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«Я не справляюсь? Если «Спартак» поменял тренера, то проблемы были и раньше». Ваноли — после ничьей с «Нижним Новгородом»

Тренер «Спартака» Ваноли рассказал о травме защитника Айртона в матче с «Нижним»
Сергей Федоров
Корреспондент
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19 марта. Нижний Новгород. «Нижний Новгород» — «Спартак» — 1:1. Паоло Ваноли.
Фото ФК «Спартак»
Пресс-конференция главного тренера красно-белых.
Травмированный Айртон. Айртон на костылях покинул стадион после матча «Нижний Новгород» — «Спартак»

Насколько я понял, травма Айртона достаточно серьезна

— Есть положительный момент в игре — второй тайм, мы хорошо вышли после перерыва, — сказал на пресс-конференции Паоло Ваноли. — В первом команда немного боялась. Возможно, давило то, что от ребят требовался результат, нам очень нужна была победа. Потом получилось исправить игру, мы вышли вперед в счете, но затем пропустили. Был пенальти Квинси, который нам не засчитали. В целом ребята понимают, куда нам надо стремиться и к чему мы должны прийти.

— Главная тема последних дней — судейство в матче с «Краснодаром». Как вы оцените судейство сегодня?

— Все видели официальное решение по матчу с «Краснодаром», там была подтверждена ошибка. Мне кажется, сегодня арбитр поспешил в моменте с Айртоном, не изучил момент должным образом и отправил всех в раздевалку. Возможно, там была желтая карточка. Хотел бы обратить также внимание на момент с пенальти. Нужно понять, насколько правомерно по регламенту то, что травмированный игрок соперника стоял на ногах рядом со штангой. Здесь у меня есть сомнения.

— Как состояние Айртона?

— Из того, что я видел, — травма достаточно серьезная. Но мы вернемся в Москву, проведем обследование и поймем тяжесть повреждения. Надеюсь, мы не потеряем его на долгое время.

19&nbsp;марта. Нижний Новгород. &laquo;Нижний Новгород&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Квинси Промес. Жуткий ляп Промеса с пенальти: гол отменили из-за двух касаний мяча. Так «Спартак» лишился победы в Нижнем

Если бы не было пенальти в матче с «Краснодаром», сегодня мы бы вышли с другим настроем

—Вы имеете право жаловаться на судейство, но вы проиграли «Краснодару» без легионеров, теперь — закономерная ничья с «Нижним Новгородом». Все идет по плану или что-то не так?

—На судей я не жалуюсь, я не такой. Но футбол состоит из эпизодов, я лишь указываю на факты. С «Краснодаром» без пенальти была бы как минимум ничья. В таком случае, возможно, сегодня мы вышли бы с другим настроем. Моя задача состоит в том, чтобы футболисты выходили за рамки своих возможностей. Мы об этом всегда говорим. Тем не менее никто не снимает ответственности за результат. В частности, она лежит и на мне, но мои игроки борются за то, чтобы снова быть конкурентоспособными.

— У вас две победы в пяти матчах. Вам не кажется, что вы не справляетесь с работой в «Спартаке»?

— Нужно понимать, что кроме результата есть и другие вещи. Команда растет, у нас были взлеты и падения. Это касается самой игры. Чтобы стать конкурентоспособными, нужно работать и ждать, двух месяцев недостаточно. Если команда поменяла тренера, значит, и до этого не все было хорошо.

— После сегодняшней ошибки Промес не будет исполнять пенальти в будущем?

— Почему Промес не должен бить пенальти в следующих матчах? Не вижу никаких проблем с этим.

19.03.2022 | Нижний Новгород — Спартак

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Жуткий ляп Промеса с пенальти: гол отменили из-за двух касаний мяча. Так «Спартак» лишился победы в Нижнем

«Пенальти Промеса? Главное, чтобы в «Спартаке» не увидели в этом очередной заговор». Мнение Червиченко
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