«Пенальти Промеса? Главное, чтобы в «Спартаке» не увидели в этом очередной заговор». Мнение Червиченко

Экс-президент «Спартака» Червиченко надеется, что в клубе не увидят в пенальти Промеса заговор против самих себя

— Выходит, что «Спартак» не смог реабилитироваться за поражение от «Краснодара». Во всяком случае по результату, — считает Червчиченко. — Хотя по игре «Спартак» смотрелся предпочтительнее. Однако если конвертировать состав в стоимость футболистов, то итог, безусловно, удручающий...

— Не считаете, что москвичам не повезло? На победу-то они наиграли?

— На мой взгляд, маловато опасных моментов. Три-четыре.

— Рассчитывали на большее?

— Конечно. Думаю, «Спартак» должен был гораздо сильнее поддавливать команду Кержакова, а не доводить все до этого пенальти.

— 11-метровый в исполнении Промеса — несчастный случай? Впервые такое видели?

— Главное, чтобы в «Спартаке» не увидели в этом пенальти очередной заговор против самих себя. Правила есть правила. Гол отменен справедливо. Настолько неуклюже Квинси его исполнил, что... Я сначала не понял, почему мяч полетел по такой траектории. Думал, что голландец просто ковырнул газон, а оказалось, что попал себе в ногу.

— Вы пошутили про заговор. Но разве у «Спартака» нет оснований быть недовольным судейством? Гоцук не заслуживал удаления за фол против Айртона в конце первого тайма?

— Честно говоря, посчитал, что игрок «Нижнего Новгорода» понесет какое-то наказание. Но ведь Иванов находился рядом, принял такое решение. Значит, посчитал момент игровым.

— Главная игровая проблема красно-белых?

— Да я опять повторю свою мысль. Все эти эмоции, танцы итальянского специалиста на бровке не добавляют подопечным мастерства. Можно сколько угодно прыгать, скакать, но если он никогда раньше не работал главным тренером, с чего вы взяли, что «Спартак» должен показывать феерию? Бегать по технической зоне могут многие. Но этого, согласитесь, маловато, чтобы поставить «Спартаку» содержательный футбол.

— Николсон вновь понравился?

— Неплохой нападающий. Да и Мартинс, в принципе, добротный футболист, приносит пользу. Это явно не Хендрикс. Однако, считаю, за Николсона все-таки переплатили. Дороговато...

— Не рано ли Ваноли заменил Бакаева? Показалось, что Зелимхан был явно не в восторге от решения главного тренера.

— На мой взгляд, в «Спартаке» может возникнуть конфликт между россиянами и легионерами.

Паоло Ваноли. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Даже так?

— Многие российские футболисты теряют место в составе. Ведь игроки в силу своих эмоций нередко не могут объективно оценить ситуацию. Каждый видит какую-то предвзятость по отношению к себе. Соболев не выходит в старте, Бакаева меняют... Все это может взорваться.

— Какие перспективы у проекта «Спартак» и Ваноли"?

— «Спартаку» остается уповать на победу в Кубке. Для этого нужно, чтобы команде в какой-то степени повезло. Мы же видим, что на голом классе красно-белые победить пока не способны. Если подопечные Ваноли не выиграют трофей, то сразу возникнут серьезные вопросы к проекту. В РПЛ красно-белые после этого тура могут опуститься даже на 10-е место. Получается, Ваноли пришел, а прогресса что-то не видать...