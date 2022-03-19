«Пенальти Промеса? Главное, чтобы в «Спартаке» не увидели в этом очередной заговор». Мнение Червиченко
— Выходит, что «Спартак» не смог реабилитироваться за поражение от «Краснодара». Во всяком случае по результату, — считает Червчиченко. — Хотя по игре «Спартак» смотрелся предпочтительнее. Однако если конвертировать состав в стоимость футболистов, то итог, безусловно, удручающий...
— Не считаете, что москвичам не повезло? На победу-то они наиграли?
— На мой взгляд, маловато опасных моментов. Три-четыре.
— Рассчитывали на большее?
— Конечно. Думаю, «Спартак» должен был гораздо сильнее поддавливать команду Кержакова, а не доводить все до этого пенальти.
— 11-метровый в исполнении Промеса — несчастный случай? Впервые такое видели?
— Главное, чтобы в «Спартаке» не увидели в этом пенальти очередной заговор против самих себя. Правила есть правила. Гол отменен справедливо. Настолько неуклюже Квинси его исполнил, что... Я сначала не понял, почему мяч полетел по такой траектории. Думал, что голландец просто ковырнул газон, а оказалось, что попал себе в ногу.
— Вы пошутили про заговор. Но разве у «Спартака» нет оснований быть недовольным судейством? Гоцук не заслуживал удаления за фол против Айртона в конце первого тайма?
— Честно говоря, посчитал, что игрок «Нижнего Новгорода» понесет какое-то наказание. Но ведь Иванов находился рядом, принял такое решение. Значит, посчитал момент игровым.
— Главная игровая проблема красно-белых?
— Да я опять повторю свою мысль. Все эти эмоции, танцы итальянского специалиста на бровке не добавляют подопечным мастерства. Можно сколько угодно прыгать, скакать, но если он никогда раньше не работал главным тренером, с чего вы взяли, что «Спартак» должен показывать феерию? Бегать по технической зоне могут многие. Но этого, согласитесь, маловато, чтобы поставить «Спартаку» содержательный футбол.
— Николсон вновь понравился?
— Неплохой нападающий. Да и Мартинс, в принципе, добротный футболист, приносит пользу. Это явно не Хендрикс. Однако, считаю, за Николсона все-таки переплатили. Дороговато...
— Не рано ли Ваноли заменил Бакаева? Показалось, что Зелимхан был явно не в восторге от решения главного тренера.
— На мой взгляд, в «Спартаке» может возникнуть конфликт между россиянами и легионерами.
— Даже так?
— Многие российские футболисты теряют место в составе. Ведь игроки в силу своих эмоций нередко не могут объективно оценить ситуацию. Каждый видит какую-то предвзятость по отношению к себе. Соболев не выходит в старте, Бакаева меняют... Все это может взорваться.
— Какие перспективы у проекта «Спартак» и Ваноли"?
— «Спартаку» остается уповать на победу в Кубке. Для этого нужно, чтобы команде в какой-то степени повезло. Мы же видим, что на голом классе красно-белые победить пока не способны. Если подопечные Ваноли не выиграют трофей, то сразу возникнут серьезные вопросы к проекту. В РПЛ красно-белые после этого тура могут опуститься даже на 10-е место. Получается, Ваноли пришел, а прогресса что-то не видать...
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|13
|6
|2
|50-23
|45
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|
5
|Краснодар
|20
|10
|5
|5
|33-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|1
|10
|27-27
|31
|
7
|Локомотив
|20
|8
|7
|5
|28-23
|31
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|25-21
|29
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|21
|7
|4
|10
|28-33
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|20
|5
|6
|9
|32-37
|21
|
13
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|
16
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|19.03
|12:00
|
Урал – Химки
|0 : 1
|19.03
|14:00
|
Н. Новгород – Спартак
|1 : 1
|19.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|19.03
|19:30
|
Зенит – Арсенал
|- : -
|20.03
|14:00
|
Уфа – Краснодар
|- : -
|20.03
|14:00
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|20.03
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|20.03
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7