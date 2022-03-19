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«Пенальти Промеса? Главное, чтобы в «Спартаке» не увидели в этом очередной заговор». Мнение Червиченко

Экс-президент «Спартака» Червиченко надеется, что в клубе не увидят в пенальти Промеса заговор против самих себя
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Андрей Червиченко высказался о результате матча 22-го тура РПЛ «Нижний Новгород» — «Спартак».
Фото «СЭ»
Паоло Ваноли.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
1/2
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко — о гостевой ничьей с «Нижним Новгородом» (1:1).

— Выходит, что «Спартак» не смог реабилитироваться за поражение от «Краснодара». Во всяком случае по результату, — считает Червчиченко. — Хотя по игре «Спартак» смотрелся предпочтительнее. Однако если конвертировать состав в стоимость футболистов, то итог, безусловно, удручающий...

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 22-й тур
19 мар, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
1:1
Спартак
Голы
Мартинс, 72 (0:1), Юлдошев, 74 (1:1)
Нижний Новгород
Нигматуллин Масоэро Юлдошев Каккоев (Кечкеш, 62) Гоцук Кравцов Шарипов Калинский Стоцкий (Александров, 86) Эннин Сулейманов (Горбунов, 71)
Спартак
Селихов Жиго Айртон (Мозес, 46) Джикия Литвинов (Соболев, 87) Бакаев (Умяров, 65) Мартинс Хлусевич Зобнин (Игнатов, 65) Николсон Промес
Предупреждения
Эннин 43’, Сулейманов 55’, Стоцкий 75’, Кравцов 88’, Нигматуллин 90+4’  -  Мартинс 83’, Игнатов 90+3’
Судьи
Иванов (Ростов-на-Дону) Ширяев (Ставрополь) Образко (Ставрополь)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Демешко (Химки)

— Не считаете, что москвичам не повезло? На победу-то они наиграли?

— На мой взгляд, маловато опасных моментов. Три-четыре.

— Рассчитывали на большее?

— Конечно. Думаю, «Спартак» должен был гораздо сильнее поддавливать команду Кержакова, а не доводить все до этого пенальти.

19&nbsp;марта. Нижний Новгород. &laquo;Нижний Новгород&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Квинси Промес. Жуткий ляп Промеса с пенальти: гол отменили из-за двух касаний мяча. Так «Спартак» лишился победы в Нижнем

— 11-метровый в исполнении Промеса — несчастный случай? Впервые такое видели?

— Главное, чтобы в «Спартаке» не увидели в этом пенальти очередной заговор против самих себя. Правила есть правила. Гол отменен справедливо. Настолько неуклюже Квинси его исполнил, что... Я сначала не понял, почему мяч полетел по такой траектории. Думал, что голландец просто ковырнул газон, а оказалось, что попал себе в ногу.

— Вы пошутили про заговор. Но разве у «Спартака» нет оснований быть недовольным судейством? Гоцук не заслуживал удаления за фол против Айртона в конце первого тайма?

— Честно говоря, посчитал, что игрок «Нижнего Новгорода» понесет какое-то наказание. Но ведь Иванов находился рядом, принял такое решение. Значит, посчитал момент игровым.

19&nbsp;марта. Нижний Новгород. &laquo;Нижний Новгород&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Паоло Ваноли. «Я не справляюсь? Если «Спартак» поменял тренера, то проблемы были и раньше». Ваноли — после ничьей с «Нижним Новгородом»

— Главная игровая проблема красно-белых?

— Да я опять повторю свою мысль. Все эти эмоции, танцы итальянского специалиста на бровке не добавляют подопечным мастерства. Можно сколько угодно прыгать, скакать, но если он никогда раньше не работал главным тренером, с чего вы взяли, что «Спартак» должен показывать феерию? Бегать по технической зоне могут многие. Но этого, согласитесь, маловато, чтобы поставить «Спартаку» содержательный футбол.

— Николсон вновь понравился?

— Неплохой нападающий. Да и Мартинс, в принципе, добротный футболист, приносит пользу. Это явно не Хендрикс. Однако, считаю, за Николсона все-таки переплатили. Дороговато...

— Не рано ли Ваноли заменил Бакаева? Показалось, что Зелимхан был явно не в восторге от решения главного тренера.

— На мой взгляд, в «Спартаке» может возникнуть конфликт между россиянами и легионерами.

Паоло Ваноли. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Паоло Ваноли.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Даже так?

— Многие российские футболисты теряют место в составе. Ведь игроки в силу своих эмоций нередко не могут объективно оценить ситуацию. Каждый видит какую-то предвзятость по отношению к себе. Соболев не выходит в старте, Бакаева меняют... Все это может взорваться.

— Какие перспективы у проекта «Спартак» и Ваноли"?

— «Спартаку» остается уповать на победу в Кубке. Для этого нужно, чтобы команде в какой-то степени повезло. Мы же видим, что на голом классе красно-белые победить пока не способны. Если подопечные Ваноли не выиграют трофей, то сразу возникнут серьезные вопросы к проекту. В РПЛ красно-белые после этого тура могут опуститься даже на 10-е место. Получается, Ваноли пришел, а прогресса что-то не видать...

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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ЦСКА
Рубин

П1

21%

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16%

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Нижний Новгород 1
Спартак 1
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19%

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Андрей Червиченко
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