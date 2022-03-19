Айртон на костылях покинул стадион после матча «Нижний Новгород» — «Спартак»

Защитник «Спартака» Айртон получил травму в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:1). Стадион он покидал, опираясь на костыли. Левая нога игрока была зафиксирована жестким ортезом.

В концовке первого тайма игрок красно-белых получил удар по ноге от защитника нижегородцев Кирилла Гоцука.

Бразильцу потребовалась помощь медиков, и в итоге после перерыва его заменил Виктор Мозес.

Главный арбитр встречи Сергей Иванов решил не наказывать игрока «Нижнего Новгорода» и дал свисток на перерыв в том моменте.