Айртон на костылях покинул стадион после матча «Нижний Новгород» — «Спартак»
Защитник «Спартака» Айртон получил травму в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:1). Стадион он покидал, опираясь на костыли. Левая нога игрока была зафиксирована жестким ортезом.
В концовке первого тайма игрок красно-белых получил удар по ноге от защитника нижегородцев Кирилла Гоцука.
Бразильцу потребовалась помощь медиков, и в итоге после перерыва его заменил Виктор Мозес.
Главный арбитр встречи Сергей Иванов решил не наказывать игрока «Нижнего Новгорода» и дал свисток на перерыв в том моменте.
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|
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|12
|3
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|
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|21
|12
|2
|7
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|
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|5
|5
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|21
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|5
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|20
|
14
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|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|
16
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
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|19.03
|12:00
|
Урал – Химки
|0 : 1
|19.03
|14:00
|
Н. Новгород – Спартак
|1 : 1
|19.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|19.03
|19:30
|
Зенит – Арсенал
|- : -
|20.03
|14:00
|
Уфа – Краснодар
|- : -
|20.03
|14:00
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|20.03
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|20.03
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
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|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
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