13
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|
16
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|19.03
|12:00
|
Урал – Химки
|0 : 1
|19.03
|14:00
|
Н. Новгород – Спартак
|1 : 1
|19.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|19.03
|19:30
|
Зенит – Арсенал
|- : -
|20.03
|14:00
|
Уфа – Краснодар
|- : -
|20.03
|14:00
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|20.03
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|20.03
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7